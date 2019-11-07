В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков...

Опубликован выпуск пакетного менеджера NPM 6.13, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript. Особенностью новой версии стало появление команды "fund" и средств для организации сбора пожертвований разработчиками, занимающимися сопровождением пакетов.

В после установки какого-либо пакета NPM теперь выводит информацию о числе связанных зависимостями пакетов, мэйнтейнеры которых принимают пожертвования (для скрытия подобной информации предусмотрен флаг "--no-fund"). Выполнив команду "npm fund" пользователь может получить детальную информацию о методах сбора пожертвований в каждой из зависимостей к текущему проекту и получить ссылки на соответствующие сервисы (Patreon, Librapay, OpenCollective и GitHub Sponsor и т.п.). Информация о приёме пожертвований определяется в пакете при помощи нового поля "funding" в файле package.json.

Напомним, что в августе Feross Aboukhadijeh, автор NPM-пакета standard (около 200 тысяч загрузок в неделю) и платформы webtorrent, разместил в репозитории NPM модуль "funding", выводящий текстовую рекламу после установки пакета. Для показа рекламы в консоли модуль подставлял обработчик в скрипт, автоматически запускаемый после установки (post-install). Подобным образом предлагалось монетизировать работу мэйнтейнеров пакетов (для участия в программе монетизации нужно было добавить данный модуль в зависимости к своему пакету).

После негативной реакции сообщества и появления мнения, что монетизация в форме рекламы принесёт больше пользы хорошим маркетологам, чем хорошим разработчикам, эксперимент был свёрнут. Позднее администрация NPM запретила подобную активность и пообещала блокировать пакеты, показывающие рекламу во время установки, в процессе выполнения или на различных стадиях разработки. При этом директор компании NPM Inc, курирующей разработку NPM, пообещал создать рабочую группу и выработать решение для стимулирования мотивации работы мэйнтейнеров. Первым шагом стала реализация команды "fund", но в дальнейшем не исключается создание собственной платформы сбора пожертвований, которая также может оказаться полезной и для финансирования самого репозитория NPM.



