Фонд СПО призвал ONLYOFFICE удалить ограничения, добавленные сверх лицензии AGPL

15.04.2026 21:45 (MSK)

Кшиштоф Севич (Krzysztof Siewicz), юрист Фонда свободного ПО, отвечающий за контроль над соблюдением лицензий, заявил о необоснованности претензий разработчиков ONLYOFFICE к создателям форка Euro-Office, отбросившим добавленные в текст лицензии дополнения и продолжившие развитие кодовой базы ONLYOFFICE под чистой лицензией AGPLv3. Фонд СПО призвал ONLYOFFICE прояснить, что так как заявлено, что пакет поставляется под лицензией AGPLv3, то получившие копию кода пользователи имеют право удалить из текста лицензии любые дополнительные ограничения.

Более того, указано, что если проект ONLYOFFICE намерен продолжить использование AGPLv3 в будущих выпусках, он должен явно указать, что кодовая база распространяется под лицензией AGPLv3 и удалить упоминание всех ограничений из документации и исходного кода. Действия ONLYOFFICE, связанные с добавлением дополнительных ограничений в текст лицензии AGPLv3, названы вводящими пользователей в заблуждение и не соответствующими духу свободного ПО.

В текст лицензии AGPLv3, под которой распространяется код ONLYOFFICE, в 2021 году были добавлены дополнительные условия, требующие сохранения в производных продуктах оригинального логотипа ONLYOFFICE. Раздел 7(b) лицензии AGPL допускает добавление дополнительных требований об указании авторства и разработчики ONLYOFFICE считают, что логотип подпадает под данное разрешение. Представители Фонда СПО не согласны с этим и утверждают, что логотип является элементом товарного знака и бренда, напрямую не связанным с упоминанием автора.

Пункт о логотипе воспринят Фондом СПО как введение ограничения, несовместимого со свободами, которые предоставляет лицензия AGPLv3. Раздел 7 лицензии AGPLv3 предоставляет пользователям право удалять ограничения, внесённые сверх условий, определённых в разделах 7(a)-7(f). ONLYOFFICE может создать на основе текста AGPL собственную лицензию с дополнительными условиями, но в этом случае не должен упоминать, что код продолжает поставляться под лицензией AGPLv3.

  • 1.1, Аноним (1), 22:26, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >названы вводящими пользователей в заблуждение и не соответствующими духу свободного ПО.

    По факту.

     
  • 1.2, Аноним (1), 22:32, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >названы вводящими пользователей в заблуждение и не соответствующими духу свободного ПО.

    У ONLYOFFICE вообще всё вводит в заблуждение, и ограничения в лицензии и в юрисдикции какой страны они находятся.
    Мутно всё.

     
     
  • 2.38, нах. (?), 00:15, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    но стырить их код это почему-то ничуть не помешало. Шв@60киный жеж! Тоись - ничей!
    Взять-взять-взять!

     
     
  • 3.40, Аноним (1), 00:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А кто стырил ? Это называется "Форк": https://ru.wikipedia.org/wiki/Форк
    Добро пожаловать в Open Source.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 01:16, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    нет. это называется стырить
    ведь, внезапно, оказалось что лицензия не соответствует APDL, а значит легальность форканья как AGPL не просматривается...
     
     
  • 5.55, Аноним (1), 01:18, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Уже совсем бред понесли.
     
     
  • 6.60, Аноним (53), 01:48, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    т.е у тебя аргументы кончились и осталось тебе только закрыв уши и глаза бубнить "это бред, это бред...". Понятно.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:51, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Просто логика:
    - да или возможно они ввели в заблуждение (какая разница)
    - есть текст лицензии - и это юридический факт
    - нельзя взять чужой код и просто убрать строки из лицензии которые тебе не нравятся
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 22:53, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Последний абзац прочитайте:
    >Раздел 7 лицензии AGPLv3 предоставляет пользователям право удалять ограничения, внесённые сверх условий, определённых в разделах 7(a)-7(f).
     

  • 1.10, Аркагоблин (?), 22:54, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я б на месте EuroOffice не волновался. Требование не удалять логотип не равно требованию сохранить имя автора, которое допустимо разделом 7 AGPL. Потому что логотип это не имя автора банально же.
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:55, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >дополнительных требований об указании авторства

    А как выглядит указание авторства? Это стандартизовано (специфицировано)? Если автор это коллектив работающий под логотипом?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 22:57, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    IBM это буквенный логотип
     
  • 2.16, Аноним (1), 23:00, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А как выглядит указание авторства? Это стандартизовано (специфицировано)?

    Да: «Copyright (C) <year>  <name of author>»
    https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html

     
     
  • 3.17, Аноним (11), 23:05, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    "b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or"
    Не там формы авторских прав, которую Вы привели. Есть Атрибуты автора. Логотип входит в атрибуты.
     
     
  • 4.23, Аноним (1), 23:17, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну здесь в новости всё описано. Пусть делают свою лицензию, либо соблюдают эту.
     
     
  • 5.24, Аноним (11), 23:21, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Где они не соблюли её, указав свой атрибут?
     
     
  • 6.26, Аноним (1), 23:28, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вы прочитайте хотя бы два последних абзаца, ONLYOFFICE сами залезли в текст лицензии и сами порешали с логотипом, а им объяснили, что логотип является элементом товарного знака и бренда, напрямую не связанным с упоминанием автора.
     
     
  • 7.31, Аноним (11), 23:41, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я читаю (опираюсь на)текст лицензии пункт 7(b). Абзацы в топике это абзацы в этом топике.
     
     
  • 8.41, Аноним (1), 00:26, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну а пункте 7 что написано про все дополнительные изменения https www gnu or... текст свёрнут, показать
     
  • 5.25, Аноним (11), 23:24, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Пусть делают свою лицензию, либо соблюдают эту.

    Это не ответ, а проталкивание своего приговора.

     
     
  • 6.27, Аноним (1), 23:30, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С чем вы не согласны, это ONLYOFFICE брали эту лицензию со всей ответственностью.
     
     
  • 7.30, Аноним (53), 23:36, 15/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 7.32, Аноним (11), 23:44, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Теперь Вы вместо ответа подсовываете вопрос с агрессией. ОО добавили атрибут автора в соотвествие с пунктом 7(b). Мы вернулись в первоначало, потому что с Вашей стороны нет ответа.
     
  • 3.19, Аноним (11), 23:07, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Когда футболисты дают матчевые интервью, например, на фоне логотипов спонсоров. Вот это корректнее аналогия.
     
  • 2.18, Аркагоблин (?), 23:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Требования указать логотип это не то же самое что требование указать авторство. Поэтому какой-то не обоснованный кипиш вокруг этого. Я бы забил на угрозы OnlyOffice будучи разработчиком EuroOffice
     
     
  • 3.20, Аноним (11), 23:10, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Я бы забил

    По-европейски удобно.

     
     
  • 4.21, Аноним (53), 23:11, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эта нога — у того, у кого надо нога!
     
  • 4.39, Аноним (1), 00:18, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По лицензии:
    https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html
     
     
  • 5.42, Аноним (53), 00:33, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Форкнули код, который по словам юриста не соответствует AGPL.
    Тогда на каком основании они форкнули код и считают что он именно AGPL, может он EPL, MPL или ЁПРСТ?
    До момента прояснения ситуации с кодом, легальность его форков получается под большим вопросом...
    Но кого это волнует, если пахнет €€€
    А восточных варваров можно и кинуть, им не место в саду...
     
     
  • 6.43, Аноним (1), 00:42, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вы вот прямо сейчас нагородили отсебятины не имеющей никакого отношения к фактам.
    Чем вы читаете, или вам только повод дай ущемиться ?
     
     
  • 7.47, Аноним (53), 01:03, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Здесь или крестик или трусы.
    Если лицензия не соответствует тексту AGPL, то на каком основании вы ее использовали как AGPL?
    А если соответствует AGPL, то соблюдайте полностью.

    Именно автор выбирает под какой лицензией он распространяет код.
    Никакой юрист фонда не имеет права диктовать, что должно быть в тексте лицензии.
    А может только требовать не упоминать в лицензии, что она соответствует AGPL.

     
     
  • 8.54, Аноним (1), 01:17, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Откуда вы это взяли Прочитайте ещё раз текст новости, а потом и саму лицензию... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.57, Аноним (53), 01:23, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лицензия проекта что написал автор всегда важнее текста AGPL Все Точка ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.48, Аноним (48), 01:05, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А восточных варваров можно и кинуть, им не место в саду...

    Когда ты в Риме, поступай как римляне.

     
     
  • 7.56, Аноним (53), 01:19, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    тык они пытались (то под прибалтику то под Сингапур мимикрировали), да оказалось
    Quod licet Iovi, non licet bovi
     

  • 1.14, Аноним (53), 22:59, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сейчас в европах запахло караваем в виде импортозамещения, вот и появляются всякие Euro-Office, ЛибраОфис на коротком старте и разругалась с collabora.
    В планах получить пожирнее кусок государственного пирога...
    Не все же в мюнхенах туда-сюда каждые 5 лет переходить...

    а так, да ONLYOFFICE накосячили с лицензией - нет ничего страшного, наймут юриста и выкрутят как надо.
    вот красношапка же выкрутила

     
     
  • 2.22, Аноним (11), 23:16, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну да подбросить "дохлую кошку" на стол спора, а потом её убрать, наняв европейских юристов за счёт другой стороны. Прием до оскомины знакомый.
     
  • 2.37, нах. (?), 00:11, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > а так, да ONLYOFFICE накосячили с лицензией - нет ничего страшного, наймут юриста и
    > выкрутят как надо.

    не выкрутят - у евробюрократов юристы пожирней будут.

    > вот красношапка же выкрутила

    в смысле? Она пошла по самому простому пути - закрыв свой код и скупив всех ключевых разработчиков (и я смотрю - никакой фонд м030леедов на них не тяфкает).
    Собственно, напрашивающийся ход онлиофиса ровно тот же. Тем более что в отличие от красношляпки, у них ВЕСЬ код свой, а не полмиллиона патчей поверх миллиардов строк чужого изначально открытого кода как у шляпы (но без них ничего толком, конечно, и не работает).

    Проблема только что еврогрантопилы уже сперли достаточно хороший и работающий код, и лет на десять его им хватит как есть.

     

  • 1.28, Аркагоблин (?), 23:30, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ох уж эти юридические разборки. Как понаставят своих AGPL, так хоть стой, хоть чеши. Я бы влепил WTFPL на свой софт и погнал. И люди бы стали писать код и разговаривать об улучшении программы, а не бояться форкать из-за бумаг
     
     
  • 2.29, Аноним (53), 23:33, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > не бояться форкать из-за бумаг

    дык не боятся, только там совсем не те бумаги €€€€€

     
  • 2.35, нах. (?), 00:02, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Я бы влепил WTFPL на свой софт и погнал.

    А пока ты работаешь кассиром в пятерочке, потому что надо же что-то жрать.

    Люди не станут писать тебе никакой код, потому что делать это вообще умеют единицы, тем более в проектах такой сложности. А вот стырить чужой и перепродать под еврогрантик - это люди всегда запожалуйста.

    онлиофисы конечно сами себя перехитрили - им зачем-то упор.о хотелось поиграть в опенсорсие (полагаю они получили от благодарного сообщества потреб..ей ровно ноль полезных патчей) но очень не хотелось лишиться зарплаты. Второе вот понятно. Первое не очень.

    И они выбрали самую мутную, бестолковую и непрозрачную из гнусных лицензий чтобы не дать возможности использовать свою поделку бесплатно никому из тех кто реально мог бы на ней зарабатывать.

    Результат - разумеется, заработали ноль евроцентов. И теперь еще и ушлые еврогрантопилы сперли их код и перепродадут в свою пользу (с полным соблюдением лицензии, потому что она вредит только тем кто занимается чем-то кроме воровства)

    Ну ничего, ничего. На продажах импортозамещенки разбогатеют. Тем более курс евро сейчас хороший.

     
     
  • 3.49, Аноним (48), 01:07, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > делать это вообще умеют единицы

    ... десятков миллионов.

     
     
  • 4.52, Аноним (53), 01:11, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    десятки миллиардов, что их басурман жалеть!
     

  • 1.33, Аноним (33), 00:00, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это всё балабольство. Не важно, как лицензию трактует FSF. С т.з. закона важно только как лицензию трактует судья, а судья её будет трактовать так, как Королю выгодно, на то он и судья, глаза и руки Короля во исполнение воли Короля (известной как закон) на местах.
     

  • 1.34, Интересующийся (??), 00:01, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Т е , во-первых, имеем ситуацию с исключительно юридическим спором, который ни к... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.45, Аноним (1), 00:47, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Поскольку в команде разработки немало лиц, на секунду ИЗ РОССИИ

    Это ваше мнение ? Поскольку сами они от этого открещиваются и зарегистрированы в Сингапуре:
    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/05718967/pe

     
     
  • 3.50, Аноним (53), 01:09, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И что, компанию из-за того, что она зарегана в Сингапуре, а не в саду можно таким образом кидануть?

     
     
  • 4.58, Аноним (1), 01:24, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда наши берут они форкают, а когда другие то "кидают" ?
    Это open-source, это сами участники соглашаются на эти условия.
    Другие пишут закрытый код.

     
     
  • 5.59, Аноним (53), 01:45, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Э нет!

    Можно сколь угодно ругать ту же астру, но они не оттирали дебиан от рынка РФ, т.к. дебиан не зарабатывал в России, а ONLYOFFICE зарабатывал на рынке ЕС.

    Здесь под большие деньги будущего евро-импортозамещения просто отжали проект и выкинули с рынка, прикрываясь разговорами про опенсорс.


     

  • 1.44, Lunduke (?), 00:43, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Педофилы и людоеды из мировой элитки вводят верификацию возраста в это ваше СПО, а они какими-то лицензиями озадачены. Мерзкие кастраты и лицемеры, фу.
     
     
  • 2.61, Аноним (53), 01:50, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Педофилы и людоеды из мировой элитки

    вот, они еще и ONLYOFFICE обидели

     

  • 1.46, Аноним (46), 00:57, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну так берите суверенитета сколько сможете! В смысле GPL можно забрать и отменить. FSF не будет против.
     

