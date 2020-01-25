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Выпуск композитного сервера Weston 8.0

25.01.2020 11:21

Опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 8.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Выпуск протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.18 намечен на 11 февраля.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:

  • Повышена эффективность задействования в DRM (Direct Rendering Manager) аппаратных механизмов манипуляции с регионами памяти, используемыми для хранения компонентов фреймбуфера (hardware planes);
  • В бэкенд DRM, используемый для организации вывода через подсистемы ядра DRM (Direct Rendering Manager), KMS (Kernel Mode Setting) и evdev, добавлена поддержка технологии защиты от копирования звукового и видеоконтента HDCP, которая используется для шифрования видеосигнала, передаваемого через интерфейсы DVI, DisplayPort, HDMI, GVIF или UDI;
  • В gl-renderer добавлена блокировка захвата, предоставления совместного доступа и создания скриншотов областей, в которых отображается защищённый от копирования контент;
  • В бэкенд headless, применяемый для рендеринга без экрана, добавлена поддержка отрисовки в буфер с использованием OpenGL (добавлена опция "--use-gl"), что позволяет получить виртуальное изображение экрана в памяти, которое можно передать удалённому клиенту;
  • В бэкенде вывода через подсистему DRM (Direct Rendering Manager) добавлена возможность сборки без привязки к библиотеке GBM (Generic Buffer Manager), предлагаемой в Mesa для управления выделением буферов отрисовки. Вместо форматов GBM задействованы форматы FourCC, применяемые в подсистеме DRM;
  • Для сокращения нагрузки на память в некоторых GPU по возможности теперь всегда применяется EGL-расширение EGL_KHR_partial_update, позволяющее выборочно обновлять содержимое поверхностей, пропуская области, в которых не было изменений;
  • Расширены возможности фреймворка для ведения отладочных логов;
  • В gl-renderer добавлена поддержка формата XYUV;
  • В оконном менеджере xwm реализован контроль за выводом изменений на поверхность Wayland при работе Xwayland, который позволил избавиться от артефактов при декорировании окон X11-приложений, запускаемых в окружении на базе Wayland;
  • Снижено потребление памяти при отображении однородного фона рабочего стола за счёт применения буфера 1x1 для всего viewport-а;
  • Добавлена поддержка расширения weston-direct-display, позволяющего организовать передачу содержимого dmabuf напрямую в контроллер экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 7.0
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  4. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.18
  5. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  6. OpenNews: Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, weston
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:06, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 20.04 Убунте будет?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:17, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    зачем оно там кода там есть mir?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:47, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    был. Нету теперь mir. Да и mir теперь не дисплейный сервер, а JIT-компилятор от Red Hat. Поэтому когда употребляешь старое значение слова mir, явно обозначай это вот так:

    mir (устаревший заброшенный дисплейный сервер от каноникала)

     
     
  • 4.8, user90 (?), 12:54, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судьба всех проэктов Каконикала, можешь погуглить.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 13:05, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто пользователи как оказалось сюрприз сюрприз не платят за убунту и космонавт не может содержать штат на энтузиазме. А ред хату платят и не мало вот они и клепают что-то на вроде гноме 3.
     
     
  • 6.15, user90 (?), 13:21, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бубунта ваще диагноз :) Да и Дебиан тоже попахивает.. юзаю только потому, что стал ленив.
     
  • 5.21, SkyNet (??), 13:49, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судьба всего в этом мире, можешь погуглить
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:45, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >mir (устаревший заброшенный дисплейный сервер от каноникала)

    Ох уж эти мамкины фантазёры

     
  • 2.26, iPony129412 (?), 14:44, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В 20.04 Убунте будет?

    Скорее всего.
    Время есть ещё. Тем более, что это по дефолту не задействуется, так что саму софтину запихивать можно смело.

     

  • 1.3, Роман (??), 12:22, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мне одному приходится читать каждый раз расшифровку drm и успокаивать себя?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:32, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так DRM в DRM уже давно пропихнули, так что поздно успокаивать себя, ты уже проспал внедрение зондов.
     
     
  • 3.6, user90 (?), 12:48, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В тексте новости. Хотя непонятно - а если мне скриншот надо сделать?
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 13:04, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В тексте новости. Хотя непонятно - а если мне скриншот надо сделать?

    Да, тут про внедрение и написано среди прочего. Скриншот сделать нельзя, это воровство (по версии правообладателей, у покупателей есть только право платить за просмотр глазами).

     
  • 2.9, llolik (ok), 12:56, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно писать для успокоения Direct Rendering Manager содержит модуль, реализующий технологии Digital Right Manаgement, но это слишком длинно. Хотя и существенно понятней, да.
     

  • 1.7, AlexYeCu_not_logged (?), 12:53, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавлена поддержка технологии защиты от копирования звукового и видеоконтента

    Интересно, как скоро появятся пакеты weston-freeworld?

     
     
  • 2.13, Тупица (?), 13:14, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    достаточно написать малюсенький в три строчки ld инжектор. Пересобирать весь проект влом.
     

  • 1.10, Аноним (12), 13:03, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где же оценочный суждения? Новость хорошая или плохая? Радоваться или печалится? Где тот кто укажет своим средним пальцем правильный путь?
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 13:16, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Практически вся новость про DRM (Direct Rights Management) и рабские ограничения. Если тебе не хватало зондов в организме, то для тебя это новость, очевидно, хорошая. Если ты не любишь, когда за тебя кто-то решает (и в том числе ограничивает доступ к купленному тобой за собственные деньги контенту, постфактум), новость эта, вероятно, плохая. Но тебя, как пользователя, не спрашивают, в данном случае корпорации разрабатывают поводки для пользователей.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:36, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DRM (Direct Rights Management)
    > DRM (Direct Rendering Manager)

    Белены объелся?

     
     
  • 4.20, Аноним (4), 13:47, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >https://ru.wikipedia.org/wiki/HDCP

    Достаточно манипулятивная подача материала, новость про встраивание DRM в DRM. С другой стороны, в других прочих системах уже давно внедрили и используют. Даже в "свободном" жырнолисе внедрили по просьбе нетфликса. положив на мнение пользователей. Скоро всем придётся распрощаться в контентом в нормальном качестве, уже сегодня весь контент распространяется в виде мыльных транскодов и записей с экрана. Нормального качества без дрм всё меньше. А с дрм, нормально не получается.

     
     
  • 5.25, Аноним (12), 14:42, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обман в обмане кругом обман вейленд не нужен. Слава Икс серверу.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:28, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость про Wayland. А Wayland надо хейтить. Чо не как все.
     
     
  • 3.24, Аноним (12), 14:37, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо так стало понятнее.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:36, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже этим валеным можно будет пользоватся.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:14, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда вейланд станет копией иксов
     
  • 2.23, Аноним (19), 14:20, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по всему, где-то в районе 30-й версии Weston.
     
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