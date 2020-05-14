Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0

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|6.23, Аноним (23), 11:20, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, наверное, старый уже, но первая ассоциация у меня — фильмы про Годзиллу.
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|5.24, Аноним (1), 11:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нода на libuv который тоже, внезапно, умеет многопоточность (в C), но от этого сама нода не становится многопоточной; такие дела.
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|6.26, коржик (?), 11:42, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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токио тоже как бы не про многопоточность, а про асинхронность и IO
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|7.28, Аноним (1), 12:01, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Tokio позволяет создавать высокопроизводительные приложения на основе событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven), поддерживающие многопоточность
слово "многопоточность" мне померещилось, наверное...
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|2.44, Аноним (44), 12:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильный ответ:
1. Сетевая часть сделана на Rust + Tokio через thread pool.
2. Клиентская (API, твой ts/js-код) часть сделана через Web Worker API.
3. Each instance of Worker is run on a separate thread, dedicated only to that worker. -- скорее ограничение, т.к. режим thread pool (в общем понимании; с растом никак не связан) может быть предпочтительней для ряда приложений.
4. Worker внутри Worker можно, но unstable и поддерживается только полное копирование прав от основного процесса: https://deno.land/manual/runtime/workers
Итог: полноценного API к потокам пока что нет. Возможно завезут позднее, т.к. идея deno ближе к питону, перлу, нежели просто вертеть JS через http на сервере.
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|1.6, Аноним (6), 10:11, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно, как там соблюдается безопасность rust плагинов, которые могут обращаться куда угодно и читать что угодно (ну, пока операционка позволяет)
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|2.50, jOKer (ok), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятно платформа гарантирует безопасность исполнения js-скриптов, но не гарантирует безопасности исполнения собственных компонентов. Для этой цели есть ОС. Хотя, конечно, какие-то общие правила и минимальная "защита от дурака" в плагинах, скорее всего, все же есть.
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|2.18, terryfilch (ok), 10:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если бы так господа думали, то и Python и C# и даже java не появились, ибо ну есть С/С++ и збс, юзаем их
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|2.41, Анончик (?), 12:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Пройдём по пунктам:
>Rust — не преимущество.
Ну если вы не собираетесь разрабатывать эту платформу то конечно нет.
>TypeScript — не преимущество.
Да все верно js форева [1, 2, 3] + [4, 5, 6] // -> '1,2,34,5,6'
>Загрузка модулей по URL без NPM — скорее два шага назад.
ага сейчас то идеяльно, кучка на гитхабе и кучка в npm, красота
В npm нет проблем именно по этому у вас, npm,yarn, ...
>Улучшения безопасности — выглядит ужасно.
Очень рад что вы так считаете, curl http://nevedomaja.hren/to/me/install.sh | bash
>Остальные отличия непринципиальны. Разве что лого. Лого офигенное. Люблю динозавров!
Ну хотя бы что то вам нравиться, заль вы не столь известны как автор Deno у вас столько классных проектов https://github.com/jehy
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|1.8, Im banana man (?), 10:15, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть автор встал в позу, обиделся на всех, за 2 года напилил свой "Node.JS version 2.0" без NPM и барышень.
Очень напоминает персонажа, кто также встал в позу и стал делать Svelte-фреймворк.
Поживем - увидим. То ли останутся фриковыми поделиями. То ли порвут всех и мы будем юзать Svelte/Deno (сомневаюсь).
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|2.19, имя (ok), 10:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От Svelte хотя бы минимальная польза есть: <s>джаваскриптеры будут продолжать страдать, переписывая сайтик на очередном фреймворке</s> может хоть этот ужас с конструкциями типа «$:» поспособствует похудению и ускорению монструозных страниц, занятых сейчас бесполезным перетеребонькиванием virtual DOM.
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|3.21, Аноним (17), 11:14, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничто не мешает им генерировать статику на сервере на том же ноджсе или этим дено. Они решают проблему которой нет.
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|4.45, имя (ok), 13:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах, если б только все сайты были статичными, а приложения — нативными… Увы, такого в ближайшее время ожидать не приходится.
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|3.61, Im banana man (?), 16:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От Svelte хотя бы минимальная польза есть: <s>джаваскриптеры будут продолжать страдать,
> переписывая сайтик на очередном фреймворке</s> может хоть этот ужас с конструкциями
> типа «$:» поспособствует похудению и ускорению монструозных страниц, занятых
> сейчас бесполезным перетеребонькиванием virtual DOM.
Очередная возня в маленьком мирке жабаскриптеров. Заняться нечем - переписывают с фреймворка на фреймворк.
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|1.9, Иваня (?), 10:17, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ненужно, буду пользоваться NodeJS, там всё уже есть, куча туториалов написано как безопасно использовать.
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|1.10, ейтер (?), 10:22, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зря автор отказался от package.json. Очень удобно видеть когда сторонная либа обновляется.
Ну и пользователи Deno готовьтесь что клон проекта спустя полгода будет смотреть на битые JSки. Централизованные репозитории были лучше.
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|2.13, Аноним (17), 10:40, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Го такой же пакетный менеджер как и в Го все работает. УМВР.
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|3.14, Аноним (14), 10:44, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В Го такой же пакетный менеджер как и в Го все работает.
Ась? Где опечатка то?
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|4.15, Аноним (17), 10:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Дено такой же пакетный менеджер как и в Го. И в Го все работает.
Ехал Го через Го, Го-Го, И-Го-Го.
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|1.11, Аноним (11), 10:32, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>js
>на сервере
Устарело. В 2020 году на сервере предпочитают более производительные решения.
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|2.16, terryfilch (ok), 10:52, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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например какие?
я за последний год штук 100 проектов видел в разных компаниях на nodejs, и фрилансеры в основе своей предлагают пилить веб на нем, т.к. хоть и криворукие но все же один язык для фронта и бекенда...
я не защищаю, просто есть стереотип, но SPA приложения/сайты/страницы нужно пилить именно на node.js, при том, что на go/rust, да даже python api пишутся быстрее и качественнее в итоге для саппорта и миграции, нежели на меркзом node
за форк я только плюсую автору Deno, т.к. все в курсе, что Npm выкуплен MS-ом, потому скорей всего Deno будет жить + вангую, что автор давно предвидел покупку npm-a, потому напилил форк
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|3.20, Аноним (17), 11:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше бы он запилил единую библиотеку со всеми лефтпадами и прочими фичами которые в джаваскрипт забыли положить.
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|5.40, Антон (??), 12:31, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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посмотрел. Какая-то помесь jQuery и lodash родом из 2011. Никогда о ней не слышал. В чем профит?
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|6.60, НяшМяш (ok), 14:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати никто не мешает подключить в дено тот же лодаш, в нём нет платформозависимых вещей.
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|2.25, коржик (?), 11:40, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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я бы в 2020 дотнет рекомендовал. C# 8, няшка, его очень хорошо научили работать с нуллабельными значениями. Строгие типы, функциональщина, linq, ооп, одна из лучших имплементаций дженериков. Нормальный нугет. .net core. Хороший инструментарий в виде Rider/Resharper
Но я дотнетчик и не вижу всей картины в целом.
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|3.27, Anonym6778 (?), 11:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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NetCore, кстати, неплох: MIT-лицензия и C# развивается хорошо, в отличие от java, у которой сомнительная лицензия и сам язык java еле-как развивается.
В этом году вроде Net5 обещают выпустить.
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|4.29, 111 (??), 12:09, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У Java есть ранатайм от Oracle, и есть от OpenJDK.
Первый платный, второй бесплатный под LGPLv2 + classpath exception. Первый сделан на основе второго + некоторые коммерческие фичи.
Oracle решила стричь денег с динозавров, кому нужен "официальный JRE с коммерческой поддержкой". Но помимо Oracle есть еще N+1 сертифицированный JRE, так что.
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|5.31, A546yfg (?), 12:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если java API по free open source лицензии, почему Oracle засудила Google за использование java API в android sdk? Ведь android sdk по Apach 2 лицензии и Google не пытался продавать android sdk.
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|6.36, 111 (??), 12:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что Oracle хочет денег, и поэтому уже много (10?) лет судится из-за API. Хотя это какой-то бред. А вообще dalvik -- это не совсем та же JVM, что и у Oracle. Там используется Java, другой байткод, кишки. В этом и претензия, наверное была.
Я кстати думаю, что если бы ReactOS откусила рынок настольных ПК у MS, то там такой же иск подъехал бы. Тут вопрос на миллиарды долларов все-таки.
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|7.39, A546yfg (?), 12:27, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть сомнения, что технология java не является free open source технологией
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|8.43, 111 (??), 12:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если бы Google взяли JVM от OpenJDK Oracle, то этого не было бы У таких крупных... текст свёрнут, показать
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|6.38, 111 (??), 12:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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* в Dalvik другой байткод, другие кишки, другое все. Т.е. это несовместимая с официальной спекой JVM.
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|4.32, 111 (??), 12:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И да, язык развивается медленно, но гармоничнее. На подходе достаточное кол-во фич, которые зарекомендовали себя в других языках, а что-то вообще свое в принципе. Посмотрите roadmap, что ли. Плюс в Java есть такая вещь как 100%* обратная совместимость (один из основных якорей).
Для любителей свежего есть Kotlin/Scala. Первый вообще выглядит как один из самых сбалансированных и продуктивных языков в мире на текущий момент. Scala 3 тоже на пятки наступает.
C# очень часто напоминает полигон технологий: туда тащат вообще все подряд, в итоге у языка проблема С++ -- одну и ту же вещь можно сделать M+1 способом. А потом это читай и поддерживай.
* если не использовать internal api и подтягивать, вынесенные в либы, компоненты.
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|6.42, 111 (??), 12:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, а до этого они были в N+1 языке программирования. Заслуга Kotlin в том, что он собрал в себе фичи очень гармонично, язык в принципе сделан комфортной для работы.
Ну и на популярность сильно сказалось качество тулинга + почти бесшовный interop + поддержка Android (война с Oracle, из-за которой Google перестал поддерживать актуальные версии Java и обновлять Dalvik).
Медленное обновление Java -- это фича, в язык берут фичи, без которых уже никто разработку не представляет. Отсюда и лаг -- пока обкатают, пока выберут, пока реализуют. Обратная совместимость опять же (за которую держатся очень сильно, не знаю, нужна или она настолько, но такой приоритет у языка). Тот же Kotlin несколько раз её ломал уже.
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|5.47, Аноним (44), 13:15, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>C# очень часто напоминает полигон технологий
А с чего все должны равняться на Java? Т.е. это нормально что всем джавистам на собесе задают вопрос, что лучше int, short или byte? Хотя по факту внутри java оперирует только на уровне int, а все остальное (short, byte) это сахарок. И никакого перформанса short и byte по сути не дают. Или это уже не так?
Второй момент, когда Java научится сама делать минимальный рантайм? Или по-другому, когда она научится динимачески выделять память, а не заставлять программиста высчитывать сколько памяти будет жрать программа?
Третье, когда в Java завезут нормальный GUI, а не поделие из 2000х?
P.S. Это все риторические вопросы, чтобы java-фаны не раскидывались словами, что java ути-пути какая крутая, а все остальные ЯП это фуфло.
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|6.49, 111 (??), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни разу такой вопрос не задавали, по внутренностям скорее про JMM и GC спрашивали. Ну и в целом странный аргумент.
Минимальный рантайм это что? модульный JRE (JPMS)? Ну ему уже лет 5-6, наверное. Или речь про параметры потребления памяти? Ну так работает GC. Никто не запрещает сделать xmx равный всему объему RAM или настроить GC.
Есть JavaFX, но до WPF/QML ему далеко.
P.S. хреновые риторические вопросы, на которые есть ответы.
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|7.52, Аноним (44), 13:32, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Или речь про параметры потребления памяти? Ну так работает GC. Никто не запрещает сделать xmx равный всему объему RAM или настроить GC.
А нафига программисту этим заниматься вообще?
>P.S. хреновые риторические вопросы, на которые есть ответы.
Конечно есть ответы, т.к. это они показывают изъяны в идеальной java.
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|8.54, 111 (??), 13:36, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что от этого зависит производительность приложения Можно поставить сред... текст свёрнут, показать
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|9.56, Аноним (44), 13:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, теперь ты задаешь риторические вопросы ОК От размера пула памяти при динами... большой текст свёрнут, показать
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|10.57, 111 (??), 14:01, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Java изначально позиционировалась как серверная система Для любого приложения н... текст свёрнут, показать
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|11.59, Аноним (44), 14:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О истории Java https en wikipedia org wiki Java_ software_platform History Кл... большой текст свёрнут, показать
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|6.51, 111 (??), 13:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, я не против новых языков, наоборот, я только рад новым возможностям. Я говорил про конкретные минусы C# (на котором я тоже, кстати, пишу).
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|1.30, Dnina (ok), 12:09, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наканецта, можно переписывать ядро линукса на жс.
Сначала хотел пошутить про госуслуги, но там хуже уже не будет.
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|1.46, Аноним (46), 13:04, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>При запуске программы, а также для загрузки модулей можно использовать адресацию через URL
>Защищенная система
Тьфу, хипсторы.
/0
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|1.53, leap42 (ok), 13:33, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> представляет собой созданный с нуля новый проект
вот это означает что в проекте не используются миллионы строк кода движка v8, на то оно и с нуля, а не с миллиона
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