Лишь 9.27% мэйнтейнеров пакетов NPM используют двухфакторную аутентификацию

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|1.1, Аноним (1), 09:46, 07/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лишь 10% реально озаботились секурностью хоть каплю, остальные 90 просто пришли скинуть свою поделку, как я понимаю. Уровень-с...
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|2.5, Аноним (5), 11:22, 07/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>остальные 90 просто пришли скинуть свою поделку
В данном контексте, не скинуть, а отложить
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|1.4, Аноним (4), 11:19, 07/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>При регистрации 13.37% новых учётных записей пытались повторно >использовать скомпрометированные пароли,
>фигурирующие в известных утечках паролей
>В прошлом году было отозвано 737 токенов NPM,
>которые по ошибке были опубликованы в реестре
>пакетов NPM или в публично доступных репозиториях на GitHub;
Что лишний раз подтверждает уровень интеллекта скриптомак... разработчиков всяких JSов
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|1.7, Аноним (7), 12:10, 07/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Нормализация двухфакторки не проходит так гладко, как хотелось бы зондовставляторам? Это хорошо.
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|2.10, Анонимышь (?), 13:21, 07/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. иных факторов кроме как телефон ты не знаешь?
Другой разговор что другие способы знают/делают не только лишь все. Увы.
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|1.9, segesg (?), 12:32, 07/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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проблема актуальна для всех современных языков, у которых есть централизованные репозитории модулей
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|2.12, Аноним (12), 14:35, 07/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например в репозитории дистрибутивов почему те не какает любая вебмакака, а в репо языка пожалуйста.
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|1.15, gefest (??), 15:04, 07/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Азачем ?? Вот у мну gmail с 2006 года, за это время уже несколько телефонов и номеров сменилось.
И вообще , возможность сказать "Sorry, my account was hacked" она ценная, чтобы от неё просто так отказываться ....
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|1.16, Аноним (16), 15:09, 07/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня была двухфакторная аутентификация. Потом настроил CI, чтобы автоматически публиковал пакет в NPM.
Ну, и как я это сделаю? Если у них так и написано - использовать двухфакторную аутентификацию для публикации из CI нельзя.
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