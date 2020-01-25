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Выпуск проекта DXVK 1.5.2 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

25.01.2020 09:14

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлены некоторые отсутствующие в реализации Direct3D 9 операции с цепочками переключений виртуальных фреймбуферов (SwapChain), что решило проблемы с запуском таких приложений, как ATi ToyShop demo, Atelier Sophie и Dynasty Warriors 7;
  • Устранены выявленные за последнее время ошибки в реализации Direct3D 9 и добавлены незначительные оптимизации производительности и потребления памяти;
  • Добавлена опция d3d9.forceSwapchainMSAA для принудительного включения метода сглаживания MSAA (Multisample anti-aliasing) для изображений, обрабатываемых в SwapChain;
  • Включена настройка d3d9.deferredSurfaceCreation, позволяющая избавиться от проблем с отображением меню в играх из серии Atelier, использующих Direct3D 11;
  • Решены проблемы в играх: Dragon Age Origins, Entropia Universe, Ferentus, Herrcot, Xiones, Gothic 3, Tales of Vesperia, TrackMania United Forever, Vampire The Masquerade: Bloodlines и Warriors Orochi 4;
  • Прекращена поддержка старых версий драйверов, не поддерживающих графический API Vulkan 1.1: AMD / Intel (Mesa) 17.3 и более ранние выпуски, NVIDIA 390.xx и более ранние выпуски.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.5.1 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  4. OpenNews: Обновление Proton 4.11-12, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, wine, game
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