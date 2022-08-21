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Flathub внедряет поддержку пожертвований и платных приложений

21.08.2022 08:12

Flathub, web-каталог и репозиторий самодостаточных пакетов в формате Flatpak, начал тестирование изменений, подготовленных совместно с компанией Codethink и нацеленных на предоставление основным разработчикам и сопровождающим приложений, распространяемых через Flathub, возможностей для монетизации своих разработок. Развиваемые возможности можно оценить на тестовом сайте beta.flathub.org.

Из уже доступных для тестирования изменений упоминается поддержка подключения к Flathub разработчиков с использованием учётных записей GitHub, GitLab и Google, а также механизм приёма пожертвований, использующий переводы через систему Stripe. Кроме приёма пожертвований ведётся работа по созданию инфраструктуры для продажи пакетов и привязки меток к проверенным приложениям.

Из изменений также отмечается общая модернизация оформления сайта Flathub и переработка сервернего бэкенда, проведённая для обеспечения установки платных приложений и верификации источников. Верификация подразумевает подтверждение разработчиками своей связи с основными проектами через проверку возможности их доступа к репозиториям на GitHub или GitLab,

Подразумевается, что только участники основных проектов, имеющих доступ к репозиториям, смогут размещать кнопки приёма пожертвований и продавать готовые пакеты. Подобное ограничение позволит оградить пользователей от мошенников и третьих лиц, не имеющих никакого отношения к разработке, но пытающихся нажиться на продаже сборок популярных открытых программ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codethink.co.uk/ar...)
  2. OpenNews: Отменён запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0
  4. OpenNews: Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию
  5. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  6. OpenNews: Microsoft вводит запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57662-flathub
Ключевые слова: flathub, flatpak
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:15, 21/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Им надо подверженные аккаунты внедрить как в Snap
     

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