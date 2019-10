KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений

2.35 , Анони ( ? ), 12:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сейчас на чём же?

3.37 , Аноним ( 33 ), 12:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh ;-)

4.39 , Anonymoustus ( ok ), 12:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh

> ;-) Мак, Икспишечка, Вистонька, Семёрочка, Десяточка^W (больше нету Десяточки, это г-но я забраковал), Серверочек 2003-й, Серверочек 2008-й. Линуксы только на виртуалках остались: старые дебианы, Девуан, старые же Шапки и Центоси, Шлю^W Шлака (издохла, надо чинить). Линукс ни для чего не нужен, если есть BSD и Cygwin в оффтопике.

5.43 , Doctor ( ?? ), 12:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вы, случайно, не неосилятор?

6.45 , Anonymoustus ( ok ), 12:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Вы, случайно, не неосилятор? Совершенно не случайно я осилятор, осиливший вдоль и поперёк эту вашу поделку ещё в годы оны и не нашедший в ней ничего привлекательного. То ли дело системы BSD: строги, академичны, ещё не изгажены шкурками от бананов. Или оффтопик, где правильно написанная прямыми руками программа будет работать на всех ОС, начиная с NT 3.5 и заканчивая NT 10.

7.67 , Аноним ( - ), 17:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо что FreeBSD и NetBSD готовы к пришествию вэйланда.

8.81 , Anonymoustus ( ok ), 18:53, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Надеюсь, что силы разума победят и никакого нашествия не произойдёт ... 8.87 , анонн ( ok ), 20:12, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Плохо прибивали к пингвину - эмуляцию evdev в ядро фри таки, поворчав, впихнули ... 9.129 , InuYasha ( ? ), 12:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, не так Мы выбираем линукс, потому что хотим винду, только открытую, без з... 9.131 , RedEyedMan ( ok ), 13:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Моя гента вполне себе винда, только без принудительных обновлений и с относитель... 6.120 , Аноним ( 120 ), 09:02, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вы, случайно, не неосилятор? Он обычный (который vulgaris) вбрасыватель на вентилятор. Троллюшка покушать пришел.

3.42 , Anonymoustus ( ok ), 12:17, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А сейчас на чём же? На всём юниксоидном, кроме Солярки, я обычно использую либо WindowMaker, либо IceWM. За все двадцать с лишним лет строительства линуксидами десктопа я так и не нашёл в нём ничего для себя полезного.

2.83 , soarin ( ok ), 19:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А X11 оставь нам, ретроградам. Только не войте про поддержку потом – браузеров там и всего прочего, прочего...

Сами там как-то гордо и с честью 🙂