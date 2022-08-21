Flathub внедряет поддержку пожертвований и платных приложений

Flathub, web-каталог и репозиторий самодостаточных пакетов в формате Flatpak, начал тестирование изменений, подготовленных совместно с компанией Codethink и нацеленных на предоставление основным разработчикам и сопровождающим приложений, распространяемых через Flathub, возможностей для монетизации своих разработок. Развиваемые возможности можно оценить на тестовом сайте beta.flathub.org.

Из уже доступных для тестирования изменений упоминается поддержка подключения к Flathub разработчиков с использованием учётных записей GitHub, GitLab и Google, а также механизм приёма пожертвований, использующий переводы через систему Stripe. Кроме приёма пожертвований ведётся работа по созданию инфраструктуры для продажи пакетов и привязки меток к проверенным приложениям.

Из изменений также отмечается общая модернизация оформления сайта Flathub и переработка сервернего бэкенда, проведённая для обеспечения установки платных приложений и верификации источников. Верификация подразумевает подтверждение разработчиками своей связи с основными проектами через проверку возможности их доступа к репозиториям на GitHub или GitLab,

Подразумевается, что только участники основных проектов, имеющих доступ к репозиториям, смогут размещать кнопки приёма пожертвований и продавать готовые пакеты. Подобное ограничение позволит оградить пользователей от мошенников и третьих лиц, не имеющих никакого отношения к разработке, но пытающихся нажиться на продаже сборок популярных открытых программ.



