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В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков

07.11.2019 13:18

Опубликован выпуск пакетного менеджера NPM 6.13, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript. Особенностью новой версии стало появление команды "fund" и средств для организации сбора пожертвований разработчиками, занимающимися сопровождением пакетов.

В после установки какого-либо пакета NPM теперь выводит информацию о числе связанных зависимостями пакетов, мэйнтейнеры которых принимают пожертвования (для скрытия подобной информации предусмотрен флаг "--no-fund"). Выполнив команду "npm fund" пользователь может получить детальную информацию о методах сбора пожертвований в каждой из зависимостей к текущему проекту и получить ссылки на соответствующие сервисы (Patreon, Librapay, OpenCollective и GitHub Sponsor и т.п.). Информация о приёме пожертвований определяется в пакете при помощи нового поля "funding" в файле package.json.

Напомним, что в августе Feross Aboukhadijeh, автор NPM-пакета standard (около 200 тысяч загрузок в неделю) и платформы webtorrent, разместил в репозитории NPM модуль "funding", выводящий текстовую рекламу после установки пакета. Для показа рекламы в консоли модуль подставлял обработчик в скрипт, автоматически запускаемый после установки (post-install). Подобным образом предлагалось монетизировать работу мэйнтейнеров пакетов (для участия в программе монетизации нужно было добавить данный модуль в зависимости к своему пакету).

После негативной реакции сообщества и появления мнения, что монетизация в форме рекламы принесёт больше пользы хорошим маркетологам, чем хорошим разработчикам, эксперимент был свёрнут. Позднее администрация NPM запретила подобную активность и пообещала блокировать пакеты, показывающие рекламу во время установки, в процессе выполнения или на различных стадиях разработки. При этом директор компании NPM Inc, курирующей разработку NPM, пообещал создать рабочую группу и выработать решение для стимулирования мотивации работы мэйнтейнеров. Первым шагом стала реализация команды "fund", но в дальнейшем не исключается создание собственной платформы сбора пожертвований, которая также может оказаться полезной и для финансирования самого репозитория NPM.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.npmjs.org/post/18...)
  2. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11
  3. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
  4. OpenNews: Бывший техдиректор NPM развивает распределённый репозиторий пакетов Entropic
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 10 и пакетного менеджера NPM 6
  6. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: npm, fund, donate
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:30, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    Ну нихрена себе: мало того что на ЯваСкрипте пишут, так они ещё и денег за это хотят.
     
     
  • 2.4, анонн (ok), 13:49, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Ну нихрена себе: мало того что на ЯваСкрипте пишут, так они ещё и денег за это хотят.

    Думаю, от доната в виде ящика-другого бананов -- тоже не откажутся.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так бананы у них на родине же и так растут.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 15:10, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так бананы у них на родине же и так растут.

    Так у нас можно и в речке помыться. Ты давно мылся?

     
  • 4.18, пох. (?), 15:10, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них на родине местами принято запекать обезьянку под банановым соусом...

     
  • 2.9, Аноним (9), 14:16, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты не хочешь за кодинг на ${LANGUAGE_NAME} получать деньги?
     
     
  • 3.13, Аноним (17), 14:58, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А ты не хочешь за кодинг на ${LANGUAGE_NAME} получать деньги?

    А нас то за шо? (с) ;-)

     
  • 2.21, Аноним (21), 16:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там дело не деньгах было, а в том, что тянулась огромная левая зависимость при установке пакета (отвечала за свистелки-моргалки теста о спонсорстве).
     

  • 1.2, freehck (ok), 13:41, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм. Такой кнопки явно не хватает в Ansible Galaxy
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:49, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков...

    ...с помощью скрытой установки майнера криптовалют.

     
     
  • 2.6, ыы (?), 14:14, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    очень позитивная новость кстати. Ведь и рекламы никакой, и комп ваш теперь не вселенную обогревает а пользу приносит...
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, а чо, вариант! Добавить опцию "offer_unused_cpu_cycles" - и готово. Правда, всё встанет раком, потому что LA будет стабильно >1, но ведь в сообществе быстропишущих на разрабоудобных интерпретируемых языках не принято задумываться о величине LA, верно?
     

  • 1.10, iPony129412 (?), 14:24, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу видно, что местные эти самые... не знаю как по CoC сказать...
    жадные на деньги недовольны.
     
     
  • 2.11, пох. (?), 14:48, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как мы обходились без подобной ценной фичи в gcc и перле все эти годы? Столько кода написано за четверть века - и ни копейки донейта!

    Вот php уже на верном пути (xdebug клянчит денег прямо в phpinfo() - кстати, появление там рекламного баннера трогательно совпало с появлением неустранимого sigsegv при попытки включить агрегацию), а js-monkeys так и вовсе впереди планеты всей.

    В leftpad-то, надеюсь, данный параметр уже встроили?

    P.S. про питонистов, понятно, ни слова.

     
     
  • 3.14, Аноним (17), 15:05, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как мы обходились без подобной ценной фичи в gcc и перле все
    > эти годы? Столько кода написано за четверть века - и ни
    > копейки донейта!

    Канпелировали MSVC, который free as in "free beer"?

     
     
  • 4.16, пох. (?), 15:08, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он под затобесплатным линухом как-то не очень хотел канпелировать, а про-версии семерочки нифига бесплатными не были, даже без компилятора. Проклятый Гейц!

     

  • 1.12, Илья (??), 14:50, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Yarn как альтернатива. В приложении для разрешения зависимостей не должно быть такой функциональности
     
     
  • 2.15, пох. (?), 15:06, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    альтернатива - утки!

    Ты макак-то в местах естественного произрастания - в Индии там, или Непалии - никогда не видал? Попробуй-ка НЕ дать им банан - экстрима будет - полные штаны.

     

  • 1.19, Аноним (19), 16:05, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слышь купи
     
  • 1.20, th3m3 (ok), 16:19, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они так намекают, что пора бы всем валить на Yarn?
     

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