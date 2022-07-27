Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript

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|4.48, Аноним (48), 18:53, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ШОК! Если атакующий может выполнить код, чтобы изменить прототип, то он может не только изменить прототип, но и выполнить код!
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|3.9, th3m3 (ok), 16:36, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>божественном typescript
Вот ещё почему typesciprt - зло. Человек начинает думать, что его код безопасен, а это может быть совсем не так.
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|2.17, Аноним (17), 16:54, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То ли дело remote дырень в ядре линукса на православной сишечке! Там вообще root получают, но так, по-доброму!
И да, разумеется это другое))
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|3.20, Аноним (20), 16:59, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну перепиши linux kernel на JS, посмотрим какие там будут уязвимости. И переписать надо так, чтоб запускался на голом железе и можно было в нем запустить эту твою нодужыэс
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|4.27, Аноним (27), 17:22, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Ну перепиши web приложение на C, посмотрим какие там будут уязвимости и сколько 😂😂😂
Слабо? Хейтеры JavaScript только языком чесать умеют?
Где все ваши тысячи классных приложений на С и С++?
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|5.28, Аноним (-), 17:28, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как где? У тебя, баклан. Ты бы без сишечки сюда на опеннетик вообще пискнуть не смог. А вот JS здесь таки наглухо опционален, у меня он тут зарублен вообще совсем.
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|6.36, Аноним (27), 18:10, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я спросил где твой софт на нём?
То, что умные американские дяди написали и ядро, и браузер, и ОС когда и в помине JS не было, это я в курсе.
Но при чём тут ты, хейтерок?
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|7.46, YetAnotherOnanym (ok), 18:39, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой - у меня и организаций, в которых я работал. Немножечко на гитхабе - то, что я счёл полезным для людей и нашёл время причесать. Ссылку не дам, извини, я там под своим реальным именем.
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|5.47, Аноним (20), 18:40, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где все ваши тысячи классных приложений на С и С++?
они все в закрытой репе у Intel в виде патчей для yocto linux.
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|5.51, мимо (?), 19:03, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну перепиши web приложение на C
>Где все ваши тысячи классных приложений на С и С++?
Норм такая подмена понятия. Сначала вебприложения, потом просто приложения.
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|5.53, Без аргументов (?), 19:23, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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буквально пару мес назад вебманки нахимичили в сайте ПР так, что мне показывались разные чужие посылки при каждом обновлении страницы.
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|7.57, qwe (??), 20:11, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то с год назад на довольно популярном в России сайте изучения английского языка также наткнулся на то, что в API обсуждений заданий возвращалось гораздо больше информации, чем это нужно было для отображения участников дискуссии. Причем не рандомных пользователей, а всех пользователей дискуссии, включая модераторов. Просто рай для конкурентов и спамеров. Сообщил, исправили по-тихому, довольно быстро. Потом решил посмотреть более внимательно на сей сайт и уже через полчаса окончательно уверился, что я правильно делаю, стараясь не указывать реальных данных на сайтах, где это возможно. Больше не смотрел и сообщать не стал. С SQL инъекциями современные кодеры хоть как-то справились используя фреймворки разного качества, то дырявое API, по моим наблюдениям - у каждого второго. Причем не только на чтение но и на запись.
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|4.50, Аноним (50), 18:59, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ну перепиши linux kernel на JS, посмотрим, кто этим тормознутым жрущим говном пользоваться сможет
Пофиксил.
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|3.25, Аноним (25), 17:05, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут нет никакой дырени, если приложение разрешает менять свой код то это проблема конкретного приложения, просто ребята из Центра Гельмгольца набивают себе индекс цитирования для грантов или ещё для чего.
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|4.55, Анонн (?), 19:27, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один аноним при упоминании Си не смог не стригерится и не написать про раст.
И у него отвалились жoпа :(
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|3.29, Аноним (-), 17:30, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это какое-то DeNo! Надо было и интерпретировать синтакс хруста :). Кстати до чего-то наподобие даже кто-то вроде додумался.
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|1.6, Анна Нист (?), 16:34, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Говорят за этим языком все операционные системы будущего.
Ах.. да, забыл.. уже! 99,9% пользователей пк используют браузеры
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|1.16, olegz (ok), 16:53, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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это ведь нельзя выполнить с клиента, правильно? в частности require ("bytes");
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|1.18, Аноним (18), 16:55, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да ладно, говно можно сотворить на любом языке. В сях есть #define true false, в расте процедурные макросы вообще во время компиляции могут в сеть сходить и биткойны помайнить. Всегда есть к чему докапаться.
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|2.34, Аноним (-), 17:34, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух, да, только ты в рантайм #define true false не передашь при всем желании, ибо нет там никакого препроцессора уже. А вот яваскрипт в этом плане позволяет неиллюзорно поприкалываться.
Я так понимаю некоторые штуки типа umatrix на этом по сути половину своей работы строят, делая невероятный оверлоад большей части браузерных кишок и .. ... .. вот враждебная вебня уже получает вообще совсем не то что оно там себе думало :). И хотя в данном случае это даже как бы фича, но так и в обратную сторону по идее можно, для создания хреновой кучи нежданчиков воооон тому коду с менее мирными целями. О чем вроде бы сабж и есть.
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|3.39, Бывалый смузихлёб (?), 18:25, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь шаг 2 ( вообще-то с него и стоило начать ) - попробуй добиться исполнения нужного кода на стороне сервера
Ладно ещё кто-то в какой-то пакет «паленый» что-то понатолкал и кто-то что-то подхватил при его запуске
А вот как добиться исполнения этого на совершенно конкретном серваке, вот тут и начинаются вопросы
Ведь если уже можешь исполнить код на стороне сервера( чего и требует «уязвимость» ), то в принципе многое сильно проще. А если нет - то это не поможет
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|4.58, qwe (??), 20:43, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь как я понял речь тут о том, что при определенной комбинации кода (пакетов) на сервере, клиент может менять код на сервере посредством передачи специально оформленных входных данных. Причем именно не поведение кода, а сам код. Конечно, такое можно провернуть и на других платформах (привет глобальным переменным PHP и функциям типа eval), но JS тут всех переплюнул: он дает возможность поменять поведение всех экземпляров уязвимого класса, а не только того, которому "повезло" обработать данные с инъекцией.
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|3.42, Аноним (42), 18:30, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> враждебная вебня
Так не ходи во враждебную вебню. Ходи в гофер.
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|1.21, Аноним (25), 17:01, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для успешного совершения атаки требуется, чтобы в приложении поступающие извне данные могли использоваться для создания нового свойства в корневом прототипе объекта
Очередной цирк безопасности.
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|1.31, Аноним (31), 17:32, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Они последние 10 лет под камнем пролежали?
Атака на прототип это ж классика…
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|2.37, Аноним (25), 18:11, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гранты сами себя не выдадут, надо статьи клепать и постить на arxiv.org
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|3.44, Аноним (42), 18:31, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А чего сам не написал статью? Получил бы грант, пожил бы с размахом.
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|1.49, Аноним (50), 18:56, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Если в коде приложения встречается присвоение "obj[a][b] = value"
Уж сколько раз твердили миру: new Map().
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|1.59, Аноним (-), 20:46, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жаба, гадюка и жабогадюшата из предыдущей темы передают привет этой теме.
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