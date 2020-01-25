Выпуск композитного сервера Weston 8.0

|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 12:47, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
был. Нету теперь mir. Да и mir теперь не дисплейный сервер, а JIT-компилятор от Red Hat. Поэтому когда употребляешь старое значение слова mir, явно обозначай это вот так:
mir (устаревший заброшенный дисплейный сервер от каноникала)
|
|
|
|
|
|5.12, Аноним (12), 13:05, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто пользователи как оказалось сюрприз сюрприз не платят за убунту и космонавт не может содержать штат на энтузиазме. А ред хату платят и не мало вот они и клепают что-то на вроде гноме 3.
|
|
|
|6.15, user90 (?), 13:21, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Бубунта ваще диагноз :) Да и Дебиан тоже попахивает.. юзаю только потому, что стал ленив.
|
|4.19, Аноним (19), 13:45, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>mir (устаревший заброшенный дисплейный сервер от каноникала)
Ох уж эти мамкины фантазёры
|
|2.26, iPony129412 (?), 14:44, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В 20.04 Убунте будет?
Скорее всего.
Время есть ещё. Тем более, что это по дефолту не задействуется, так что саму софтину запихивать можно смело.
|
|1.3, Роман (??), 12:22, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Мне одному приходится читать каждый раз расшифровку drm и успокаивать себя?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 12:32, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так DRM в DRM уже давно пропихнули, так что поздно успокаивать себя, ты уже проспал внедрение зондов.
|
|
|
|3.6, user90 (?), 12:48, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В тексте новости. Хотя непонятно - а если мне скриншот надо сделать?
|
|
|
|4.11, Аноним (4), 13:04, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В тексте новости. Хотя непонятно - а если мне скриншот надо сделать?
Да, тут про внедрение и написано среди прочего. Скриншот сделать нельзя, это воровство (по версии правообладателей, у покупателей есть только право платить за просмотр глазами).
|
|2.9, llolik (ok), 12:56, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно писать для успокоения Direct Rendering Manager содержит модуль, реализующий технологии Digital Right Manаgement, но это слишком длинно. Хотя и существенно понятней, да.
|
|1.7, AlexYeCu_not_logged (?), 12:53, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>добавлена поддержка технологии защиты от копирования звукового и видеоконтента
Интересно, как скоро появятся пакеты weston-freeworld?
|
|
|
|2.13, Тупица (?), 13:14, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
достаточно написать малюсенький в три строчки ld инжектор. Пересобирать весь проект влом.
|
|1.10, Аноним (12), 13:03, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Где же оценочный суждения? Новость хорошая или плохая? Радоваться или печалится? Где тот кто укажет своим средним пальцем правильный путь?
|
|
|
|2.14, Аноним (4), 13:16, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Практически вся новость про DRM (Direct Rights Management) и рабские ограничения. Если тебе не хватало зондов в организме, то для тебя это новость, очевидно, хорошая. Если ты не любишь, когда за тебя кто-то решает (и в том числе ограничивает доступ к купленному тобой за собственные деньги контенту, постфактум), новость эта, вероятно, плохая. Но тебя, как пользователя, не спрашивают, в данном случае корпорации разрабатывают поводки для пользователей.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 13:36, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> DRM (Direct Rights Management)
> DRM (Direct Rendering Manager)
Белены объелся?
|
|
|
|4.20, Аноним (4), 13:47, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>https://ru.wikipedia.org/wiki/HDCP
Достаточно манипулятивная подача материала, новость про встраивание DRM в DRM. С другой стороны, в других прочих системах уже давно внедрили и используют. Даже в "свободном" жырнолисе внедрили по просьбе нетфликса. положив на мнение пользователей. Скоро всем придётся распрощаться в контентом в нормальном качестве, уже сегодня весь контент распространяется в виде мыльных транскодов и записей с экрана. Нормального качества без дрм всё меньше. А с дрм, нормально не получается.
|
|
|
|5.25, Аноним (12), 14:42, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обман в обмане кругом обман вейленд не нужен. Слава Икс серверу.
|