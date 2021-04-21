Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 16.0

|
|
|
|
|
|
|
|4.43, Аноним (14), 12:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
29.03.2021
Уязвимость в node-netmask, применяемом в 270 тысячах проектов... позволяющая обойти проверки, в которых сетевая маска используется для фильтрации.
|
|
|
|
|
|6.50, Аноним (29), 12:12, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Не ломай человеку мир. Он ищет причину, почему его любимые Kotlin, Golang и Python имеют право называться ЯП, а их адепты - программистами.
|
|
|
|7.60, Аноним (60), 14:11, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, второе по крайней мере умеет компилиться в нативный бинарь и работать с более-менее потребной скоростью, без переросточного jit. А JS чтобы нитармазить требует два чемодана батареек для часов. Зато асинхронных, вот.
|
|
|
|8.83, Аноним (29), 15:44, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Попробуйте писать код JS руками Вот наплодят GОвённый код и переписывай за ними... текст свёрнут, показать
|
|1.24, gogo (?), 11:28, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эту ноду пишут мыши. Два года у них - доооолгий срок....
Наплодили версий, как будто им админы взятки дают, чтобы работа была - обновлять ноды.
|
|
|
|2.26, Аноним (29), 11:32, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Node как и JVM имеет адово долгий цикл поддержки legacy, можете не обновляться - будет всё работать.
|
|
|
|
|
|4.49, Аноним (29), 12:11, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не ставьте пакеты сделанные не понятно кем и не понятно для кого. Ставьте только то, что более или менее пользуется спросом на рынке
|
|
|
|5.51, Аноним (40), 12:51, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Всё хорошее против всего плохого. Как ты это отследишь если тот популярный пакет которым все пользуется не зависит через три зависимости от какого-нибудь джанка? Да в целом никак.
|
|
|
|6.85, Аноним (29), 15:45, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надуманная проблема. В применяемых пакетах не было такого. Ещё раз, читай внимательнее питонист. Ставь пакеты, сделанные не Васяном, а серьезными дядями. И будет и у тебя счастье
|
|1.31, VladSh (?), 11:39, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена экспериментальная реализация API Web Crypto, предназначенного для выполнения базовых криптографических операций на стороне web-приложений...
А вот это здорово. Надеюсь дойдут до нормальной реализации, чтобы можно было делать overriding на свою функциональность.
|
|1.32, Аноним (32), 11:43, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows.
Данные предложения не совсем корректны:
1. Библиотека libuv является надстройкой не над libev, а над системными вызовами epoll, kqueue, /dev/poll и select
Итого, данные два предложения можно преобразовать в одно:
Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над epoll в Linux, kqueue в BSD-системах, /dev/poll в Solaris, select в Unix-системах и над IOCP в Windows.
|
|1.34, Аноним (34), 11:48, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Недавно пришлось столкнуться с этим кошмаром — ума не приложу, как взрослые люди добровольно соглашаются это использовать.
|
|
|
|
|
|3.61, Аноним (60), 14:12, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нода не для средних умов тут думать нужно.
JS? Для средних умов? Так то у него дизайн яп для даунов, даже типизацию вон нищмагли :)
|
|
|
|4.76, Аноним (29), 15:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Денегерат, JS строго типизированный язык, для которого уже 100 лет как существуют анализаторы и возможности вывода типов. Но питонист такие вещи освоить не сможет, тут не удивительно
|
|
|
|
|
|6.82, Аноним (29), 15:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты путаешь, как и любой питонист понятия статическая и динамическая типизация. Очень советую, постарайся освоить какие-нибудь, хотя бы базовые вещи и эволюционировать с питониста в программисты.
|
|
|
|7.94, Аноним (-), 16:37, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то вы друг друга стоите. Python как раз строго типизированный, а JavaScript слаботипизированный.
|
|2.48, Аноним (29), 12:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
К сожалению порог вхождения в нормальную разработку на Node выше дегенеративного Python или убогого Golang. В ней да, думать надо временами.
|
|
|
|3.53, Доброжелатель (??), 12:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То есть она еще хуже дегенеративного питона и убогого голанга?
Впрочем, это уже давно ни для кого не секрет.
|
|
|
|4.75, Аноним (29), 15:23, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Еще раз, для апологетов Python и Golang.
Python создавался языком для обучения шкальников и не поддерживает нормально ни одну парадигму.
Golang создавался Пайком, т.к. в Google много python'истов и они не могли делать hight-load сервисы на Python ввиду убогости языка. А освоить нормальный язык программирования у них не хватало мозгов. Ради того, чтобы из можно было использовать кроме как для естественного способа применения (растопка печи) - пришлось городить язык ещё примитивнее Python и с большим количеством ограничений (иначе дитятки себе голову отстрелят).
|
|3.55, НяшМяш (ok), 13:17, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> К сожалению порог вхождения в нормальную разработку на Node выше дегенеративного Python или убогого Golang.
К счастью. Рукожопы довольно быстро отсеиваются.
|
|
|
|2.63, Аноним (60), 14:14, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Единственный нормальный и безопасный язык программирования.
Начиная прямо с пакетов в репах с бэкдорами и вулнов в пакетном менеджере позволяющих подсовывать лохам левый булшит. Вы сделали опечатку в слове безопасТность.
|
|
|
|3.77, Аноним (29), 15:26, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Приведи пример пакетного менеджера ЯП, который не пропустит бекдоры. Давай, удиви
|
|1.56, Аноним (56), 13:46, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще не понимаю, как можно писать сложные, не одноразовые, вещи на яваскрипте или питоне, или им подобным так, чтобы при малейшем изменении всё не пошло по 3.1415826зде.
|
|
|
|2.66, z (??), 14:43, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что значит сложные? сложнее хелло ворлд, или вам вм внутри вм, и чтобы там еще отдельные процессы изолированные крутились?
|
|
|
|3.72, Аноним (5), 15:13, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сложные это когда деточка в своем коде запуталась, а проект запускается и по рукам не ударяет больно-больно
|
|2.70, Аноним (29), 15:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможность писать сложные вещи обеспечивает мозг и прямота рук, а не языки.
|
|
|
|3.91, z (??), 16:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Натолкнуло на мысль о том, что можно и симфоную шуберта на ржавом ведре гвоздем сыграть, только вот вопрос. прямота ли это рук или слабоумие и отвага выбросить на это кусок жизни, конечно довести до абсурда можно все, и современность это демонстрирует как никогда, но гениев опередивших свое время, НЕ потому что повезло ляпнуть и угадать - по пальцам пересчитать. И языки, такой же инструмент, а прогеры такие же люди, какие были, какие будут, и обвинять в криворукости людей прошлого, что не могли придумать микроскоп и выточить деревянные линзы топором и перестать дохнуть от чумы и других бактерий, ну а нам что мешать завтра проснуться в раю, где каждый знает свое дело любит его и отлично разбирается во всех смежных областях, получает за это достойную зарплату, и никто не ворует...утопия.
И языки современные лет через 50 будут рассматривать как те топоры, кривые и годные лишь на дрова рубить.
|
|1.59, Аноним (59), 14:04, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Стабилизирована реализация класса AbortController
Ждём новость про переименование.
|
|
|
|2.74, YetAnotherOnanym (ok), 15:20, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наоборот, только попробуй заикнуться - прибегут тётки из "Мой живот принадлежит мне" и заклюют за покушение на святое
|
|1.64, Аноним (64), 14:34, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-нибудь в курсе зачем они выпилили поддержку win 7/8 в новых версиях? Причём это hardcoded, а не только в инсталлере. И как дела в линуксе с последними версиями ноды: какая минимальная версия ядра поддерживается?
|
|1.65, Аноним (65), 14:37, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Почему все новости про js тут вызывают столько бурения?) Видимо все пишут на чистом си драйвера. Для прикладного софта где важна скорость разработки и для веба js относительно не заменим nowadays.
|
|
|
|2.68, Аноним (29), 15:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
NodeJS не любим, т.к. он ворвался в во многие сферы и стал там занимать серьезную нишу и подвинул многие языки. Скажем тот же Python.
Плюс, в отличии от всяких Python и Golang'ов он развивается очень интенсивно, имеет очень много выразительных средств языка, постоянно добавляется как сахар, так и новые возможности. То есть JS - это не примитивный язык, в нём есть куда расти.
Ну и последняя причина хейта - JS позволяет писать на самом деле hight-load вещи, без особых костылей. Естественно, это негативно сказалось на услугах тех же python программеров, которые для асинхронности в django ещё недавно вынуждены были поднимать селари или юзать ребиты.
|
|
|
|
|
|4.81, Аноним (29), 15:37, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А кто тебе сказал, что я с web'a? Опять кукарекаешь против ветра, анон
|
|
|
|5.84, Аноним (-), 15:45, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да вас, малолетних, трудно не распознать.
>с web'a
звучит как "с мусорки", по-русски говорят "из".
|
|
|
|6.86, Аноним (29), 15:48, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ещё раз, не кукарекай против ветра, анон. Если не способен признать свой уровень питонячности, то хотя бы не пытайся спорить со старшими. Беги к мамке, пусть смузи отольёт
|
|3.92, Аноним (-), 16:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> JS позволяет писать на самом деле
> hight-load вещи, без особых костылей.
Это да.
Открываешь современный моднявый сайтик и сразу CPU уходит в high-load.
|