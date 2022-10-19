Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 19.0

Состоялся релиз Node.js 19.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 19 отнесён к ветке с обычным сроком поддержки, обновления для которой будут выпускаться до июня 2023 года. В ближайшие дни будет завершена стабилизация ветки Node.js 18, которая получит статус LTS и будет поддерживаться до апреля 2025 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 16.0 продлится до сентября 2023 года, а позапрошлой LTS-ветки 14.0 до апреля 2023 года. Основные улучшения: Движок V8 обновлён до версии 10.7, применяемой в Chromium 107. Из изменений в движке по сравнению с веткой Node.js 18 отмечается реализация третьей версии API Intl.NumberFormat, в которой добавлены новые функции formatRange(), formatRangeToParts() и selectRange(), группировка множеств, новые опции округления и задания точности, возможность интерпретации строк как десятичных чисел. Также обновлены входящие в комплект зависимости llhttp 8.1.0 и npm 8.19.2.

Предложена экспериментальная команда "node --watch" с реализацией режима наблюдения, обеспечивающего перезапуск процесса при изменении импортированного файла (например, в случае выполнения "node --watch index.js" процесс будет автоматически перезапущен при изменении index.js).

Для всех исходящих HTTP/HTTPS-соединений включена поддержка механизма HTTP 1.1 Keep-Alive, оставляющего соединение определённое время открытым для обработки в рамках одного соединения нескольких HTTP-запросов. Предполагается, что применение Keep-Alive позволит повысить пропускную способность и производительность. По умолчанию таймаут удержания соединения открытым выставлен в 5 секунд. В реализацию HTTP-клиента добавлена поддержка разбора HTTP-заголовка Keep-Alive в ответах сервера, а в реализацию HTTP-сервера Node.js добавлено автоматическое отсоединение неактивных клиентов, использующих Keep-Alive.

В разряд стабильных переведён API WebCrypto, за исключением функций, использующих алгоритмы Ed25519, Ed448, X25519 и X448. Для доступа к модулю WebCrypto теперь можно использовать globalThis.crypto или require('node:crypto').webcrypto.

Удалена поддержка инструментариев трассировки DTrace, SystemTap и ETW (Event Tracing for Windows), поддержание которых признано нецелесообразным из-за сложности сопровождения в актуальном виде при отсутствии должного плана их поддержки. Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры. Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных.



