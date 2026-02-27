The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Учреждён фонд Open Source Endowment, формирующий целевой капитал для финансирования открытого ПО

27.02.2026 09:13 (MSK)

Объявлено о формировании некоммерческого фонда Open Source Endowment, нацеленного на предоставление грантов значимым открытым проектам. В отличие от существующих фондов, занимающихся распределением поступающих пожертвований, Open Source Endowment основан на идее формирования целевого капитала (эндаумент), позволяющего организовать бесперебойное финансирование, не зависящее от колебаний технологического рынка, урезания бюджета и объёма поступающих в моменте пожертвований.

В Open Source Endowment пожертвования напрямую не распределяются среди получателей грантов, а инвестируются в портфель ценных бумаг с низким уровнем риска. Для выплаты грантов используется только полученный от инвестиций доход, который составляет приблизительно 5% в год. Подобная модель работы некоммерческих фондов получила распространение для финансирования научных исследований в университетах. Отмечается, что мир Open Source во многом похож на исследовательский университет и имеет схожую культуру, основанную на репутации, и схожие функции - совместное создание интеллектуальной собственности для общественного блага, взаимное обучение внутри тематических сообществ и коммерциализация лишь небольшой части результатов.

Средства будут предоставляться наиболее значимым открытым проектам в форме микрогрантов, размером примерно $5000, нацеленных на проведение работы по повышению стабильности и увеличению безопасности или вознаграждение сопровождающих. Допускаются только независимые проекты, не связанные с корпорациями, не ассоциируемые со стартапами и не получающие венчурное финансирование. Первые выплаты намечены на второй квартал 2026 года.

Получатели грантов номинируются через специальную форму на сайте, после чего из полученных заявок при помощи модели оценки рисков и при участии сообщества выбираются победители, заслуживающие предоставления финансирования. При выборе учитываются такие показатели, как число загрузок, объём зависимых проектов, задействование в критических системах, размер кодовой базы, состояние безопасности, число активных участников, состояние с сопровождением, зависимость от отдельных лиц (фактор автобуса). Отобранные проекты получают подтверждение от жертвователей фонта, после чего окончательно утверждаются советом директоров.

Фонд основан Константином Виноградовым, венчурным инвестором, специализирующемся на открытом ПО, AI и инфраструктурных проектах, в прошлом являвшимся одним из партнёров в венчурном фонде Runa Capital. В состав совета директоров вошли Чад Витакре (Chad Whitacre, создатель инициатив Open Source Pledge и Fair Source), Максим Коновалов (сооснователь компании Nginx) и Константин Виноградов. Исполнительным директором назначен Джонатан Старр (Jonathan Starr, сооснователь SciOS и Института практик открытой науки). В надзорный комитет вошли Эми Паркер (Amy Parker, руководитель OpenSSL Foundation) и Влад-Стефан Харбуз (Vlad-Stefan Harbuz, сопровождающий Open Source Pledge и ключевой разработчик сервиса thanks.dev).

На данный момент размер собранного Фондом целевого капитала составляет 693 тысячи долларов. К проекту подключился 61 крупный жертвователь и 44 участника с размером пожертвований около тысячи долларов. Наиболее крупные пожертвования, превышающие 100 тысяч долларов, передали Игорь Сысоев (создатель Nginx), Митчелл Хашимото (Mitchell Hashimoto, сооснователь HashiCorp) и Кайлаш Надх (Kailash Nadh, технический директор Zerodha).

Среди участников, пожертвовавших от 10 до 100 тысяч долларов - Константин Виноградов, Максим Коновалов, Шей Банон (Shay Banon, основатель Elastic) и Эван Ю (Evan You, создатель Vue.js и Vite). Участие в проекте также приняли директор Apache Software Foundation, председатель совета директоров Open Source Initiative, директор по Gen AI в NVIDIA, технический директор Linux Foundation, бывший руководитель GitHub, а также основатели или сооснователи таких проектов, как ClickHouse, Apache Arrow, cURL, Archestra, n8n и Percona.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проблемы с финансированием каталогов пакетов открытого ПО
  3. OpenNews: Финансирование СПО за счет введения компенсационной платы за плохой код
  4. OpenNews: Новые проекты Linux Foundation по финансированию, безопасности и совместной разработке СПО
  5. OpenNews: Инициатива Maintenance Fee, предлагающая взимать плату за доступ к сборкам релизов открытых проектов
  6. OpenNews: Flathub внедряет поддержку пожертвований и платных приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64883-endowment
Ключевые слова: endowment, opensource, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    надеюсь финансирование будет выделяться только для безопасных продуктов на Rust?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь открытое ПО это еда для обучения моделек от Гугла и Антропика
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:43, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микрогранты по 5000 долларов это на оплату 1.5 месяца работы одного разработчика.
     
     
  • 2.10, бочок (ok), 10:54, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индуса разве что.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:03, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или бочка какого-нить. Нет, для бочка жирновато будет. А вот для бАчка в самый раз.
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:06, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, понину не потянуть такой мелочью.
     

  • 1.5, Аноним (14), 10:43, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рука корпов подбадривает своих засланных козачков.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:45, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кент Оверстрип точно не получит ничего, раз уж сразу грозятся автобусом задавить
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:46, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >мир Open Source во многом похож на исследовательский университет и имеет схожую культуру, основанную на репутации

    Хорошее дело. У Mozilla вроде получается:
    - https://opennet.ru/58038-mozilla
    - https://mozilla.vc

     
  • 1.8, Мемоним (?), 10:48, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сколько же всякой плесени наросло на том, что изначально было just for fun. Все эти фонды, ассоциации, движения, эндаументы, нон профиты, сервисы сбора пожертвований. Там уже народу кормится больше, чем реальных разработчиков.
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 10:51, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >just for fun

    Когда вырастешь, узнаешь, что есть расходы на семью, счета за коммуналку и т.д.
    И попробуй потом что-то делать just for fun.

     
     
  • 3.12, Мемоним (?), 11:04, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сочувствую. "Айтишник" которому времени и денег хватает только на содержание семьи и коммуналку это печальное зрелище.
     
     
  • 4.16, Аноним (11), 11:07, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну постой. Местным айтишникам в большинстве своём даже на современный компьютер не хватает, а ты про содержание семьи какое-то.
     
  • 3.13, Аноним (11), 11:05, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нечего было идти в опенсорс.
     
  • 2.15, llolik (ok), 11:07, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реальным разработчикам, как выясняется, даже для работы just for fan, иногда надо что-то жрать и постоянно где-то жить и во что-то одеваться. Ну, как-минимум. Болеют они иногда, да. А у многих ещё и есть семья, у которых, в общем, всё тоже самое.

    Оказывается, это всё не бесплатно. Даже для just for fan.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру