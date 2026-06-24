2.5 , psv ( ?? ), 08:58, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Да, именно так -- проще (а чаще необходиомсть) это написать агентом функциональность "по мотивам" и минимальную добавку в код проекта собственного сделать. Но в целом показательный документ -- свободный софт полностью нейтрализован корпорациями своими "заместительно-обменными иньекциями в кодовую базу"ТМ. Агенты легко и непринужденно позволяют любому "минимально компетентному" пользователю открытого софта модифицировать эту якобы "закрытую барьером сложности" экосостему под свои нужды. Выстаиваемый и лелеемый кастрирующий свободное программное обеспечение лок рухнул. Осталась его "идеологическая -- политическая составляющая". Вот мы и наблюдаем ее судороги. Призывы к пользователям "К САМОКАСТРАЦИИ ТОВАРИЩИ" просто умиляют. Все иньекции корпоративного кода идут в открытые проекты уже сейчас прямо из ИИ-агентов.

2.8 , OpenBotNET ( ok ), 09:18, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Иронично, что потом эту проприетарную программу можно дизассемблировать, декомпилировать, проанализировать при помощи ИИ и результат добавить к "GPL-раку" при помощи ИИ. А внутренне ПО компаний не требует раскрытия кода под GPL, поэтому там можно легально использовать GPL.

3.12 , пох. ( ? ), 09:50, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Иронично, что потом эту проприетарную программу можно дизассемблировать, декомпилировать,

> проанализировать при помощи ИИ авотхрен. Нет таких ыы. более того, при попытке приспособить неприспосабливаемое ты еще и нарвешься на то что у модели стоит запрет на такие действия. А васяну-на-кухне обучение и содержание специфической модели не потянуть вообще никак. 4.28 , Аноним ( 28 ), 11:28, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Васян на кухне как раз без труда найдёт модельку, у которой все тормоза уже отломаны. А вот гребцам с корпоративной галеры сложнее.

5.31 , пох. ( ? ), 11:43, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Васян на кухне как раз без труда найдёт модельку и запустит ее на своей кастрюльке. Ну конечно же, запустит. и да, кто отламывать-то собирается - опять васян с кастрюлькой? Так вот, перспективы там - сомнительные. А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями. 6.38 , Аноним ( 28 ), 12:21, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Запустит, а как же. Не все же, как ты, на покупку видеокарты жлобятся. >А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями. И не у всех интересы, как у тебя.

7.51 , пох. ( ? ), 13:01, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Запустит, а как же. Не все же, как ты, на покупку видеокарты

> жлобятся. чудак, на единственной видимокарте ты запустишь только совершенно бесполезные модели.

Причем речь о просто запуске (кое-как со свопингом и квантованием) а не о том чтобы модель пытаться чему-то научить или поменять жестко вшитые ограничения.

>>А то бы весь интернет был завален уже бесплатным cp и с тенктаклями.

> И не у всех интересы, как у тебя. ну да, ну да - каждый же васян с видимокартой у мамки разработчик или вот хотя бы реверс-инжынер, а не просто др-4р

4.39 , Bottle ( ? ), 12:22, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это пока нет, а потом натренируют ИИшку на результаты (де-)компиляции из асма в си и наоборот, и пошло́-поехало...

5.53 , пох. ( ? ), 13:02, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это пока нет, а потом натренируют ИИшку на результаты (де-)компиляции из асма

> в си и наоборот, и пошло́-поехало... а зачем? Если легального применения не видно - антропики в это вкладываться не станут. А нелегалам не по силам арендовать такие мощности, даже если б им было что на них обучать.

2.10 , Аноним ( 10 ), 09:29, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ерунда, проприетарщики вроде Адобе продолжали свпокойно использовать код под гпл всё это время. Зачем кому-то морочиться с нейрослопом? Смысл копирования гпл кода в том, что кто-то продолжает дорабатывать и ты продолжаешь воровать бесплатно и без затрат. С твоим подходом это будет не так.

