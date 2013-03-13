Релиз OpenBSD 7.9

Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.9. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.9 составляет 762 МБ. Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC. OpenBSD 7.9 стал 60 релизом проекта. Основные изменения: В планировщике задач для архитектур amd64 и arm64 реализован механизм для управления использованием ядер CPU в зависимости от их производительности. Для исключения определённых типов ядер при работе планировщика предложена sysctl-переменная "hw.blockcpu", принимающая флаги: S для исключения логических ядер (SMT), P - обычных ядер, E - энергоэффективных ядер (медленее на 20-50%) и L - заторможенных ядер (самые медленные). По умолчанию выставляется значение SL.

Реализована возможность отложенной гибернации (delayed hibernation) для предотвращения полного разряда батареи во время ждущего режима. Суть механизма в том, что вначале система переводится в ждущий режим, при котором оперативная память остаётся активной, и находится в таком состоянии время, заданное через sysctl-переменную machdep.hibernatedelay. После истечения данного времени систем пробуждается и сразу переводится в спящий режим (гибернация), в котором содержимое оперативной памяти сохраняется на постоянный накопитель.

Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) и графических драйверов для GPU AMD и Intel синхронизирована с ядром Linux 6.18.22 (в прошлом выпуске - 6.12.50).

Добавлена поддержка работы в качестве гостевой системы в системах виртуализации на базе Apple Hypervisor. Сборки OpenBSD для архитектуры arm64 могут использоваться в виртуальных машинах в macOS на оборудовании с ARM-чипами Apple Silicon.

Добавлено миниатюрное ядро vmboot, позволяющее инициализировать окружение для виртуальной машины на базе гипервизора vmd после обновления через sysupgrade.

PCI-драйверам предоставлена возможность изменять своё состояние энергопотребления, что задействовано в драйвере xhci для перехода в режим низкого энергопотребления и перевода сопутствующего контроллера USB4 в режим сна.

Добавлена базовая реализация низкоуровневого API FUSE, достаточная для компиляции и запуска драйвера lowntfs-3g.

Добавлена поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax).

Расширена поддержка оборудования и добавлены новые драйверы для контроллеров USB4, PCIe-контроллеров Cadence, Qualcomm SC7280, Qualcomm GENI UART, SPI-контроллера Intel LPSS, Quectel EC200A LTE modem.

На системах amd64 добавлена возможность загрузки файлов с ядром из раздела EFI, что можно использовать для размещения загрузчика и bsd.rd в раздел EFI для запуска инсталлятора.

Добавлен системный вызов __pledge_open, позволяющий libc открывать некоторые важные файлы, такие как устройство генератора псевдослучайных чисел и база часовых поясов, даже когда механизмы pledge и unveil это запрещают. При этом открытые таким образом файлы доступны только в режиме чтения и функции write, chmod, chflags, chown, ftruncate и fdpassing для них запрещены.

В сетевое устройство veb (Virtual Ethernet Bridge) добавлена поддержка VLAN.

Включена по умолчанию автоматическая конфигурация IPv6 (SLAAC).

Обновлены OpenSSH, LibreSSL и OpenBGPD. Список изменений можно посмотреть в анонсах OpenSSH 10.3, LibreSSL 4.3 и OpenBGPD 9.1.

Число портов для архитектуры AMD64 составило 13044 (было 12651), для aarch64 - 12883 (было 12506), для i386 - 10631 (было 10457). Среди версий приложений в портах: Asterisk 22.9.0 Audacity 3.7.7 CMake 4.2.3 Chromium 147.0.7727.101 Emacs 30.2 FFmpeg 8.0.1 GCC 15.2.0 GNOME 49 Go 1.26.2 JDK 25.0.2 KDE Gear 25.12.3, KDE Frameworks 6.23.0, KDE Plasma 6.6.4 Krita 5.2.16 LLVM/Clang 21.1.8 LibreOffice 26.2.2.2 Lua 5.4.8 MariaDB 11.4.10 Mono 6.14.1 Firefox 150.0 Thunderbird 140.10.0 Node.js 22.22.2 OpenLDAP 2.6.13 PHP 8.5.5 Postfix 3.11.1 PostgreSQL 18.3 Python 3.13.13 Qt 6.10.2 Ruby 4.0.2 Rust 1.94.1 SQLite 3.51.3 Shotcut 26.2.26 Sudo 1.9.17p2 Suricata 7.0.7 Tcl/Tk 9.0.3 Vulkan 1.4.341.0 Wayland 1.24.0 с композитными серверами Labwc, Mango, Niri, Sway и Wayfire. Xfce 4.20.0

Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.9: Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.21 + патчи, freetype 2.14.2, fontconfig 2.17.1, Mesa 25.0.7, xterm 406, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.4. LLVM/Clang 19.1.7 (+ патчи) GCC 4.2.1 (+ патчи) Perl 5.42.2 (+ патчи) NSD 4.14.2 Unbound 1.24.2 (в данной версии присутствует критическая уязвимость в реализации DNSSEC, допускающая удалённое выполнение кода). Ncurses 6.4 Binutils 2.17 (+ патчи) Gdb 6.3 (+ патчи) Awk 20250116 Expat 2.7.5 zlib 1.3.2 (+ патчи)





