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Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 14.0

22.04.2020 11:52

Состоялся релиз Node.js 14.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 14.0 относится к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 14.0 будет осуществляться до апреля 2023 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 12.0 продлится до апреля 2022 года, а позапрошлой LTS-ветки 10.0 до апреля 2021 года. Поддержка промежуточной ветки 13.x завершится в июне этого года.

Основные улучшения:

  • Стабилизирована возможность генерации на лету или при наступлении определённых событий диагностических отчётов, в которых отражаются события, помогающие диагностике таких проблем как крахи, падение производительности, утечки памяти, большая нагрузка на CPU, непредвиденный вывод ошибок и т.п.
  • Добавлена экспериментальная поддержка API Async Local Storage с реализацией класса AsyncLocalStorage, который может применяться для создания асинхронного состояния с обработчиками на базе callback-вызовов и promise. AsyncLocalStorage позволяет хранить данные в течение обработки web-запроса, напоминая локальные для отдельных потоков хранилища (Thread-Local Storage) в других языках.
  • Убран вывод предупреждения об эксперментальной возможности при загрузке модулей ECMAScript 6 подключаемых и экспортируемых при помощи выражений import и export. При этом сама реализация модулей ESM пока остаётся экспериментальной.
  • Движок V8 обновлён до версии 8.1 (1, 2, 3), в которой внесены новые оптимизации производительности и добавлены такие новшества, как новый логический оператор объединения "??" (возвращает правый операнд, если левый операнд имеет значение NULL или undefined, и наоборот), оператор "?." для единовременной проверки всей цепочки свойств или вызовов (например "db?.user?.name?.length" без предварительных проверок), метод Intl.DisplayName для получения локализированных названий и т.п.
  • Проведена ревизия API Streams, нацеленная на улучшение согласованности API-интерфейсов Streams и устранения различий в поведении базовых частей Node.js. Например, поведение http.OutgoingMessage приближено к stream.Writable, а net.Socket к stream.Duplex. Опция autoDestroy по умолчанию выставлена в значение "true", подразумевающее вызов "_destroy" после завершения.
  • Добавлена экспериментальная поддержка API WASI (WebAssembly System Interface), предоставляющего программные интерфейсы для прямого взаимодействия с операционной системой (POSIX API для работы с файлами, сокетами и т.п.).
  • Повышены требования к минимальным версиям компиляторов и платформ: macOS 10.13 (High Sierra), GCC 6, Windows новее 7/2008R2.

Напомним, что платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core).

По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных. .



  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Проект Deno развивает защищённую JavaScript-платформу, похожую на Node.js
  3. OpenNews: Новые выпуски Node.js 13.8, 12.15 и 10.19 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 13.0
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 12.0
  6. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52786-node.js
Ключевые слова: node.js, javascript
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 22/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Выпуск новой дыры безопасности еще никогда не анонсировался так открыто.
     
  • 1.2, InuYasha (?), 12:09, 22/04/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Так что же, всё-таки, хуже - Node.js или Java?
     
     
  • 2.4, TormoZilla (?), 12:28, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Opera mini
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:51, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Node: быстро набрасываешь скрипты на лингва-франке, в том числе и для тех задач, в которых горе-админы обычно применяют пихон (даже там, где можно шеллом обойтись): спарсить вывод программы, обратиться к серваку, зае6eнить скриптец для polybar, вычислить средний цвет обоины, зае6eнить локальный RSS-сервер для liferea, читающий данные оттуда, где RSS нет,  и т. д.; быстро запускается, работает существенно быстрее пихона. Минусы: в отличие от пихона, обычно не предустановлен. На этом список минусов заканчивается.

    Java: для серьезных приложений, пишущихся по всем канонам софтостроения (архитектура, проектирование, кодирование и т. д.). Работает существенно быстрее ноды (которая, в свою очередь, существенно быстрее пихона), но тратит много времени на старт.

    Node и Java оба имеют JIT-компиляцию. В предустановленном интерпретаторе пихона JIT-компиляции нет, поэтому его следует рассматривать как просто более сложный баш с изуродованным синтаксисом.

     
     
  • 3.7, Im banana man (?), 13:09, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас на вас дата-майнеры обидятся
     
  • 3.8, Аноним (-), 13:12, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Так что же, всё-таки, хуже - Node.js или Java?
    > обычно применяют пихон
    > в отличие от пихона
    > существенно быстрее пихона
    > интерпретаторе пихона

    Пихонобатхерт пихононеосилятора детектед.

    > работает существенно быстрее пихона. Минусы: в отличие от пихона, обычно не
    > предустановлен. На этом список минусов заканчивается.

    Т.е. память как не в себя уже не жрет? Или как обычно у ЖопоСкритозников - "640GB RAM хватит на все!"

    > Node и Java оба имеют JIT-компиляцию. В предустановленном интерпретаторе пихона JIT-компиляции  нет, поэтому его следует рассматривать как просто более сложный баш с изуродованным синтаксисом.

    В непредустановленном интерпретаторе Node и Java JIT тоже нет, но об этом скромно умалчиваем.

     

  • 1.3, Анон Анонов (?), 12:12, 22/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Улучшение диагностики и новые операторы это очень круто.
     
  • 1.5, A.Stahl (ok), 12:38, 22/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    >серверной JavaScript-платформы

    Это как кирпичи из воздуха, чугунные литые подушки или лысые летающие ежи.

     
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