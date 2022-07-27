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Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript

27.07.2022 15:44

Исследователи Центра Гельмгольца по информационной безопасности (CISPA) и Королевского технологического института (Швеция) проанализировали применимость техники засорения прототипа объектов JavaScript ("prototype pollution") для создания атак на платформу Node.js и популярные приложения на её основе, приводящих к выполнению кода.

Метод засорения прототипа использует особенность языка JavaScript, позволяющую добавить новые свойства в корневой прототип любого объекта. В приложениях могут встречаться блоки кода (гаджеты), на работу которых влияет подставленное свойство, например, в коде может быть конструкция вида 'const cmd = options.cmd || "/bin/sh"', логика работы которой будет изменена, если атакующий сумеет подставить свойство "cmd" в корневой прототип.

Для успешного совершения атаки требуется, чтобы в приложении поступающие извне данные могли использоваться для создания нового свойства в корневом прототипе объекта, а также чтобы в ходе выполнения встречался гаджет, зависящий от изменённого свойства. Изменение прототипа осуществляется благодаря обработке в Node.js служебных свойств "__proto__" и "constructor". Свойство "__proto__" возвращает прототип класса объекта, а свойство "constructor" возвращает функцию, используемую для создания объекта.

Если в коде приложения встречается присвоение "obj[a][b] = value" и значения выставляются из внешних данных, атакующий может выставить "a" в значение "__proto__" и добиться установки своего свойства с именем "b" и значением "value" в корневом прототипе объекта (obj.__proto__.b = value;), при этом выставленное в прототипе свойство будет видно во всех объектах. Аналогично если в коде встречаются выражения вида "obj[a][b][c] = value", выставив "a" в значение "constructor", а "b" в "prototype" во всех существующих объектах можно определить новое свойство с именем "c" и значением "value".

Пример изменения прототипа: 


   const o1 = {};
   const o2 = new Object () ;
   o1.__proto__.x = 42; // создаём в корневом прототипе свойство "x" 
   console.log (o2.x);  // обращаемся к свойству "x" из другого объекта
   // на выходе получим 42, так как через объект o1 был изменён корневой прототип, используемый в том числе и в объекте o2

Пример уязвимого кода: 


   function entryPoint (arg1, arg2, arg3){
      const obj = {};
      const p = obj[arg1];
      p[arg2] = arg3;
      return p; 
   }

Если аргументы функции entryPoint формируются из входных данных, то атакующий может передать в arg1 значение "__proto__" и создать в корневом прототипе свойство с любым именем. Если передать в arg2 значение "toString", а в arg3 - 1, можно определить свойство "toString" (Object.prototype.toString=1) и добиться краха приложения во время вызова функции toString().

В качестве примера ситуаций, которые могут привести к выполнению кода атакующего, приводится создание свойств "main", "shell", "exports", "contextExtensions" и "env". Например, атакующий может создать в корневом прототипе объекта свойство "main", записав в него путь к своему скрипту (Object.prototype.main = "./../../pwned.js") и данное свойство будет вызвано в момент выполнения в коде конструкции require("my-package"), если подключаемый пакет явно не определяет в package.json свойство "main" (если свойство не определено, оно будет получено из корневого прототипа). Аналогично могут быть подставлены свойства "shell", "exports" и "env": 


   let rootProto = Object.prototype;
   rootProto["exports"] = {".":"./changelog.js"};
   rootProto["1"] = "/path/to/npm/scripts/";
   // trigger call
   require ("./target.js");

   Object.prototype.main = "/path/to/npm/scripts/changelog.js";
   Object.prototype.shell = "node";
   Object.prototype.env = {};
   Object.prototype.env.NODE_OPTIONS = "--inspect-brk=0.0.0.0:1337";
   // trigger call
   require ("bytes");

Исследователи проанализировали 10 тысяч NPM-пакетов, имеющих наибольшее число зависимостей, и выявили, что 1958 из них не имеют свойства main в package.json, 4420 используют относительные пути в выражении require, а 355 напрямую используют API для подстановки команд.

В качестве работающего примера можно привести эксплоит для атаки на бэкенд Parse Server, переопределяющий свойство evalFunctions. Для упрощения выявления подобных уязвимостей разработан инструментарий, комбинирующий методы статического и динамического анализа. В ходе тестирования Node.js было выявлено 11 гаджетов, которые можно использовать для организации атак, приводящих к выполнению кода атакующего. Помимо Parse Server, две эксплуатируемые уязвимости также были выявлены в NPM CLI.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Атака по извлечению данных из кэша CPU, реализуемая в web-браузере без JavaScript
  3. OpenNews: Использование JavaScript для атаки через манипуляцию с содержимым буфера обмена
  4. OpenNews: Разработан метод атаки на уязвимость в DRAM-памяти с использованием JavaScript
  5. OpenNews: Атака через JavaScript по определению содержимого L3-кэша CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57562-javascript
Ключевые слова: javascript, node.js, prototype, pollution
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, истина в последней инстанции (?), 16:21, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это не тот который тут вчера панельку создал для kde на этом г?

    Обезьянки такие обезьянки.

     
     
  • 2.2, ананоша (?), 16:25, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У него на божественном typescript, а тут дырявый javascript
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:28, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аксиома Эскобара..
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 18:53, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ШОК! Если атакующий может выполнить код, чтобы изменить прототип, то он может не только изменить прототип, но и выполнить код!
     
  • 3.7, Аноним (-), 16:34, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на тайпскрипте что-то такое не прокатит?
     
  • 3.9, th3m3 (ok), 16:36, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >божественном typescript

    Вот ещё почему typesciprt - зло. Человек начинает думать, что его код безопасен, а это может быть совсем не так.

     
     
  • 4.40, истина в последней инстанции (?), 18:27, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Человек начинает думать, что его код безопасен, а это может быть совсем не так.

    Это не только в typescript, ещё и rust туда-же

     
  • 3.35, Аноним (35), 17:50, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выше вы прочитали переписку людей без чувства юмора.
     
  • 3.52, Владимир (??), 19:22, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знаменитая Фракталова дырень ...
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:54, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То ли дело remote дырень в ядре линукса на православной сишечке! Там вообще root получают, но так, по-доброму!
    И да, разумеется это другое))
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:59, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну перепиши linux kernel на JS, посмотрим какие там будут уязвимости. И переписать надо так, чтоб запускался на голом железе и можно было в нем запустить эту твою нодужыэс
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 17:22, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Ну перепиши web приложение на C, посмотрим какие там будут уязвимости и сколько 😂😂😂

    Слабо? Хейтеры JavaScript только языком чесать умеют?

    Где все ваши тысячи классных приложений на С и С++?

     
     
  • 5.28, Аноним (-), 17:28, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как где? У тебя, баклан. Ты бы без сишечки сюда на опеннетик вообще пискнуть не смог. А вот JS здесь таки наглухо опционален, у меня он тут зарублен вообще совсем.
     
     
  • 6.36, Аноним (27), 18:10, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я спросил где твой софт на нём?

    То, что умные американские дяди написали и ядро, и браузер, и ОС когда и в помине JS не было, это я в курсе.

    Но при чём тут ты, хейтерок?

     
     
  • 7.46, YetAnotherOnanym (ok), 18:39, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой - у меня и организаций, в которых я работал. Немножечко на гитхабе - то, что я счёл полезным для людей и нашёл время причесать. Ссылку не дам, извини, я там под своим реальным именем.
     
  • 5.43, истина в последней инстанции (?), 18:30, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поверишь. Вагон. И качество куда получше.
     
  • 5.47, Аноним (20), 18:40, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где все ваши тысячи классных приложений на С и С++?

    они все в закрытой репе у Intel в виде патчей для yocto linux.

     
  • 5.51, мимо (?), 19:03, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну перепиши web приложение на C
    >Где все ваши тысячи классных приложений на С и С++?

    Норм такая подмена понятия. Сначала вебприложения, потом просто приложения.

     
  • 5.53, Без аргументов (?), 19:23, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    буквально пару мес назад вебманки нахимичили в сайте ПР так, что мне показывались разные чужие посылки при каждом обновлении страницы.
     
     
  • 6.54, Без аргументов (?), 19:24, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а когда глянул в json-чики, там и имейлы других пользователей спалили с другими их данными
     
     
  • 7.57, qwe (??), 20:11, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то с год назад на довольно популярном в России сайте изучения английского языка также наткнулся на то, что в API обсуждений заданий возвращалось гораздо больше информации, чем это нужно было для отображения участников дискуссии. Причем не рандомных пользователей, а всех пользователей дискуссии, включая модераторов. Просто рай для конкурентов и спамеров. Сообщил, исправили по-тихому, довольно быстро. Потом решил посмотреть более внимательно на сей сайт и уже через полчаса окончательно уверился, что я правильно делаю, стараясь не указывать реальных данных на сайтах, где это возможно. Больше не смотрел и сообщать не стал. С SQL инъекциями современные кодеры хоть как-то справились используя фреймворки разного качества, то дырявое API, по моим наблюдениям - у каждого второго. Причем не только на чтение но и на запись.
     
  • 4.50, Аноним (50), 18:59, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ну перепиши linux kernel на JS, посмотрим, кто этим тормознутым жрущим говном пользоваться сможет

    Пофиксил.

     
  • 3.23, Аноним II Великолепный (?), 17:03, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за дырень? Посвяти на нее,  может ссылка есть?
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:05, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут нет никакой дырени, если приложение разрешает менять свой код то это проблема конкретного приложения, просто ребята из Центра Гельмгольца набивают себе индекс цитирования для грантов или ещё для чего.
     
  • 3.41, истина в последней инстанции (?), 18:28, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толи дело раст. Ни одного проекта законченного так и не появилось. Мертвячина.
     
     
  • 4.55, Анонн (?), 19:27, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один аноним при упоминании Си не смог не стригерится и не написать про раст.
    И у него отвалились жoпа :(
     
     
  • 5.61, истина в последней инстанции (?), 21:30, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другое дело растоман с враждённым растоманским ДЦП. И без жопы (перманентное недержание) и без мозгов (вытекли до того как запустился)
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:28, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Прекратите кибербулить мой любым JavaScript!!!

    // b.

     
     
  • 2.12, Аноникалипсатор7 (?), 16:39, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дни жабыскрипта сочтены,  такой удар еще не переживал ни один язык погроммирования
     
  • 2.56, Аноним (56), 19:28, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пиши сразу на webassembly. Или не асилил?
     

  • 1.5, Аноникалипсатор5 (?), 16:31, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ужас,  как все запущено,  надо срочно переписывать ноду на раст
     
     
  • 2.10, Quarck (?), 16:39, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так уже. Называется deno.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 17:30, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какое-то DeNo! Надо было и интерпретировать синтакс хруста :). Кстати до чего-то наподобие даже кто-то вроде додумался.
     
  • 2.13, Ф1 (?), 16:40, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уже давно переписали https://deno.land/
     
     
  • 3.14, Аноникалипсатор7 (?), 16:43, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда надо переписать еще раз,  дважды
     
     
  • 4.60, Bun.sh (?), 21:10, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже https://bun.sh
     
  • 3.15, НяшМяш (ok), 16:50, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё V8 на мерзких крестах, его теперь надо переписать /s
     

  • 1.6, Анна Нист (?), 16:34, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Говорят за этим языком все операционные системы будущего.
    Ах.. да, забыл.. уже! 99,9% пользователей пк используют браузеры
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 16:35, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все операционные системы ботнетов будущего 8)
     
     
  • 3.11, pork chop suey (?), 16:39, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если всё будет ботнет, то смысл тогда в ботнете как таковом?
     
     
  • 4.30, Ботнет (?), 17:30, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После узнаете.
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:33, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анна Нист : "забыл" или "забыла"?
     

  • 1.16, olegz (ok), 16:53, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это ведь нельзя выполнить с клиента, правильно? в частности require ("bytes");
     
     
  • 2.38, Бывалый смузихлёб (?), 18:20, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выполнить то много что можно но суть в выполнении именно на стороне сервака
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:55, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ладно, говно можно сотворить на любом языке. В сях есть #define true false, в расте процедурные макросы вообще во время компиляции могут в сеть сходить и биткойны помайнить. Всегда есть к чему докапаться.
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 17:34, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух, да, только ты в рантайм #define true false не передашь при всем желании, ибо нет там никакого препроцессора уже. А вот яваскрипт в этом плане позволяет неиллюзорно поприкалываться.

    Я так понимаю некоторые штуки типа umatrix на этом по сути половину своей работы строят, делая невероятный оверлоад большей части браузерных кишок и .. ... .. вот враждебная вебня уже получает вообще совсем не то что оно там себе думало :). И хотя в данном случае это даже как бы фича, но так и в обратную сторону по идее можно, для создания хреновой кучи нежданчиков воооон тому коду с менее мирными целями. О чем вроде бы сабж и есть.

     
     
  • 3.39, Бывалый смузихлёб (?), 18:25, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь шаг 2 ( вообще-то с него и стоило начать ) - попробуй добиться исполнения нужного кода на стороне сервера
    Ладно ещё кто-то в какой-то пакет «паленый» что-то понатолкал и кто-то что-то подхватил при его запуске

    А вот как добиться исполнения этого на совершенно конкретном серваке, вот тут и начинаются вопросы
    Ведь если уже можешь исполнить код на стороне сервера( чего и требует «уязвимость» ), то в принципе многое сильно проще. А если нет - то это не поможет

     
     
  • 4.58, qwe (??), 20:43, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь как я понял речь тут о том, что при определенной комбинации кода (пакетов) на сервере, клиент может менять код на сервере посредством передачи специально оформленных входных данных. Причем именно не поведение кода, а сам код. Конечно, такое можно провернуть и на других платформах (привет глобальным переменным PHP и функциям типа eval), но JS тут всех переплюнул: он дает возможность поменять поведение всех экземпляров уязвимого класса, а не только того, которому "повезло" обработать данные с инъекцией.
     
  • 3.42, Аноним (42), 18:30, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > враждебная вебня

    Так не ходи во враждебную вебню. Ходи в гофер.

     

  • 1.19, Аноним II Великолепный (?), 16:59, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузерное поделие пустили в сервера, что теперь делать? как жить? как спать? как спать теперь?
     
  • 1.21, Аноним (25), 17:01, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для успешного совершения атаки требуется, чтобы в приложении поступающие извне данные могли использоваться для создания нового свойства в корневом прототипе объекта

    Очередной цирк безопасности.

     
  • 1.24, Аноним (24), 17:03, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Prototype-based programming, кушайте :3
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 17:07, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не в тему.
     

  • 1.31, Аноним (31), 17:32, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они последние 10 лет под камнем пролежали?
    Атака на прототип это ж классика…
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 17:33, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=prototype+pollution
     
  • 2.37, Аноним (25), 18:11, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гранты сами себя не выдадут, надо статьи клепать и постить на arxiv.org
     
     
  • 3.44, Аноним (42), 18:31, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А чего сам не написал статью? Получил бы грант, пожил бы с размахом.
     

  • 1.45, Аноним (45), 18:35, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эммм. Доброе утро.
     
  • 1.49, Аноним (50), 18:56, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Если в коде приложения встречается присвоение "obj[a][b] = value"

    Уж сколько раз твердили миру: new Map().

     
  • 1.59, Аноним (-), 20:46, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаба, гадюка и жабогадюшата из предыдущей темы передают привет этой теме.
     

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