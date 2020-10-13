Доступен пакетный менеджер NPM 7.0

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Опубликован выпуск пакетного менеджера NPM 7.0, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript. Репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок. NPM 7.0 стал первым значительным выпуском, сформированным после покупки NPM Inc компанией GitHub. Новая версия будет включена в поставку будущего выпуска платформы Node.js 15, который ожидается 20 октября. Для установки NPM 7.0, не дожидаясь новой версии Node.js, можно выполнить команду "npm i -g npm@7".
Ключевые новшества:
- Рабочие области (Workspaces), позволяющие агрегировать в один пакет зависимости из нескольких пакетов для их установки за один шаг.
- Автоматическая установка peer-зависимостей (используются в плагинах для определения базовых пакетов, для работы с которыми рассчитан текущий пакет, даже если он напрямую в нём не используется). Peer-зависимости указываются в файле package.json в секции "peerDependencies". Ранее подобные зависимости устанавливались разработчиками вручную, но в NPM 7.0 реализован алгоритм, гарантирующий, что корректно определённая peer-зависимость найдена на одном уровне или выше зависимого пакета в дереве node_modules.
- Вторая версия формата блокировок (package-lock v2) и поддержка файла-блокировки yarn.lock. Новый формат позволяет реализовать повторяемые сборки и включает всё, что необходимо для полной сборки дерева пакетов. NPM также теперь может использовать файлы yarn.lock в качестве источника метаданных пакета и информации о блокировках.
- Проведён значительный рефакторинг внутренних компонентов, нацеленный на разделение функциональности для упрощения сопровождения и увеличения надёжности. Например, код для инспектирования и управления деревом node_modules перемещён в отдельный модуль Arborist.
- Осуществлён переход на использование поля package.exports, который делает невозможным подключение внутренних модулей через вызов require().
- Полностью переписан пакет npx, который теперь использует команду "npm exec" для запуска исполняемых файлов из пакетов.
- Значительно изменён вывод команды "npm audit", как при выводе в читаемом формате, так и при выборе режима "--json".