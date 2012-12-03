Компания Anthropic выделила 1.5 млн долларов проекту Python

|
Сколько Питон деньгами не закидывай - скорости и обратной совместимости не получишь.
Да ты гений - требовать скорости от интерпретируемого скриптового языка.
perl вполне себе быстрый. Интерпретируемый скриптовый язык.
Он быстр только в рамках интерпретируемых языков и твоего воображения.
А питон - что, не интерпретируемый или у тебя воображения не хватает?
В логике я смотрю ты не силен но давай подробно.
Питон - интерпретируемый и поэтому не быстрый.
Перл - интерпретируемый и поэтому тоже не быстрый. Но если перд якобы быстрее такого же интепретируемого питона, то на самом эта разница исчезающе мала и ей можно принеберчь.
> perl вполне себе быстрый. Интерпретируемый скриптовый язык.
"Вполне быстрый" это насколько?)
ПЕРЛовка была хороша лет 20+ назад.
Сейчас она уже практически никому не нужна.
> никому не нужна
Анон выше с тобой не согласен и заявил, что разница между перлом и питоном - "исчезающе мала".
Да, это грустно. Просто всё perl 5 сообщество перетекло в python ...
> всё perl 5 сообщество перетекло в
Перетекает что-то другое...
Забавно то, что сами языки в принципе не изменились. Все плюсы и минусы остались такими же как 20+ лет назад. Скорее меняется среда и потребности, и соответственно языки становятся более популярны в _текущих_ условиях.
В смысле "в принципе не изменились" ?
Да, буковки и ключевые идеи остались, но некоторые менялись весьма радикально.
Например внедрение ООП при переходе с 4 на 5 версию, добавление модулей и тд.
> Скорее меняется среда и потребности, и соответственно языки становятся более популярны в _текущих_ условиях.
Скорее некоторые ЯП адаптируются к новым условиям, а некоторые нет.
В итоге получается что "да, можно продолжать удалять гланды через anus, но зачем?".
И выбирается более подходящий инструмент для задачи.
Что самое удивительное, питон узкоспециализированный ЯП, но реальность такова что на нём пишут и фронтенд и бекэнд. Программирование настолько деградировало, что там где надо писать на низкоуровневом Си, они делают костыли Cpython.
Он же сказал: фронтенд. Ну вот то, что сейчас на JS в браузерах. 😂
> Да ладно бы JS но не Python же.
Ты где фронтенд на Питоне видел?
> Что самое удивительное, питон узкоспециализированный ЯП
Вот это новости. А много у нас там языков общего назначения (ну, чтобы именно на практике, а не а теории)? Ах, да: сишечка родненькая!
> фронтенд
> надо писать на низкоуровневом Си
Вас, диванных экспертов, как послушать - так везде нужно писать на С. Но, раз тебе надо, то удачи тебе фронтенд написать на С вместо JS. Расскажешь потом об успехах.
>Но, раз тебе надо, то удачи тебе фронтенд написать на С вместо JS. Расскажешь потом об успехах.
Нет, надо бек на Питоне писать.
>> Но, раз тебе надо, то удачи тебе фронтенд написать на С вместо JS
> А в чем проблема написать движок на С
Проблема в том, что ты не понимаешь, что такое "фронтенд". А это то, что на стороне браузера.
>> фронтенд
> http://thalassa.croco.net/
> NO client-side execution
> Generates static HTML
"Смотрю в книгу - вижу фигу" - это про тебя. 😂
А это к тому, что он на С написан. Все можно на бекенде реализовать.
Получается, форт и sbcl не умеют быть интерпретируемыми и скриптовыми.
А какие у тебя проблемы с обратной совместимостью? Пару раз сломались нативные обёртки, которые использовали приватные кишки питона. Постепенно доработали логику работы с асинхронным кодом (уверен, 99.99% пользователей и не заметило). Скорость растёт в каждой версии тоже. Как и эффективность.
> А какие у тебя проблемы с обратной совместимостью?
У него-то никаких - он же Питоном вообще не пользуется. Зато рассказывает питонистам, как у них все плохо. Ты что, впервые на Опеннете?
>>А какие у тебя проблемы с обратной совместимостью?
Не у меня, а у Питона проблемы.
Обновил Питон - поехали библиотеки, и не собирается.
Взял старое - тоже хрен без мата соберешь.
И это гораздо хуже особенностей синтаксиса.
Ну, это очевидная ложь. Как правило, не собирается из-за компилятора и низкого качества библиотек (привет spacy, интелу, фейсбуку и всем-всем-всем корпорациям). И пересобирать библиотеки, подобные pyicu, тебе придётся в любом языке, потому что stable abi nonsence у плюсов выведен на иной уровень -- нет аби, нет проблем. У раста примерно так же. Что до обновления питона, как правило, ты просто делаешь новый venv с новой версией питона, устанавливаешь зависимости, и всё работает, как и работало (изменения в коде не требуются). А в целом, конечно, вопросы к мейнтенерам твоих пакетов. Все проблемы с миграцией, что я видел, были связаны именно с завязкой на приватные кишки интерпретатора в компилируемых библиотеках.
А не для этого и платят. Там закрыть "проблему npm" хотят, гы.
Попутно прибрав под себя всю тиму языка на гранты.
Интересно, как скоро выйдет патентованный, Новый(тм) & УлуДшенный(с) Python 4(R) от антропиков? Такой же как Python 3, но другой.
Выделив на npm деньги Выглядит как схема мягкого рэкета Хотя проблему можно ре... большой текст свёрнут, показать
> "Кстати, где она?"
буквально 2 месяца назад был очередной релиз
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64032
ходят слухи что их азур спонсирует
Мнение: джулия – серьёзный проект, да ещё и конкурирующий с коммерческими пакетами вроде матлаба, а так нельзя. Питон как пожиратель человеко-часов и инструмент засасывания всех подряд в ойти с последующим разводом на время и деньги (и имитацию IT-развития государства) куда как интереснее, а джулия тут только мешается со своей математикой.
Можно предложить Роснано профинансировать.
На самом деле язык "Юлька-СТАТ" с нормально задизайненными русскими лексемами был бы куда как кстати. Не YoptaScript, а нормально.
> русскими лексемами
Зачем это надо?
При переходе на русскую раскладку у тебя сразу отлетает удобный доступ к куче символов. И, либо же, придётся проектировать лексику на полутораземлекопах, либо же обрекать человека, который пишет на твоем супер-пупер языке, по 2000 раз на дню переключать раскладку.
А в чем преимущество? Подергать патриотические струны в своей голове?
Чтение? Принцип Парето 80/20 действует и тут: 80% времени читаем, 20% времени пишем.
Также, как у и программистов из америки. Для них почти все языки как 1С.
У них слова в языке покороче И нет падежей, родов и прочего От чего код попрощ... текст свёрнут, показать
Мозг в 1С? Там клепание под заказчика на основе типичного конфига.
Думать - противопоказано, только кусками кода оперировать.
Потому что его бухгалтера, специ с отрасли, юрики и т.п. ревьювят, по соответствию фичи и нужного результата. Оно так у тех, кто на уровне конфигуратора или годного аутсорса пашет.
Есть м4к4ки на зарплате при конторе, но "вечно" пилить 1с конфиг - идиотизм редкостный...
Раз в год "конфиг" подправить под реалии, а дальше пашет как станок или кассовый аппарат)
> Чтение?
Английский читается легко со знаниями школьной программы.
В крайнем случае, за год подтягивается до технического английского просто чтением документации.
Это если совсем не стараться.
Поэтому, что чтение кода на русском, что на английском - разницы никакой для хоть на сколько-нибудь компетентного специалиста.
кто читает и пишет на английском - больше платят
не только кодерам, а даже саппорту. кратно)
И от клавиатуры! Ведь бусурманское слово!!
Нужно пользоваться исконно своими.
> И от клавиатуры! Ведь бусурманское слово!!
> Нужно пользоваться исконно своими.
Ключедоска?
В чём преимущество писать на русском? Ещё и на каком-то опеннете задрипанном, есть же куча сайтов на английском с большей аудиторией, ну ты патриот...
>>с нормально задизайненными русскими лексемами
Да щас, с русскими. С тарабарским синтаксисом записанным кириллицей :)
То есть, русскоязычным оно даже менее родное, чем на английском.
А что с отрисовкой шрифтов здесь не так? Я как забываю после поигрушек чёткость монитора снизить, так это какой-то просто пипец. Какая-то лапша неразличимого цвета. Снижаешь чёткость до 50% и только тогда появляется какой-то более-менее удобоваримый вид. Это единственный сайт, где у меня происходит такое. Проверял в разных браузерах (но линюкся у меня нет, извините). Может оно здесь всё ещё под ЭЛТ заточено?
Это от твоих шрифтов зависит, но на венде рендеринг шрифтов всегда помойный. Попробуй на маке открыть. У меня, кстати, нет никаких опеннетовских шрифтов, и это видимо NotoSans-Regular.ttf вроде как самый вылизанный из бесплатных.
На венде рендеринг везде нормальный. Кроме этого сайта. Но не то, чтобы я сильно переживал из-за этого.
> На венде рендеринг везде нормальный. Кроме этого сайта. Но не то, чтобы
> я сильно переживал из-за этого.
Ну так посмотри, что у тебя за шрифт используется. Браузер будет использовать первый доступный. На большинстве сайтов шрифты вместе с сайтом загружаются, чтобы их потом пользователям блокировать приходилось.
Смотри, я на винде. Никаких сторонних шрифтов не загружал. Смотри ещё раз - я на винде...
Вот именно. Тебе накатят сторонних шрифтов, не спрашивая твоего мнения (его у пользователя венды быть не может). Ну а поломать, какой шрифт будет отдаваться на алиас, это с венды станется. Подобные косяки конфигурации у неё буквально каждый второй апдейт всплывают.
> отзыв уже перечисленных средств, в случае нарушения условий
- А что, если не нарушать условия? ... Да ну на! Мы всегда так делаем!
> - А что, если не нарушать условия? ...
А это механизм контроля за принявшими (а кто из них откажется от даровых денях?) грант.
Любой продвинутый юрист эти условия выкрутит так, что ты будешь вынужден делать так, как скажут дяди из давшей денях конторы (политика разработки в целом и разные оргвопросы в частности - включая и "правильное" голосование по вопросу СЕО в разных комитетах и фондах) - или будешь вынужден отдать деньги.
Нормальный, зарекомендовавший себя как практически безоказный, механизм финансового рэкета, из которого выйти реально только не залезая в него ИЛИ продавшись с потрохами другому дяде, который даст нужную сумму "на возврат" ИЛИ только если реально лечь в гроб.
>Нормальный, зарекомендовавший себя как практически безоказный, механизм финансового рэкета, из которого выйти реально только не залезая в него ИЛИ продавшись с потрохами другому дяде, который даст нужную сумму "на возврат" ИЛИ только если реально лечь в гроб.
Как будто стоит задача из него вылезать. Пусть хоть питон в си превращают, на пенсию Гвидо себе заработал. Можно лежать под пальмами, гладить мулаток и писать email в рассылке под диктовкц из корпорации.
Отчеты различных софтовых, и не только, фондов наглядно показывают, что получаемые деньги фондами тратятся на все, что угодно, а не на разработку. Поэтому и здесь будет все тоже самое, потратят на "жpaчку, выпивкy и девoчeк". Тем более, полтора мульёна - это ни о чём.
ааааа, так это они з@к0п@ть пихона наоборот хотят?! Тогда конечно молодцы.
Пойду куплю подписку.
Во-1х это не мешает фондам развивать свои проекты
тут уже ныли что LF тратит на ядро всего лишь 3%, совершенно не понимая как это рабоатет
Во-2х, есть есть что покушать, выпить и с девочками пообщаться, то программировать становится приятнее чем без всего выше перечисленного)
А если нет даже "чо пожрать", то про написание кода на волонтерской основе можно вообще и забыть.
Тут как раз сейчас соберется масса экспертов Поэтому самое время для того, чтоб... большой текст свёрнут, показать
> несколько десятков строк
Оставайся на баше, не создавай себе проблемы.
OneScript
1) В целевых системах рантайм встроен в систему, футпринт от запуска скрипта минимален.
2) Читаемый русскоязычный синтаксис, позволяющий читать код как носитель англицкого паскаль или как псевдокод любой понимающий программирование
3) Нет проблем с типизацией, полностью поддерживает все типы .NET + маршаллинг
4) Поддерживает все - от обычного запуска бинарника, до работы с IPC СОМ+ и подобным из коробки
5) Есть, вменяемая, основанная на примитивах сборок дотнета + можно подключить сторонние движки для парсинга.
6) Есть, поддержка добавляется и нормально отрабатывает в любом редакторе умелее блокнота
7) Есть. Плюс профессиональное русскоязычное коммунити, плюс тонны разработок
>На выходе небольшой статический бинарник.
Можно вообще всё в один файл писать и делать go run, как будто скрипт исполняешь (под капотом собирается временный бинарник). Богатая стандартная библиотека, конкаренси из коробки, типы хочешь пиши, хочешь выводи. Go хороший вариант. Из минусов странный синтаксис и возможности управляющих конструкций (for, if) и надоедливый вездесущий «if err».
Если хочется экзотики, то посмотри Babashka, но это Лисп и типизация там динамическая — тебе такое не нравится.
Package perl
Version 5.42.0-r0
Installed size 38.3MiB
Package python3
Version 3.12.12-r0
Installed size 22.9MiB
У Питона зависимостей чуть поболее, поэтому реальный футпринт будет ближе к Перлу.
И получаем очередную пушку по воробьям, только постарше...
мне кажется, тебе просто нужен врач, который понимает, что такое "футпринт", "бекенд" и тому подобные гуманитарные выражения
> Где я писал "бекенд"?
Вот там, чуть выше... То, что ты пишешь, уж явно не фронт.
Совершенно очевидно раз тебе нужно решить задачу, которая нормальным людям в нормальной жизни не попадается. Тебе нужен инструмент который никто в нормальной жизни не пользуется. А именно тебе подойдёт Nim.
> которая нормальным людям в нормальной жизни не попадается
Было стал отвечать на это... Но потом подумал и решил, что тебе хватит того, что ниже.
facepalm.jpg
> нужно решить задачу, которая нормальным людям в нормальной жизни не попадается
Значит, задача поставлена не верно.
Возможно что дело не в постановке. А сама идея неверная. Желание снизить размер бинаринка (зачем?) при этом писать на высоком уровне. Питон не подходит. Велосипедостроение на максималках.
Java же, надёжный интерпретируемый простой язык. Какой ещё footprint в наше время, не под DOS на 386-м же работаем.
Может реально под древнее железо. Вот и приходиться городить огород.
> под древнее железо
А свидетели всего нового говорят, что нету реальных юзкейсов старого железа.
> Какой ещё footprint в наше время, не под DOS на 386-м же работаем.
Ну, да. Мини-пк на армах же нет с рамой 0,5-1 Гб.
В роутерах же у всех ssd на пару Тб стоит и оперативы хотя бы гигов 8, а лучше 16.
Да-да.
> 4) Запуск системных утилит, чтение stdout/stderr
Как вариант, Janet вместе с janet-sh, если хочется экзотики. Легко, самодостаточно, скобочки, типов, правда, нет. Там можно так (https://janet.guide/scripting/) и недавно ещё вот так (https://codeberg.org/veqq/janet-sh/pulls/2#issue-3189071).
Пронеслась эта Жанет вскользь вместе с Murex, Nushell и т.п.
Посмотрел сейчас еще раз, выглядит немного в..то, поэтому, видимо, и пронеслась:
(defn sum3
"Solve the 3SUM problem in O(n^2) time."
[s]
(def tab @{})
(def solutions @{})
(def len (length s))
(for k 0 len
(put tab (s k) k))
(for i 0 len
(for j 0 len
(def k (get tab (- 0 (s i) (s j))))
(when (and k (not= k i) (not= k j) (not= i j))
(put solutions {i true j true k true} true))))
(map keys (keys solutions)))
(let [arr @[2 4 1 3 8 7 -3 -1 12 -5 -8]]
(printf "3sum of %j: " arr)
(printf "%j" (sum3 arr)))
Он, ета, как там его - во! - не классный! Нужно чтобы как котёночка в руки взял и понял!
В чем смысл твоего сообщения? Самоутвердиться за счет анонима? Ведь в твоих словах ни логики, ни смысла нет...
Если они хотят развития CPython, не логичнее было бы денег в java/c# закинуть?
ну блин, я понадеялся что следующая поделка не будет требовать нодужеес... а там опять денег на несовместимую версию пихона
> Python любит ИИ, а ИИ любит Python
Это называется "разнообразие": все всех любят.
Эти полтора лимона для Антропика - ничто.
Могли бы и больше раскошелиться на пиар свой.
Кого спонсировать - вопрос отдельный.
Они в пиаре не нуждаются. Эта компания так же как и Палантир имеет целевую аудиторию в американском госе. Плебсу скидывают объедки с барского стола для виду.
Красавцы, моют лярды на нейросетках, а разработчикам ключевой технологии – буквально крошки со стола.
Я продал! За доляры, еврики и акции.
Ни о чем не жалею.
Считаю выгодной сделкой, тк наличее души не доказано научно.
> Ранее под реализацию данного плана было одобрено выделение гранта от Национального научного фонда США
Т/е АНБ выделило денег Антропику, а у него с руки кормиться не западло, так?
Эталонное жмотье. Привлекают миллиардные инвестиции из них 1.5 млн дают в виде целевых(!) грантов. То есть мы будем грести бабло лопатой, а вы сделаете нам то что нам будет полезно. И так и быть мы вам заплатим
Иначе это уже станет их внутренней разработкой если будет платить только они.
> Привлекают миллиардные инвестиции
Причем львиная доля этих инвестиций -- госуха в виде darpa и анб (собственно, как и у других ИИ-компаний типа того же Grok).
> Привлекают миллиардные инвестиции
Думаешь за инвестиции им не приделся отвечать? Например на что потратили.
> То есть мы будем грести бабло лопатой, а вы сделаете нам то что нам будет полезно.
Логично.
У них есть мозги чтобы это бабло грести.
> И так и быть мы вам заплатим
А могли бы затянуть шарманку про "нужно помогать обществу безвозмездно", типа как деляют всякие GNU-боmжи))
