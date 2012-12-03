Компания Anthropic выделила 1.5 млн долларов проекту Python

2.33 , Аноним ( 19 ), 14:00, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > несколько десятков строк Оставайся на баше, не создавай себе проблемы.

3.37 , Аноним ( 111 ), 14:04, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, не надо.

2.38 , Жироватт ( ok ), 14:04, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OneScript 1) В целевых системах рантайм встроен в систему, футпринт от запуска скрипта минимален.

2) Читаемый русскоязычный синтаксис, позволяющий читать код как носитель англицкого паскаль или как псевдокод любой понимающий программирование

3) Нет проблем с типизацией, полностью поддерживает все типы .NET + маршаллинг

4) Поддерживает все - от обычного запуска бинарника, до работы с IPC СОМ+ и подобным из коробки

5) Есть, вменяемая, основанная на примитивах сборок дотнета + можно подключить сторонние движки для парсинга.

6) Есть, поддержка добавляется и нормально отрабатывает в любом редакторе умелее блокнота

7) Есть. Плюс профессиональное русскоязычное коммунити, плюс тонны разработок

3.89 , Фонтимос ( ? ), 15:06, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это мощный совет!

2.39 , аролп5 ( ? ), 14:05, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Go или kotlin/java

3.48 , Аноним ( 111 ), 14:17, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Go В целом, как вариант...

На выходе небольшой статический бинарник. > kotlin/java https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/04/09/5/1460188621120980021.jpg

4.138 , Аноним ( 138 ), 17:01, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >На выходе небольшой статический бинарник. Можно вообще всё в один файл писать и делать go run, как будто скрипт исполняешь (под капотом собирается временный бинарник). Богатая стандартная библиотека, конкаренси из коробки, типы хочешь пиши, хочешь выводи. Go хороший вариант. Из минусов странный синтаксис и возможности управляющих конструкций (for, if) и надоедливый вездесущий «if err». Если хочется экзотики, то посмотри Babashka, но это Лисп и типизация там динамическая — тебе такое не нравится.

2.49 , 12yoexpert ( ok ), 14:17, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – perl же

3.69 , Аноним ( 111 ), 14:44, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Package perl

Version 5.42.0-r0

Installed size 38.3MiB Package python3

Version 3.12.12-r0

Installed size 22.9MiB У Питона зависимостей чуть поболее, поэтому реальный футпринт будет ближе к Перлу.

И получаем очередную пушку по воробьям, только постарше...

4.78 , 12yoexpert ( ok ), 14:57, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – мне кажется, тебе просто нужен врач, который понимает, что такое "футпринт", "бекенд" и тому подобные гуманитарные выражения

5.109 , Аноним ( 111 ), 15:43, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Покормлю тебя, чтобы ты порадовался: Где я писал "бекенд"?

6.135 , Аноним ( 19 ), 16:56, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Где я писал "бекенд"? Вот там, чуть выше... То, что ты пишешь, уж явно не фронт.

2.54 , Аноним ( 44 ), 14:20, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Совершенно очевидно раз тебе нужно решить задачу, которая нормальным людям в нормальной жизни не попадается. Тебе нужен инструмент который никто в нормальной жизни не пользуется. А именно тебе подойдёт Nim.

3.74 , Аноним ( 111 ), 14:53, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > которая нормальным людям в нормальной жизни не попадается Было стал отвечать на это... Но потом подумал и решил, что тебе хватит того, что ниже. facepalm.jpg

3.75 , Аноним ( 19 ), 14:53, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > нужно решить задачу, которая нормальным людям в нормальной жизни не попадается Значит, задача поставлена не верно.

4.85 , Аноним ( 85 ), 15:02, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Возможно что дело не в постановке. А сама идея неверная. Желание снизить размер бинаринка (зачем?) при этом писать на высоком уровне. Питон не подходит. Велосипедостроение на максималках.

2.77 , Аноним ( 77 ), 14:54, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Java же, надёжный интерпретируемый простой язык. Какой ещё footprint в наше время, не под DOS на 386-м же работаем.

3.87 , Аноним ( 85 ), 15:03, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может реально под древнее железо. Вот и приходиться городить огород.

4.133 , Аноним ( 19 ), 16:52, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > под древнее железо А свидетели всего нового говорят, что нету реальных юзкейсов старого железа.

3.99 , Аноним ( 111 ), 15:23, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какой ещё footprint в наше время, не под DOS на 386-м же работаем. Ну, да. Мини-пк на армах же нет с рамой 0,5-1 Гб.

В роутерах же у всех ssd на пару Тб стоит и оперативы хотя бы гигов 8, а лучше 16.

Да-да.

2.80 , Аноним ( 80 ), 14:59, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 4) Запуск системных утилит, чтение stdout/stderr Как вариант, Janet вместе с janet-sh, если хочется экзотики. Легко, самодостаточно, скобочки, типов, правда, нет. Там можно так (https://janet.guide/scripting/) и недавно ещё вот так (https://codeberg.org/veqq/janet-sh/pulls/2#issue-3189071).

3.107 , Аноним ( 111 ), 15:40, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пронеслась эта Жанет вскользь вместе с Murex, Nushell и т.п. Посмотрел сейчас еще раз, выглядит немного в..то, поэтому, видимо, и пронеслась: (defn sum3

"Solve the 3SUM problem in O(n^2) time."

[s]

(def tab @{})

(def solutions @{})

(def len (length s))

(for k 0 len

(put tab (s k) k))

(for i 0 len

(for j 0 len

(def k (get tab (- 0 (s i) (s j))))

(when (and k (not= k i) (not= k j) (not= i j))

(put solutions {i true j true k true} true))))

(map keys (keys solutions))) (let [arr @[2 4 1 3 8 7 -3 -1 12 -5 -8]]

(printf "3sum of %j: " arr)

(printf "%j" (sum3 arr)))

4.132 , Аноним ( 19 ), 16:51, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ))

))))

))))

))) Эти скобочки...

2.106 , Мемоним ( ? ), 15:38, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://en.wikipedia.org/wiki/Tcl_(programming_language)

3.108 , Жироватт ( ok ), 15:42, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он, ета, как там его - во! - не классный! Нужно чтобы как котёночка в руки взял и понял!

4.110 , Аноним ( 111 ), 15:44, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, да... Там же нет русским лексем.

5.113 , Жироватт ( ok ), 15:56, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебе хоть с лексемами на англицком, хоть на суахили

6.126 , Аноним ( 111 ), 16:47, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В чем смысл твоего сообщения? Самоутвердиться за счет анонима? Ведь в твоих словах ни логики, ни смысла нет...

