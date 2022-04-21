Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 18.0

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|1.1, Аноним (1), 12:19, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Всем известно что джаваскрипт единственный нормальный язык программирования, а node.js лучший рантайм для прикладных приложений.
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|2.3, Аноним (3), 12:28, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Молодца, с козырей зашёл. Жаль только, что здесь все уже настолько толстокожие, никто не поведётся теперь.
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|3.4, Аноним (1), 12:31, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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На телек же народ ведется. И тут прокатит. Ты слишком хорошо думаешь про людей.
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|6.50, Аноним (50), 13:52, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я старые на запчасти разбираю, там хотя бы радиаторы хорошие. А новые не нужны.
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|3.7, _hide_ (ok), 12:34, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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JS, до последних времён, был идеальным скриптовым языком (эх, если бы логику его выражений поправили бы, а не сахаром до тошноты присыпали...).
А вот нодовый рантайм, конечно, решение для локалхостов.
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|4.27, YetAnotherOnanym (ok), 13:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича...
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|2.8, Аноним (8), 12:34, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Всем известно что Rust единственный нормальный язык программирования, еще и позволяющий добывать метан в промышленных масштабах.
Пофиксил, учи матчасть!
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|4.62, Аноним (62), 14:22, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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JS vs Rust - соревнование за первенство по добыче горючего газа.
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|3.18, Z (??), 12:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О твоём русте нигде кроме оппеннета не знают.
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|4.23, Аноним (8), 13:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> О твоём русте нигде кроме оппеннета не знают.
А вот и первые производители метана подтянулись!
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56616
> Компания Amazon опубликовала значительный выпуск монитора виртуальных машин (VMM, Virtual Machine Monitor) Firecracker 1.0.0, рассчитанного на запуск виртуальных машин с минимальными накладными расходами.
> Код Firecracker написан на языке Rust
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56278
>Одновременно компания Intel опубликовала выпуск гипервизора Cloud Hypervisor 20.0, построенного на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM, в котором кроме Intel также участвуют компании Alibaba, Amazon, Google и Red Hat.
>
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|7.67, Аноним (67), 14:39, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Firecracker is a virtual machine monitor (VMM) that uses the Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) to create and manage microVMs.
И что здесь крутого? Просто прослойка.
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|4.41, Аноним (8), 13:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Всем известно что джаваскрипт единственный нормальный язык программирования,
> А потом удивляются, почему растоманы стали козлами отпущения.
И что вам отпустить, козлики двойных стандартов?
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|2.5, Аноним (1), 12:32, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А куда ты торопишься? Так можно и успеть. Для «настоящей» скорости ни дено ни нода не подходят.
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|3.10, Ан (??), 12:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А куда ты торопишься? Так можно и успеть. Для «настоящей» скорости ни
> дено ни нода не подходят.
В вебе есть только js, пока не допилен Wasm. Поэтому выбирать приходится между Нодой и Дено, и e второго полуторакратное преимущество в HTTP Latency.
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|5.20, Ан (??), 12:59, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какое отношение они имеют к динамическому контенту, Маниамин?
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|4.12, Аноним (1), 12:47, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я конечно тебя сейчас огорошу, но в реальном мире нода находится на стороне сервера, а там хоть на плюсах пиши.
А так джаваскрипт достаточно просто для написания, а нода достаточно быстрая для выполнения. Больше ничего не надо.
Что это вообще за сегмент пользователей, которым нужна +10% синтетической скорости? Мегакорпрация, которая вместо 10 датацентров построит 9? Сейчас опять будет погружение в реальный мир. Такие компании и не используют ни ноду ни уж тем более дено.
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|5.22, Ан (??), 13:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я конечно тебя сейчас огорошу, но в реальном мире нода находится на
> стороне сервера, а там хоть на плюсах пиши.
> А так джаваскрипт достаточно просто для написания, а нода достаточно быстрая для
> выполнения. Больше ничего не надо.
> Что это вообще за сегмент пользователей, которым нужна +10% синтетической скорости?
> Мегакорпрация, которая вместо 10 датацентров построит 9? Сейчас опять будет погружение
> в реальный мир. Такие компании и не используют ни ноду ни
> уж тем более дено.
Какие 10 процентов? Там прирост в полтора раза. https://deno.land/benchmarks
А популярность ноды связано тупо с тем, что для бизнеса в среднем иметь одного фуллстекера дешевле, чем двух отдельных спецов. Но к вопросу о том, что Дено на голову выше Ноды, это отношения не имеет.
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|7.31, Ан (??), 13:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Докажи обратное, код бенчмарка открыт и лежит на гитхабе.
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|8.38, Аноним (38), 13:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Докажи что эти синтетические попугаи нужны в реальной жизни При том что плата з... текст свёрнут, показать
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|9.58, Ан (??), 14:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Доказать тебе, что RPS и latency нужны в реальной жизни Может, тебе ещё доказа... текст свёрнут, показать
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|7.32, Ан (??), 13:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таких людей не хватает, да и знают они их неравномерно, в зависимости от степени использования.
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|6.37, Аноним (38), 13:39, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если у компании нет денег на второго программиста какая ей разница что нода выдает меньше попугаев? Железо в таких компаниях даже не работают на пиковых нагрузках лол.
Дено ничем не лучше и никакие значительных черт за что его надо использовать не имеет. Дено существует только в твоём манямирке с розовыми пони.
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|7.59, Ан (??), 14:10, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередной нодораб, застрявший в середине десятых годов, порвался.
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|5.30, test (??), 13:15, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Реальный мир это когда браузер забирает 4 гига рама и на райзене еле ворочается хотя 90% это пользователем не нужно.
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|1.14, Аноним (14), 12:51, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Уважаемые товарищи программисты, объясните пожалуйста для чего используется сабж? Я понимаю что это связанно с программирование как-то, но как именно? Какие программы написаны на этом?
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|2.17, Z (??), 12:53, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что писал конкретно я: боты, различные api, микросервисы, mvc вэбсайты. Совершенно универсальное средство разработки.
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|2.19, Аноним (1), 12:58, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Скайп, Слак, Зум, Дискорд, Визуал Студио Код. Все твои любимые десктопные приложения используют именно ноду.
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|4.47, Аноним (1), 13:48, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажи про свои любимые десктопные приложения, а мы тебе скажем где в них нода.
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|4.69, Z (??), 14:44, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ничего из этого не использую.
Поди сидишь на Windows XP и 4 пне?
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|3.46, Аноним (50), 13:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можете посмотреть, целый список на гитхабе есть. Поэтому, видимо, не взлетело, ибо досилку на электрон натягивать...
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|3.48, Аноним (1), 13:49, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я конечно все понимаю, но кто такие JSовцы? Это компания, каста, народность, вид, класс, группа?
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|4.52, Аноним (50), 13:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы не удалили сообщение, я написал так, имея в виду "вебмакаки"
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|1.15, Z (??), 12:51, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Просто праздник какой-то! Ещё бы к нему нормальный компилятор, статические\динамические библиотеки, линковщик и будет универсальный язык №1.
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|2.25, Аноним (25), 13:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чем тебе Go не подходит. Почти всем удовлетворяет.
'''
var closure = func () {
log.Printf("123")
}
closure()
'''
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|3.68, Z (??), 14:42, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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JS это единая экосистема. Он есть везде, от мобильных приложений, до браузеров и серверной части. Молчу уж, что абсолютное большинство конфигов к другим средствам разработки, даже не имеющим отношения к JS, пишутся в формане JSON. Про GO знать ничего не знаю и понятия не имею где он используется в реальных проектах, а не для сугубо академических хеллоувордов.
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|2.21, Аноним (21), 13:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если бы нода была в три раза медленнее чем она есть сейчас она все равно была бы норм. Так что приятно, но не критично.
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|2.24, Ан (??), 13:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если бы кто-то ещё пользовался этими фичами, которые они ускорили. Но нет.
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|4.64, Ан (??), 14:23, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я говорил про фронт. То же, что где-то на бэке что-то ускорилось в каких-то случаях на 5 процентов, для конечного пользователя не делает ничего.
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|1.49, Аноним (50), 13:51, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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JS на бэкенде - это диверсия и стимуляция излишнего потребления ресурсов. И еще про метан не зря написали. Почему веб-манки получают больше эмбеддеров, знающих в железо, электротехнику, схемотехнику, Си и даже этот ваш JSON? Потому что уяк уяк и в продакшен. Это такая же "цивилизованность", как и вся остальная на западе.
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|2.56, Аноним (56), 14:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты сейчас про php на бекенде рассказал только что. Node пристойно потребляет.
Платят больше потому что ЗП это не плата за результат. Это равновесная цена между спросом и предложением. Ни какие другие качество типа социальной ответственности или умственных способностей тут роли не играют. Добро пожаловать в реальный мир.
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