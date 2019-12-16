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Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета

16.12.2019 12:14

В обновлении пакетного менеджера NPM 6.13.4, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript, устранены три уязвимости (CVE-2019-16775, CVE-2019-16776 и CVE-2019-16777), позволяющие модифицировать или перзаписать произвольные системные файлы при установке пакета, подготовленного злоумышленником. В качестве обходного пути защиты может быть установка с опцией "--ignore-scripts", запрещающей выполнение встроенных пакеты обработчиков. Разработчики NPM проанализирвали имеющиеся в репозитории пакеты и не нашли следов использования выявленных проблем для совершения атак.

  • CVE-2019-16777 проявляется в выпусках до 6.13.4 и позволяет перезаписать системные исполняемые файлы в процессе глобальной установки пакета. Подменить можно только файлы в целевом каталоге, куда устанавливаются исполняемые файлы (обычно /usr/local/bin).
  • CVE-2019-16775 и CVE-2019-16776 проявляются в выпусках до 6.13.3 и позволяют записать произвольный файл через создание символической ссылки на файлы вне каталога с модулями (thenode_modules) или через манипуляции с полем bin в package.json (в поле bin допускалось использование путей с "/../").

    1. Главная ссылка к новости (https://blog.npmjs.org/post/18...)
    2. OpenNews: В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков
    3. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11
    4. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
    5. OpenNews: Бывший техдиректор NPM развивает распределённый репозиторий пакетов Entropic
    6. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Проблемы безопасности
    Ключевые слова: npm
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  • 1.1, JL2001 (ok), 12:57, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ненене, репозиториям мы доверяем! и без запуска установочных скриптов в пакетах никак не возможно устанавливать пакеты!! только так!!!
    а то иначе получатся какие-то простигоспади rpm-юнит-файлы и installd, а этого мы допустить никак не можем!!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:04, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Как будто в .rpm нет скриптов.
     

  • 1.3, Грусть (?), 13:05, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ха, а то, что эти скрипты зачастую блоб не пойми откуда скачивают - это уже мелочи :)
     
  • 1.4, Грусть (?), 13:07, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скриптов быть не должно. Если надо что-то заскриптовать, это должно делаться при запуске сервиса или ином использовании пакета. Как IPS в солярке или как всё в nixos.
     
     
  • 2.8, ЧЯДНТ (?), 13:53, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас придут адепты GNU Guix.
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:32, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В npm не только скрипты на JS, но и нативные модули/библиотеки, которым требуется компиляция
     
     
  • 3.11, Тоска (?), 14:37, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому они и тянут блобы. NPM не может заменить системный пакетный менеджер. А они пытается. Результат - на лице.
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 14:51, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытается заменить только при глобальной установке с '-g', и тут я с вами в основном согласен.

    Но основной кейс иcпользования npm - локальная установка в каталог проекта в 'node_modules' и локальный bin в 'node_modules/.bin' и тут пакетный менеджер никак не может быть заменой с учётом транзитивных зависимостей разных версий в пределах одного проекта, а это распространённое явление при использовании "больших" зависимостей типа реакта, бабеля и т.п.

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:23, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Запускать npm с sudo - это выстрел в ногу.
    Node с npm должны быть установлены только в хомяке (через nvm).
    Никогда не понимал установку ноды из репозиториев.
     
     
  • 2.6, ЧЯДНТ (?), 13:36, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... в контейнере на вриталке без доступа к локальной сети
     
  • 2.9, Антон (??), 14:25, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это скорее не проблема npm, а sudo, который слишком много позволяет
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:46, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если к npm-пакетам нет доверия, так что нельзя позволять им работать с произвольными файлами в установочных скриптах, значит не следует вообще устанавливать npm-пакеты.
     
  • 1.12, anonymous (??), 14:40, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то идиотизм. Очевидное же решение - распаковать файлы внутри firejail, там же скомпилять, а потом готовое скопировать, при попытке переписать существующий файл - откат копирования и фейл. Давно уже все необходимые утилиты существуют, почему дистрописатели не используют их?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:57, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это молодая система, подождите...
     
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