Выпуск проекта DXVK 1.5.2 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. Основные изменения: Добавлены некоторые отсутствующие в реализации Direct3D 9 операции с цепочками переключений виртуальных фреймбуферов (SwapChain), что решило проблемы с запуском таких приложений, как ATi ToyShop demo, Atelier Sophie и Dynasty Warriors 7;

Устранены выявленные за последнее время ошибки в реализации Direct3D 9 и добавлены незначительные оптимизации производительности и потребления памяти;

Добавлена опция d3d9.forceSwapchainMSAA для принудительного включения метода сглаживания MSAA (Multisample anti-aliasing) для изображений, обрабатываемых в SwapChain;

Включена настройка d3d9.deferredSurfaceCreation, позволяющая избавиться от проблем с отображением меню в играх из серии Atelier, использующих Direct3D 11;

Решены проблемы в играх: Dragon Age Origins, Entropia Universe, Ferentus, Herrcot, Xiones, Gothic 3, Tales of Vesperia, TrackMania United Forever, Vampire The Masquerade: Bloodlines и Warriors Orochi 4;

Прекращена поддержка старых версий драйверов, не поддерживающих графический API Vulkan 1.1: AMD / Intel (Mesa) 17.3 и более ранние выпуски, NVIDIA 390.xx и более ранние выпуски.



