Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js

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|1.1, CHIM (ok), 13:16, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А я думал что node js уже никто не заменит, а оказывается его по производительности могут смело подвинуть.
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|2.6, Бывалый смузихлёб (?), 13:22, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ещё неизвестно, что и как именно мерили
> Выполнение установки приложений при помощи команды "bun install"
> производится в 25 раз быстрее, чем при использовании "npm install"
-Например, в случае с установкой пакетов, они сравнивают с npm'ом, хотя за последние годы очень многие перешли на yarn ввиду гораздо большей скорости
По сути, речь о той же ноде, но на базе жс-двигла из вебкита
Не помню, чтобы он был сильно шустрее в8
Или многократно энергоэффективней
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|3.8, Аноним (8), 13:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> многие перешли на yarn ввиду гораздо большей скорости
Поначалу. Сейчас yarn у себя на сайте черным по белому пишет, что у yarn больше нет преимуществ перед npm в плане скорости, и что теперь их киллер-фича -- воркспейсы.
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|3.9, Аноним (9), 13:33, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ДжаваСкриптКор он для приложений в том числе мобильных, а не для браузера. Поэтому его можно оптимизировать в узких местах как угодно подгоняя под тесты. А там глядишь в узких местах и применение появится.
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|3.14, Аноним (14), 13:57, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потом окажется что в Bun дырок немеряно, и при затыкании дыр и расставления нужных IF все будет на уровне остальных фреймворков.
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|1.2, Аноним (2), 13:16, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помрет с вероятностью 99.9% основная масса не станет морочиться и при упоре в производитеоьность просто скейлит инстансы или переписывает на чем-нибудь пошустрее
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|2.44, Аноним (37), 14:45, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если обеспечит заявленные параметры, то не помрет, т.к. прямая выгода для бизнеса. В айти сейчас любят экономить.
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|2.33, Likern (?), 14:23, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Высокопроизводительный и высококачественный код, написанный на Zig.
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|1.16, Аноним (16), 14:08, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думал что шум вокруг node.js улягся и оно тихонечко ползёт на кладбище. По крайней мере в РФ. Вакансий исчезающе мало. За бугром оно популярно?
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|2.29, НяшМяш (ok), 14:15, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бекенд на ноде может и не популярен у нас, но вот нода точно никуда не денется, пока есть фронтенд. Ведь ангулярчики, вью и прочие реакты на тайпскриптах кто собирает?
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|3.42, Аноним (16), 14:43, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собирают-то они собирают, но живого проекта с сервером на node я не видел года с 2017. Где-то в тех же годах услышал про Deno. Если честно я крайне удивлён что оно дожило до 1.0
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|4.54, Аноним (16), 14:50, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЕМНИП одной из основных фишек Deno был встроенный ts? На ts вроде как тоже ажиотаж пропал. Как рассмотрите на этот счёт, ув. эксперты опеннета?
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|5.70, Витюшка (?), 16:02, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ажиотаж пропал - это ты сам придумал или есть циферки подтвердить?))
Появился какой-то конкурент?)) Не слышал о таком)
Просто раньше это всё было на хайпе. Хайп пропал. Стало мейнстримом (как и React).
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|4.69, Витюшка (?), 15:55, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты из норки вылезай почаще)))
Но node сейчас столько бэкенда пишут мама не горюй. В том числе и в банковском секторе (где раньше был Java), в том числе и у нас.
Это пожалуй самая популярная платформа для бэка. Отъела серьёзную долю у Java.
Те на не пишут в том числе и в кровавом Энтерпрайзе, где раньше господствовал совсем другой стек технологий.
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|5.77, Аноним (16), 17:11, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ноде 163 вакансии, на жабе под 2 тысячи. Даже если все 163 отъедены у жабы, то сложно назвать такое СЕРЬЁЗНОЙ частью
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|2.35, Аноним (35), 14:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я думал что шум вокруг node.js улягся и оно тихонечко ползёт на кладбище.
раст всех закопает
> Compared to Python and Javascript (NodeJS), the Rust services are more performant, use less CPU, use less memory, and can handle far more requests per second. To give you a rough ballpark, our Python services average about 50 req/s, NodeJS around 100 req/s, and Rust hits about 690 req/s.
https://www.reddit.com/r/rust/comments/11uwwhy/is_rust_overkill_for_most_backe
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|6.74, Аноним (35), 16:22, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так Zig проще, легче, имеет лучшую читаемость и учится быстрее
наверно так, но не даёт гарантий при работе с памятью, его нет в ядре и не используется международными корпорациями. Для меня раст лучшее предложение - в перспективе хочется деньги а не фантики зарабатывать.
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|7.80, Витюшка (?), 17:19, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда C++))) Сейчас у него второе дыхание. Меньше 400к чистыми (и по старому курсу) никто не зарабатывал.
Здесь Rust по вакансиям и зарплатам в такой же позиции как и Zig.
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|2.43, Аноним (43), 14:44, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и оно тихонечко ползёт на кладбище. По крайней мере в РФ.
Вот именно, что по крайней мере. А так, у нас с этим все окей аж бегом: нода, реакт, ангуляр.
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|2.55, Бывалый смузихлёб (?), 14:51, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нода сейчас - весьма универсальная штука для всевозможной деятельности, это уже давно не только и не столько серваки
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|1.23, Аноним (23), 14:11, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Zig животворящий, одной строчкой кода увеличивает в два раза! Теперь виагра не нужна.
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|1.32, Аноним (32), 14:23, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно ли будет на его основе сделать браузер? Или например поменять его на V8 в том же Хромиуме?
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|2.40, Аноним (9), 14:42, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да этот браузер называется Сафари. Всё что из этого можно было запихнуть в браузер уже запихано инфа сотел.
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|2.46, Аноним (43), 14:45, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А можно ли будет на его основе сделать браузер?
Ты вообще понимаешь, что такое node.js?
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|2.68, Аноним (68), 15:48, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они и взяли браузерный движок. Только не из Хрома, а тот, который был в Konqueror и назывался KJS, потом в WebKit стал называться Javascript Core, а с добавлением JIT-компилятора переименовался в SquirrelFish.
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|1.41, Аноним (51), 14:43, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо будет потыкать на досуге... Хотя нода уже так плотно укоренилась, что никакой bun её в обозримой перспективе не заменит...
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|1.61, YetAnotherOnanym (ok), 15:22, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> поддерживает используемые в Node.js механизмы работы с модулями и обработки зависимостей
Самую главную гадость перетащили к себе.
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|2.72, Витюшка (?), 16:13, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без этого не взлетит. Это Deno показал. Там миллионы npm пакетов.
Так что правильный, прагматичный подход.
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|1.76, Аноним (76), 17:04, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как хорошо что удалось не заходить сюда целый год. В комментариях по прежнему тупость ещё больше чем на дваче
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|2.79, Аноним (9), 17:19, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы ты сюда не заходил тупости стало больше. Не приходи сюда больше.
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