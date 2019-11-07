В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков...

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|1.1, A.Stahl (ok), 13:30, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+26 +/–
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Ну нихрена себе: мало того что на ЯваСкрипте пишут, так они ещё и денег за это хотят.
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|2.4, анонн (ok), 13:49, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ну нихрена себе: мало того что на ЯваСкрипте пишут, так они ещё и денег за это хотят.
Думаю, от доната в виде ящика-другого бананов -- тоже не откажутся.
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|4.17, Аноним (17), 15:10, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так бананы у них на родине же и так растут.
Так у нас можно и в речке помыться. Ты давно мылся?
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|4.18, пох. (?), 15:10, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у них на родине местами принято запекать обезьянку под банановым соусом...
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|2.9, Аноним (9), 14:16, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты не хочешь за кодинг на ${LANGUAGE_NAME} получать деньги?
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|3.13, Аноним (17), 14:58, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А ты не хочешь за кодинг на ${LANGUAGE_NAME} получать деньги?
А нас то за шо? (с) ;-)
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|2.21, Аноним (21), 16:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там дело не деньгах было, а в том, что тянулась огромная левая зависимость при установке пакета (отвечала за свистелки-моргалки теста о спонсорстве).
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|1.5, Аноним (5), 13:49, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков...
...с помощью скрытой установки майнера криптовалют.
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|2.6, ыы (?), 14:14, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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очень позитивная новость кстати. Ведь и рекламы никакой, и комп ваш теперь не вселенную обогревает а пользу приносит...
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|2.8, Аноним (8), 14:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, а чо, вариант! Добавить опцию "offer_unused_cpu_cycles" - и готово. Правда, всё встанет раком, потому что LA будет стабильно >1, но ведь в сообществе быстропишущих на разрабоудобных интерпретируемых языках не принято задумываться о величине LA, верно?
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|1.10, iPony129412 (?), 14:24, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сразу видно, что местные эти самые... не знаю как по CoC сказать...
жадные на деньги недовольны.
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|2.11, пох. (?), 14:48, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как мы обходились без подобной ценной фичи в gcc и перле все эти годы? Столько кода написано за четверть века - и ни копейки донейта!
Вот php уже на верном пути (xdebug клянчит денег прямо в phpinfo() - кстати, появление там рекламного баннера трогательно совпало с появлением неустранимого sigsegv при попытки включить агрегацию), а js-monkeys так и вовсе впереди планеты всей.
В leftpad-то, надеюсь, данный параметр уже встроили?
P.S. про питонистов, понятно, ни слова.
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|3.14, Аноним (17), 15:05, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как мы обходились без подобной ценной фичи в gcc и перле все
> эти годы? Столько кода написано за четверть века - и ни
> копейки донейта!
Канпелировали MSVC, который free as in "free beer"?
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|4.16, пох. (?), 15:08, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он под затобесплатным линухом как-то не очень хотел канпелировать, а про-версии семерочки нифига бесплатными не были, даже без компилятора. Проклятый Гейц!
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|1.12, Илья (??), 14:50, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Yarn как альтернатива. В приложении для разрешения зависимостей не должно быть такой функциональности
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|2.15, пох. (?), 15:06, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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альтернатива - утки!
Ты макак-то в местах естественного произрастания - в Индии там, или Непалии - никогда не видал? Попробуй-ка НЕ дать им банан - экстрима будет - полные штаны.
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