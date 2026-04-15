Фонд СПО призвал ONLYOFFICE удалить ограничения, добавленные сверх лицензии AGPL

|1.1, Аноним (1), 22:26, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>названы вводящими пользователей в заблуждение и не соответствующими духу свободного ПО.
По факту.
|1.2, Аноним (1), 22:32, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>названы вводящими пользователей в заблуждение и не соответствующими духу свободного ПО.
У ONLYOFFICE вообще всё вводит в заблуждение, и ограничения в лицензии и в юрисдикции какой страны они находятся.
Мутно всё.
|2.38, нах. (?), 00:15, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
но стырить их код это почему-то ничуть не помешало. Шв@60киный жеж! Тоись - ничей!
Взять-взять-взять!
|4.53, Аноним (53), 01:16, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
нет. это называется стырить
ведь, внезапно, оказалось что лицензия не соответствует APDL, а значит легальность форканья как AGPL не просматривается...
|6.60, Аноним (53), 01:48, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
т.е у тебя аргументы кончились и осталось тебе только закрыв уши и глаза бубнить "это бред, это бред...". Понятно.
|1.7, Аноним (7), 22:51, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Просто логика:
- да или возможно они ввели в заблуждение (какая разница)
- есть текст лицензии - и это юридический факт
- нельзя взять чужой код и просто убрать строки из лицензии которые тебе не нравятся
|2.8, Аноним (1), 22:53, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Последний абзац прочитайте:
>Раздел 7 лицензии AGPLv3 предоставляет пользователям право удалять ограничения, внесённые сверх условий, определённых в разделах 7(a)-7(f).
|1.10, Аркагоблин (?), 22:54, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я б на месте EuroOffice не волновался. Требование не удалять логотип не равно требованию сохранить имя автора, которое допустимо разделом 7 AGPL. Потому что логотип это не имя автора банально же.
|1.11, Аноним (11), 22:55, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>дополнительных требований об указании авторства
А как выглядит указание авторства? Это стандартизовано (специфицировано)? Если автор это коллектив работающий под логотипом?
|3.17, Аноним (11), 23:05, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or"
Не там формы авторских прав, которую Вы привели. Есть Атрибуты автора. Логотип входит в атрибуты.
|4.23, Аноним (1), 23:17, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну здесь в новости всё описано. Пусть делают свою лицензию, либо соблюдают эту.
|6.26, Аноним (1), 23:28, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну вы прочитайте хотя бы два последних абзаца, ONLYOFFICE сами залезли в текст лицензии и сами порешали с логотипом, а им объяснили, что логотип является элементом товарного знака и бренда, напрямую не связанным с упоминанием автора.
|
|7.31, Аноним (11), 23:41, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я читаю (опираюсь на)текст лицензии пункт 7(b). Абзацы в топике это абзацы в этом топике.
|5.25, Аноним (11), 23:24, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Пусть делают свою лицензию, либо соблюдают эту.
Это не ответ, а проталкивание своего приговора.
|6.27, Аноним (1), 23:30, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С чем вы не согласны, это ONLYOFFICE брали эту лицензию со всей ответственностью.
|7.32, Аноним (11), 23:44, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Теперь Вы вместо ответа подсовываете вопрос с агрессией. ОО добавили атрибут автора в соотвествие с пунктом 7(b). Мы вернулись в первоначало, потому что с Вашей стороны нет ответа.
|3.19, Аноним (11), 23:07, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда футболисты дают матчевые интервью, например, на фоне логотипов спонсоров. Вот это корректнее аналогия.
|2.18, Аркагоблин (?), 23:06, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Требования указать логотип это не то же самое что требование указать авторство. Поэтому какой-то не обоснованный кипиш вокруг этого. Я бы забил на угрозы OnlyOffice будучи разработчиком EuroOffice
|5.42, Аноним (53), 00:33, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Форкнули код, который по словам юриста не соответствует AGPL.
Тогда на каком основании они форкнули код и считают что он именно AGPL, может он EPL, MPL или ЁПРСТ?
До момента прояснения ситуации с кодом, легальность его форков получается под большим вопросом...
Но кого это волнует, если пахнет €€€
А восточных варваров можно и кинуть, им не место в саду...
|6.43, Аноним (1), 00:42, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну вы вот прямо сейчас нагородили отсебятины не имеющей никакого отношения к фактам.
Чем вы читаете, или вам только повод дай ущемиться ?
|7.47, Аноним (53), 01:03, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Здесь или крестик или трусы.
Если лицензия не соответствует тексту AGPL, то на каком основании вы ее использовали как AGPL?
А если соответствует AGPL, то соблюдайте полностью.
Именно автор выбирает под какой лицензией он распространяет код.
Никакой юрист фонда не имеет права диктовать, что должно быть в тексте лицензии.
А может только требовать не упоминать в лицензии, что она соответствует AGPL.
> А восточных варваров можно и кинуть, им не место в саду...
Когда ты в Риме, поступай как римляне.
|7.56, Аноним (53), 01:19, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
тык они пытались (то под прибалтику то под Сингапур мимикрировали), да оказалось
Quod licet Iovi, non licet bovi
|1.14, Аноним (53), 22:59, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Сейчас в европах запахло караваем в виде импортозамещения, вот и появляются всякие Euro-Office, ЛибраОфис на коротком старте и разругалась с collabora.
В планах получить пожирнее кусок государственного пирога...
Не все же в мюнхенах туда-сюда каждые 5 лет переходить...
а так, да ONLYOFFICE накосячили с лицензией - нет ничего страшного, наймут юриста и выкрутят как надо.
вот красношапка же выкрутила
|2.22, Аноним (11), 23:16, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну да подбросить "дохлую кошку" на стол спора, а потом её убрать, наняв европейских юристов за счёт другой стороны. Прием до оскомины знакомый.
|2.37, нах. (?), 00:11, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а так, да ONLYOFFICE накосячили с лицензией - нет ничего страшного, наймут юриста и
> выкрутят как надо.
не выкрутят - у евробюрократов юристы пожирней будут.
> вот красношапка же выкрутила
в смысле? Она пошла по самому простому пути - закрыв свой код и скупив всех ключевых разработчиков (и я смотрю - никакой фонд м030леедов на них не тяфкает).
Собственно, напрашивающийся ход онлиофиса ровно тот же. Тем более что в отличие от красношляпки, у них ВЕСЬ код свой, а не полмиллиона патчей поверх миллиардов строк чужого изначально открытого кода как у шляпы (но без них ничего толком, конечно, и не работает).
Проблема только что еврогрантопилы уже сперли достаточно хороший и работающий код, и лет на десять его им хватит как есть.
|1.28, Аркагоблин (?), 23:30, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ох уж эти юридические разборки. Как понаставят своих AGPL, так хоть стой, хоть чеши. Я бы влепил WTFPL на свой софт и погнал. И люди бы стали писать код и разговаривать об улучшении программы, а не бояться форкать из-за бумаг
|2.29, Аноним (53), 23:33, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не бояться форкать из-за бумаг
дык не боятся, только там совсем не те бумаги €€€€€
|2.35, нах. (?), 00:02, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Я бы влепил WTFPL на свой софт и погнал.
А пока ты работаешь кассиром в пятерочке, потому что надо же что-то жрать.
Люди не станут писать тебе никакой код, потому что делать это вообще умеют единицы, тем более в проектах такой сложности. А вот стырить чужой и перепродать под еврогрантик - это люди всегда запожалуйста.
онлиофисы конечно сами себя перехитрили - им зачем-то упор.о хотелось поиграть в опенсорсие (полагаю они получили от благодарного сообщества потреб..ей ровно ноль полезных патчей) но очень не хотелось лишиться зарплаты. Второе вот понятно. Первое не очень.
И они выбрали самую мутную, бестолковую и непрозрачную из гнусных лицензий чтобы не дать возможности использовать свою поделку бесплатно никому из тех кто реально мог бы на ней зарабатывать.
Результат - разумеется, заработали ноль евроцентов. И теперь еще и ушлые еврогрантопилы сперли их код и перепродадут в свою пользу (с полным соблюдением лицензии, потому что она вредит только тем кто занимается чем-то кроме воровства)
Ну ничего, ничего. На продажах импортозамещенки разбогатеют. Тем более курс евро сейчас хороший.
|1.33, Аноним (33), 00:00, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это всё балабольство. Не важно, как лицензию трактует FSF. С т.з. закона важно только как лицензию трактует судья, а судья её будет трактовать так, как Королю выгодно, на то он и судья, глаза и руки Короля во исполнение воли Короля (известной как закон) на местах.
|3.50, Аноним (53), 01:09, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И что, компанию из-за того, что она зарегана в Сингапуре, а не в саду можно таким образом кидануть?
|4.58, Аноним (1), 01:24, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>кидануть?
Когда наши берут они форкают, а когда другие то "кидают" ?
Это open-source, это сами участники соглашаются на эти условия.
Другие пишут закрытый код.
|5.59, Аноним (53), 01:45, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Э нет!
Можно сколь угодно ругать ту же астру, но они не оттирали дебиан от рынка РФ, т.к. дебиан не зарабатывал в России, а ONLYOFFICE зарабатывал на рынке ЕС.
Здесь под большие деньги будущего евро-импортозамещения просто отжали проект и выкинули с рынка, прикрываясь разговорами про опенсорс.
|1.44, Lunduke (?), 00:43, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Педофилы и людоеды из мировой элитки вводят верификацию возраста в это ваше СПО, а они какими-то лицензиями озадачены. Мерзкие кастраты и лицемеры, фу.
|2.61, Аноним (53), 01:50, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Педофилы и людоеды из мировой элитки
вот, они еще и ONLYOFFICE обидели
|1.46, Аноним (46), 00:57, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну так берите суверенитета сколько сможете! В смысле GPL можно забрать и отменить. FSF не будет против.
