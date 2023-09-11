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Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js

11.09.2023 13:01

Представлен первый значительный выпуск платформы Bun, предназначенной для обособленного выполнения приложений, написанных на языках JavaScript, JSX и TypeScript. Проект нацелен на использование в качестве прозрачной замены платформы Node.js, поддерживает используемые в Node.js механизмы работы с модулями и обработки зависимостей. Код проекта написан на языках Zig и С++, и распространяется под лицензией MIT. Для выполнения JavaScript задействован JavaScript-движок JavaScriptCore и компоненты проекта WebKit с дополнительными патчами.

В состав Bun входит полный набор инструментов для создания и выполнения приложений на языках JavaScript и TypeScript. Среди прочего, платформа предоставляет runtime для создания серверных обработчиков и выполнения JavaScript-приложений без браузера, совместимый с NPM пакетный менеджер, инструментарий для выполнения тестов, систему сборки самодостаточных пакетов и утилиту bunx для установки и запуска пакетов из репозитория NPM (эквивалент npx и yarn dlx).

Заявлены такие цели, как возможность запуска большей части существующих серверных JavaScript-приложений, достижение высокой производительности и предоставление инструментов для снижения сложности разработки и повышения производительности труда. Проект также предоставляет минимальный набор оптимизированных API для эффективного выполнения таких задач, как запуск HTTP-сервера и работа с файлами. Поддерживается режим "bun --hot" для автоматической горячей перезагрузки кода в случае изменения файлов приложения, выполняемой без остановки работы программы (при перезагрузке установленные соединения не будут оборваны и состояние не будет потеряно).

Особенностью Bun является очень высокая производительность. Например, в тестах на выполнение серверного приложения на базе фреймворка React применение Bun демонстрирует в два раза большую пропускную способность (число обработанных приложением HTTP-запросов в секунду), чем платформа Deno и в 4.7 раза, чем Node.js. В тесте на работу чат-сервера, использующего WebSocket, Bun обгоняет Deno в два раза, а Node.js - в 6 раз. В тесте загрузки больших таблиц из SQLite платформа Bun быстрее Deno в два раза, а Node.js - в 4 раза.

Выполнение установки приложений при помощи команды "bun install" производится в 25 раз быстрее, чем при использовании "npm install", а сборка командой "bun build" в 1.76 быстрее esbuild, в 26 раз быстрее rspack, в 155 раз быстрее Parcel 2 и в 224 раза быстрее WebPack 5. По сравнению с Node.js и Deno, использующими JavaScript-движок V8, Bun построен на базе фреймворка JavaScriptCore, развиваемого компанией Apple для браузера Safari. Кроме высокой производительности применение JavaScriptCore также позволило снизить потребление памяти.

Проект развивается с оглядкой на обеспечение совместимости с серверными приложениями, написанными для Node.js, поддерживает большую часть API Node.js, включая модули и структуры fs, path, http, process, __dirname и Buffer. Поддерживается и традиционный Web API, включая объекты fetch, WebSocket и ReadableStream. Предоставляется совместимость как с модулями Node.js (CommonJS и node_modules), так и с JavaScript-модулями (ESM), созданными в соответствии со спецификацией ECMAScript 6 и применяемыми в браузерных web-приложениях. В текущем виде большинство npm-пакетов, созданных для Node.js, могут быть запущены в Bun без внесения изменений или с минимальными правками. Поддерживаются многие серверные фреймворки, такие как Express, Koa и Hono.

Платформа также может заменить собой множество сопутствующих инструментов, развиваемых для экосистемы Node.js. Например, Bun может использоваться для запуска файлов с расширениями .js, .ts, .cjs, .mjs, .jsx и .tsx, заменяя такие системы, как tsc, babel, ts-node, ts-node-esm и tsx. Встроенная система сборки обособленных программ позволяет обойтись без esbuild, webpack, parcel и rollup. Встроенный пакетный менеджер предоставляет команды, совместимые с npm, обрабатывает package.json, записывает результат в каталог node_modules и может заменить npm, yarn, pnpm и lerna.

  1. Главная ссылка к новости (https://bun.sh/blog/bun-v1.0...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код JavaScript-движка Hermes
  3. OpenNews: В JavaScript-платформе Deno обеспечена совместимость с модулями NPM
  4. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  5. OpenNews: Бывший техдиректор NPM развивает распределённый репозиторий пакетов Entropic
  6. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 20.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59738-bun
Ключевые слова: bun, zig, node.js
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, CHIM (ok), 13:16, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А я думал что node js уже никто не заменит, а оказывается его по производительности могут смело подвинуть.
     
     
  • 2.6, Бывалый смузихлёб (?), 13:22, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё неизвестно, что и как именно мерили

    > Выполнение установки приложений при помощи команды "bun install"
    > производится в 25 раз быстрее, чем при использовании "npm install"

    -Например, в случае с установкой пакетов, они сравнивают с npm'ом, хотя за последние годы очень многие перешли на yarn ввиду гораздо большей скорости

    По сути, речь о той же ноде, но на базе жс-двигла из вебкита
    Не помню, чтобы он был сильно шустрее в8
    Или многократно энергоэффективней

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > многие перешли на yarn ввиду гораздо большей скорости

    Поначалу. Сейчас yarn у себя на сайте черным по белому пишет, что у yarn больше нет преимуществ перед npm в плане скорости, и что теперь их киллер-фича -- воркспейсы.

     
  • 3.9, Аноним (9), 13:33, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДжаваСкриптКор он для приложений в том числе мобильных, а не для браузера. Поэтому его можно оптимизировать в узких местах как угодно подгоняя под тесты. А там глядишь в узких местах и применение появится.
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:57, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потом окажется что в Bun дырок немеряно, и при затыкании дыр и расставления нужных IF все будет на уровне остальных фреймворков.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:39, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или не окажется. Новости из будущего всегда смешно читать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:16, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помрет с вероятностью 99.9% основная масса не станет морочиться и при упоре в производитеоьность просто скейлит инстансы или переписывает на чем-нибудь пошустрее
     
     
  • 2.4, User (??), 13:20, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не на rust'е же - ясен пень, не взлетит!
     
     
  • 3.64, keydon (ok), 15:30, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На расте и не завелось бы.
     
  • 2.44, Аноним (37), 14:45, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если обеспечит заявленные параметры, то не помрет, т.к. прямая выгода для бизнеса. В айти сейчас любят экономить.
     

  • 1.3, Аноним (8), 13:17, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По крайней мере в апи работы с файлами путь к файлу не обязан быть строкой.

    https://github.com/oven-sh/bun/blob/51d3d4382281f789f8175079ed426a63529eb3e7/p

    В дено допустили детскую ошибку: там имя файла -- это строго UTF-строка. Соответственно, readdir() не сможет вернуть все файлы.

     
  • 1.7, Аноним (9), 13:29, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Написано на zig, лайк.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:45, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За счёт чего прирост?
     
     
  • 2.15, Guest (??), 13:57, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, за счёт отказа от хрома
     
  • 2.33, Likern (?), 14:23, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Высокопроизводительный и высококачественный код, написанный на Zig.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:53, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугель занервничал или еще нет?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 15:28, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    занервничал, уже думает над сокращением цикла релизов
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:08, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал что шум вокруг node.js улягся и оно тихонечко ползёт на кладбище. По крайней мере в РФ. Вакансий исчезающе мало. За бугром оно популярно?
     
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 14:15, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бекенд на ноде может и не популярен у нас, но вот нода точно никуда не денется, пока есть фронтенд. Ведь ангулярчики, вью и прочие реакты на тайпскриптах кто собирает?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:20, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сколько ненужного ты описал за раз, я аплодирую стоя
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:32, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже отказался от интернета? Или хотя-бы от браузера.
     
     
  • 5.38, Аноним (9), 14:40, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он отказался от работы в нормальном айти.
     
  • 3.42, Аноним (16), 14:43, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирают-то они собирают, но живого проекта с сервером на node я не видел года с 2017. Где-то в тех же годах услышал про Deno. Если честно я крайне удивлён что оно дожило до 1.0
     
     
  • 4.54, Аноним (16), 14:50, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕМНИП одной из основных фишек Deno был встроенный ts? На ts вроде как тоже ажиотаж пропал. Как рассмотрите на этот счёт, ув. эксперты опеннета?
     
     
  • 5.70, Витюшка (?), 16:02, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ажиотаж пропал - это ты сам придумал или есть циферки подтвердить?))

    Появился какой-то конкурент?)) Не слышал о таком)

    Просто раньше это всё было на хайпе. Хайп пропал. Стало мейнстримом (как и React).

     
  • 4.69, Витюшка (?), 15:55, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты из норки вылезай почаще)))

    Но node сейчас столько бэкенда пишут мама не горюй. В том числе и в банковском секторе (где раньше был Java), в том числе и у нас.

    Это пожалуй самая популярная платформа для бэка. Отъела серьёзную долю у Java.

    Те на не пишут в том числе и в кровавом Энтерпрайзе, где раньше господствовал совсем другой стек технологий.

     
     
  • 5.77, Аноним (16), 17:11, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ноде 163 вакансии, на жабе под 2 тысячи. Даже если все 163 отъедены у жабы, то сложно назвать такое СЕРЬЁЗНОЙ частью
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я думал что шум вокруг node.js улягся и оно тихонечко ползёт на кладбище.

    раст всех закопает

    > Compared to Python and Javascript (NodeJS), the Rust services are more performant, use less CPU, use less memory, and can handle far more requests per second. To give you a rough ballpark, our Python services average about 50 req/s, NodeJS around 100 req/s, and Rust hits about 690 req/s.

    https://www.reddit.com/r/rust/comments/11uwwhy/is_rust_overkill_for_most_backe

     
     
  • 3.39, Аноним (37), 14:42, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже много лет это слышим.
     
     
  • 4.58, Аноним (35), 14:58, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже много лет это слышим.

    аналогично только про ядро, но пора изучать. За пару дней ознакомился с растом

    https://metanit.com/rust/tutorial/1.1.php

    туториал очень легко зашёл, в отличии от тягомотины из rust book

     
     
  • 5.71, Аноним (37), 16:11, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Zig проще, легче, имеет лучшую читаемость и учится быстрее https://ziglang.org/learn/
     
     
  • 6.74, Аноним (35), 16:22, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так Zig проще, легче, имеет лучшую читаемость и учится быстрее

    наверно так, но не даёт гарантий при работе с памятью, его нет в ядре и не используется международными корпорациями. Для меня раст лучшее предложение - в перспективе хочется деньги а не фантики зарабатывать.

     
     
  • 7.80, Витюшка (?), 17:19, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда C++))) Сейчас у него второе дыхание. Меньше 400к чистыми (и по старому курсу) никто не зарабатывал.

    Здесь Rust по вакансиям и зарплатам в такой же позиции как и Zig.

     
  • 2.43, Аноним (43), 14:44, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и оно тихонечко ползёт на кладбище. По крайней мере в РФ.

    Вот именно, что по крайней мере. А так, у нас с этим все окей аж бегом: нода, реакт, ангуляр.

     
     
  • 3.59, Аноним (43), 15:10, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, еще руби забыл.
     
  • 2.55, Бывалый смузихлёб (?), 14:51, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нода сейчас - весьма универсальная штука для всевозможной деятельности, это уже давно не только и не столько серваки
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:11, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zig животворящий, одной строчкой кода увеличивает в два раза! Теперь виагра не нужна.
     
     
  • 2.34, Likern (?), 14:25, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust здорового человека!
     
     
  • 3.47, Аноним (37), 14:45, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такой целью и создавался.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:23, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно ли будет на его основе сделать браузер? Или например поменять его на V8 в том же Хромиуме?
     
     
  • 2.40, Аноним (9), 14:42, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да этот браузер называется Сафари. Всё что из этого можно было запихнуть в браузер уже запихано инфа сотел.
     
  • 2.46, Аноним (43), 14:45, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А можно ли будет на его основе сделать браузер?

    Ты вообще понимаешь, что такое node.js?

     
  • 2.51, Аноним (51), 14:49, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JSC принципиально ничем не лучше V8, те же яйца...
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:48, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они и взяли браузерный движок. Только не из Хрома, а тот, который был в Konqueror и назывался KJS, потом в WebKit стал называться Javascript Core, а с добавлением JIT-компилятора переименовался в SquirrelFish.
     

  • 1.41, Аноним (51), 14:43, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо будет потыкать на досуге... Хотя нода уже так плотно укоренилась, что никакой bun её в обозримой перспективе не заменит...
     
  • 1.61, YetAnotherOnanym (ok), 15:22, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > поддерживает используемые в Node.js механизмы работы с модулями и обработки зависимостей

    Самую главную гадость перетащили к себе.

     
     
  • 2.72, Витюшка (?), 16:13, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без этого не взлетит. Это Deno показал. Там миллионы npm пакетов.

    Так что правильный, прагматичный подход.

     

  • 1.73, Аноним (37), 16:15, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати многие переходят с Rust на Zig или пишут на обоих языках
    https://ziglang.org/ru/learn/why_zig_rust_d_cpp/
     
  • 1.75, 12yoexpert (ok), 16:25, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > curl -fsSL https://bun.sh/install | bash

    обожаю джавашников, с ними веселее

     
     
  • 2.78, voiceofreason (?), 17:19, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксовые ПМ настолько "прекрасны", что повсеместно прижилось curl | bash
     
     
  • 3.81, Аноним (9), 17:20, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два клика на ехе файле скаченном в инете типа безопаснее?
     

  • 1.76, Аноним (76), 17:04, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хорошо что удалось не заходить сюда целый год. В комментариях по прежнему тупость ещё больше чем на дваче
     
     
  • 2.79, Аноним (9), 17:19, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы ты сюда не заходил тупости стало больше. Не приходи сюда больше.
     

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