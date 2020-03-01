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Выпуск wayland-protocols 1.20

01.03.2020 08:45

Доступен релиз пакета wayland-protocols 1.20, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. Выпуск 1.20 был сформирован почти сразу после 1.19, из-за невключения некторых файлов (README.md, GOVERNANCE.md, MEMBERS.md) в архив.

В новой версии обновлён протокол xdg-shell, в который добавлена возможность изменения позиции уже привязанных popup-диалогов. В протоколы "presentation time" и xdg-shell добавлены новые атрибуты enum и bitfield. В состав добавлен документ GOVERNANCE.md, описывающий процессы создания новых протоколов Wayland и обновления существующих в наборе wayland-protocols. Внесены незначительные дополнения в существующие протоколы, улучшена документация и устранены выявленные ошибки.

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Нестабильные протоколы, разработка которых ещё не завершена и не гарантируется сохранение совместимости с прошлыми выпусками:

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме;
  • "input-method" - обработка методов ввода;
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки);
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода;
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;
  • "text-input" - организация ввода текста;
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов;
  • "relative pointer events" - относительные события указателей;
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка);
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента;
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера;
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования);
  • "xwayland-keyboard-grub" - захват ввода в приложениях XWayland.
  • primary-selection - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши;
  • linux-explicit-synchronization - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
  3. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  4. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.17 с поддержкой буфера обмена по средней кнопке мыши
  5. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.18
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, wayland-protocols
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, псевдонимус (?), 09:20, 01/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:29, 01/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    По-моему, напрасно они довольно базовую функциональность так раздробили. Пример Jabber'а показывает, что из этого ничего хорошего не выходит.
     
  • 1.4, artenox (?), 09:49, 01/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    В каких дистрах раньше всего появится?
     
  • 1.5, Аноним (-), 10:12, 01/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажите пожалуйста, а что менее прожорливо (по процу, памяти, интенсивности чтения/записи) - иксы или вэйлэнд? Вэйлэнд - это действительно эволюция (более быстрый, мобильный, менее прожорливый, компактный) или очередное монструозное смузи?
     
     
  • 2.7, AlexYeCu_not_logged (?), 10:17, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Вэйлэнд - это действительно эволюция (более быстрый, мобильный, менее прожорливый, компактный) или очередное монструозное смузи?

    Я так понимаю, что если для реальной работы, а не для демок, то второе.

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:39, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland как раз и позиционируется как избавление от монструозности Иксов
     
  • 2.9, Annoynymous (ok), 10:45, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На малинке третьей wayland работает лучше иксов.

    Вывод.

     

  • 1.6, AlexYeCu_not_logged (?), 10:15, 01/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >xwayland-keyboard-grub" - захват ввода в приложениях XWayland

    Точно не «grab»?

     

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