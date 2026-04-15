Фонд СПО призвал ONLYOFFICE удалить ограничения, добавленные сверх лицензии AGPL

Кшиштоф Севич (Krzysztof Siewicz), юрист Фонда свободного ПО, отвечающий за контроль над соблюдением лицензий, заявил о необоснованности претензий разработчиков ONLYOFFICE к создателям форка Euro-Office, отбросившим добавленные в текст лицензии дополнения и продолжившие развитие кодовой базы ONLYOFFICE под чистой лицензией AGPLv3. Фонд СПО призвал ONLYOFFICE прояснить, что так как заявлено, что пакет поставляется под лицензией AGPLv3, то получившие копию кода пользователи имеют право удалить из текста лицензии любые дополнительные ограничения.

Более того, указано, что если проект ONLYOFFICE намерен продолжить использование AGPLv3 в будущих выпусках, он должен явно указать, что кодовая база распространяется под лицензией AGPLv3 и удалить упоминание всех ограничений из документации и исходного кода. Действия ONLYOFFICE, связанные с добавлением дополнительных ограничений в текст лицензии AGPLv3, названы вводящими пользователей в заблуждение и не соответствующими духу свободного ПО.

В текст лицензии AGPLv3, под которой распространяется код ONLYOFFICE, в 2021 году были добавлены дополнительные условия, требующие сохранения в производных продуктах оригинального логотипа ONLYOFFICE. Раздел 7(b) лицензии AGPL допускает добавление дополнительных требований об указании авторства и разработчики ONLYOFFICE считают, что логотип подпадает под данное разрешение. Представители Фонда СПО не согласны с этим и утверждают, что логотип является элементом товарного знака и бренда, напрямую не связанным с упоминанием автора.

Пункт о логотипе воспринят Фондом СПО как введение ограничения, несовместимого со свободами, которые предоставляет лицензия AGPLv3. Раздел 7 лицензии AGPLv3 предоставляет пользователям право удалять ограничения, внесённые сверх условий, определённых в разделах 7(a)-7(f). ONLYOFFICE может создать на основе текста AGPL собственную лицензию с дополнительными условиями, но в этом случае не должен упоминать, что код продолжает поставляться под лицензией AGPLv3.



