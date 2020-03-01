Выпуск wayland-protocols 1.20

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Доступен релиз пакета wayland-protocols 1.20, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. Выпуск 1.20 был сформирован почти сразу после 1.19, из-за невключения некторых файлов (README.md, GOVERNANCE.md, MEMBERS.md) в архив.
В новой версии обновлён протокол xdg-shell, в который добавлена возможность изменения позиции уже привязанных popup-диалогов. В протоколы "presentation time" и xdg-shell добавлены новые атрибуты enum и bitfield. В состав добавлен документ
GOVERNANCE.md, описывающий процессы создания новых протоколов Wayland и обновления существующих в наборе wayland-protocols. Внесены незначительные дополнения в существующие протоколы, улучшена документация и устранены выявленные ошибки.
В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:
- "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
- "presentation time" - обеспечивает отображение видео.
- "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
Нестабильные протоколы, разработка которых ещё не завершена и не гарантируется сохранение совместимости с прошлыми выпусками:
- "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме;
- "input-method" - обработка методов ввода;
- "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки);
- "input-timestamps" - временные метки для событий ввода;
- "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;
- "text-input" - организация ввода текста;
- "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов;
- "relative pointer events" - относительные события указателей;
- "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка);
- "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
- "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента;
- "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера;
- "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования);
- "xwayland-keyboard-grub" - захват ввода в приложениях XWayland.
- primary-selection - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши;
- linux-explicit-synchronization - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.