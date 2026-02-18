Проблемы с финансированием каталогов пакетов открытого ПО

|
|
|
Аноним (4), 00:08, 19/02/2026
+/–
|
Проблема глубже. Нужен стабильный поток финансов. Не представляю, где его взять без принудительной монетизации (скажем, для корпораций, как сделали в докере)
|
|
|
Аноним (9), 00:13, 19/02/2026
+1 +/–
|
Сообщество™ могло бы донатить.
Но оно не будет, тк "вы что?! платить?!!"
Поэтому есть классный способ - подписка на услугу:
"Пара баксов в месяц и получаешь доступ.
Для студентов скидки."
Но Cообщество™ это тоже не приемлит, тк обирают халяву.
Для старых пакетов возможно подошел бы вариант с торрентом... но тут могут быть технические трубности.
|
|
|
Аноним (4), 00:18, 19/02/2026
+/–
|
Донаты — это несерьезно. Сегодня донаты есть, а завтра — нет.
Монетизация должна быть принудительная. По—хорошему, платить должны все. Речь идет об профессиональном инструменте. Студентам можно бесплатный доступ давать после верификации.
Это идеальный вариант. Начать можно с корпов, их легче «прижать». В Docker Inc мудро поступили.
|
|
|
Аноним (-), 00:35, 19/02/2026
+/–
|
> Монетизация должна быть принудительная. По—хорошему, платить должны все.
Ахаха! Даже не верю что читаю такое на этом форуме)
Сразу же начнется нытье про дедушку, который всего лишь хочет пересобирать мир каждый день, но у него нет копеечки на подписку и поэтому у него украли все деньги через дыру в ядре.
Громогласно будут прдеть в лужу любители шапочек из фольги.
Отдельно будут вопли из ccaнциoнных пomoek.
|
Аноним (19), 00:35, 19/02/2026
+/–
|
Ты как-то странно и глупо ехиднячаешь по поводу сообщества, подразумевая что оно только берёт. При том что всё что распространяется через эти каталоги сообществом сделано и поддерживается.
|
|
|
Аноним (-), 00:40, 19/02/2026
+/–
|
> подразумевая что оно только берёт
Если бы оно только брало, то это было бы еще терпимо.
Так оно еще варежку открывает))
> При том что всё что распространяется через эти каталоги сообществом сделано
Да ну!
Тебе в голову не приходило, что люди, которые пишут либы, и люди, которые их качают, это два практически непересекающихся множества?
> и поддерживается.
Если бы оно ими поддерживалось, то самой проблемы и данной новости не было бы.
|
Аноним (7), 00:12, 19/02/2026
+/–
|
> Ну так пусть сделают возможность сделать официальные зеркала.
У нужно будет платить за содержание еще и всех зеркал?
Да ты финансовый гения, я посмотрю
|
|
|
Аноним (9), 00:18, 19/02/2026
+2 +/–
|
Ну, идея не лишина смысла.
Это могут быть разные оганизации.
Например если развернуть отдельной зеркало в ЕС или татах, то их могли бы финансировать какие-то местные объединения.
|
|
|
Аноним (4), 00:33, 19/02/2026
–1 +/–
|
Неправильно перекладывать ответственность на местные объединения.
Платить должен тот кто качает пакеты. Принудительно. За каждый скачанный байт.
|
Аноним (17), 00:32, 19/02/2026
+/–
|
Вот именно. Да хоть стопитсот неофициальных, ведь проблема решается элементарно криптографически, если у всех официальный самообновляемый клиент со вшитым сертификатом/публичным ключом. Как у Debian, хотя бы. Ведь, я надеюсь, там все пакеты подписаны.
|
Аноним (2), 23:51, 18/02/2026
+/–
|
Если девупсы массово научатся хотя бы в '''RUN --mount=type=cache,target=<cachedir>''', то уже от этого объем трафика значительно сократится
|
|
|
Аноним83 (?), 00:11, 19/02/2026
+/–
|
Заставить всех кешировать очень просто: нужно порезать скорость отдачи до каких то весьма неудобных значений, чтобы каждый пакет тянулся хотя бы минут 5-10, даже если он на полтора килобайта.
|
Фонтимос (?), 00:12, 19/02/2026
+1 +/–
|
Девупсы лучше пусть донаты почаще отстегивают со своих барышей на инфраструктуру реп.
|
q (ok), 00:15, 19/02/2026
–1 +/–
|
Проблема контейнеров в том, что они слоеные и невоспроизводимые. Если изменился нижний слой, иди пересобирай верхние. Решение -- сделать content-addressable storage на уровне отдельных файлов, как в Nix. Тогда бы и трафик экономился, потому что пришлось бы докачивать лишь отдельные файлы, а не the whole fucking layer. Но контейнерам до этого еще чесать и чесать.
|
Аноним (9), 00:08, 19/02/2026
+/–
|
Хорошие цифры.
Именно поэтому васяны не смогут создавать нечто подобное.
Не потому что у них нет денег, а потому что они не захоят их платить.
|
Аноним83 (?), 00:09, 19/02/2026
+3 +/–
|
Потому что модель подобного ущербная, как и паттерны использования.
Дурацкие девляпсы вообще мозг не включают, работают не приходя в сознание: им надо чтобы каждый раз виртуалка с нуля создавалась и каждый раз туда вытягивала всё зависимости.
Пограмисты тоже не лучше: наплодили лефтпадов на каждый чих.
|
|
|
пох. (?), 01:16, 19/02/2026
+/–
|
девляпсы не очень в этом виноваты - большинство дурацких "каталогов пакетов" не позволяют нормально создать себе один раз кэш и раздавать его при сборке.
Поэтому все разваливается и нельзя исправить очепятку в хеловроте, потому что росопозор заблокировал npm, с которого нужно скачать лефтпад.
Но наши специалисты уже работают над этим, мы вам непременно сообщим когда пересоберем.
|
Аноним83 (?), 00:18, 19/02/2026
+2 +/–
|
Не было у нас на работе девляпса, зато был статический билдер: заходишь туда по ссш, делаешь git pull, потом git checkout и запускаешь скрипт который собирает всё минуты за 4.
Ну да, просто рук не хватало туда билд агента упихать чтобы он там на тачке это сам делал...
Пришёл девляпс, сделал всё по красоте: теперь там какая то виртуалка на каждый запрос билда из гуя создаётся с нуля, туда клонируется с нуля репа с исходниками гигабайт на 5, потом доставляются пакеты и потом оно начинает собиратся. Итого минут 10-15 чтобы получить тот же результат.
Наверное нормальные девопсы где то есть в природе, просто их безос выкупил и держит на острове и никому не показывает.
|
|
|
Аноним (15), 00:31, 19/02/2026
+/–
|
> заходишь туда по ссш
И ты каждому даешь доступо по ссш?
> делаешь git pull, потом git checkout
Ок, а если кому-то тоже надо, то он просто ждет?))
> репа с исходниками гигабайт на 5
Репа на 5Гб собиралась 4 минуты?
Обожаю байки с опеннета))
|
|
|
localhostadmin (ok), 00:55, 19/02/2026
+/–
|
> И ты каждому даешь доступо по ссш?
Его можно дать только тому, кто будет эти комманды выполнять. Или просто создать бесправного пользователя, который будет в сети иметь доступ только к тому, что надо и выполнять только нужные комманды
> Репа на 5Гб собиралась 4 минуты?
> Обожаю байки с опеннета))
Откуда ты знаешь, что там за репа? Может он написал какой-нибуть жирный сайтик на питоне и сделал ему обвязки на сях или расте? Тогда эти обвязки вполне могут 4 минуты собираться
> Ок, а если кому-то тоже надо, то он просто ждет?))
Что ему надо?
|
пох. (?), 01:12, 19/02/2026
+/–
|
> И ты каждому даешь доступо по ссш?
он еще и собранный ими КОД собирается у себя выполнять, представляешь?
> Ок, а если кому-то тоже надо, то он просто ждет?))
у нас операционки - многозадачные.
просто собирает свой билд рядом, в чем проблема -то?
>> репа с исходниками гигабайт на 5
> Репа на 5Гб собиралась 4 минуты?
если из этих гигабайтов 4 никому ненужная история за пятнадцать лет, а оставшийся один это графические элементы, десяток пдфов и два скрипта - действительно, непонятно, чего так долго-то.
shallow clone это ж секретная технология с острова Безноса, кто ее узнал - назад дороги нет, только через акулий желудок.
|
Аноним83 (?), 01:20, 19/02/2026
+/–
|
Каждому разработчику.
Но в общем конечно да, пока было несколько человек это не было проблемой, но от девляпса ожидалось что он автоматизирует этот заход и последующие действия, а не будет динамически создавать виртуалки с нуля.
Да, там реп в сумме на 5гб.
Но большая часть закеширована, те ОС и пакеты не собираются каждый раз с нуля.
И в оставшейся репе на пару гигов один гиг занят статическим файлом, а остальное компилится за 2,5 минуты когда есть прогретый ccache, которому естессно неоткуда взятся на динамическом билдере.
|
Аноним (15), 00:24, 19/02/2026
–1 +/–
|
Можно просто ввести ограничения.
Например обязательная регистрация.
Тогда будет видно кто сколько качает.
Но это может вызвать подгорание у идейных анонов и прочих шизокакиров.
Можно поступить проще.
Бесплатный анон - качаешь медленно.
Зарегистрировался? Первые N гигабайт быстро, потом медленно.
Хочешь всегда быстро? Вот прайс на подписки.
Это бы быстро научило всяких девляпсов кешировать скачанное, разворачивать свои локальные хранилища и не наглеть.
Хотя последнее мало вероятно.
|