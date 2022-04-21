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Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 18.0

21.04.2022 12:02

Состоялся релиз Node.js 18.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 18.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 18.x будет осуществляться до апреля 2025 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 16.x продлится до апреля 2024 года, а позапрошлой LTS-ветки 14.x до апреля 2023 года. Сопровождение LTS-ветки 12.x будет прекращено 30 апреля, а промежуточной ветки Node.js 17.x - 1 июня.

Основные улучшения:

  • Движок V8 обновлён до версии 10.1, применяемой в Chromium 101. По сравнению с выпуском Node.js 17.9.0 появилась поддержка таких возможностей, как методы findLast и findLastIndex для поиска элементов относительно конца массива и функции Intl.supportedValuesOf. Улучшен API Intl.Locale. Ускорена инициализация полей классов и приватных методов.
  • Включён по умолчанию экспериментальный API fetch(), предназначенный для загрузки ресурсов по сети. Реализация основана на коде из HTTP/1.1 клиента undici и максимально приближена к аналогичному API, предоставляемому в браузерах. В том числе обеспечена поддержка интерфейсов FormData, Headers, Request и Response для манипуляции HTTP-заголовками запросов и ответов. 
    
   const res = await fetch('https://nodejs.org/api/documentation.json');
   if (res.ok) {
     const data = await res.json();
     console.log(data);
   }
  • Добавлена экпериментальная реализация API Web Streams, предоставляющего доступ к потокам данных, полученным по сети. API даёт возможность добавить свои обработчики для работы с данными по мере поступления информации по сети, не дожидаясь загрузки всего файла. В Node.js теперь доступны такие объекты, как ReadableStream*, TransformStream*, WritableStream*, TextEncoderStream, TextDecoderStream, CompressionStream и DecompressionStream.
  • В число стабильных переведён API Blob, который позволяет инкапсулировать неизменяемые сырые данные для их безопасного использования в разных рабочих потоках.
  • В число стабильных переведён API BroadcastChannel, позволяющий организовать обмен сообщениями в асинхронном режиме в формате "один отправитель - много получателей".
  • Добавлен экспериментальный модуль node:test для создания и запуска тестов на языке JavaScript, возвращающих результат в формате TAP (Test Anything Protocol).
  • Обеспечено формирование готовых сборок для Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 и других дистрибутивов на базе Glibc 2.28+, включая Debian 10 и Ubuntu 20.04, а также для macOS 10.15+. Из-за проблем со сборкой движка V8 временно прекращено формирование 32-разрядных сборок для Windows.
  • Предоставлена экспериментальная возможность сборки исполняемого файла Node.js с выбранными пользователем компонентами, инициализируемыми при запуске. Для определения стартовых компонентов в сборочный скрипт configure добавлена опция "--node-snapshot-main", например, "./configure --node-snapshot-main=marked.js; name node"



Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core).

По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных.



  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/ann...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 17.0
  3. OpenNews: Уязвимость в http2-модуле из состава Node.js
  4. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  5. OpenNews: Проект Deno развивает защищённую JavaScript-платформу, похожую на Node.js
  6. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57054-node.js
Ключевые слова: node.js
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Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Всем известно что джаваскрипт единственный нормальный язык программирования, а node.js лучший рантайм для прикладных приложений.  
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:28, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Молодца, с козырей зашёл. Жаль только, что здесь все уже настолько толстокожие, никто не поведётся теперь.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:31, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На телек же народ ведется. И тут прокатит. Ты слишком хорошо думаешь про людей.  
     
     
  • 4.34, А где же каменты (?), 13:28, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с теликом не так?
     
     
  • 5.39, Аноним (1), 13:41, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что случилось?
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 13:52, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я старые на запчасти разбираю, там хотя бы радиаторы хорошие. А новые не нужны.
     
  • 6.63, Аноним (63), 14:23, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    корова отелилась
     
  • 5.54, Брат Анон (ok), 13:56, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плоский. Потому и головы у граждан плоские.
     
     
  • 6.71, Аноним (63), 14:51, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как ваши шуточки, сударь?)
     
  • 3.7, _hide_ (ok), 12:34, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS, до последних времён, был идеальным скриптовым языком (эх, если бы логику его выражений поправили бы, а не сахаром до тошноты присыпали...).
    А вот нодовый рантайм, конечно, решение для локалхостов.
     
     
  • 4.27, YetAnotherOnanym (ok), 13:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича...
     
     
  • 5.60, 1 (??), 14:15, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика на канале ...
    Неожиданно
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:34, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Всем известно что Rust единственный нормальный язык программирования, еще и позволяющий добывать метан в промышленных масштабах.

    Пофиксил, учи матчасть!

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 12:48, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучшая шутка за сегодня.  
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 14:22, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS vs Rust - соревнование за первенство по добыче горючего газа.
     
  • 3.18, Z (??), 12:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О твоём русте нигде кроме оппеннета не знают.
     
     
  • 4.23, Аноним (8), 13:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > О твоём русте нигде кроме оппеннета не знают.

    А вот и первые производители метана подтянулись!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56616
    > Компания Amazon опубликовала значительный выпуск монитора виртуальных машин (VMM, Virtual Machine Monitor) Firecracker 1.0.0, рассчитанного на запуск виртуальных машин с минимальными накладными расходами.
    > Код Firecracker написан на языке Rust

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56278
    >Одновременно компания Intel опубликовала выпуск гипервизора Cloud Hypervisor 20.0, построенного на основе компонентов совместного проекта Rust-VMM, в котором кроме Intel также участвуют компании Alibaba, Amazon, Google и Red Hat.
    >

     
     
  • 5.40, Аноним (1), 13:42, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только в твоём воображении.  
     
     
  • 6.43, Аноним (8), 13:45, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только в твоём воображении.

    Ты хочешь сказать, что новости, как и страничка https://firecracker-microvm.github.io/ - фейковые?

     
     
  • 7.65, Аноним (62), 14:24, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, запости в РКН.
     
  • 7.67, Аноним (67), 14:39, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Firecracker is a virtual machine monitor (VMM) that uses the Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) to create and manage microVMs.

    И что здесь крутого? Просто прослойка.

     
  • 3.35, Аноним (35), 13:34, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом удивляются, почему растоманы стали козлами отпущения.
     
     
  • 4.41, Аноним (8), 13:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Всем известно что джаваскрипт единственный нормальный язык программирования,
    > А потом удивляются, почему растоманы стали козлами отпущения.

    И что вам отпустить, козлики двойных стандартов?

     
  • 3.51, Аноним (50), 13:53, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж лучше раст на бэкенде, чем это поделие
     
  • 3.55, Брат Анон (ok), 13:57, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутки от Васяна за 50.
     

  • 1.2, Ан (??), 12:21, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тем временем, у Deno, который значительно опережает ноду по скорости, вчера вышла версия 1.21.0:

    https://github.com/denoland/deno/releases/tag/v1.21.0

    https://deno.land/benchmarks

     
     
  • 2.5, Аноним (1), 12:32, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А куда ты торопишься? Так можно и успеть. Для «настоящей» скорости ни дено ни нода не подходят.  
     
     
  • 3.10, Ан (??), 12:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А куда ты торопишься? Так можно и успеть. Для «настоящей» скорости ни
    > дено ни нода не подходят.

    В вебе есть только js, пока не допилен Wasm. Поэтому выбирать приходится между Нодой и Дено, и e второго полуторакратное преимущество в HTTP Latency.


     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:44, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в вебе есть html, css и http-запросы, здрасце
     
     
  • 5.20, Ан (??), 12:59, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какое отношение они имеют к динамическому контенту, Маниамин?
     
  • 4.12, Аноним (1), 12:47, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я конечно тебя сейчас огорошу, но в реальном мире нода находится на стороне сервера, а там хоть на плюсах пиши.

    А так джаваскрипт достаточно просто для написания, а нода достаточно быстрая для выполнения. Больше ничего не надо.  

    Что это вообще за сегмент пользователей, которым нужна +10% синтетической скорости?  Мегакорпрация, которая вместо 10 датацентров построит 9? Сейчас опять будет погружение в реальный мир. Такие компании и не используют ни ноду ни уж тем более дено.  

     
     
  • 5.22, Ан (??), 13:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я конечно тебя сейчас огорошу, но в реальном мире нода находится на
    > стороне сервера, а там хоть на плюсах пиши.
    > А так джаваскрипт достаточно просто для написания, а нода достаточно быстрая для
    > выполнения. Больше ничего не надо.
    > Что это вообще за сегмент пользователей, которым нужна +10% синтетической скорости?  
    > Мегакорпрация, которая вместо 10 датацентров построит 9? Сейчас опять будет погружение
    > в реальный мир. Такие компании и не используют ни ноду ни
    > уж тем более дено.

    Какие 10 процентов? Там прирост в полтора раза. https://deno.land/benchmarks

    А популярность ноды связано тупо с тем, что для бизнеса в среднем иметь одного фуллстекера дешевле, чем двух отдельных спецов. Но к вопросу о том, что Дено на голову выше Ноды, это отношения не имеет.

     
     
  • 6.28, Бывалый смузихлёб (?), 13:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какие 10 процентов? Там прирост в полтора раза. https://deno.land/benchmarks

    по версии стороннего, совершенно объективного и непредвзятого ресурса deno.land

     
     
  • 7.31, Ан (??), 13:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докажи обратное, код бенчмарка открыт и лежит на гитхабе.
     
     
  • 8.38, Аноним (38), 13:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Докажи что эти синтетические попугаи нужны в реальной жизни При том что плата з... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Ан (??), 14:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказать тебе, что RPS и latency нужны в реальной жизни Может, тебе ещё доказа... текст свёрнут, показать
     
  • 6.29, YetAnotherOnanym (ok), 13:13, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на человека, знающего более одного языка, денег уже не хватает?
     
     
  • 7.32, Ан (??), 13:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких людей не хватает, да и знают они их неравномерно, в зависимости от степени использования.
     
  • 6.37, Аноним (38), 13:39, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у компании нет денег на второго программиста какая ей разница что нода выдает меньше попугаев? Железо в таких компаниях даже не работают на пиковых нагрузках лол.  

    Дено ничем не лучше и никакие значительных черт за что его надо использовать не имеет. Дено существует только в твоём манямирке с розовыми пони.  

     
     
  • 7.59, Ан (??), 14:10, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной нодораб, застрявший в середине десятых годов, порвался.
     
  • 5.30, test (??), 13:15, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реальный мир это когда браузер забирает 4 гига рама и на райзене еле ворочается хотя 90% это пользователем не нужно.
     
     
  • 6.33, Ан (??), 13:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сочувствую.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:51, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Уважаемые товарищи программисты, объясните пожалуйста для чего используется сабж? Я понимаю что это связанно с программирование как-то, но как именно? Какие программы написаны на этом?
     
     
  • 2.17, Z (??), 12:53, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что писал конкретно я: боты, различные api, микросервисы, mvc вэбсайты. Совершенно универсальное средство разработки.
     
  • 2.19, Аноним (1), 12:58, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скайп, Слак, Зум, Дискорд, Визуал Студио Код. Все твои любимые десктопные приложения используют именно ноду.  
     
     
  • 3.36, Аноним (14), 13:35, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничего из этого не использую. Они не мои и не любимые.
     
     
  • 4.47, Аноним (1), 13:48, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи про свои любимые десктопные приложения, а мы тебе скажем где в них нода.  
     
     
  • 5.66, Аноним (62), 14:33, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Psi+, QtCreator ?
     
  • 4.69, Z (??), 14:44, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ничего из этого не использую.

    Поди сидишь на Windows XP и 4 пне?

     
  • 2.45, Аноним (50), 13:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДДосилки российских ресурсов тоже делали JSовцы
     
     
  • 3.46, Аноним (50), 13:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете посмотреть, целый список на гитхабе есть. Поэтому, видимо, не взлетело, ибо досилку на электрон натягивать...
     
  • 3.48, Аноним (1), 13:49, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно все понимаю, но кто такие JSовцы? Это компания, каста, народность, вид, класс, группа?
     
     
  • 4.52, Аноним (50), 13:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы не удалили сообщение, я написал так, имея в виду "вебмакаки"
     

  • 1.15, Z (??), 12:51, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Просто праздник какой-то! Ещё бы к нему нормальный компилятор, статические\динамические библиотеки, линковщик и будет универсальный язык №1.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем тебе Go не подходит. Почти всем удовлетворяет.

    '''
    var closure = func () {
        log.Printf("123")
    }
    closure()
    '''

     
     
  • 3.68, Z (??), 14:42, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    JS это единая экосистема. Он есть везде, от мобильных приложений, до браузеров и серверной части. Молчу уж, что абсолютное большинство конфигов к другим средствам разработки, даже не имеющим отношения к JS, пишутся в формане JSON. Про GO знать ничего не знаю и понятия не имею где он используется в реальных проектах, а не для сугубо академических хеллоувордов.
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:45, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из зачем он тогда нужен?
     

  • 1.16, НяшМяш (ok), 12:52, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне больше вот этот релиз понравился https://v8.dev/blog/faster-class-features

    Чуть чаем не подавился когда графики увидел.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если бы нода была в три раза медленнее чем она есть сейчас она все равно была бы норм. Так что приятно, но не критично.  
     
  • 2.24, Ан (??), 13:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если бы кто-то ещё пользовался этими фичами, которые они ускорили. Но нет.
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 13:10, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Страшно, что сейчас начнут ...
     
  • 3.42, НяшМяш (ok), 13:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы кто-то ещё пользовался этими фичами, которые они ускорили. Но нет.

    Вообще никто не пользовался, ага. Хорошо ещё, что вовремя заметили. https://github.com/nodejs/node/pull/42361

     
     
  • 4.57, Аноним (38), 14:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С декабря было не нужно и дальше все будет пофиг.  
     
  • 4.64, Ан (??), 14:23, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я говорил про фронт. То же, что где-то на бэке что-то ускорилось в каких-то случаях на 5 процентов, для конечного пользователя не делает ничего.
     

  • 1.49, Аноним (50), 13:51, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    JS на бэкенде - это диверсия и стимуляция излишнего потребления ресурсов.  И еще про метан не зря написали. Почему веб-манки получают больше эмбеддеров, знающих в железо, электротехнику, схемотехнику, Си и даже этот ваш JSON? Потому что уяк уяк и в продакшен. Это такая же "цивилизованность", как и вся остальная на западе.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 14:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты сейчас про php на бекенде рассказал только что.  Node пристойно потребляет.  

    Платят больше потому что ЗП это не плата за результат. Это равновесная цена между спросом и предложением. Ни какие другие качество типа социальной ответственности или умственных способностей тут роли не играют.  Добро пожаловать в реальный мир.  

     
     
  • 3.61, Аноним (50), 14:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно. PHP до 7 версии пожалуй можно сравнить.
     

  • 1.70, Аноним (70), 14:51, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте ссылку на видос как переписать драйвер нвидии на js
     

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