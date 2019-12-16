Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета

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|1.1, JL2001 (ok), 12:57, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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ненене, репозиториям мы доверяем! и без запуска установочных скриптов в пакетах никак не возможно устанавливать пакеты!! только так!!!
а то иначе получатся какие-то простигоспади rpm-юнит-файлы и installd, а этого мы допустить никак не можем!!
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|1.3, Грусть (?), 13:05, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ха, а то, что эти скрипты зачастую блоб не пойми откуда скачивают - это уже мелочи :)
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|1.4, Грусть (?), 13:07, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скриптов быть не должно. Если надо что-то заскриптовать, это должно делаться при запуске сервиса или ином использовании пакета. Как IPS в солярке или как всё в nixos.
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|2.10, Аноним (10), 14:32, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В npm не только скрипты на JS, но и нативные модули/библиотеки, которым требуется компиляция
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|3.11, Тоска (?), 14:37, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому они и тянут блобы. NPM не может заменить системный пакетный менеджер. А они пытается. Результат - на лице.
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|4.13, Аноним (10), 14:51, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пытается заменить только при глобальной установке с '-g', и тут я с вами в основном согласен.
Но основной кейс иcпользования npm - локальная установка в каталог проекта в 'node_modules' и локальный bin в 'node_modules/.bin' и тут пакетный менеджер никак не может быть заменой с учётом транзитивных зависимостей разных версий в пределах одного проекта, а это распространённое явление при использовании "больших" зависимостей типа реакта, бабеля и т.п.
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|1.5, Аноним (5), 13:23, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Запускать npm с sudo - это выстрел в ногу.
Node с npm должны быть установлены только в хомяке (через nvm).
Никогда не понимал установку ноды из репозиториев.
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|2.6, ЧЯДНТ (?), 13:36, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... в контейнере на вриталке без доступа к локальной сети
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|2.9, Антон (??), 14:25, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это скорее не проблема npm, а sudo, который слишком много позволяет
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|1.7, Аноним (7), 13:46, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если к npm-пакетам нет доверия, так что нельзя позволять им работать с произвольными файлами в установочных скриптах, значит не следует вообще устанавливать npm-пакеты.
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|1.12, anonymous (??), 14:40, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то идиотизм. Очевидное же решение - распаковать файлы внутри firejail, там же скомпилять, а потом готовое скопировать, при попытке переписать существующий файл - откат копирования и фейл. Давно уже все необходимые утилиты существуют, почему дистрописатели не используют их?
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