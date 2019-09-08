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KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений

08.09.2019 09:13

Лидия Пинчер (Lydia Pintscher), президент некоммерческой организации KDE e.V., курирующей развитие проекта KDE, в своей приветственной речи на конференции Akademy 2019 представила новые цели проекта, которым будет уделено повышенное внимание при разработке в ближайшие два года. Цели выбраны на основе голосования, проведённого в сообществе. Прошлые цели были определены в 2017 году и затрагивали повышение удобства работы с базовыми приложениями, обеспечение конфиденциальности данных пользователей и создание комфортных условий для новых участников сообщества.

Новые цели:

  • Завершение перехода на Wayland. Wayland рассматривается как будущее рабочего стола, но в текущем виде поддержка данного протокола в KDE ещё не доведена до уровня, необходимого чтобы полностью заменить X11. В ближайшие два года планируется перевести ядро KDE на Wayland, устранить имеющиеся недоработки и сделать первичным окружение KDE, работающее поверх Wayland, а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей.
  • Улучшение согласованности и организации взаимодействия при разработке приложений. В различных приложениях KDE наблюдаются не только различия в оформлении, но и несогласованность в функциональности. Например, вкладки по разному релизованы в Falkon, Konsole, Dolphin и Kate, что затрудняет внесение исправлений ошибок разработчиками и сбивает с толку пользователей. В качестве цели называется унификация поведения типовых элементов приложений, таких как боковые панели, раскрывающиеся меню и вкладки, а также приведения сайтов приложений KDE к единому виду. Среди задач также обозначено снижение фрагментации приложений и перекрытия приложениями функциональности друг друга (например, когда предлагается несколько разных мультимедийных проигрывателей).
  • Наведение порядка в средствах доставки и распространения приложений. Для KDE предлагается более 200 программ и несметное число дополнений, плагинов и плазмоидов, но до недавнего времени не было даже обновляемого сайта-каталога, где эти приложения были бы перечислены. Среди целей называется модернизация платформ, при помощи которых разработчики KDE взаимодействуют с пользователями, улучшение механизмов формирования пакетов с приложениями, переработка документациии и метаданных, поставляемых с приложениями.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2019/09/07...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16
  5. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  6. OpenNews: Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (130) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:16, 08/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, адмирал третьего флота очевидность (?), 09:25, 08/09/2019 Скрыто модератором
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  • 2.4, Doctor (??), 09:36, 08/09/2019 Скрыто модератором
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  • 3.10, waylandbeliver (ok), 10:07, 08/09/2019 Скрыто модератором
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  • 4.19, Doctor (??), 10:39, 08/09/2019 Скрыто модератором
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  • 4.21, Doctor (??), 10:41, 08/09/2019 Скрыто модератором
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  • 2.9, Аноним (9), 09:54, 08/09/2019 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.3, Аноним (3), 09:36, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выпадающие меню

    Из окна?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:42, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, там и окна есть, ты не знал?
     
  • 2.96, Аноним (96), 21:32, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гостиничного номера моего...
     
     
  • 3.97, Аноним (96), 21:33, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я телевизор выкинул на авто...
     

  • 1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 09:40, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    >сделать первичным окружение KDE, работающее поверх Wayland, а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей

    Печально, но ожидаемо — кедоразрабы уже не первый год пытаются угробить DE вместе со всеми приложениями.

     
     
  • 2.6, Doctor (??), 09:47, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...
     
     
  • 3.12, Аноним (16), 10:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И прибить гвоздями к вяленому...
     
     
  • 4.23, Doctor (??), 10:49, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут уже вопрос к разрабам. Если архитектура правильная, то проблем не будет... Но что-то мне сдается, что у них те ещё траблы...
     
     
  • 5.41, AlexYeCu_not_logged (?), 12:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Если архитектура правильная

    У кого? У Wayland-а?

     
     
  • 6.74, Doctor (??), 17:42, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У иксов
     
  • 4.24, iPony129412 (?), 10:53, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И прибить гвоздями к вяленому...

    Ну естественно. На эту ему есть хороший анекдот:
    "Одной ногой мы там, а другой уже там! - И долго мы так раскорякой стоять будем?".
    И так, и сяк, и об косяк - это сложно и не имеет практического смысла.

     
  • 4.113, axredneck (?), 01:59, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...который при необходимости может работать поверх иксов
     
     
  • 5.138, Аноним (138), 23:43, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там становится первичной сессия композитора и wayland-композитор запускается даже при X11-сеансе (и может обрабатывать KDE-специфичные wayland-запросы от других программ). Эти "необратимые улучшения" начали вносить около года назад.

    Фактически это означает, что без libwayland-что-то-там.so современный KDE не скомпилируется в принципе. И вопрос уже не в том - запускать или не запускать wayland... он уже около года всегда запускается... можно будет не запускать X11.

     
  • 3.49, Аноним (49), 13:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...

    И привязать к Вяленому. Так себе альтернатива.

     
     
  • 4.76, Анонидзе (?), 18:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там никакой привязки, они наоборот вносят абстракции от графических подсистем
     
  • 2.17, Аноним (20), 10:28, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Почему печально?
    Вяленый перспективнее
    День, когда можно будет смело отказаться от иксов без каких-либо потерь, станет великим днём
     
     
  • 3.26, Адекват (ok), 11:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ага, а потом от линукса в целом. Если у иксов есть какие-то проблемы - может их стоит решать, а не пилить заново с нуля что-то другое ?
    Хотя понятно почему KDE предпочло wayland...
     
     
  • 4.48, Аноним (20), 12:45, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Увы, Линукс пока что даже потенциально не на что менять. Было бы хорошо конечно, кто же спорит
    На что-нибудь опенсорсное и не на C

    Если есть возможность отказаться от софта из прошлого века - лучше отказаться. Однако, это должен быть не отказ ради отказа и NIH-синдрома, а по выверенным адекватным причинам
    У иксов проблема в легаси и архитектуре, тут, как ни крути, проще заново создать, чем копаться в старом

     
     
  • 5.54, Аноним (54), 13:43, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    б**ть растоманы и тут
     
     
  • 6.93, Аноним (20), 21:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ты так говоришь, будто Раст - это что-то плохое
    Как минимум, всяко лучше С
     
     
  • 7.102, аноним3 (?), 22:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лучше? черт развелось укуренных)) один синтаксис раста пугает до чертиков)) в си много писанины, местами самописные библиотеки и всякие костыли, но раст... да после прочтения исходников раста хочется напиться)) ахаха
     
     
  • 8.105, Аноним (20), 22:55, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за бред Раст кажется непонятным только до момента, пока не начинаешь вникат... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.141, заминированный тапок (?), 09:51, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты что, какой-то политик или маркетолог насколько шаблонных агит-текстов я даже... текст свёрнут, показать
     
  • 8.124, Ordu (ok), 10:57, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо так впадать в депрессию Если тебе непонятны сорцы на расте, это ещё не ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.140, заминированный тапок (?), 09:47, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поразительно как растоманы в любой теме найдут повод поливнуть C*
    как заяц в анекдоте:

    словили кенгуру за воровство, ну и решают что делать
    заяц говорит: давайте ему уши отрежем
    остальные зверята - да не, зачем, какой смысл. давайте сумку, чтобы не воровал больше
    заяц: во-во, по самые уши!!!

     
  • 5.90, maximnik0 (?), 21:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >На что-нибудь опенсорсное и не на C

    Haiku os ?
    Там правда от С полностью не отказались,однако в ядре много кода написано на с++  :-)
    И помоему от С и не откажутся, он хоть и незкоуровневый но и простой.А в с++ понадергали всего что уже предлагают ломать совместимость , переходить к версиям, тесты по сложности превосходят сам компилятор.

     
     
  • 6.94, Аноним (20), 21:27, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С прост как технология, но сложен как язык, где плюсы гораздо легче и обладают массой вкусностей, облегчающие жизнь, с zero cost абстракцией в качестве бонуса
     
  • 5.115, leap42 (ok), 04:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> На что-нибудь опенсорсное и не на C

    ...
    >>  не отказ ради отказа и NIH-синдрома

    ...
    >> проще заново создать, чем копаться в старом

    разве раст головного мозга позволяет делить на нуль?

     
  • 4.77, Gannet (ok), 18:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открыть тебе тайну? Гном тоже предпочел вяленого.
     
  • 4.118, Аноним (118), 08:40, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема иксов это сами иксы, они были созданы те времена когда компьютеры были большими и ламповыми. Исправить иксы нельзя, только пристрелить что-бы не мучались.
     
     
  • 5.121, maximnik0 (?), 09:10, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проблема иксов это сами иксы

    Не совсем так,а костыли совместимости.
    Попробуйте коммерческий микро икс,
    почитайте про Be-Be,SyllableDescop.
    Прочитайте их документацию в описание графики-я прочитал и удевился 50% иксовая часть.Во всех случаях просто локальная работа без сетевой прозрачности,
    сохранена клиент серверная архитектура с очень похожим протоколом, избавлены от костылей.В случае микроиксов там даже на уровне исходников сохранена совместимость, простая компиляция и в 90% софт заработает,но при этом скорость практически от вин 32 не отличатся,а в случае Be-Be даже превосходил по тестам, сам Кармак отмечал что на 133 пне  можно было играть без ускорителя с  хорошей графикой в квейк.

     
  • 4.128, InuYasha (?), 11:58, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они отказываются.
    Проблма с перехватом клавиш известна им уже 10 лет как минимум. Исправить - нет, не хотим.
     
     
  • 5.134, Аноним (134), 19:42, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая проблема? В wayland нет поддержки клавиатуры, нет клавиатуры — нет проблемы, шах и мат!
     
  • 5.139, maximnik0 (?), 02:12, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проблма с перехватом клавиш

    Ну это не совсем проблема, проблема в поддержке приложениями специфичных Х-ых фич.В Х протоколе есть секьюрити ввод-вывод  для протокола клавиатуры.Там запрещён перехват клавиатурных кодов,ввод идёт в секьюрити приложение, можно шифровать сканкоды.Но приложение должно поддерживать эти фичи,а с этим не порядок.

     
  • 3.34, Аноним (33), 12:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вяленый перспективнее

    Увы, нет.

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:34, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ж
    Давайте и дальше терпеть тиринг с тормозами!
     
     
  • 5.51, Аноним (50), 13:22, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тиринга уже давно нет, смените методички.
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 16:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тиринга нет? не смеши время от времени даже сейчас есть и хоть ты тресни, а вот те решения которые есть это велосипеды которые приводят к потере производительности. А про игры я уже промолчу, иксы далеко позади по производительности особенно в нормальных портах,  иксы это ископаемое в котором один костыль поддерживает другой.
     
     
  • 7.71, Аноним (71), 17:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может в  этом, эндцатом обсуждении опеннета, мне покажут примеры тестов производительности Иксы-Вяленд?
     
     
  • 8.122, Совершенно другой аноним (?), 09:10, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, будет, имхо, как с systemd vs sysvinit Сначала, кроме всего прочег... текст свёрнут, показать
     
  • 7.119, hlggl (?), 08:45, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто сказал что вяленый избавляет от тиринга? Это все влажные мечты ждунов, которые надеются что вяленый решит сразу все проблемы. В винде тиринг есть и появился с поколения видях 8000 примерно (ну до этого у меня просто была древняя x700 и я не знаю промежуточный моделей). Что-то намудили в архитектуре видях, а потом пытались титиническими усилиями исправить всинками какими-то которые дают фризы. В итоге либо фризы либо тиринг если фпс не больше равен 30 или 60
     
  • 7.130, Аноним (130), 12:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня при включенном vsync на уровне композитора значительно повышается input lag.
    Это явно заметно, если у монитора частота выше 60/75Hz, например 120Hz или 165Hz.
    На wayland input lag незаметен, да и тиринга нет.
    А еще когда в игры играю, то автоматически отключается композитор, из-за этого если переключиться на другое окно, браузер, например, то в нём будет тиринг.
     
     
  • 8.135, Аноним (134), 19:44, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде так же ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.85, Аноним (85), 19:44, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На АМД видяхах нет, на Интеле нужны костыли чтоб не было.
     
  • 4.78, Gannet (ok), 18:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Увы, да.
     
     
  • 5.136, Аноним (134), 19:44, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа.
     
  • 3.40, AlexYeCu_not_logged (?), 12:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Вяленый перспективнее

    Чем?

     
     
  • 4.46, Аноним (47), 12:34, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Чем иксы
     
  • 3.84, Аноним 80_уровня (ok), 19:36, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > когда можно будет смело отказаться от иксов без каких-либо потерь

    Что там у вейланда нового с сетевой прозрачностью?

     
     
  • 4.91, Bdfybec (?), 21:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    добавили альфа-канал.
     
  • 3.126, КО (?), 11:28, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Почему печально?
    >Вяленый перспективнее

    Из-за перспективы как раз. Люди не сумевшие сделать нормальную архитектуру даже для драйвера клавиатуры. И считающие что принципиально неразрешимая проблема дублирования нажатий клавиши это нормально. Пропихнули свою идею как "правильно" строить взаимодействие с пользователем ан'масс.

     
  • 2.125, Иван (??), 11:28, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за некрофилия. Если что-то морально устарело, то лучше поменять. За 30-40 лет существования бесчисленное число костылей прикрутили. И зачем для исправления проблем прикручивать еще костыли. Большинство приложение своими силами окна рисуют. зачем поддерживать клиент сервер.
     

  • 1.8, Аноним (9), 09:51, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Сосредоточятся на чем угодно лишь бы ДЕ нормальную не писать.
     
  • 1.11, Аноним (16), 10:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    19-й год на исходе, а QWidget::move до сих пор не работает. Так что до замены иксов ой как далеко...
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:55, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а оно даром никому не надо, старьё твоё с рендерингом на цпу
     
     
  • 3.100, Аноним (100), 22:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подумать, есть альтернатива на гпу.
     
  • 2.109, Аноним (109), 01:06, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не секурно
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:22, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В ближайшие два года планируется...

    Это лет 5 означает?

     
     
  • 2.25, Doctor (??), 11:03, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кем бы вы не были, но вы достаточно наблюдательны)
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:33, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любо!
     
  • 1.27, Адекват (ok), 11:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей.

    А wayland станет обязательной зависимостью ?
    Чую что будет как-то так:
    Решил попробовать KDE, нужно поставить wayland, чтобы поставить wayland нужно снести иксы, чтобы снести иксы по зависимостям нужно снести xfce4.

     
     
  • 2.29, Аноним (-), 11:51, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А kwin сам себе wayland уже давно.
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для этого и делается.
     
  • 2.36, Аноним (33), 12:08, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно чтобы попробовать, во времена flatpak и docker, это не такая большая проблема.
     
     
  • 3.38, Doctor (??), 12:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше,*считаю, что многие согласятся* пойдем по пути старому
     
  • 2.65, Аноним (65), 16:24, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    wayland уже давно обязательная зависимость, если не веришь попробуй собрать KDE на gentoo без вяленого -- облом-с!
     
  • 2.70, Аноним (-), 17:33, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет тебе из криокамеры!
     
  • 2.114, axredneck (?), 02:06, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Решил попробовать KDE, нужно поставить wayland

    Уже.
    > чтобы поставить wayland нужно снести иксы

    ???

     

  • 1.28, Anonymoustus (ok), 11:50, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > доставке приложений

    Дорогое KDE! Счастливого тебе пути в неизведанные дали. А X11 оставь нам, ретроградам. Спасибо большое тебе, KDE! Помним, не скорбим.

    А ведь когда-то я непродолжительное время использовал KDE. Буквально пару месяцев. То была версия 3.0.3, кажется.

     
     
  • 2.35, Анони (?), 12:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас на чём же?
     
     
  • 3.37, Аноним (33), 12:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh ;-)
     
     
  • 4.39, Anonymoustus (ok), 12:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh
    > ;-)

    Мак, Икспишечка, Вистонька, Семёрочка, Десяточка^W (больше нету Десяточки, это г-но я забраковал), Серверочек 2003-й, Серверочек 2008-й. Линуксы только на виртуалках остались: старые дебианы, Девуан, старые же Шапки и Центоси, Шлю^W Шлака (издохла, надо чинить).

    Линукс ни для чего не нужен, если есть BSD и Cygwin в оффтопике.

     
     
  • 5.43, Doctor (??), 12:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы, случайно, не неосилятор?
     
     
  • 6.45, Anonymoustus (ok), 12:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вы, случайно, не неосилятор?

    Совершенно не случайно я осилятор, осиливший вдоль и поперёк эту вашу поделку ещё в годы оны и не нашедший в ней ничего привлекательного. То ли дело системы BSD: строги, академичны, ещё не изгажены шкурками от бананов. Или оффтопик, где правильно написанная прямыми руками программа будет работать на всех ОС, начиная с NT 3.5 и заканчивая NT 10.

     
     
  • 7.67, Аноним (-), 17:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что FreeBSD и NetBSD готовы к пришествию вэйланда.
     
     
  • 8.81, Anonymoustus (ok), 18:53, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь, что силы разума победят и никакого нашествия не произойдёт ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.87, анонн (ok), 20:12, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Плохо прибивали к пингвину - эмуляцию evdev в ядро фри таки, поворчав, впихнули ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.129, InuYasha (?), 12:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не так Мы выбираем линукс, потому что хотим винду, только открытую, без з... текст свёрнут, показать
     
  • 9.131, RedEyedMan (ok), 13:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моя гента вполне себе винда, только без принудительных обновлений и с относитель... текст свёрнут, показать
     
  • 6.120, Аноним (120), 09:02, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы, случайно, не неосилятор?

    Он обычный (который vulgaris) вбрасыватель на вентилятор. Троллюшка покушать пришел.

     
  • 3.42, Anonymoustus (ok), 12:17, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А сейчас на чём же?

    На всём юниксоидном, кроме Солярки, я обычно использую либо WindowMaker, либо IceWM.

    За все двадцать с лишним лет строительства линуксидами десктопа я так и не нашёл в нём ничего для себя полезного.

     
  • 2.83, soarin (ok), 19:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А X11 оставь нам, ретроградам.

    Только не войте про поддержку потом – браузеров там и всего прочего, прочего...
    Сами там как-то гордо и с честью 🙂

     

  • 1.44, Аноним (130), 12:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я попробовал плазму 5.16.5 с wayland, на nvidia.
    1. Багов и глюков - море
    2. Рабочий стол в миллион раз приятнее версии для иксов. Плавные анимации, задержек никаких нет, всё такое приятное и быстрое.
    У меня за 6 часов на wayland, падений не было. Уже можно более-менее пользоваться им, если готов жить с некоторыми неприятными багами.

    Причём вот что заметил - у приложений, работающих через xwayland, точно такие же косяки, как если бы они работали напрямую в X11 сессии.
    Например медленные или "дёргающиеся" анимации(при изменении размера окна).

     
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну нужно еще пару лет на полировку же. Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала.  
     
     
  • 3.56, Аноним (54), 14:10, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Погоди, все же ссаными тряпками машут и орут что "плазма не падает"...
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 14:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не падает, но нужно помнить, что KDE 4.0 != KDE 4.
     
  • 3.60, Аноним84701 (ok), 15:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну нужно еще пару лет на полировку же.

    Qt6 к концу следующего года ожидается.
    Успеют ли в этот раз дополировать, прежде чем опять, по традиции, кинутся все переписывать с нуля?


     
     
  • 4.62, Отражение луны (ok), 15:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто ничего не переписывал, это утверждение - бред. Разница между Qt5 и Qt6 - минорная.
     
     
  • 5.63, Аноним84701 (ok), 15:31, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто
    > ничего не переписывал,

    А, ну да, комментарии оставили на месте. Вы правы.

    > Разница между Qt5 и  Qt6 - минорная.

    А вы не путаете причину и повод?

    Да и опыт KDE 3 -> 4 ->5 как и  анонимное "Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала" выше (что, впрочем, подтверждается чуть ли не всеми, кто пытался пользоваться "свежими" пятеркой и четверкой)  как-то не говорит в пользу вашей версии "минорных изменений" при переходах.

    PS:
    http://www.endic.ru/ozhegov/Ironija-11119.html
    http://endic.ru/ozhegov/Utrirovat-37347.html

     
  • 2.75, Аноним (71), 17:43, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему бы такому не быть? Если все силы КДЕшники бросили на работу с вяленным а на иксы забили уже как несколько лет.
     

  • 1.52, Аноним (54), 13:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что они творят.. .про*рали все полимеры уже... и вспомнили про вяленго...
    Нельзя же так тупить
     
  • 1.58, Аноним (58), 14:35, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы проблему чрезмерного потребления ресурсов решили. Сколько лет уже прошло, а аконади так и продолжает жрать память как не в себя.
     
     
  • 2.68, DiabloPC (ok), 17:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С аконади вообще бы в идеале сделать возможность выноса базы с локальной машины. А в том виде как оно сейчас - да, жрёт непомерно, особенно если активно пользовать несколько почтовых ящиков, в которых до 10к писем в каждом(
     
     
  • 3.116, Аноним (116), 05:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомневаюсь, что вынос базы хоть как-то исправит положение. Аконади и так хранит данные во внешней базе, но при этом занимаемая самим процессом память N-кратно превышает объем этих данных. Что они там такого наворотили?
     

  • 1.59, And (??), 14:47, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На основе голосования...  Хороший инженер редко бывает в большинстве. Если только это не клуб из таких...
     
  • 1.61, Отражение луны (ok), 15:19, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цели как всегда адеватные (в отличие от обитателей опеннета), это просто продолжение планомерного развития ДЕ/дистрибутива.
     
  • 1.66, Аноним (66), 16:24, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как насчёт перестать ориентироваться на мобильные экскременты и вернуться к среде для ... компьютера?

    https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=402387

    // b.

     
  • 1.80, Gannet (ok), 18:27, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блин. Гном уже по умолчанию под Вяленым работает стабильно. Кеды же еще пилить и пилить. Отставание по ходу колоссальное. Хорошо бы 2 года, но видится скептически.
     
     
  • 2.88, Аноним (85), 20:28, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном тоже ещё пилить и пилить, как и сам вяленый. Хотя сейчас вот проверил, на Опеннетик можно писать стабильно.
     
     
  • 3.89, Gannet (ok), 21:17, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Гном тоже ещё пилить и пилить, как и сам вяленый. Хотя сейчас
    > вот проверил, на Опеннетик можно писать стабильно.

    Gnome кагбе по умолчанию под Wayland в том же Debian. А Вы представляете себе KDE на его месте?

     
     
  • 4.106, Аноним (85), 23:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Федоре он уже несколько лет по умолчанию, но проблем всё ещё много - OBS не р... текст свёрнут, показать
     
  • 2.110, Аноним (109), 01:10, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у гном есть фундаментальные проблемы на вяленом, там ешё работы не меньше чем на кде. К тому же кде зависят от Qt в котором с каждой версией имплементят какую-то фишку которую требовал кде для нормальной работы под вяленым
     

  • 1.86, Аноним (85), 19:54, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь проверял, что будет если убить kwin под вяленым?
     
     
  • 2.92, Gannet (ok), 21:20, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто-нибудь проверял, что будет если убить kwin под вяленым?

    Можете поделиться опытом.

     
  • 2.111, Аноним (109), 01:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    равносильно тому, как если убить Хорг на Х-сессии
     

  • 1.98, Аноним (98), 21:53, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Шикарно, правильной дорогой двигаются. Этот говнокод X11 давно пора выбросить на свалку вместе с этими пердунами которые за ними ностальгируют. Главное что поворчав все эти слоупоки через годик два таки перейдут на LXQT, KDE и Gnome под вейленд. А если нет? То туда им и дорога, пусть ан*нируют на старые иконки адвайты и на эстетику 90х. На которую без рвотного рефлекса не взглянуть.
     
     
  • 2.101, Аноним (100), 22:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже лет 10 слышу эту мантру. Вас там из криокамеры по очереди выпускают?
     

  • 1.99, Аноним (99), 21:59, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Кто-нибудь проверял, что будет если убить kwin под вяленым?

    проверял - не квин а плазму и падает всё сразу до консоли -  еси в иксах плазма упадёт - все приложения остаются, надо только плазму запустить, в вайланде же всё валится, отсаётся голая консоль

     
     
  • 2.103, Аноним (85), 22:36, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ожидаемо, Гном на вейленде падает до gdm, и также все открытые приложения закрываются.
    В иксах приложения остаются и Гном сам перезапускается.
     
  • 2.104, аноним3 (?), 22:37, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кажись startx теперь не пашет да? че там сейчас?
     
  • 2.112, Аноним (109), 01:13, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не правда, складывается только плазма, если завершать плазму. Внезапно
     

  • 1.107, Аноним (107), 23:37, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland, С, С++ это хорошо.
     
  • 1.117, Аноним (117), 08:28, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда там глобальное меню на кедах под вяленым завезут уже(единственное из-за чего сижу на иксах)?
     
  • 1.123, t28 (?), 09:22, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland

    KDE бы сосредоточть внимание на стабильности, а то перешёл с Cinnamon'а на KDE, а kwin падает не хуже. И в Application search порядок поиска рандомно изменяется на противоположный так, что выбор наиболее часто используемых приложений приходится прокручивать в конец списка, а в топе выдаётся "какая-то дичь" ⓒ.

     
  • 1.127, Аноним (127), 11:52, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDEnlive и ряд программ под вяленым либо валятся почти сразу либо не запускаются вовсе. Ну пилите Шура, но в целом оно не кажется юзабельным сейчас и до конца года врядли осилят. Вейланду уже больше 10 лет, а никто его нормально не использует на десктопе до сих пор.
     
  • 1.132, InuYasha (?), 13:25, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как насчёт сосредоточить внимание на уборке мусора?
    В .config лютый бешенный ужас творится. По файлам разбросаны пути типа
    Recent Files[$e]=file:$HOME/Documents/topsecret/contact4955550505_doctor.vcard
    И это даже не .cache!
    Приватность? Нет, не до этого.
     
  • 1.133, swine (ok), 16:38, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > унификация поведения типовых элементов приложений, таких как боковые панели, раскрывающиеся меню и вкладки, а также приведения сайтов приложений KDE к единому виду.

    Вангую что выберут самое ущербное оформление. Надо же не отставать от гнома в погоне за 95% пользователей.

     
  • 1.137, Аноним (137), 22:09, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мечтаю о кедах, без комнат.
     
  • 1.142, Аноним (142), 16:04, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.linux.org.ru/news/kde/15209726?cid=15217562
     

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