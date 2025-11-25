При помощи червя Shai-Hulud скомпрометировано 600 NPM-пакетов

|
"Если не удается пройти аутентификацию или установить устойчивое присутствие, вредонос пытается уничтожить весь домашний каталог жертвы, включая все файлы, доступные для записи."
npm, cargo, PyPI - это одни большие уязвимости. У Go хотя бы подход децентрализованный, как и у C, C++.
Но с cargo обычно работают люди с IQ на 20 выше, чем с npm, поэтому там такого не будет.
Я знаю много умных программистов на Rust. Там же мощный ещё функциональный аспект (посмотрите кодовую базу typst, например). Так что раз на раз не приходится. В Яндексе (при всём моём смешанном отношении к нему) тоже людям нравится Rust некоторым.
Притом, что даже стандартизированного теста для его определения нет )
А последние годы - так и вовсе считается бредом, ибо является пережитком поры, когда считалось, что "функционал" мозга какой получен от рождения - такой и есть
А потом оказалось, что мозги при необходимости постепенно адаптируются под те или иные задачи, в т.ч сильно отличающиеся от тех, которые отлично решались ранее
> У Go хотя бы подход децентрализованный
Угу, это когда исходники тянутся с гитхаба? Это ДЕцентрализованный называется?
>Угу, это когда исходники тянутся с гитхаба? Это ДЕцентрализованный называется?
Я тебе по секрету скажу, что тянуть исходники может не из гитхаба, а из любого другого источника. Просто чаще всего исходники на гитхабе. Но ты можешь их хостить где угодно и go get оттуда их возмёт. То ли дело cargo, тянет только из crates.io. Или тот же PyPI.
Cargo тоже может тянуть с гитхаба или другой репы.
> То ли дело cargo, тянет только из crates.io. Или тот же PyPI.
будь так добр, предоставь ссылку на документацию, где подтверждается данное утверждение
И проходят через GOPROXY где они кешируются. Там эти исходники будут доступны если что-то с github случится.
И если не устраивает сервер по умолчанию то можно и свой поднять.
Если ты не знал, все исходники js-проги вендорятся в deb-пакет. И тоже самое для Go, и для Rust. Причем во всех дистрах.
У тебя не будет уязвимости с JS-прогой, если у тебя не будет стоять эта JS-прога. Просто не нужно использовать Electron'нную хрень. Я давно бойкотирую все эти поделки. Только нативный GTK, Qt, wxWidgets.
На самом деле есть npm (подставь тут любой пакетник) to nix. Плюсом помимо пакетов самого языка можно управлять системными либами, компиляторами и прочим. И все это для конкретных окружений. Сейчас же с тем же pip нужно самому зависимости сборочные ставить, если компилять надо.
Если ты сделаешь npm to nix в день наличия червя, как тебя это спасёт?
Перестать пользоваться поделками(зачеркнуть) недоделками из NPM?
npm, pip, cargo и есть сами черви. Сами докатились, что простая задача вытягивает кучу зависимостей. Только ручной клон зависимостей в репу, только хардкор. Обновления только по делу.
> npm, pip, cargo и есть сами черви. Сами докатились, что простая задача
> вытягивает кучу зависимостей. Только ручной клон зависимостей в репу, только хардкор.
> Обновления только по делу.
Ну, у вас не может быть атак на цепочку поставок при отсутствии этой самой цепочки... А если вот и кода нет - то прям совсем хорошо!
Да! Давайте делать больше веб-приложений, они ведь такие надёжные и безопасные и заодно выкинем слабое железо, оно ведь явно устарело, и небезшопасно, а все ПК-бояре работают только на машинах с 128 террабайт оперативной памяти! Джаба-скрип во все дома!
Представляю, сколько бабла может срубить аффтар leftpad за внедрение такого червя.
