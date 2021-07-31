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Уязвимость в http2-модуле из состава Node.js

31.07.2021 09:08

Разработчики серверной JavaScript-платформы Node.js опубликовали корректирующие выпуски 12.22.4, 14.17.4 и 16.6.0, в которых частично устранена уязвимость (CVE-2021-22930) в модуле http2 (клиент HTTP/2.0), позволяющая инициировать крах процесса или потенциально организовать выполнение своего кода в системе при обращении к подконтрольному злоумышленнику хосту.

Проблема вызвана обращением к уже освобождённой области памяти при закрытии соединения после получения кадров RST_STREAM (сброс потока) для потоков, в которых выполняются интенсивные операции чтения, блокирующие запись. В случае получения кадра RST_STREAM без указания кода ошибки модуль http2 дополнительно вызывает процедуру очистки уже полученных данных, из которой для уже закрытого потока повторно вызывается обработчик закрытия, что приводит к двойному освобождению структур данных.

В обсуждении исправления отмечается, что проблема устранена не полностью и при немного изменённых условиях продолжает проявляется в опубликованных обновлениях. Разбор показал, что исправление закрывает лишь один из частных случаев - когда поток находится в режиме чтения, но не учитывает другие состояния потока (чтение и приостановка, приостановка и некоторые виды записи).

  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/vul...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 16.0
  3. OpenNews: Опасные уязвимости в QEMU, Node.js, Grafana и Android
  4. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  5. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  6. OpenNews: Новые выпуски Node.js 13.8, 12.15 и 10.19 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55568-node.js
Ключевые слова: node.js
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 09:38, 31/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ага, круто. Исправили, но не до конца, и заодно всем об этом сказали. Кто-то еще держит у себя нодежс?
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:54, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные люди перед node ставят nginx (с включенным http2) и проксируют в node простым http.
     

  • 3, Аноним (4), 09:48, 31/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    А эксплойт то в части на плюсах. Это так мило.
    https://github.com/nodejs/node/commit/e47d2d25775336ded70fcffb8351ec0d95ecb925
     

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