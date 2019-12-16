Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета

В обновлении пакетного менеджера NPM 6.13.4, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript, устранены три уязвимости (CVE-2019-16775, CVE-2019-16776 и CVE-2019-16777), позволяющие модифицировать или перзаписать произвольные системные файлы при установке пакета, подготовленного злоумышленником. В качестве обходного пути защиты может быть установка с опцией "--ignore-scripts", запрещающей выполнение встроенных пакеты обработчиков. Разработчики NPM проанализирвали имеющиеся в репозитории пакеты и не нашли следов использования выявленных проблем для совершения атак. CVE-2019-16777 проявляется в выпусках до 6.13.4 и позволяет перезаписать системные исполняемые файлы в процессе глобальной установки пакета. Подменить можно только файлы в целевом каталоге, куда устанавливаются исполняемые файлы (обычно /usr/local/bin). CVE-2019-16775 и CVE-2019-16776 проявляются в выпусках до 6.13.3 и позволяют записать произвольный файл через создание символической ссылки на файлы вне каталога с модулями (thenode_modules) или через манипуляции с полем bin в package.json (в поле bin допускалось использование путей с "/../").



