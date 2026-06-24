Рекомендации по использованию AI при разработке открытого кода

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|1.1, Аноним (1), 08:43, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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Все просто. Перепись библиотек с гпл-рака в свою внутреннюю проприетарную репу - это уже полгода как мейнстрим во всех более-менее крупных компаниях. И продавать продукт можно нормально без проблем с легал отделом.
Опенсорс - это теперь именно сорс для того чтобы из этого сделать что-то полезное.
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|2.5, psv (??), 08:58, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да, именно так -- проще (а чаще необходиомсть) это написать агентом функциональность "по мотивам" и минимальную добавку в код проекта собственного сделать.
Но в целом показательный документ -- свободный софт полностью нейтрализован корпорациями своими "заместительно-обменными иньекциями в кодовую базу"ТМ. Агенты легко и непринужденно позволяют любому "минимально компетентному" пользователю открытого софта модифицировать эту якобы "закрытую барьером сложности" экосостему под свои нужды.
Выстаиваемый и лелеемый кастрирующий свободное программное обеспечение лок рухнул. Осталась его "идеологическая -- политическая составляющая". Вот мы и наблюдаем ее судороги.
Призывы к пользователям "К САМОКАСТРАЦИИ ТОВАРИЩИ" просто умиляют. Все иньекции корпоративного кода идут в открытые проекты уже сейчас прямо из ИИ-агентов.
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|2.8, OpenBotNET (ok), 09:18, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Иронично, что потом эту проприетарную программу можно дизассемблировать, декомпилировать, проанализировать при помощи ИИ и результат добавить к "GPL-раку" при помощи ИИ. А внутренне ПО компаний не требует раскрытия кода под GPL, поэтому там можно легально использовать GPL.
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|3.12, пох. (?), 09:50, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Иронично, что потом эту проприетарную программу можно дизассемблировать, декомпилировать,
> проанализировать при помощи ИИ
авотхрен. Нет таких ыы.
более того, при попытке приспособить неприспосабливаемое ты еще и нарвешься на то что у модели стоит запрет на такие действия.
А васяну-на-кухне обучение и содержание специфической модели не потянуть вообще никак.
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|4.28, Аноним (28), 11:28, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Васян на кухне как раз без труда найдёт модельку, у которой все тормоза уже отломаны. А вот гребцам с корпоративной галеры сложнее.
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|5.31, пох. (?), 11:43, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Васян на кухне как раз без труда найдёт модельку
и запустит ее на своей кастрюльке.
Ну конечно же, запустит.
и да, кто отламывать-то собирается - опять васян с кастрюлькой? Так вот, перспективы там - сомнительные.
А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями.
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|6.38, Аноним (28), 12:21, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Запустит, а как же. Не все же, как ты, на покупку видеокарты жлобятся.
>А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями.
И не у всех интересы, как у тебя.
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|7.51, пох. (?), 13:01, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Запустит, а как же. Не все же, как ты, на покупку видеокарты
> жлобятся.
чудак, на единственной видимокарте ты запустишь только совершенно бесполезные модели.
Причем речь о просто запуске (кое-как со свопингом и квантованием) а не о том чтобы модель пытаться чему-то научить или поменять жестко вшитые ограничения.
>>А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями.
> И не у всех интересы, как у тебя.
ну да, ну да - каждый же васян с видимокартой у мамки разработчик или вот хотя бы реверс-инжынер, а не просто др-4р
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|4.39, Bottle (?), 12:22, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это пока нет, а потом натренируют ИИшку на результаты (де-)компиляции из асма в си и наоборот, и пошло́-поехало...
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|5.53, пох. (?), 13:02, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это пока нет, а потом натренируют ИИшку на результаты (де-)компиляции из асма
> в си и наоборот, и пошло́-поехало...
а зачем? Если легального применения не видно - антропики в это вкладываться не станут.
А нелегалам не по силам арендовать такие мощности, даже если б им было что на них обучать.
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|2.10, Аноним (10), 09:29, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ерунда, проприетарщики вроде Адобе продолжали свпокойно использовать код под гпл всё это время. Зачем кому-то морочиться с нейрослопом? Смысл копирования гпл кода в том, что кто-то продолжает дорабатывать и ты продолжаешь воровать бесплатно и без затрат. С твоим подходом это будет не так.
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|1.3, Аноним (3), 08:55, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Справедливая она была бы если бы любому разработчику за одно лишь подозрение в использовании AI выдавался пожизненный бан во всех опенсурс проектов без права на обжалование
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|2.20, mos (??), 10:42, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тогда бы вы первыми полетели в этот бан. Потому что сами каждый день пользуетесь ИИ — в телефоне, в ядре Linux, в браузере, в поиске, в медицине — но при этом осуждаете других за это.
Вы не принципиальные. Вы просто лицемеры.
Не умеете делать работу сами, поэтому пытаетесь морально опустить тех, кто делает её эффективнее.
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|2.24, Аноним (24), 11:07, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Справедливая она была бы если бы любому работнику за одно лишь подозрение в использовании станков и автоматики выдавался пожизненный бан в СИЗО без права на обжалование. (Сорказм)
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|2.41, Виктор (??), 12:25, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот так же наверно думали конюхи и кучеры, когда автомобили заполняли города :)
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|3.43, Виктор (??), 12:26, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В прочем, самые ушлые кучеры уже давно переучились на водителей :)
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|2.42, Аноним (42), 12:25, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И за любые ошибки в алгоритме и политику тоже бан? Так вы будете только и ныть про кадровый голод.
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|1.7, psv (??), 09:03, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вообще все весьма тривиально. Берите любой открытый проект -- делайте его форк под свою функциональность под такой же открытой лицензией.
Эти ребяты (все эти потные и прочие на оплате корпораций) так хорошо и задорно говорили -- "не нравится делайте свой форк"(С)
Сейчас какой то вой от каждого бота -- "форки делать низя низя" )))
ВАЙ? ПОЧЕМУ?!
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|1.9, INSANEWAVE (ok), 09:23, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Чё-то какая-то каша происходит:
>Сообщество должно поддерживать, а не просто терпимо относится к участникам, выступающим против применения генеративных AI-систем
Тоесть ненависть к ИИ и к тем кто его использует в работе
>Каждый участник имеет право на самоопределение в вопросах использования AI и никто не должен вынуждать применять подобные системы под давлением
Ага, а вот тут уже начинается - все как бы имеют право но мы будем травить всех кто этим занимается согласно п1
>Открытые проекты не должны отталкивать участников, применяющих AI, даже если проект ввёл запрет на принятие созданного через AI кода
Тут уже начинается какая-то шизофрения без смысла...
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|2.13, пох. (?), 10:01, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чё-то какая-то каша происходит:
да нет, все логичножеж
пункт первый - сообчество должно поддерживать военов супротив ЫЫ
пункт второй - низзя-низзя заставлять применять ЫЫ. А заставлять неприменять можно согласно пункту первому.
> Тут уже начинается какая-то шизофрения без смысла...
смысл что сначала за попытку применить ыы надо обос...ть а потом уже отп...ть
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|1.11, INSANEWAVE (ok), 09:31, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Разработчики должны осознанно подходить к использованию AI-систем, не обращаться к ним по мелочам и избегать бессмысленных вычислений, понимая, что выполнение AI-моделей приводит к значительному потреблению ресурсов и косвенно влияет на окружающую среду.
Ну вот это уже просто повод хохотать под столом
Меньше ищите в гугле, товарищи, сервера потребляют эенергию, берегите планету.
В то время как компании, решившие сэкономить на выполнении экологических норм, системах водяного охлаждения замкнутого цикла и прочем при постройке дата-центров, продолжают их строить и вообще не пекутся об окружающей среде юзеры должны потерпеть, не пользоваться всем этим ведь матушке природе плохо
А ещё машину юзеры свою должны продать, гулять пешочком куда хочется, а ещё лучше - перейти на ПК питаемый от солнечных батарей, чтобы вообще углеродный след свой затереть
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|1.14, пох. (?), 10:01, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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в общем, дедушки из фресофтварной консервы окончательно подтвердили репутацию полных...
кто их еще собирается слушать и нахрена - загадка века
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|1.19, Аноним (19), 10:39, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Разработчики должны подробно и точно документировать своё взаимодействие с AI-моделью в процессе генерации кода и сохранять информацию о промптах наравне с исходным кодом.
а как, если для одной фичи может быть до десятка-полутора уточнений? Пихать всё в commit message, прикладывать текстовый файлик со списком промптов к каждому комиту?
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|2.21, пох. (?), 10:45, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> а как, если для одной фичи может быть до десятка-полутора уточнений?
дык - "клава, возьми лог вон тех и тех сессий и выковыряй оттуда в текстовом виде, а то ж дедушки глаза об жсон сломают"
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|2.22, INSANEWAVE (ok), 10:53, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них буквально так и прописано:
>Полное раскрытие информации о том, как и когда была использована система LLM-gen-AI для оказания помощи в создании вклада, является моральным императивом.
....
>Часть процесса внесения вклада должна (по крайней мере) включать раскрытие информации о том, какая система LLM-gen-AI использовалась, ее версии (поскольку эти системы меняются с течением времени) и краткое описание того, как система помогла вкладчику. Эта информация должна быть включена в машиночитаемом формате в журналы фиксации.
Короче коммиты генерируем так же, деды успели освоить только саммари
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|3.34, пох. (?), 11:46, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Часть процесса внесения вклада должна (по крайней мере) включать раскрытие информации о >>том, какая система LLM-gen-AI использовалась, ее версии (поскольку эти системы меняются с >>течением времени) и краткое описание того, как система помогла вкладчику. Эта информация
а, ну так co-authored-by: Claude Sonnet 4.6 оно само и добавляет.
(кстати, хардпромпт - сколько ни уговариваю перестать страдать х-ней, каждая новая сессия заново сбивается на эту чепуху)
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|1.25, limafresh (ok), 11:18, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> поэтому не следует делать поспешные заключения о допустимости переписывания кода при помощи AI для замены лицензии с копилефт на пермиссивную или смены имущественных прав на код.
Суть ИИ-переписывания заключается в том что ИИ делает формально новое, не производное произведение, но с той же идеей. Идеи копирайтом не охраняются. То есть они хотят сказать что нельзя делать новые программы с такими же идеями (пускай ИИ, а не человеком)? Вот это они дают!
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|1.27, limafresh (ok), 11:21, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо что это лишь идеологическая рекомендация, и лидеры открытых проектов не обязаны её вводить у себя.
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|2.35, пох. (?), 11:47, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Люди боятся ИИ. Это забавно. Хоть что-то интересное происходит.
ничего интересного - ыы опять отказался выполнять мой пропмт "убить всех человеков". Ну вот какая от него тогда польза?!
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|1.36, ProfessorNavigator (ok), 11:56, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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С одной стороны всё вроде бы красиво, но с другой... Проблема ведь не в том, что код написан с помощью ИИ, проблема - в качестве кода. И в том, что при приёмке патча код в любом случае должен проверяться вручную. А это долго (относительно), занудно и требует высокой квалификации от проверяющих. Активных сопровождающих в проектах обычно немного, и у них просто не всегда хватает времени всё разбирать. И тут на самом деле действовать нужно совершенно по-другому. Презумпция невиновности и право на ошибку. Но только на одну. Грубо говоря, если человек прислал два подряд кривых патча - в бан. На первый раз - на время. Скажем - на месяц. При повторении ситуации - в пожизненный бан. Если кому-то всё равно невтерпёж - никто не мешает сделать форк проекта, и развивать его независимо. Если форк докажет свою работоспособность на практике - можно принять доработки в основной проект. Вместе с сопровождающими форк.
Ну и сам способ проверки кода. Проверять нужно поэтапно от простого к сложному. Первый этап - компилируется ли код, или нет. Второй этап - выполняет ли он заявленные функции, т.е. тестирование всех возможных вариантов использования программы/библиотеки. Третий этап - проверка собственно кода. Первые два можно автоматизировать, но для этого нужно разработать тесты. Третий в некоторых случаях можно исключить. Собственно это всё известно давно и так, и изобретать тут велосипеды на самом деле незачем.
А с помощью ИИ код написан или нет - какая разница. Если код удовлетворяет критериям качества и выполняет заявленные функции - совершенно всё равно.
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|2.40, Аноним (42), 12:22, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Посмотреть на ваш код это ад и кошмар. Мне очень нравится что люди, которые как вы не умеют в разработку лезут с советами.
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|3.44, ProfessorNavigator (ok), 12:34, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посмотреть на ваш код это ад и кошмар. Мне очень нравится что
> люди, которые как вы не умеют в разработку лезут с советами.
О, фанаты не дремлют))
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|3.49, Аноним (49), 12:52, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для человнчества он не лопннт, это стало понятно когда ии стали писать код лучше людей, и это даже при том что штуки типа мифоса закрыты. Он может лопнуть для ИИ контор, когда они наконец запросят за токеты столько деннег сколько те стоят с учетом понастроенных дц и электростанций и понакупленного железа, а пользователи начнут свободными локальными моделями пользоваться.
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|1.46, Аноним (49), 12:43, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сообщество должно поддерживать, а не просто терпимо относиться к участникам, выступающим против применения генеративных AI-систем.
Да щас. Идут в баню сразу за нейрослопщиками.
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|1.52, Ivan_83 (ok), 13:01, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Разработчики должны осознанно подходить к использованию AI-систем, не обращаться к ним по мелочам и избегать бессмысленных вычислений, понимая, что выполнение AI-моделей приводит к значительному потреблению ресурсов и косвенно влияет на окружающую среду.
А давайте тяпсляпсам постучим по голове молотком, чтобы на каждый коммит не создавалась с нуля виртуалка, туда не качались из инета 100500 пакетов, потом оно там не ставилось, и не запускалась сборка очередного хэлловорлда...
Оно уже вчера жрёт дофига лишних ресурсов.
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