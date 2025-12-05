The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз http-сервера Apache 2.4.66 с устранением 5 уязвимостей

05.12.2025 13:32

Представлен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.66, в котором устранено 5 уязвимостей и внесено несколько десятков изменений.

Устранённые уязвимости (первые 2 имеют умеренный уровень опасности, а остальные низкий):

  • CVE-2025-66200 - организация запуска CGI-скрипта под другим пользователем в конфигурациях с mod_userdir и suexec через манипуляции с директивой "RequestHeader" в файле .htaccess (если разрешено её использование .htaccess).
  • CVE-2025-59775 - SSRF-уязвимость (Server-Side Request Forgery), приводящая к утечке NTLM-хэша на другой сервер при использовании Apache httpd на платформе Windows в конфигурациях c настройками "AllowEncodedSlashes On" и "MergeSlashes Off".
  • CVE-2025-65082 - переопределение переменных окружения для CGI-скриптов из-за некорректного экранирования управляющих символов (выставление переменных в настройках может переопределить значения переменных, вычисленные сервером для CGI).
  • CVE-2025-58098 - передача экранированной строки запроса в SSI (Server Side Includes) директиву "<!--#exec cmd=...-->" в конфигурациях с mod_cgid вместо mod_cgi.
  • CVE-2025-55753 - отправка непрерывных (без задержки между запросами) повторных ACME-запросов обновления сертификата в модуле mod_md после большого числа сбоев при попытке обновления просроченного сертификата.

Среди не связанных с безопасностью улучшений:

  • Модуль mod_md с реализацией протокола ACME обновлён до версии 2.6.6:
    • Добавлена поддержка расширения протокола ARI (ACME Renewal Information), позволяющего получать сведения о необходимости обновления сертификатов и выбирать оптимальное время для обновления. Для включения ARI предложена директива "MDRenewViaARI on|off".
    • Реализована директива "MDInitialDelay" для выставления задержки проверки сертификата после перезапуска сервера.
    • До 30 секунд увеличено значение по умолчанию параметра MDRetryDelay (задержка перед повторной попыткой после ошибки).
    • Прекращена поддержка VPN-сети Tailscale.
    • Устранены ошибки и утечка памяти.
  • Модуль mod_http2 обновлён до версии 2.0.35, в которой появилась директива "H2MaxStreamErrors" для задания лимита на число ошибок в потоке, после достижения которого соединение будет закрыто.
  • В mod_http2 налажена корректная обработка ответов с кодом 3 от mod_cache.
  • В mod_proxy_http2 реализована директива "ProxyErrorOverride" для переопределения кодов ошибок.
  • В mpm_common добавлена директива "ListenTCPDeferAccept", через которую можно выставить значение опции TCP_DEFER_ACCEPT (активация только при приходе данных на сокет) для слушающего сокета.
  • В mod_ssl добавлена директива "SSLVHostSNIPolicy" для настройки правил совместимости для виртуальных хостов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Фонд Apache сменил логотип и начал использование акронима ASF
  3. OpenNews: В http-сервере Apache 2.4.65 устранена проблема, ломающая работу mod_rewrite
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.64 с устранением 8 уязвимостей
  5. OpenNews: Для systemd развивается возможность загрузки системных образов по HTTP
  6. OpenNews: Уязвимость в реализациях протокола HTTP/2, упрощающая проведение DoS-атак
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64380-apache
Ключевые слова: apache, http
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 05/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    >релиз HTTP-сервера Apache 2.4.66

    https://www.netcraft.com/blog/november-2025-web-server-survey

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:03, 05/12/2025 [ответить]  
    		• –5 +/
    Опять сишникам Раст мешает написать апач без cve?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:13, 05/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.6, Васисуалий (?), 13:58, 05/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:32, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уносите этого. Несите следующего. Тут троллей много не продохнуть, все хотят выступить!
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:35, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сишники мешают сделать нормальный веб-сервер на Расте. Лезут со своими глючными недоделками.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру