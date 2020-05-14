Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0

2.16 , terryfilch ( ok ), 10:52, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – например какие?

я за последний год штук 100 проектов видел в разных компаниях на nodejs, и фрилансеры в основе своей предлагают пилить веб на нем, т.к. хоть и криворукие но все же один язык для фронта и бекенда... я не защищаю, просто есть стереотип, но SPA приложения/сайты/страницы нужно пилить именно на node.js, при том, что на go/rust, да даже python api пишутся быстрее и качественнее в итоге для саппорта и миграции, нежели на меркзом node за форк я только плюсую автору Deno, т.к. все в курсе, что Npm выкуплен MS-ом, потому скорей всего Deno будет жить + вангую, что автор давно предвидел покупку npm-a, потому напилил форк

3.20 , Аноним ( 17 ), 11:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше бы он запилил единую библиотеку со всеми лефтпадами и прочими фичами которые в джаваскрипт забыли положить.

4.34 , trikadin ( ? ), 12:22, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Sugar.js уже есть

5.40 , Антон ( ?? ), 12:31, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – посмотрел. Какая-то помесь jQuery и lodash родом из 2011. Никогда о ней не слышал. В чем профит?

6.60 , НяшМяш ( ok ), 14:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати никто не мешает подключить в дено тот же лодаш, в нём нет платформозависимых вещей.

2.25 , коржик ( ? ), 11:40, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – я бы в 2020 дотнет рекомендовал. C# 8, няшка, его очень хорошо научили работать с нуллабельными значениями. Строгие типы, функциональщина, linq, ооп, одна из лучших имплементаций дженериков. Нормальный нугет. .net core. Хороший инструментарий в виде Rider/Resharper Но я дотнетчик и не вижу всей картины в целом.

3.27 , Anonym6778 ( ? ), 11:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – NetCore, кстати, неплох: MIT-лицензия и C# развивается хорошо, в отличие от java, у которой сомнительная лицензия и сам язык java еле-как развивается.

В этом году вроде Net5 обещают выпустить.

4.29 , 111 ( ?? ), 12:09, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У Java есть ранатайм от Oracle, и есть от OpenJDK. Первый платный, второй бесплатный под LGPLv2 + classpath exception. Первый сделан на основе второго + некоторые коммерческие фичи. Oracle решила стричь денег с динозавров, кому нужен "официальный JRE с коммерческой поддержкой". Но помимо Oracle есть еще N+1 сертифицированный JRE, так что.

5.31 , A546yfg ( ? ), 12:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если java API по free open source лицензии, почему Oracle засудила Google за использование java API в android sdk? Ведь android sdk по Apach 2 лицензии и Google не пытался продавать android sdk.

6.36 , 111 ( ?? ), 12:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что Oracle хочет денег, и поэтому уже много (10?) лет судится из-за API. Хотя это какой-то бред. А вообще dalvik -- это не совсем та же JVM, что и у Oracle. Там используется Java, другой байткод, кишки. В этом и претензия, наверное была. Я кстати думаю, что если бы ReactOS откусила рынок настольных ПК у MS, то там такой же иск подъехал бы. Тут вопрос на миллиарды долларов все-таки.

7.39 , A546yfg ( ? ), 12:27, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – есть сомнения, что технология java не является free open source технологией

8.43 , 111 ( ?? ), 12:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если бы Google взяли JVM от OpenJDK Oracle, то этого не было бы У таких крупных... 6.38 , 111 ( ?? ), 12:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – * в Dalvik другой байткод, другие кишки, другое все. Т.е. это несовместимая с официальной спекой JVM.

4.32 , 111 ( ?? ), 12:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И да, язык развивается медленно, но гармоничнее. На подходе достаточное кол-во фич, которые зарекомендовали себя в других языках, а что-то вообще свое в принципе. Посмотрите roadmap, что ли. Плюс в Java есть такая вещь как 100%* обратная совместимость (один из основных якорей).

Для любителей свежего есть Kotlin/Scala. Первый вообще выглядит как один из самых сбалансированных и продуктивных языков в мире на текущий момент. Scala 3 тоже на пятки наступает. C# очень часто напоминает полигон технологий: туда тащат вообще все подряд, в итоге у языка проблема С++ -- одну и ту же вещь можно сделать M+1 способом. А потом это читай и поддерживай. * если не использовать internal api и подтягивать, вынесенные в либы, компоненты.

5.37 , A546yfg ( ? ), 12:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – те фичи, которые в java только на подходе, уже давно были в kotlin

6.42 , 111 ( ?? ), 12:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, а до этого они были в N+1 языке программирования. Заслуга Kotlin в том, что он собрал в себе фичи очень гармонично, язык в принципе сделан комфортной для работы. Ну и на популярность сильно сказалось качество тулинга + почти бесшовный interop + поддержка Android (война с Oracle, из-за которой Google перестал поддерживать актуальные версии Java и обновлять Dalvik). Медленное обновление Java -- это фича, в язык берут фичи, без которых уже никто разработку не представляет. Отсюда и лаг -- пока обкатают, пока выберут, пока реализуют. Обратная совместимость опять же (за которую держатся очень сильно, не знаю, нужна или она настолько, но такой приоритет у языка). Тот же Kotlin несколько раз её ломал уже.

5.47 , Аноним ( 44 ), 13:15, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >C# очень часто напоминает полигон технологий А с чего все должны равняться на Java? Т.е. это нормально что всем джавистам на собесе задают вопрос, что лучше int, short или byte? Хотя по факту внутри java оперирует только на уровне int, а все остальное (short, byte) это сахарок. И никакого перформанса short и byte по сути не дают. Или это уже не так? Второй момент, когда Java научится сама делать минимальный рантайм? Или по-другому, когда она научится динимачески выделять память, а не заставлять программиста высчитывать сколько памяти будет жрать программа? Третье, когда в Java завезут нормальный GUI, а не поделие из 2000х? P.S. Это все риторические вопросы, чтобы java-фаны не раскидывались словами, что java ути-пути какая крутая, а все остальные ЯП это фуфло.

6.49 , 111 ( ?? ), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ни разу такой вопрос не задавали, по внутренностям скорее про JMM и GC спрашивали. Ну и в целом странный аргумент. Минимальный рантайм это что? модульный JRE (JPMS)? Ну ему уже лет 5-6, наверное. Или речь про параметры потребления памяти? Ну так работает GC. Никто не запрещает сделать xmx равный всему объему RAM или настроить GC. Есть JavaFX, но до WPF/QML ему далеко. P.S. хреновые риторические вопросы, на которые есть ответы.

7.52 , Аноним ( 44 ), 13:32, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Или речь про параметры потребления памяти? Ну так работает GC. Никто не запрещает сделать xmx равный всему объему RAM или настроить GC. А нафига программисту этим заниматься вообще? >P.S. хреновые риторические вопросы, на которые есть ответы. Конечно есть ответы, т.к. это они показывают изъяны в идеальной java.

8.54 , 111 ( ?? ), 13:36, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Потому что от этого зависит производительность приложения Можно поставить сред... 9.56 , Аноним ( 44 ), 13:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А, теперь ты задаешь риторические вопросы ОК От размера пула памяти при динами... 10.57 , 111 ( ?? ), 14:01, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Java изначально позиционировалась как серверная система Для любого приложения н... 11.59 , Аноним ( 44 ), 14:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать О истории Java https en wikipedia org wiki Java_ software_platform History Кл... 7.55 , Аноним ( 44 ), 13:36, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Есть JavaFX This software is licensed under GPL v2 https://gluonhq.com/products/javafx/ Ты что советуешь? Что это? Как на этом деньги зарабатывать? Ау =)))

6.51 , 111 ( ?? ), 13:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, я не против новых языков, наоборот, я только рад новым возможностям. Я говорил про конкретные минусы C# (на котором я тоже, кстати, пишу).

