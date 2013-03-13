Релиз OpenBSD 7.9

|
Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.9. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.9 составляет 762 МБ.
Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.
OpenBSD 7.9 стал 60 релизом проекта. Основные изменения:
- В планировщике задач для архитектур amd64 и arm64 реализован механизм для управления использованием ядер CPU в зависимости от их производительности. Для исключения определённых типов ядер при работе планировщика предложена sysctl-переменная "hw.blockcpu", принимающая флаги: S для исключения логических ядер (SMT), P - обычных ядер, E - энергоэффективных ядер (медленее на 20-50%) и L - заторможенных ядер (самые медленные). По умолчанию выставляется значение SL.
- Реализована возможность отложенной гибернации (delayed hibernation) для предотвращения полного разряда батареи во время ждущего режима. Суть механизма в том, что вначале система переводится в ждущий режим, при котором оперативная память остаётся активной, и находится в таком состоянии время, заданное через sysctl-переменную machdep.hibernatedelay. После истечения данного времени систем пробуждается и сразу переводится в спящий режим (гибернация), в котором содержимое оперативной памяти сохраняется на постоянный накопитель.
- Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) и графических драйверов для GPU AMD и Intel синхронизирована с ядром Linux 6.18.22 (в прошлом выпуске - 6.12.50).
- Добавлена поддержка работы в качестве гостевой системы в системах виртуализации на базе Apple Hypervisor. Сборки OpenBSD для архитектуры arm64 могут использоваться в виртуальных машинах в macOS на оборудовании с ARM-чипами Apple Silicon.
- Добавлено миниатюрное ядро vmboot, позволяющее инициализировать окружение для виртуальной машины на базе гипервизора vmd после обновления через sysupgrade.
- PCI-драйверам предоставлена возможность изменять своё состояние энергопотребления, что задействовано в драйвере xhci для перехода в режим низкого энергопотребления и перевода сопутствующего контроллера USB4 в режим сна.
- Добавлена базовая реализация низкоуровневого API FUSE, достаточная для компиляции и запуска драйвера lowntfs-3g.
- Добавлена поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax).
- Расширена поддержка оборудования и добавлены новые драйверы для контроллеров USB4, PCIe-контроллеров Cadence, Qualcomm SC7280, Qualcomm GENI UART, SPI-контроллера Intel LPSS, Quectel EC200A LTE modem.
- На системах amd64 добавлена возможность загрузки файлов с ядром из раздела EFI, что можно использовать для размещения загрузчика и bsd.rd в раздел EFI для запуска инсталлятора.
- Добавлен системный вызов __pledge_open, позволяющий libc открывать некоторые важные файлы, такие как устройство генератора псевдослучайных чисел и база часовых поясов, даже когда механизмы pledge и unveil это запрещают. При этом открытые таким образом файлы доступны только в режиме чтения и функции write, chmod, chflags, chown, ftruncate и fdpassing для них запрещены.
- В сетевое устройство veb (Virtual Ethernet Bridge) добавлена поддержка VLAN.
- Включена по умолчанию автоматическая конфигурация IPv6 (SLAAC).
- Обновлены OpenSSH, LibreSSL и OpenBGPD. Список изменений можно посмотреть в анонсах OpenSSH 10.3, LibreSSL 4.3 и OpenBGPD 9.1.
- Число портов для архитектуры AMD64 составило 13044 (было 12651), для aarch64 - 12883 (было 12506), для i386 - 10631 (было 10457). Среди версий приложений в портах:
- Asterisk 22.9.0
- Audacity 3.7.7
- CMake 4.2.3
- Chromium 147.0.7727.101
- Emacs 30.2
- FFmpeg 8.0.1
- GCC 15.2.0
- GNOME 49
- Go 1.26.2
- JDK 25.0.2
- KDE Gear 25.12.3, KDE Frameworks 6.23.0, KDE Plasma 6.6.4
- Krita 5.2.16
- LLVM/Clang 21.1.8
- LibreOffice 26.2.2.2
- Lua 5.4.8
- MariaDB 11.4.10
- Mono 6.14.1
- Firefox 150.0
- Thunderbird 140.10.0
- Node.js 22.22.2
- OpenLDAP 2.6.13
- PHP 8.5.5
- Postfix 3.11.1
- PostgreSQL 18.3
- Python 3.13.13
- Qt 6.10.2
- Ruby 4.0.2
- Rust 1.94.1
- SQLite 3.51.3
- Shotcut 26.2.26
- Sudo 1.9.17p2
- Suricata 7.0.7
- Tcl/Tk 9.0.3
- Vulkan 1.4.341.0
- Wayland 1.24.0 с композитными серверами Labwc, Mango, Niri, Sway и Wayfire.
- Xfce 4.20.0
- Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.9:
- Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.21 + патчи, freetype 2.14.2, fontconfig 2.17.1, Mesa 25.0.7, xterm 406, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.4.
- LLVM/Clang 19.1.7 (+ патчи)
- GCC 4.2.1 (+ патчи)
- Perl 5.42.2 (+ патчи)
- NSD 4.14.2
- Unbound 1.24.2 (в данной версии присутствует критическая уязвимость в реализации DNSSEC, допускающая удалённое выполнение кода).
- Ncurses 6.4
- Binutils 2.17 (+ патчи)
- Gdb 6.3 (+ патчи)
- Awk 20250116
- Expat 2.7.5
- zlib 1.3.2 (+ патчи)