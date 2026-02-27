Учреждён фонд Open Source Endowment, формирующий целевой капитал для финансирования открытого ПО

Объявлено о формировании некоммерческого фонда Open Source Endowment, нацеленного на предоставление грантов значимым открытым проектам. В отличие от существующих фондов, занимающихся распределением поступающих пожертвований, Open Source Endowment основан на идее формирования целевого капитала (эндаумент), позволяющего организовать бесперебойное финансирование, не зависящее от колебаний технологического рынка, урезания бюджета и объёма поступающих в моменте пожертвований.

В Open Source Endowment пожертвования напрямую не распределяются среди получателей грантов, а инвестируются в портфель ценных бумаг с низким уровнем риска. Для выплаты грантов используется только полученный от инвестиций доход, который составляет приблизительно 5% в год. Подобная модель работы некоммерческих фондов получила распространение для финансирования научных исследований в университетах. Отмечается, что мир Open Source во многом похож на исследовательский университет и имеет схожую культуру, основанную на репутации, и схожие функции - совместное создание интеллектуальной собственности для общественного блага, взаимное обучение внутри тематических сообществ и коммерциализация лишь небольшой части результатов.

Средства будут предоставляться наиболее значимым открытым проектам в форме микрогрантов, размером примерно $5000, нацеленных на проведение работы по повышению стабильности и увеличению безопасности или вознаграждение сопровождающих. Допускаются только независимые проекты, не связанные с корпорациями, не ассоциируемые со стартапами и не получающие венчурное финансирование. Первые выплаты намечены на второй квартал 2026 года.

Получатели грантов номинируются через специальную форму на сайте, после чего из полученных заявок при помощи модели оценки рисков и при участии сообщества выбираются победители, заслуживающие предоставления финансирования. При выборе учитываются такие показатели, как число загрузок, объём зависимых проектов, задействование в критических системах, размер кодовой базы, состояние безопасности, число активных участников, состояние с сопровождением, зависимость от отдельных лиц (фактор автобуса). Отобранные проекты получают подтверждение от жертвователей фонта, после чего окончательно утверждаются советом директоров.

Фонд основан Константином Виноградовым, венчурным инвестором, специализирующемся на открытом ПО, AI и инфраструктурных проектах, в прошлом являвшимся одним из партнёров в венчурном фонде Runa Capital. В состав совета директоров вошли Чад Витакре (Chad Whitacre, создатель инициатив Open Source Pledge и Fair Source), Максим Коновалов (сооснователь компании Nginx) и Константин Виноградов. Исполнительным директором назначен Джонатан Старр (Jonathan Starr, сооснователь SciOS и Института практик открытой науки). В надзорный комитет вошли Эми Паркер (Amy Parker, руководитель OpenSSL Foundation) и Влад-Стефан Харбуз (Vlad-Stefan Harbuz, сопровождающий Open Source Pledge и ключевой разработчик сервиса thanks.dev).

На данный момент размер собранного Фондом целевого капитала составляет 693 тысячи долларов. К проекту подключился 61 крупный жертвователь и 44 участника с размером пожертвований около тысячи долларов. Наиболее крупные пожертвования, превышающие 100 тысяч долларов, передали Игорь Сысоев (создатель Nginx), Митчелл Хашимото (Mitchell Hashimoto, сооснователь HashiCorp) и Кайлаш Надх (Kailash Nadh, технический директор Zerodha).

Среди участников, пожертвовавших от 10 до 100 тысяч долларов - Константин Виноградов, Максим Коновалов, Шей Банон (Shay Banon, основатель Elastic) и Эван Ю (Evan You, создатель Vue.js и Vite). Участие в проекте также приняли директор Apache Software Foundation, председатель совета директоров Open Source Initiative, директор по Gen AI в NVIDIA, технический директор Linux Foundation, бывший руководитель GitHub, а также основатели или сооснователи таких проектов, как ClickHouse, Apache Arrow, cURL, Archestra, n8n и Percona.



