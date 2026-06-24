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Рекомендации по использованию AI при разработке открытого кода

24.06.2026 08:18 (MSK)

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), предоставляющая юридическую защиту свободным проектам и отстаивающая необходимость соблюдения лицензии GPL, подготовила список рекомендаций по использованию AI-систем на базе генеративных моделей машинного обучения при подготовке кода для открытых проектов. Рекомендации касаются юридических, этических и социальных особенностей применения AI при разработке кода под открытыми и свободными лицензиями, а также отражают взаимодействие разработчиков c AI, учитывая противоположные мнения в сообществе о допустимости применения AI в открытых проектах. Рекомендации пытаются свести к минимуму проблемы, которые могут возникнуть из-за использования AI-систем по своей инициативе или по требованию работодателя.

  1. Сообщество должно поддерживать, а не просто терпимо относиться к участникам, выступающим против применения генеративных AI-систем.
  2. Каждый участник имеет право на самоопределение в вопросах использования AI и никто не должен вынуждать применять подобные системы под давлением. Принятие политики недискриминации в отношении тех, кто отказывается от AI, и недопустимость принуждения работников компаний к использованию AI.
  3. Открытые проекты не должны отталкивать участников, применяющих AI, даже если проект ввёл запрет на принятие созданного через AI кода. В подобных проектах созданные через AI патчи следует рассматривать как слабую пробу пера и корректно отклонять их, приветствуя при этом само желание участвовать в разработке и вежливо объясняя, почему проект не принял патч.
  4. В случае создания материалов через AI, участник обязан потратить время на рецензирование, разбор сути и внесение доработок. Разработчики должны полностью понимать суть изменений и разбираться в передаваемом коде.
  5. Раскрытие в примечании к коммитам информации об использовании AI при подготовке изменений с детализацией уровня участия AI, используемых AI-систем и их версий.
  6. Код, сгенерированный AI-системой на основе промпта и не прошедший проверку человеком, допускается отправлять только в специально оговорённых случаях. Если возможность передачи подобного непроверенного кода не обозначена, то его следует считать нежелательным.
  7. Разработчики должны подробно и точно документировать своё взаимодействие с AI-моделью в процессе генерации кода и сохранять информацию о промптах наравне с исходным кодом.
  8. Юридические нормы, связанные с лицензированием и авторским правом на код, генерируемый при помощи AI, ещё находятся на стадии становления, поэтому не следует делать поспешные заключения о допустимости переписывания кода при помощи AI для замены лицензии с копилефт на пермиссивную или смены имущественных прав на код.
  9. Обрабатываемые в AI входные данные влияют на лицензирование результата. Вопросы влияния лицензий на код, используемый при обучении модели, пока остаются не решёнными. Но при генерации кода не "с нуля" (на основе голого промпта), а при работе с существующей кодовой базой, например, при подготовке патча или доработке кода, результат должен распространяться под копилефт-лицензией, если он создан при обработке кода c копилефт-лицензией.
  10. В качестве наиболее безопасного и жизнеспособного варианта рекомендуется использование копилефт-лицензий для нового кода, создаваемого при участии AI. Подобный подход снижает риски нарушения копилефт-лицензий на код, использованный при обучении AI-моделей. Судебных решений в этой области ещё не было и пока не сложилась юридическая практика, определяющая влияние на результат лицензий, под которыми распространяются материалы, используемые при обучении AI-моделей.
  11. Использование AI-систем, включая проприетарные, рассматривается как допустимый стратегический компромисс, если они способствуют ускорению развития открытого ПО.
  12. При разработке AI-систем рекомендуется развивать платформы, более дружественные к идеям открытого и свободного ПО.
  13. AI-системы должны расширять инструменты и опыт разработчика, а не заменять их и приводить к деградации навыков. Разработчики должны сохранять любопытство и желание разбираться в том, почему код ведёт себя так, а не иначе, и это любопытство должно распространяться на результаты работы AI.
  14. Разработчики должны осознанно подходить к использованию AI-систем, не обращаться к ним по мелочам и избегать бессмысленных вычислений, понимая, что выполнение AI-моделей приводит к значительному потреблению ресурсов и косвенно влияет на окружающую среду.


  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Нарушение AGPL производителем 3D-принтеров Bambu Lab и создание форка Bambu Studio
  3. OpenNews: Фонд СПО и SFC призвали ONLYOFFICE удалить ограничения, добавленные поверх лицензии AGPL
  4. OpenNews: Переписывание кода при помощи AI для перелицензирования открытых проектов
  5. OpenNews: Инициатива по отмене определения открытой AI-системы, как обесценивающего понятие Open Source
  6. OpenNews: В Fedora выявлена подмена взломанного участника AI-агентом для продвижения сомнительных изменений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65754-ai
Ключевые слова: ai, opensource, law, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Все просто. Перепись библиотек с гпл-рака в свою внутреннюю проприетарную репу - это уже полгода как мейнстрим во всех более-менее крупных компаниях. И продавать продукт можно нормально без проблем с легал отделом.

    Опенсорс - это теперь именно сорс для того чтобы из этого сделать что-то полезное.

     
     
  • 2.5, psv (??), 08:58, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да, именно так -- проще (а чаще необходиомсть) это написать агентом функциональность "по мотивам" и минимальную добавку в код проекта собственного сделать.

    Но в целом показательный документ -- свободный софт полностью нейтрализован корпорациями своими "заместительно-обменными иньекциями в кодовую базу"ТМ. Агенты легко и непринужденно позволяют любому "минимально компетентному" пользователю открытого софта модифицировать эту якобы "закрытую барьером сложности" экосостему под свои нужды.

    Выстаиваемый и лелеемый кастрирующий свободное программное обеспечение лок рухнул. Осталась его "идеологическая -- политическая составляющая". Вот мы и наблюдаем ее судороги.

    Призывы к пользователям "К САМОКАСТРАЦИИ ТОВАРИЩИ" просто умиляют. Все иньекции корпоративного кода идут в открытые проекты уже сейчас прямо из ИИ-агентов.

     
  • 2.8, OpenBotNET (ok), 09:18, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Иронично, что потом эту проприетарную программу можно дизассемблировать, декомпилировать, проанализировать при помощи ИИ и результат добавить к "GPL-раку" при помощи ИИ. А внутренне ПО компаний не требует раскрытия кода под GPL, поэтому там можно легально использовать GPL.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 09:50, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иронично, что потом эту проприетарную программу можно дизассемблировать, декомпилировать,
    > проанализировать при помощи ИИ

    авотхрен. Нет таких ыы.

    более того, при попытке приспособить неприспосабливаемое ты еще и нарвешься на то что у модели стоит запрет на такие действия.

    А васяну-на-кухне обучение и содержание специфической модели не потянуть вообще никак.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:28, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Васян на кухне как раз без труда найдёт модельку, у которой все тормоза уже отломаны. А вот гребцам с корпоративной галеры сложнее.
     
     
  • 5.31, пох. (?), 11:43, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Васян на кухне как раз без труда найдёт модельку

    и запустит ее на своей кастрюльке.

    Ну конечно же, запустит.

    и да, кто отламывать-то собирается - опять васян с кастрюлькой? Так вот, перспективы там - сомнительные.

    А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями.

     
     
  • 6.38, Аноним (28), 12:21, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запустит, а как же. Не все же, как ты, на покупку видеокарты жлобятся.

    >А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями.

    И не у всех интересы, как у тебя.

     
     
  • 7.51, пох. (?), 13:01, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Запустит, а как же. Не все же, как ты, на покупку видеокарты
    > жлобятся.

    чудак, на единственной видимокарте ты запустишь только совершенно бесполезные модели.
    Причем речь о просто запуске (кое-как со свопингом и квантованием) а не о том чтобы модель пытаться чему-то научить или поменять жестко вшитые ограничения.


    >>А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями.
    > И не у всех интересы, как у тебя.

    ну да, ну да - каждый же васян с видимокартой у мамки разработчик или вот хотя бы реверс-инжынер, а не просто др-4р


     
  • 4.39, Bottle (?), 12:22, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока нет, а потом натренируют ИИшку на результаты (де-)компиляции из асма в си и наоборот, и пошло́-поехало...
     
     
  • 5.53, пох. (?), 13:02, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это пока нет, а потом натренируют ИИшку на результаты (де-)компиляции из асма
    > в си и наоборот, и пошло́-поехало...

    а зачем? Если легального применения не видно - антропики в это вкладываться не станут.

    А нелегалам не по силам арендовать такие мощности, даже если б им было что на них обучать.


     
  • 2.10, Аноним (10), 09:29, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунда, проприетарщики вроде Адобе продолжали свпокойно использовать код под гпл всё это время. Зачем кому-то морочиться с нейрослопом? Смысл копирования гпл кода в том, что кто-то продолжает дорабатывать и ты продолжаешь воровать бесплатно и без затрат. С твоим подходом это будет не так.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:51, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На удивление довольно трезвая оценка и рекомендации.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:55, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Справедливая она была бы если бы любому разработчику за одно лишь подозрение в использовании AI выдавался пожизненный бан во всех опенсурс проектов без права на обжалование
     
     
  • 2.20, mos (??), 10:42, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тогда бы вы первыми полетели в этот бан. Потому что сами каждый день пользуетесь ИИ — в телефоне, в ядре Linux, в браузере, в поиске, в медицине — но при этом осуждаете других за это.
    Вы не принципиальные. Вы просто лицемеры.
    Не умеете делать работу сами, поэтому пытаетесь морально опустить тех, кто делает её эффективнее.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:07, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливая она была бы если бы любому работнику за одно лишь подозрение в использовании станков и автоматики выдавался пожизненный бан в СИЗО без права на обжалование. (Сорказм)
     
  • 2.41, Виктор (??), 12:25, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так же наверно думали конюхи и кучеры, когда автомобили заполняли города :)
     
     
  • 3.43, Виктор (??), 12:26, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прочем, самые ушлые кучеры уже давно переучились на водителей :)
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:25, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И за любые ошибки в алгоритме и политику тоже бан? Так вы будете только и ныть про кадровый голод.
     

  • 1.7, psv (??), 09:03, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вообще все весьма тривиально. Берите любой открытый проект -- делайте его форк под свою функциональность под такой же открытой лицензией.

    Эти ребяты (все эти потные и прочие на оплате корпораций) так хорошо и задорно говорили -- "не нравится делайте свой форк"(С)

    Сейчас какой то вой от каждого бота -- "форки делать низя низя" )))

    ВАЙ? ПОЧЕМУ?!

     
  • 1.9, INSANEWAVE (ok), 09:23, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чё-то какая-то каша происходит:

    >Сообщество должно поддерживать, а не просто терпимо относится к участникам, выступающим против применения генеративных AI-систем

    Тоесть ненависть к ИИ и к тем кто его использует в работе


    >Каждый участник имеет право на самоопределение в вопросах использования AI и никто не должен вынуждать применять подобные системы под давлением

    Ага, а вот тут уже начинается - все как бы имеют право но мы будем травить всех кто этим занимается согласно п1


    >Открытые проекты не должны отталкивать участников, применяющих AI, даже если проект ввёл запрет на принятие созданного через AI кода

    Тут уже начинается какая-то шизофрения без смысла...

     
     
  • 2.13, пох. (?), 10:01, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чё-то какая-то каша происходит:

    да нет, все логичножеж

    пункт первый - сообчество должно поддерживать военов супротив ЫЫ

    пункт второй - низзя-низзя заставлять применять ЫЫ. А заставлять неприменять можно согласно пункту первому.

    > Тут уже начинается какая-то шизофрения без смысла...

    смысл что сначала за попытку применить ыы надо обос...ть а потом уже отп...ть

     

  • 1.11, INSANEWAVE (ok), 09:31, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Разработчики должны осознанно подходить к использованию AI-систем, не обращаться к ним по мелочам и избегать бессмысленных вычислений, понимая, что выполнение AI-моделей приводит к значительному потреблению ресурсов и косвенно влияет на окружающую среду.

    Ну вот это уже просто повод хохотать под столом

    Меньше ищите в гугле, товарищи, сервера потребляют эенергию, берегите планету.

    В то время как компании, решившие сэкономить на выполнении экологических норм, системах водяного охлаждения замкнутого цикла и прочем при постройке дата-центров, продолжают их строить и вообще не пекутся об окружающей среде юзеры должны потерпеть, не пользоваться всем этим ведь матушке природе плохо

    А ещё машину юзеры свою должны продать, гулять пешочком куда хочется, а ещё лучше - перейти на ПК питаемый от солнечных батарей, чтобы вообще углеродный след свой затереть

     
  • 1.14, пох. (?), 10:01, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    в общем, дедушки из фресофтварной консервы окончательно подтвердили репутацию полных...

    кто их еще собирается слушать и нахрена - загадка века

     
  • 1.19, Аноним (19), 10:39, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Разработчики должны подробно и точно документировать своё взаимодействие с AI-моделью в процессе генерации кода и сохранять информацию о промптах наравне с исходным кодом.

    а как, если для одной фичи может быть до десятка-полутора уточнений? Пихать всё в commit message, прикладывать текстовый файлик со списком  промптов к каждому комиту?

     
     
  • 2.21, пох. (?), 10:45, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > а как, если для одной фичи может быть до десятка-полутора уточнений?

    дык - "клава, возьми лог вон тех и тех сессий и выковыряй оттуда в текстовом виде, а то ж дедушки глаза об жсон сломают"

     
     
  • 3.23, INSANEWAVE (ok), 10:56, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что рекомендации ПРИНУЖДАЮТ использовать json
     
  • 2.22, INSANEWAVE (ok), 10:53, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них буквально так и прописано:

    >Полное раскрытие информации о том, как и когда была использована система LLM-gen-AI для оказания помощи в создании вклада, является моральным императивом.

    ....
    >Часть процесса внесения вклада должна (по крайней мере) включать раскрытие информации о том, какая система LLM-gen-AI использовалась, ее версии (поскольку эти системы меняются с течением времени) и краткое описание того, как система помогла вкладчику. Эта информация должна быть включена в машиночитаемом формате в журналы фиксации.

    Короче коммиты генерируем так же, деды успели освоить только саммари

     
     
  • 3.34, пох. (?), 11:46, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Часть процесса внесения вклада должна (по крайней мере) включать раскрытие информации о >>том, какая система LLM-gen-AI использовалась, ее версии (поскольку эти системы меняются с >>течением времени) и краткое описание того, как система помогла вкладчику. Эта информация

    а, ну так co-authored-by: Claude Sonnet 4.6 оно само и добавляет.
    (кстати, хардпромпт - сколько ни уговариваю перестать  страдать х-ней, каждая новая сессия заново сбивается на эту чепуху)

     

  • 1.25, limafresh (ok), 11:18, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > поэтому не следует делать поспешные заключения о допустимости переписывания кода при помощи AI для замены лицензии с копилефт на пермиссивную или смены имущественных прав на код.

    Суть ИИ-переписывания заключается в том что ИИ делает формально новое, не производное произведение, но с той же идеей. Идеи копирайтом не охраняются. То есть они хотят сказать что нельзя делать новые программы с такими же идеями (пускай ИИ, а не человеком)? Вот это они дают!

     
  • 1.27, limafresh (ok), 11:21, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо что это лишь идеологическая рекомендация, и лидеры открытых проектов не обязаны её вводить у себя.
     
  • 1.33, Соль земли2 (?), 11:46, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди боятся ИИ. Это забавно. Хоть что-то интересное происходит.
     
     
  • 2.35, пох. (?), 11:47, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Люди боятся ИИ. Это забавно. Хоть что-то интересное происходит.

    ничего интересного - ыы опять отказался выполнять мой пропмт "убить всех человеков". Ну вот какая от него тогда польза?!

     

  • 1.36, ProfessorNavigator (ok), 11:56, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С одной стороны всё вроде бы красиво, но с другой... Проблема ведь не в том, что код написан с помощью ИИ, проблема - в качестве кода. И в том, что при приёмке патча код в любом случае должен проверяться вручную. А это долго (относительно), занудно и требует высокой квалификации от проверяющих. Активных сопровождающих в проектах обычно немного, и у них просто не всегда хватает времени всё разбирать. И тут на самом деле действовать нужно совершенно по-другому. Презумпция невиновности и право на ошибку. Но только на одну. Грубо говоря, если человек прислал два подряд кривых патча - в бан. На первый раз - на время. Скажем - на месяц. При повторении ситуации - в пожизненный бан. Если кому-то всё равно невтерпёж - никто не мешает сделать форк проекта, и развивать его независимо. Если форк докажет свою работоспособность на практике - можно принять доработки в основной проект. Вместе с сопровождающими форк.

    Ну и сам способ проверки кода. Проверять нужно поэтапно от простого к сложному. Первый этап - компилируется ли код, или нет. Второй этап - выполняет ли он заявленные функции, т.е. тестирование всех возможных вариантов использования программы/библиотеки. Третий этап - проверка собственно кода. Первые два можно автоматизировать, но для этого нужно разработать тесты. Третий в некоторых случаях можно исключить. Собственно это всё известно давно и так, и изобретать тут велосипеды на самом деле незачем.

    А с помощью ИИ код написан или нет - какая разница. Если код удовлетворяет критериям качества и выполняет заявленные функции - совершенно всё равно.

     
     
  • 2.40, Аноним (42), 12:22, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотреть на ваш код это ад и кошмар. Мне очень нравится что люди, которые как вы не умеют в разработку лезут с советами.
     
     
  • 3.44, ProfessorNavigator (ok), 12:34, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посмотреть на ваш код это ад и кошмар. Мне очень нравится что
    > люди, которые как вы не умеют в разработку лезут с советами.

    О, фанаты не дремлют))

     
  • 2.45, Аноним (45), 12:40, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда же этот Ии, пузырь лопнет.
    Хуже чем Ммм в 90е.
     
     
  • 3.48, ProfessorNavigator (ok), 12:51, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда же этот Ии, пузырь лопнет.
    > Хуже чем Ммм в 90е.

    Я думаю - недолго ждать осталось.


     
  • 3.49, Аноним (49), 12:52, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для человнчества он не лопннт, это стало понятно когда ии стали писать код лучше людей, и это даже при том что штуки типа мифоса закрыты. Он может лопнуть для ИИ контор, когда они наконец запросят за токеты столько деннег сколько те стоят с учетом понастроенных дц и электростанций и понакупленного железа, а пользователи начнут свободными локальными моделями пользоваться.
     
  • 3.50, Соль земли2 (?), 12:58, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто кого обманывает? Людям дали игрушку. Наиграются и успокоятся.
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:44, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://code.visualstudio.com
     

  • 1.46, Аноним (49), 12:43, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сообщество должно поддерживать, а не просто терпимо относиться к участникам, выступающим против применения генеративных AI-систем.

    Да щас. Идут в баню сразу за нейрослопщиками.

     
  • 1.52, Ivan_83 (ok), 13:01, 24/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики должны осознанно подходить к использованию AI-систем, не обращаться к ним по мелочам и избегать бессмысленных вычислений, понимая, что выполнение AI-моделей приводит к значительному потреблению ресурсов и косвенно влияет на окружающую среду.

    А давайте тяпсляпсам постучим по голове молотком, чтобы на каждый коммит не создавалась с нуля виртуалка, туда не качались из инета 100500 пакетов, потом оно там не ставилось, и не запускалась сборка очередного хэлловорлда...
    Оно уже вчера жрёт дофига лишних ресурсов.

     

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