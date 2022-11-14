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В JavaScript-платформе Deno обеспечена совместимость с модулями NPM

14.11.2022 20:34

Представлен выпуск Deno 1.28, платформы для обособленного выполнения приложений на языках JavaScript и TypeScript, которая может быть использована для создания обработчиков, работающих на сервере. Платформу развивает Райан Даль (Ryan Dahl), создатель Node.js. Как и в Node.js в Deno используется JavaScript-движок V8, который также применяется в браузерах на основе Chromium. При этом Deno не является ответвлением от Node.js, а представляет собой созданный с нуля новый проект. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Проект Deno был создан для предоставления пользователям более защищённое окружение и устранения концептуальных ошибок, допущенных в архитектуре Node.js. Для повышения безопасности обвязка вокруг движка V8 написана на языке Rust, позволяющем избежать многих уязвимостей, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью. Для обработки запросов в неблокирующем режиме применяется платформа Tokio, также написанная на языке Rust. Tokio позволяет создавать высокопроизводительные приложения на основе событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven), поддерживающие многопоточность и обработку сетевых запросов в асинхронном режиме.

Ключевым изменением в новом выпуске является стабилизация совместимости с пакетами, размещёнными в репозитории NPM, что позволяет использовать в Deno более 1.3 млн модулей, созданных для платформы Node.js. Например, в приложениях на базе Deno теперь можно использовать такие модули для организации постоянного доступа к данным, как Prisma, Mongoose и MySQL, а также фреймворки для обеспечения работы фронтэндов, такие как React и Vue. Некоторые NPM-модули пока остаются несовместимыми с Deno, например, из-за привязок к специфичным для Node.js элементам окружения, таким как файл package.json. Также пока невозможно использовать команду "deno compile" с модулями NPM. В будущих выпусках планируется устранить подобные несовместимости и ограничения.

Поддержка ранее применяемой в Deno модели на основе системы модулей ECMAScript и Web API сохранена на том же уровне и для импорта модулей NPM используется привычная для Deno схема загрузки на основе URL. Для обращения к модулям NPM предусмотрен специальный URL-префикс "npm:", который может использоваться по аналогии с обычными модулями Deno. Например, для импорта NPM-модуля можно указать 'import { chalk } from "npm:chalk@5";', а для запуска NPM-скрипта из командной строки - "deno run --allow-env --allow-read npm:create-vite-extra".

Использование NPM-пакетов в Deno значительно проще, чем в Node.js, так как нет необходимости предварительной установки модулей (модули устанавливаются при первом запуске приложения), не используется файл package.json, а также не используется по умолчанию каталог node_modules (модули кэшируются в общем каталоге, но есть возможность возвращения старого поведения при помощи опции "--node-modules-dir").

В приложениях на базе NPM сохраняется возможность использования предоставляемых в Deno механизмов разграничения доступа, изоляции и активации влияющих на безопасность расширенных возможностей. Для противодействия проведению атак через сомнительные зависимости Deno блокирует по умолчанию все попытки получения доступа к системе из зависимостей и выводит предупреждение о выявленных проблемах. Например, при попытке модуля получения доступа на запись в /usr/bin/ будет выведен запрос подтверждения данной операции: 


   deno run npm:install-malware
   ⚠️  ┌ Deno requests write access to /usr/bin/.
       ├ Requested by `install-malware`
       ├ Run again with --allow-write to bypass this prompt.
       └ Allow? [y/n] (y = yes, allow; n = no, deny) >

Из не связанных в NPM улучшений в новой версии упоминается обновление движка V8 до выпуска 10.9, автоматическое определение файлов с блокировками, стабилизация API Deno.bench(), Deno.gid(), Deno.networkInterfaces(), Deno.systemMemoryInfo() и Deno.uid(), добавление нового нестабильного API Deno.Command() для запуска команд (универсальная замена Deno.spawn, Deno.spawnSync и Deno.spawnChild).


Основные особенности Deno:

  • Ориентация на безопасность в конфигурации по умолчанию. Обращения к файлам, сетевые возможности и доступ к переменным окружения по умолчанию блокированы и требуют явного включения. Приложения по умолчанию запускаются в изолированных sandbox-окружениях и не могут получить доступ к системным возможностям без предоставления явных полномочий;
  • Встроенная поддержка языка TypeScript помимо JavaScript. Для проверки типов и генерации JavaScript задействован штатный компилятор TypeScript, что приводит к проседанию производительности по сравнению с разбором JavaScript в V8;
  • Runtime поставляется в форме одного самодостаточного исполняемого файла ("deno"). Для запуска приложений при помощи Deno достаточно загрузить для своей платформы один исполняемый файл, размером около 30 МБ, не имеющий внешних зависимостей и не требующий какой-то особой установки в систему. При этом deno не является монолитным приложением, а представляет собой коллекцию crate-пакетов на Rust (deno_core, rusty_v8), которые могут использоваться по отдельности;
  • При запуске программы, а также для загрузки модулей можно использовать адресацию через URL. Например, для запуска программы welcome.js можно использовать команду "deno https://deno.land/std/examples/welcome.js". Код с внешних ресурсов загружается и кэшируется на локальной системе, но никогда автоматически не обновляется (для обновления требуется явно запустить приложение с флагом "--reload");
  • Эффективная обработка в приложениях сетевых запросов по HTTP, платформа рассчитана на создание высокопроизводительных сетевых приложений;
  • Возможность создания универсальных web-приложений, которые могут выполниться как в Deno, так и в обычном web-браузере;
  • Наличие стандартного набора модулей, использование которых не требует привязки к внешним зависимостям. Модули из стандартной коллекции прошли дополнительный аудит и проверку на совместимость;
  • Кроме runtime платформа Deno также выполняет роль пакетного менеджера и позволяет внутри кода обращаться к модулям по URL. Например, для загрузки модуля можно указать в коде "import * as log from "https://deno.land/std/log/mod.ts". Файлы, загруженные с внешних серверов по URL, кэшируются. Привязка к версиям модулей определяются через указания номеров версий внутри URL, например, "https://unpkg.com/liltest@0.0.5/dist/liltest.js";
  • В состав интегрирована система инспектирования зависимостей (команда "deno info") и утилита для форматирования кода (deno fmt);
  • Все скрипты приложения могут быть объединены в один JavaScript файл.


  1. Главная ссылка к новости (https://deno.com/blog/v1.28...)
  2. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 19.0
  3. OpenNews: Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript
  4. OpenNews: Релиз Tokio 1.13.0, платформы для создания асинхронных приложений на языке Rust
  5. OpenNews: Проект Deno развивает защищённую JavaScript-платформу, похожую на Node.js
  6. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58113-deno
Ключевые слова: deno, node.js
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:53, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в чём смысл вообще, если оно всё равно на плюсах? Быстрее работать будет чи що?
     
     
  • 2.3, kusb (?), 21:03, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь...
     
  • 2.5, Анонн (?), 21:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    М... ты так уверенно пишешь что оно на плюсах... что это даже немного странно))
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 21:37, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём же ещё оно написано? https://v8.dev/
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:54, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > --allow-env --allow-read

    Чем это лучше namespace-изоляции?

     
  • 1.4, Аноним (2), 21:13, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    смотрю щас стандартную библиотеку: https://deno.land/api@v1.28.0?s=Deno.open

    все функции по работе с файлами принимают string в качестве пути к файлу. А на самом деле путь к файлу должен мочь быть буфером, набором байт с потенциально невалидной UTF-* последовательностью. В ноде модуль fs принимает буфер в качестве пути, в питоне тоже есть path-like object (is either a str or bytes). А тут такой косяк.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:22, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А есть пример где это нужно? В какой оси путь может быть невалидной utf-последовательностью (из тех что поддерживает deno разумеется)?
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 21:32, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это зависит не от оси, а от файловой системы.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems#Limits

    Смотри столбец "Allowable characters in directory entries". Для ext4 и btrfs это например "Any byte except '/' and NUL", причем не гарантируется, что имя файла будет валидной UTF-* последовательностью. Поэтому например в GIO для одного и того же имени файла различают "просто name", "edit name" и "display name". https://docs.gtk.org/gio/class.FileInfo.html

     
     
  • 4.12, Аноним (6), 21:43, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно, спасибо.
    Забавно, но саджешн на улучшение этого уже есть https://github.com/denoland/deno/issues/627 (хотя думаю он там будет еще долго)
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:38, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть пример где это нужно?

    Сомневаюсь. Так или иначе, там внутри либо строка в байты преобразовывается, либо байты в строку. Тому анону выше, наверное, лень самому преобразования делать.

    > В какой оси путь может быть невалидной utf-последовательностью (из тех что поддерживает deno разумеется)?

    В любой. И дело не в OS даже. Программист может ошибиться, пользователь ерунду прислать, шальной нейтрино об микросхему памяти стукнуться и флипнуть пару бит.

     
  • 3.10, Аноним (1), 21:40, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В венде может, десяточка от этого в бсод вылетала. Вообще забавно как юникод в диалоге сохранения файла в блокноте, а бсод в ядре.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:42, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда перепишут V8 на Rust?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:46, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала нужна возможность запускать rust вместо javascript, зачем это слабое звено.
     
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