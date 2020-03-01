Выпуск wayland-protocols 1.20

Доступен релиз пакета wayland-protocols 1.20, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. Выпуск 1.20 был сформирован почти сразу после 1.19, из-за невключения некторых файлов (README.md, GOVERNANCE.md, MEMBERS.md) в архив.

В новой версии обновлён протокол xdg-shell, в который добавлена возможность изменения позиции уже привязанных popup-диалогов. В протоколы "presentation time" и xdg-shell добавлены новые атрибуты enum и bitfield. В состав добавлен документ GOVERNANCE.md, описывающий процессы создания новых протоколов Wayland и обновления существующих в наборе wayland-protocols. Внесены незначительные дополнения в существующие протоколы, улучшена документация и устранены выявленные ошибки.

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

"viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.

"presentation time" - обеспечивает отображение видео.

"xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Нестабильные протоколы, разработка которых ещё не завершена и не гарантируется сохранение совместимости с прошлыми выпусками: