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Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 16.0

21.04.2021 10:39

Состоялся релиз Node.js 16.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 16.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 16.0 будет осуществляться до апреля 2023 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 14.0 продлится до апреля 2023 года, а позапрошлой LTS-ветки 12.0 до апреля 2022 года. Сопровождение LTS-ветки 10.0 будет прекращено через 10 дней.

Основные улучшения:

  • Движок V8 обновлён до версии 9.0 (в Node.js 15 использовался выпуск 8.6), что позволило реализовать в Node.js 16 такие возможности, как свойство "indices" для регулярных выражений (включает массив с начальными и конечными позициями групп совпадений), метод Atomics.waitAsync (асинхронная версия Atomics.wait), поддержка использования ключевого слова await в модулях на верхнем уровне. Ускорен вызов функций, в ситуации, когда число переданных аргументов не соответствует определённым в функции параметрам.
  • Стабилизирован API Timers Promises, предоставляющий альтернативный набор функций для работы с таймером, возвращающих на выходе объекты Promise, что позволяет обойтись без использования util.promisify(). 
    
   import { setTimeout } from 'timers/promises';
   async function run() {  
      await setTimeout(5000);  
      console.log('Hello, World!');
   }
   run();
  • Добавлена экспериментальная реализация API Web Crypto, предназначенного для выполнения базовых криптографических операций на стороне web-приложений, таких как манипуляции с криптографическими хэшами, генерация и проверка цифровых подписей, кодирование и декодирования данных с использованием различных методов шифрования, формирование криптографически надёжных случайных чисел. В API также предусмотрены функции для генерации ключей и управления ими.
  • N-API (API для разработки дополнений) обновлён до версии 8.
  • Осуществлён переход на новый выпуск пакетного менеджера NPM 7.10.
  • Стабилизирована реализация класса AbortController, основанного на Web API AbortController и позволяющего отменять сигналы в выбранных API на основе Promise.
  • Стабилизирована поддержка третьей версии формата Source Map, используемого для сопоставления сгенерированных, обработанных или упакованных модулей с оригинальным исходным кодом.
  • Для совместимости с устаревшими Web API добавлены методы buffer.atob(data) и buffer.btoa(data).
  • Началось формирование сборок для новых устройств Apple, оснащённых ARM-чипом M1.
  • На платформе Linux требования к версии компилятора подняты до GCC 8.3.

Напомним, что платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core).

По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных.


Дополнительно можно отметить, что компания Deno, основанная создателем Node.js для развития платформы нового поколения Deno, получила 4.9 млн долларов инвестиций. По своему назначению Deno напоминает Node.js, но пытается устранить концептуальные ошибки, допущенные в архитектуре Node.js, и предоставить пользователям более защищённое окружение. Отмечается, что бизнес-решения компании Deno будут строится на полностью открытых продуктах, а модель Open Core с выделением отдельной платной функциональности воспринимается как неприемлемая для платформы Deno.

  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 15.0
  3. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  4. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 14.0
  5. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер NPM 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54998-node.js
Ключевые слова: node.js
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     ....ответы скрыты модератором (15)

  • 1.5, Аноним (5), 11:03, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Годно, нужно.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:18, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе даже название подсказывает: nenodjno.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правильно читать node.jno
     
     
  • 4.43, Аноним (14), 12:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    29.03.2021
    Уязвимость в node-netmask, применяемом в 270 тысячах проектов... позволяющая обойти проверки, в которых сетевая маска используется для фильтрации.
     
     
  • 5.46, Аноним (40), 12:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблема стандарта, а не ноды.
     
     
  • 6.50, Аноним (29), 12:12, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не ломай человеку мир. Он ищет причину, почему его любимые Kotlin, Golang и Python имеют право называться ЯП, а их адепты - программистами.
     
     
  • 7.60, Аноним (60), 14:11, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, второе по крайней мере умеет компилиться в нативный бинарь и работать с более-менее потребной скоростью, без переросточного jit. А JS чтобы нитармазить требует два чемодана батареек для часов. Зато асинхронных, вот.
     
     
  • 8.83, Аноним (29), 15:44, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте писать код JS руками Вот наплодят GОвённый код и переписывай за ними... текст свёрнут, показать
     

  • 1.24, gogo (?), 11:28, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эту ноду пишут мыши. Два года у них - доооолгий срок....
    Наплодили версий, как будто им админы взятки дают, чтобы работа была - обновлять ноды.
     
     
  • 2.26, Аноним (29), 11:32, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Node как и JVM имеет адово долгий цикл поддержки legacy, можете не обновляться - будет всё работать.
     
     
  • 3.39, Аноним (40), 11:55, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока кто-нибудь в npm не решить обновить пакет не по семверу
     
     
  • 4.49, Аноним (29), 12:11, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ставьте пакеты сделанные не понятно кем и не понятно для кого. Ставьте только то, что более или менее пользуется спросом на рынке
     
     
  • 5.51, Аноним (40), 12:51, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё хорошее против всего плохого. Как ты это отследишь если тот популярный пакет которым все пользуется не зависит через три зависимости от какого-нибудь джанка? Да в целом никак.
     
     
  • 6.85, Аноним (29), 15:45, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надуманная проблема. В применяемых пакетах не было такого. Ещё раз, читай внимательнее питонист. Ставь пакеты, сделанные не Васяном, а серьезными дядями. И будет и у тебя счастье
     

  • 1.31, VladSh (?), 11:39, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена экспериментальная реализация API Web Crypto, предназначенного для выполнения базовых криптографических операций на стороне web-приложений...

    А вот это здорово. Надеюсь дойдут до нормальной реализации, чтобы можно было делать overriding на свою функциональность.

     
  • 1.32, Аноним (32), 11:43, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows.

    Данные предложения не совсем корректны:
    1. Библиотека libuv является надстройкой не над libev, а над системными вызовами epoll, kqueue, /dev/poll и select

    Итого, данные два предложения можно преобразовать в одно:

    Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над epoll в Linux, kqueue в BSD-системах, /dev/poll в Solaris, select в Unix-системах и над IOCP в Windows.

     
  • 1.34, Аноним (34), 11:48, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Недавно пришлось столкнуться с этим кошмаром — ума не приложу, как взрослые люди добровольно соглашаются это использовать.
     
     
  • 2.38, Аноним (40), 11:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нода не для средних умов тут думать нужно.
     
     
  • 3.44, Аноним (34), 12:04, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы уже во всех ветках отметились своим плоским фанатизмом?
     
     
  • 4.47, Аноним (40), 12:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты уже во всех написал что не осилил ноду?
     
     
  • 5.73, YetAnotherOnanym (ok), 15:14, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем её "осиливать"? Достаточно издалека посмотреть. Максимум - потыкать палочкой.
     
  • 3.61, Аноним (60), 14:12, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нода не для средних умов тут думать нужно.

    JS? Для средних умов? Так то у него дизайн яп для даунов, даже типизацию вон нищмагли :)

     
     
  • 4.76, Аноним (29), 15:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Денегерат, JS строго типизированный язык, для которого уже 100 лет как существуют анализаторы и возможности вывода типов. Но питонист такие вещи освоить не сможет, тут не удивительно
     
     
  • 5.80, Аноним (34), 15:36, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >JS строго типизированный язык

    А зачем тогда TypeScript?

     
     
  • 6.82, Аноним (29), 15:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты путаешь, как и любой питонист понятия статическая и динамическая типизация. Очень советую, постарайся освоить какие-нибудь, хотя бы базовые вещи и эволюционировать с питониста в программисты.
     
     
  • 7.90, Аноним (-), 15:59, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно пруф, что JS strongly typed?
     
  • 7.94, Аноним (-), 16:37, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то вы друг друга стоите. Python как раз строго типизированный, а JavaScript слаботипизированный.
     
  • 5.89, anonymous (??), 15:59, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1 + "1"
    "11"

    Очень строгая типизация.

     
  • 2.45, Аноним (8), 12:08, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно за кошмар?
     
  • 2.48, Аноним (29), 12:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    К сожалению порог вхождения в нормальную разработку на Node выше дегенеративного Python или убогого Golang. В ней да, думать надо временами.
     
     
  • 3.53, Доброжелатель (??), 12:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть она еще хуже дегенеративного питона и убогого голанга?

    Впрочем, это уже давно ни для кого не секрет.

     
     
  • 4.75, Аноним (29), 15:23, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще раз, для апологетов Python и Golang.
    Python создавался языком для обучения шкальников и не поддерживает нормально ни одну парадигму.
    Golang создавался Пайком, т.к. в Google много python'истов и они не могли делать hight-load сервисы на Python ввиду убогости языка. А освоить нормальный язык программирования у них не хватало мозгов. Ради того, чтобы из можно было использовать кроме как для естественного способа применения (растопка печи) - пришлось городить язык ещё примитивнее Python и с большим количеством ограничений (иначе дитятки себе голову отстрелят).
     
  • 3.55, НяшМяш (ok), 13:17, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К сожалению порог вхождения в нормальную разработку на Node выше дегенеративного Python или убогого Golang.

    К счастью. Рукожопы довольно быстро отсеиваются.

     
     
  • 4.62, Аноним (60), 14:13, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А по пакетам этого крапа и не скажешь.
     

  • 1.37, Аноним (40), 11:53, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Единственный нормальный и безопасный язык программирования.
     
     
  • 2.41, acroobat (ok), 12:00, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XSS уже пофиксили?
     
     
  • 3.52, Аноним (40), 12:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На беке это конечно же очень актуально…
     
     
  • 4.54, Аноним (14), 13:05, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На беке дыры сразу в сетке.
     
  • 4.57, Ненавижу SJW (?), 13:47, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хранимые XSS. Разве это не бэк должен смотреть, чтобы такое не прошло?
     
  • 2.63, Аноним (60), 14:14, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Единственный нормальный и безопасный язык программирования.

    Начиная прямо с пакетов в репах с бэкдорами и вулнов в пакетном менеджере позволяющих подсовывать лохам левый булшит. Вы сделали опечатку в слове безопасТность.

     
     
  • 3.77, Аноним (29), 15:26, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приведи пример пакетного менеджера ЯП, который не пропустит бекдоры. Давай, удиви
     

  • 1.56, Аноним (56), 13:46, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще не понимаю, как можно писать сложные, не одноразовые, вещи на яваскрипте или питоне, или им подобным так, чтобы при малейшем изменении всё не пошло по 3.1415826зде.
     
     
  • 2.58, Омномним (?), 13:55, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Typescript
     
     
  • 3.69, Аноним (5), 15:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    js < ts < elm < purescript < ghcjs : )
     
  • 2.66, z (??), 14:43, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит сложные? сложнее хелло ворлд, или вам вм внутри вм, и чтобы там еще отдельные процессы изолированные крутились?
     
     
  • 3.72, Аноним (5), 15:13, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложные это когда деточка в своем коде запуталась, а проект запускается и по рукам не ударяет больно-больно
     
  • 2.70, Аноним (29), 15:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможность писать сложные вещи обеспечивает мозг и прямота рук, а не языки.
     
     
  • 3.87, ip1982 (ok), 15:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Мозг подсказывает избегать сабжа.
     
  • 3.91, z (??), 16:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Натолкнуло на мысль о том, что можно и симфоную шуберта на ржавом ведре гвоздем сыграть, только вот вопрос. прямота ли это рук или слабоумие и отвага выбросить на это кусок жизни, конечно довести до абсурда можно все, и современность это демонстрирует как никогда, но гениев опередивших свое время, НЕ потому что повезло ляпнуть и угадать - по пальцам пересчитать. И языки, такой же инструмент, а прогеры такие же люди, какие были, какие будут, и обвинять в криворукости людей прошлого, что не могли придумать микроскоп и выточить деревянные линзы топором и перестать дохнуть от чумы и других бактерий, ну а нам что мешать завтра проснуться в раю, где каждый знает свое дело любит его и отлично разбирается во всех смежных областях, получает за это достойную зарплату, и никто не ворует...утопия.

    И языки современные лет через 50 будут рассматривать как те топоры, кривые и годные лишь на дрова рубить.

     

  • 1.59, Аноним (59), 14:04, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Стабилизирована реализация класса AbortController

    Ждём новость про переименование.

     
     
  • 2.74, YetAnotherOnanym (ok), 15:20, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, только попробуй заикнуться - прибегут тётки из "Мой живот принадлежит мне" и заклюют за покушение на святое
     

  • 1.64, Аноним (64), 14:34, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь в курсе зачем они выпилили поддержку win 7/8 в новых версиях? Причём это hardcoded, а не только в инсталлере. И как дела в линуксе с последними версиями ноды: какая минимальная версия ядра поддерживается?
     
  • 1.65, Аноним (65), 14:37, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему все новости про js тут вызывают столько бурения?) Видимо все пишут на чистом си драйвера. Для прикладного софта где важна скорость разработки и для веба js относительно не заменим nowadays.
     
     
  • 2.68, Аноним (29), 15:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    NodeJS не любим, т.к. он ворвался в во многие сферы и стал там занимать серьезную нишу и подвинул многие языки. Скажем тот же Python.
    Плюс, в отличии от всяких Python и Golang'ов он развивается очень интенсивно, имеет очень много выразительных средств языка, постоянно добавляется как сахар, так и новые возможности. То есть JS - это не примитивный язык, в нём есть куда расти.
    Ну и последняя причина хейта - JS позволяет писать на самом деле hight-load вещи, без особых костылей. Естественно, это негативно сказалось на услугах тех же python программеров, которые для асинхронности в django ещё недавно вынуждены были поднимать селари или юзать ребиты.
     
     
  • 3.78, Аноним (-), 15:28, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно, вы там, в вебе, все такие забавные?
     
     
  • 4.81, Аноним (29), 15:37, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто тебе сказал, что я с web'a? Опять кукарекаешь против ветра, анон
     
     
  • 5.84, Аноним (-), 15:45, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вас, малолетних, трудно не распознать.
    >с web'a

    звучит как "с мусорки", по-русски говорят "из".

     
     
  • 6.86, Аноним (29), 15:48, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё раз, не кукарекай против ветра, анон. Если не способен признать свой уровень питонячности, то хотя бы не пытайся спорить со старшими. Беги к мамке, пусть смузи отольёт
     
  • 3.92, Аноним (-), 16:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > JS позволяет писать на самом деле
    > hight-load вещи, без особых костылей.

    Это да.
    Открываешь современный моднявый сайтик и сразу CPU уходит в high-load.

     

  • 1.93, Аноним (93), 16:36, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    переходите уже на golang, хватит этот callback hell поддерживать
     

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