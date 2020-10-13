Доступен пакетный менеджер NPM 7.0

Опубликован выпуск пакетного менеджера NPM 7.0, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript. Репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок. NPM 7.0 стал первым значительным выпуском, сформированным после покупки NPM Inc компанией GitHub. Новая версия будет включена в поставку будущего выпуска платформы Node.js 15, который ожидается 20 октября. Для установки NPM 7.0, не дожидаясь новой версии Node.js, можно выполнить команду "npm i -g npm@7". Ключевые новшества: Рабочие области (Workspaces), позволяющие агрегировать в один пакет зависимости из нескольких пакетов для их установки за один шаг.

Автоматическая установка peer-зависимостей (используются в плагинах для определения базовых пакетов, для работы с которыми рассчитан текущий пакет, даже если он напрямую в нём не используется). Peer-зависимости указываются в файле package.json в секции "peerDependencies". Ранее подобные зависимости устанавливались разработчиками вручную, но в NPM 7.0 реализован алгоритм, гарантирующий, что корректно определённая peer-зависимость найдена на одном уровне или выше зависимого пакета в дереве node_modules.

Вторая версия формата блокировок (package-lock v2) и поддержка файла-блокировки yarn.lock. Новый формат позволяет реализовать повторяемые сборки и включает всё, что необходимо для полной сборки дерева пакетов. NPM также теперь может использовать файлы yarn.lock в качестве источника метаданных пакета и информации о блокировках.

Проведён значительный рефакторинг внутренних компонентов, нацеленный на разделение функциональности для упрощения сопровождения и увеличения надёжности. Например, код для инспектирования и управления деревом node_modules перемещён в отдельный модуль Arborist.

Осуществлён переход на использование поля package.exports, который делает невозможным подключение внутренних модулей через вызов require().

Полностью переписан пакет npx, который теперь использует команду "npm exec" для запуска исполняемых файлов из пакетов.

Значительно изменён вывод команды "npm audit", как при выводе в читаемом формате, так и при выборе режима "--json".



