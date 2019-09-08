KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений

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|1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 09:40, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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>сделать первичным окружение KDE, работающее поверх Wayland, а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей
Печально, но ожидаемо — кедоразрабы уже не первый год пытаются угробить DE вместе со всеми приложениями.
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|2.6, Doctor (??), 09:47, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...
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|4.23, Doctor (??), 10:49, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут уже вопрос к разрабам. Если архитектура правильная, то проблем не будет... Но что-то мне сдается, что у них те ещё траблы...
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|4.24, iPony129412 (?), 10:53, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И прибить гвоздями к вяленому...
Ну естественно. На эту ему есть хороший анекдот:
"Одной ногой мы там, а другой уже там! - И долго мы так раскорякой стоять будем?".
И так, и сяк, и об косяк - это сложно и не имеет практического смысла.
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|5.138, Аноним (138), 23:43, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там становится первичной сессия композитора и wayland-композитор запускается даже при X11-сеансе (и может обрабатывать KDE-специфичные wayland-запросы от других программ). Эти "необратимые улучшения" начали вносить около года назад.
Фактически это означает, что без libwayland-что-то-там.so современный KDE не скомпилируется в принципе. И вопрос уже не в том - запускать или не запускать wayland... он уже около года всегда запускается... можно будет не запускать X11.
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|3.49, Аноним (49), 13:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...
И привязать к Вяленому. Так себе альтернатива.
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|4.76, Анонидзе (?), 18:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет там никакой привязки, они наоборот вносят абстракции от графических подсистем
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|2.17, Аноним (20), 10:28, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Почему печально?
Вяленый перспективнее
День, когда можно будет смело отказаться от иксов без каких-либо потерь, станет великим днём
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|3.26, Адекват (ok), 11:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Ага, а потом от линукса в целом. Если у иксов есть какие-то проблемы - может их стоит решать, а не пилить заново с нуля что-то другое ?
Хотя понятно почему KDE предпочло wayland...
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|4.48, Аноним (20), 12:45, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Увы, Линукс пока что даже потенциально не на что менять. Было бы хорошо конечно, кто же спорит
На что-нибудь опенсорсное и не на C
Если есть возможность отказаться от софта из прошлого века - лучше отказаться. Однако, это должен быть не отказ ради отказа и NIH-синдрома, а по выверенным адекватным причинам
У иксов проблема в легаси и архитектуре, тут, как ни крути, проще заново создать, чем копаться в старом
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|6.93, Аноним (20), 21:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ты так говоришь, будто Раст - это что-то плохое
Как минимум, всяко лучше С
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|7.102, аноним3 (?), 22:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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лучше? черт развелось укуренных)) один синтаксис раста пугает до чертиков)) в си много писанины, местами самописные библиотеки и всякие костыли, но раст... да после прочтения исходников раста хочется напиться)) ахаха
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|8.105, Аноним (20), 22:55, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Что за бред Раст кажется непонятным только до момента, пока не начинаешь вникат... текст свёрнут, показать
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|8.124, Ordu (ok), 10:57, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не надо так впадать в депрессию Если тебе непонятны сорцы на расте, это ещё не ... текст свёрнут, показать
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|7.140, заминированный тапок (?), 09:47, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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поразительно как растоманы в любой теме найдут повод поливнуть C*
как заяц в анекдоте:
словили кенгуру за воровство, ну и решают что делать
заяц говорит: давайте ему уши отрежем
остальные зверята - да не, зачем, какой смысл. давайте сумку, чтобы не воровал больше
заяц: во-во, по самые уши!!!
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|5.90, maximnik0 (?), 21:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>На что-нибудь опенсорсное и не на C
Haiku os ?
Там правда от С полностью не отказались,однако в ядре много кода написано на с++ :-)
И помоему от С и не откажутся, он хоть и незкоуровневый но и простой.А в с++ понадергали всего что уже предлагают ломать совместимость , переходить к версиям, тесты по сложности превосходят сам компилятор.
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|6.94, Аноним (20), 21:27, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С прост как технология, но сложен как язык, где плюсы гораздо легче и обладают массой вкусностей, облегчающие жизнь, с zero cost абстракцией в качестве бонуса
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|5.115, leap42 (ok), 04:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> На что-нибудь опенсорсное и не на C
...
>> не отказ ради отказа и NIH-синдрома
...
>> проще заново создать, чем копаться в старом
разве раст головного мозга позволяет делить на нуль?
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|4.118, Аноним (118), 08:40, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема иксов это сами иксы, они были созданы те времена когда компьютеры были большими и ламповыми. Исправить иксы нельзя, только пристрелить что-бы не мучались.
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|5.121, maximnik0 (?), 09:10, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Проблема иксов это сами иксы
Не совсем так,а костыли совместимости.
Попробуйте коммерческий микро икс,
почитайте про Be-Be,SyllableDescop.
Прочитайте их документацию в описание графики-я прочитал и удевился 50% иксовая часть.Во всех случаях просто локальная работа без сетевой прозрачности,
сохранена клиент серверная архитектура с очень похожим протоколом, избавлены от костылей.В случае микроиксов там даже на уровне исходников сохранена совместимость, простая компиляция и в 90% софт заработает,но при этом скорость практически от вин 32 не отличатся,а в случае Be-Be даже превосходил по тестам, сам Кармак отмечал что на 133 пне можно было играть без ускорителя с хорошей графикой в квейк.
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|4.128, InuYasha (?), 11:58, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они отказываются.
Проблма с перехватом клавиш известна им уже 10 лет как минимум. Исправить - нет, не хотим.
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|5.134, Аноним (134), 19:42, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая проблема? В wayland нет поддержки клавиатуры, нет клавиатуры — нет проблемы, шах и мат!
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|5.139, maximnik0 (?), 02:12, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Проблма с перехватом клавиш
Ну это не совсем проблема, проблема в поддержке приложениями специфичных Х-ых фич.В Х протоколе есть секьюрити ввод-вывод для протокола клавиатуры.Там запрещён перехват клавиатурных кодов,ввод идёт в секьюрити приложение, можно шифровать сканкоды.Но приложение должно поддерживать эти фичи,а с этим не порядок.
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|6.64, Аноним (64), 16:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тиринга нет? не смеши время от времени даже сейчас есть и хоть ты тресни, а вот те решения которые есть это велосипеды которые приводят к потере производительности. А про игры я уже промолчу, иксы далеко позади по производительности особенно в нормальных портах, иксы это ископаемое в котором один костыль поддерживает другой.
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|7.71, Аноним (71), 17:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может в этом, эндцатом обсуждении опеннета, мне покажут примеры тестов производительности Иксы-Вяленд?
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|7.119, hlggl (?), 08:45, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто сказал что вяленый избавляет от тиринга? Это все влажные мечты ждунов, которые надеются что вяленый решит сразу все проблемы. В винде тиринг есть и появился с поколения видях 8000 примерно (ну до этого у меня просто была древняя x700 и я не знаю промежуточный моделей). Что-то намудили в архитектуре видях, а потом пытались титиническими усилиями исправить всинками какими-то которые дают фризы. В итоге либо фризы либо тиринг если фпс не больше равен 30 или 60
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|7.130, Аноним (130), 12:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня при включенном vsync на уровне композитора значительно повышается input lag.
Это явно заметно, если у монитора частота выше 60/75Hz, например 120Hz или 165Hz.
На wayland input lag незаметен, да и тиринга нет.
А еще когда в игры играю, то автоматически отключается композитор, из-за этого если переключиться на другое окно, браузер, например, то в нём будет тиринг.
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|3.84, Аноним 80_уровня (ok), 19:36, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> когда можно будет смело отказаться от иксов без каких-либо потерь
Что там у вейланда нового с сетевой прозрачностью?
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|3.126, КО (?), 11:28, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Почему печально?
>Вяленый перспективнее
Из-за перспективы как раз. Люди не сумевшие сделать нормальную архитектуру даже для драйвера клавиатуры. И считающие что принципиально неразрешимая проблема дублирования нажатий клавиши это нормально. Пропихнули свою идею как "правильно" строить взаимодействие с пользователем ан'масс.
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|2.125, Иван (??), 11:28, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что за некрофилия. Если что-то морально устарело, то лучше поменять. За 30-40 лет существования бесчисленное число костылей прикрутили. И зачем для исправления проблем прикручивать еще костыли. Большинство приложение своими силами окна рисуют. зачем поддерживать клиент сервер.
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|1.11, Аноним (16), 10:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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19-й год на исходе, а QWidget::move до сих пор не работает. Так что до замены иксов ой как далеко...
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|1.27, Адекват (ok), 11:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей.
А wayland станет обязательной зависимостью ?
Чую что будет как-то так:
Решил попробовать KDE, нужно поставить wayland, чтобы поставить wayland нужно снести иксы, чтобы снести иксы по зависимостям нужно снести xfce4.
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|2.36, Аноним (33), 12:08, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно чтобы попробовать, во времена flatpak и docker, это не такая большая проблема.
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|3.38, Doctor (??), 12:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше,*считаю, что многие согласятся* пойдем по пути старому
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|2.65, Аноним (65), 16:24, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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wayland уже давно обязательная зависимость, если не веришь попробуй собрать KDE на gentoo без вяленого -- облом-с!
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|2.114, axredneck (?), 02:06, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Решил попробовать KDE, нужно поставить wayland
Уже.
> чтобы поставить wayland нужно снести иксы
???
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|1.28, Anonymoustus (ok), 11:50, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> доставке приложений
Дорогое KDE! Счастливого тебе пути в неизведанные дали. А X11 оставь нам, ретроградам. Спасибо большое тебе, KDE! Помним, не скорбим.
А ведь когда-то я непродолжительное время использовал KDE. Буквально пару месяцев. То была версия 3.0.3, кажется.
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|3.37, Аноним (33), 12:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh ;-)
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|4.39, Anonymoustus (ok), 12:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh
> ;-)
Мак, Икспишечка, Вистонька, Семёрочка, Десяточка^W (больше нету Десяточки, это г-но я забраковал), Серверочек 2003-й, Серверочек 2008-й. Линуксы только на виртуалках остались: старые дебианы, Девуан, старые же Шапки и Центоси, Шлю^W Шлака (издохла, надо чинить).
Линукс ни для чего не нужен, если есть BSD и Cygwin в оффтопике.
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|6.45, Anonymoustus (ok), 12:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вы, случайно, не неосилятор?
Совершенно не случайно я осилятор, осиливший вдоль и поперёк эту вашу поделку ещё в годы оны и не нашедший в ней ничего привлекательного. То ли дело системы BSD: строги, академичны, ещё не изгажены шкурками от бананов. Или оффтопик, где правильно написанная прямыми руками программа будет работать на всех ОС, начиная с NT 3.5 и заканчивая NT 10.
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|8.87, анонн (ok), 20:12, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Плохо прибивали к пингвину - эмуляцию evdev в ядро фри таки, поворчав, впихнули ... текст свёрнут, показать
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|6.120, Аноним (120), 09:02, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы, случайно, не неосилятор?
Он обычный (который vulgaris) вбрасыватель на вентилятор. Троллюшка покушать пришел.
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|3.42, Anonymoustus (ok), 12:17, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А сейчас на чём же?
На всём юниксоидном, кроме Солярки, я обычно использую либо WindowMaker, либо IceWM.
За все двадцать с лишним лет строительства линуксидами десктопа я так и не нашёл в нём ничего для себя полезного.
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|2.83, soarin (ok), 19:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А X11 оставь нам, ретроградам.
Только не войте про поддержку потом – браузеров там и всего прочего, прочего...
Сами там как-то гордо и с честью 🙂
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|1.44, Аноним (130), 12:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я попробовал плазму 5.16.5 с wayland, на nvidia.
1. Багов и глюков - море
2. Рабочий стол в миллион раз приятнее версии для иксов. Плавные анимации, задержек никаких нет, всё такое приятное и быстрое.
У меня за 6 часов на wayland, падений не было. Уже можно более-менее пользоваться им, если готов жить с некоторыми неприятными багами.
Причём вот что заметил - у приложений, работающих через xwayland, точно такие же косяки, как если бы они работали напрямую в X11 сессии.
Например медленные или "дёргающиеся" анимации(при изменении размера окна).
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|2.53, Аноним (53), 13:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну нужно еще пару лет на полировку же. Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала.
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|3.56, Аноним (54), 14:10, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Погоди, все же ссаными тряпками машут и орут что "плазма не падает"...
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|3.60, Аноним84701 (ok), 15:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну нужно еще пару лет на полировку же.
Qt6 к концу следующего года ожидается.
Успеют ли в этот раз дополировать, прежде чем опять, по традиции, кинутся все переписывать с нуля?
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|4.62, Отражение луны (ok), 15:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто ничего не переписывал, это утверждение - бред. Разница между Qt5 и Qt6 - минорная.
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|5.63, Аноним84701 (ok), 15:31, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто
> ничего не переписывал,
А, ну да, комментарии оставили на месте. Вы правы.
> Разница между Qt5 и Qt6 - минорная.
А вы не путаете причину и повод?
Да и опыт KDE 3 -> 4 ->5 как и анонимное "Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала" выше (что, впрочем, подтверждается чуть ли не всеми, кто пытался пользоваться "свежими" пятеркой и четверкой) как-то не говорит в пользу вашей версии "минорных изменений" при переходах.
PS:
http://www.endic.ru/ozhegov/Ironija-11119.html
http://endic.ru/ozhegov/Utrirovat-37347.html
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|2.75, Аноним (71), 17:43, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему бы такому не быть? Если все силы КДЕшники бросили на работу с вяленным а на иксы забили уже как несколько лет.
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|1.52, Аноним (54), 13:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что они творят.. .про*рали все полимеры уже... и вспомнили про вяленго...
Нельзя же так тупить
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|1.58, Аноним (58), 14:35, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше бы проблему чрезмерного потребления ресурсов решили. Сколько лет уже прошло, а аконади так и продолжает жрать память как не в себя.
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|2.68, DiabloPC (ok), 17:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С аконади вообще бы в идеале сделать возможность выноса базы с локальной машины. А в том виде как оно сейчас - да, жрёт непомерно, особенно если активно пользовать несколько почтовых ящиков, в которых до 10к писем в каждом(
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|3.116, Аноним (116), 05:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сомневаюсь, что вынос базы хоть как-то исправит положение. Аконади и так хранит данные во внешней базе, но при этом занимаемая самим процессом память N-кратно превышает объем этих данных. Что они там такого наворотили?
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|1.59, And (??), 14:47, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На основе голосования... Хороший инженер редко бывает в большинстве. Если только это не клуб из таких...
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|1.61, Отражение луны (ok), 15:19, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Цели как всегда адеватные (в отличие от обитателей опеннета), это просто продолжение планомерного развития ДЕ/дистрибутива.
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|1.80, Gannet (ok), 18:27, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Блин. Гном уже по умолчанию под Вяленым работает стабильно. Кеды же еще пилить и пилить. Отставание по ходу колоссальное. Хорошо бы 2 года, но видится скептически.
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|2.88, Аноним (85), 20:28, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гном тоже ещё пилить и пилить, как и сам вяленый. Хотя сейчас вот проверил, на Опеннетик можно писать стабильно.
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|3.89, Gannet (ok), 21:17, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гном тоже ещё пилить и пилить, как и сам вяленый. Хотя сейчас
> вот проверил, на Опеннетик можно писать стабильно.
Gnome кагбе по умолчанию под Wayland в том же Debian. А Вы представляете себе KDE на его месте?
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|2.110, Аноним (109), 01:10, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у гном есть фундаментальные проблемы на вяленом, там ешё работы не меньше чем на кде. К тому же кде зависят от Qt в котором с каждой версией имплементят какую-то фишку которую требовал кде для нормальной работы под вяленым
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|2.92, Gannet (ok), 21:20, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кто-нибудь проверял, что будет если убить kwin под вяленым?
Можете поделиться опытом.
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|1.98, Аноним (98), 21:53, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Шикарно, правильной дорогой двигаются. Этот говнокод X11 давно пора выбросить на свалку вместе с этими пердунами которые за ними ностальгируют. Главное что поворчав все эти слоупоки через годик два таки перейдут на LXQT, KDE и Gnome под вейленд. А если нет? То туда им и дорога, пусть ан*нируют на старые иконки адвайты и на эстетику 90х. На которую без рвотного рефлекса не взглянуть.
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|2.101, Аноним (100), 22:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже лет 10 слышу эту мантру. Вас там из криокамеры по очереди выпускают?
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|1.99, Аноним (99), 21:59, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Кто-нибудь проверял, что будет если убить kwin под вяленым?
проверял - не квин а плазму и падает всё сразу до консоли - еси в иксах плазма упадёт - все приложения остаются, надо только плазму запустить, в вайланде же всё валится, отсаётся голая консоль
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|2.103, Аноним (85), 22:36, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ожидаемо, Гном на вейленде падает до gdm, и также все открытые приложения закрываются.
В иксах приложения остаются и Гном сам перезапускается.
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|2.112, Аноним (109), 01:13, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не правда, складывается только плазма, если завершать плазму. Внезапно
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|1.117, Аноним (117), 08:28, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда там глобальное меню на кедах под вяленым завезут уже(единственное из-за чего сижу на иксах)?
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|1.123, t28 (?), 09:22, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland
KDE бы сосредоточть внимание на стабильности, а то перешёл с Cinnamon'а на KDE, а kwin падает не хуже. И в Application search порядок поиска рандомно изменяется на противоположный так, что выбор наиболее часто используемых приложений приходится прокручивать в конец списка, а в топе выдаётся "какая-то дичь" ⓒ.
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|1.127, Аноним (127), 11:52, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDEnlive и ряд программ под вяленым либо валятся почти сразу либо не запускаются вовсе. Ну пилите Шура, но в целом оно не кажется юзабельным сейчас и до конца года врядли осилят. Вейланду уже больше 10 лет, а никто его нормально не использует на десктопе до сих пор.
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|1.132, InuYasha (?), 13:25, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как насчёт сосредоточить внимание на уборке мусора?
В .config лютый бешенный ужас творится. По файлам разбросаны пути типа
Recent Files[$e]=file:$HOME/Documents/topsecret/contact4955550505_doctor.vcard
И это даже не .cache!
Приватность? Нет, не до этого.
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|1.133, swine (ok), 16:38, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> унификация поведения типовых элементов приложений, таких как боковые панели, раскрывающиеся меню и вкладки, а также приведения сайтов приложений KDE к единому виду.
Вангую что выберут самое ущербное оформление. Надо же не отставать от гнома в погоне за 95% пользователей.
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