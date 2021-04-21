Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 16.0

Состоялся релиз Node.js 16.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 16.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 16.0 будет осуществляться до апреля 2023 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 14.0 продлится до апреля 2023 года, а позапрошлой LTS-ветки 12.0 до апреля 2022 года. Сопровождение LTS-ветки 10.0 будет прекращено через 10 дней. Основные улучшения: Движок V8 обновлён до версии 9.0 (в Node.js 15 использовался выпуск 8.6), что позволило реализовать в Node.js 16 такие возможности, как свойство "indices" для регулярных выражений (включает массив с начальными и конечными позициями групп совпадений), метод Atomics.waitAsync (асинхронная версия Atomics.wait), поддержка использования ключевого слова await в модулях на верхнем уровне. Ускорен вызов функций, в ситуации, когда число переданных аргументов не соответствует определённым в функции параметрам.

Стабилизирован API Timers Promises, предоставляющий альтернативный набор функций для работы с таймером, возвращающих на выходе объекты Promise, что позволяет обойтись без использования util.promisify(). import { setTimeout } from 'timers/promises'; async function run() { await setTimeout(5000); console.log('Hello, World!'); } run();

Добавлена экспериментальная реализация API Web Crypto, предназначенного для выполнения базовых криптографических операций на стороне web-приложений, таких как манипуляции с криптографическими хэшами, генерация и проверка цифровых подписей, кодирование и декодирования данных с использованием различных методов шифрования, формирование криптографически надёжных случайных чисел. В API также предусмотрены функции для генерации ключей и управления ими.

N-API (API для разработки дополнений) обновлён до версии 8.

Осуществлён переход на новый выпуск пакетного менеджера NPM 7.10.

Стабилизирована реализация класса AbortController, основанного на Web API AbortController и позволяющего отменять сигналы в выбранных API на основе Promise.

Стабилизирована поддержка третьей версии формата Source Map, используемого для сопоставления сгенерированных, обработанных или упакованных модулей с оригинальным исходным кодом.

Для совместимости с устаревшими Web API добавлены методы buffer.atob(data) и buffer.btoa(data).

Началось формирование сборок для новых устройств Apple, оснащённых ARM-чипом M1.

На платформе Linux требования к версии компилятора подняты до GCC 8.3. Напомним, что платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры. Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных.





Дополнительно можно отметить, что компания Deno, основанная создателем Node.js для развития платформы нового поколения Deno, получила 4.9 млн долларов инвестиций. По своему назначению Deno напоминает Node.js, но пытается устранить концептуальные ошибки, допущенные в архитектуре Node.js, и предоставить пользователям более защищённое окружение. Отмечается, что бизнес-решения компании Deno будут строится на полностью открытых продуктах, а модель Open Core с выделением отдельной платной функциональности воспринимается как неприемлемая для платформы Deno.



