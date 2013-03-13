The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз OpenBSD 7.9

21.05.2026 22:43 (MSK)

Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.9. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.9 составляет 762 МБ.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.

OpenBSD 7.9 стал 60 релизом проекта. Основные изменения:

  • В планировщике задач для архитектур amd64 и arm64 реализован механизм для управления использованием ядер CPU в зависимости от их производительности. Для исключения определённых типов ядер при работе планировщика предложена sysctl-переменная "hw.blockcpu", принимающая флаги: S для исключения логических ядер (SMT), P - обычных ядер, E - энергоэффективных ядер (медленее на 20-50%) и L - заторможенных ядер (самые медленные). По умолчанию выставляется значение SL.
  • Реализована возможность отложенной гибернации (delayed hibernation) для предотвращения полного разряда батареи во время ждущего режима. Суть механизма в том, что вначале система переводится в ждущий режим, при котором оперативная память остаётся активной, и находится в таком состоянии время, заданное через sysctl-переменную machdep.hibernatedelay. После истечения данного времени систем пробуждается и сразу переводится в спящий режим (гибернация), в котором содержимое оперативной памяти сохраняется на постоянный накопитель.
  • Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) и графических драйверов для GPU AMD и Intel синхронизирована с ядром Linux 6.18.22 (в прошлом выпуске - 6.12.50).
  • Добавлена поддержка работы в качестве гостевой системы в системах виртуализации на базе Apple Hypervisor. Сборки OpenBSD для архитектуры arm64 могут использоваться в виртуальных машинах в macOS на оборудовании с ARM-чипами Apple Silicon.
  • Добавлено миниатюрное ядро vmboot, позволяющее инициализировать окружение для виртуальной машины на базе гипервизора vmd после обновления через sysupgrade.
  • PCI-драйверам предоставлена возможность изменять своё состояние энергопотребления, что задействовано в драйвере xhci для перехода в режим низкого энергопотребления и перевода сопутствующего контроллера USB4 в режим сна.
  • Добавлена базовая реализация низкоуровневого API FUSE, достаточная для компиляции и запуска драйвера lowntfs-3g.
  • Добавлена поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax).
  • Расширена поддержка оборудования и добавлены новые драйверы для контроллеров USB4, PCIe-контроллеров Cadence, Qualcomm SC7280, Qualcomm GENI UART, SPI-контроллера Intel LPSS, Quectel EC200A LTE modem.
  • На системах amd64 добавлена возможность загрузки файлов с ядром из раздела EFI, что можно использовать для размещения загрузчика и bsd.rd в раздел EFI для запуска инсталлятора.
  • Добавлен системный вызов __pledge_open, позволяющий libc открывать некоторые важные файлы, такие как устройство генератора псевдослучайных чисел и база часовых поясов, даже когда механизмы pledge и unveil это запрещают. При этом открытые таким образом файлы доступны только в режиме чтения и функции write, chmod, chflags, chown, ftruncate и fdpassing для них запрещены.
  • В сетевое устройство veb (Virtual Ethernet Bridge) добавлена поддержка VLAN.
  • Включена по умолчанию автоматическая конфигурация IPv6 (SLAAC).
  • Обновлены OpenSSH, LibreSSL и OpenBGPD. Список изменений можно посмотреть в анонсах OpenSSH 10.3, LibreSSL 4.3 и OpenBGPD 9.1.
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило 13044 (было 12651), для aarch64 - 12883 (было 12506), для i386 - 10631 (было 10457). Среди версий приложений в портах:
    • Asterisk 22.9.0
    • Audacity 3.7.7
    • CMake 4.2.3
    • Chromium 147.0.7727.101
    • Emacs 30.2
    • FFmpeg 8.0.1
    • GCC 15.2.0
    • GNOME 49
    • Go 1.26.2
    • JDK 25.0.2
    • KDE Gear 25.12.3, KDE Frameworks 6.23.0, KDE Plasma 6.6.4
    • Krita 5.2.16
    • LLVM/Clang 21.1.8
    • LibreOffice 26.2.2.2
    • Lua 5.4.8
    • MariaDB 11.4.10
    • Mono 6.14.1
    • Firefox 150.0
    • Thunderbird 140.10.0
    • Node.js 22.22.2
    • OpenLDAP 2.6.13
    • PHP 8.5.5
    • Postfix 3.11.1
    • PostgreSQL 18.3
    • Python 3.13.13
    • Qt 6.10.2
    • Ruby 4.0.2
    • Rust 1.94.1
    • SQLite 3.51.3
    • Shotcut 26.2.26
    • Sudo 1.9.17p2
    • Suricata 7.0.7
    • Tcl/Tk 9.0.3
    • Vulkan 1.4.341.0
    • Wayland 1.24.0 с композитными серверами Labwc, Mango, Niri, Sway и Wayfire.
    • Xfce 4.20.0
  • Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.9:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.21 + патчи, freetype 2.14.2, fontconfig 2.17.1, Mesa 25.0.7, xterm 406, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.4.
    • LLVM/Clang 19.1.7 (+ патчи)
    • GCC 4.2.1 (+ патчи)
    • Perl 5.42.2 (+ патчи)
    • NSD 4.14.2
    • Unbound 1.24.2 (в данной версии присутствует критическая уязвимость в реализации DNSSEC, допускающая удалённое выполнение кода).
    • Ncurses 6.4
    • Binutils 2.17 (+ патчи)
    • Gdb 6.3 (+ патчи)
    • Awk 20250116
    • Expat 2.7.5
    • zlib 1.3.2 (+ патчи)


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/an...)
  2. OpenNews: Релиз OpenBSD 7.8
  3. OpenNews: В OpenBSD реализована поддержка запуска под управлением Apple Hypervisor
  4. OpenNews: В OpenBSD переименовали поле в pfsync после ложного AI-отчёта об уязвимости
  5. OpenNews: Для OpenBSD подготовлен порт с классической средой рабочего стола CDE
  6. OpenNews: MinC - похожее на Cygwin окружение для Windows с утилитами из OpenBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65495-openbsd
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже обновил свой одноплатник и включил на нем песенки. Спасибо утилите sysupgrade. Песенки правда старые пришлось слушать. В этом релизе не песенка, а просто мелодия.
     
     
  • 2.3, Aliech (ok), 23:05, 21/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там sd-карточка под FFS2 живёт? Не стёба ради спрашиваю, если что.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:04, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Авторам текста - респект за верность традициям! Четвертый десяток лет пошёл уже проекту OpenBSD, 60-й релиз состоялся, а на opennet.ru новость о каждом новом релизе неизменно начинается с "... был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ...". Это ж очень важно - кто там с кем был в конфликте 30 лет назад, не забудем, не простим!
     
     
  • 2.12, Абра (?), 01:50, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже никто не помнит имён господ из netbsd:)))
     
  • 2.14, Самсоныч (?), 01:59, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что историю надо знать, чтобы потом её не пришлось повторять.
     

  • 1.4, No TRIM OS (-), 23:11, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять TRIM не завезли. Только не говорите, что он не нужен. Ну или объясните, как контроллер узнает, какие участки освобождать без взаимодействия с ОС.
     
  • 1.5, Аноним (2), 23:24, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть люди двух типов: одни годами благополучно используют OpenBSD с FFS2 на SSD, а вторые вообще никогда не использовали OpenBSD, но зато считают своим долгом всем вокруг рассказывать, как на ней невозможно жить без TRIM.
     
     
  • 2.6, Aliech (ok), 23:41, 21/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что делать, ну не знают некоторые, что посылку нулей размером с целый записываемый блок, многие SSD трактуют практически как аналог trim'а. Другой вопрос в том, что переписываемые блоки современных SSD стали огромными.

    А ещё, из тех, кто таки эксплуатирует уже OpenBSD на SSD, есть храбрецы, которые это делают с шифрацией раздела, но забывают, что на них уже магия сборщика мусора не распространяется.

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 23:51, 21/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти храбрецы, которые с шифрацией, просто делают overprovisioning, оставляя 10-20% диска неразмеченными при установке системы - garbage collector контроллера SSD использует это пространство как резервное и нет проблем.
     
     
  • 4.8, Aliech (ok), 23:56, 21/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как... SSD - SSD рознь. В современном SSD теми 20% можно... проигнорировать их можно. В SSD важней, сколько TBW заложено в схемотехническом решении. FYI
     

  • 1.10, Аноним (10), 01:25, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и не увидел существенных изменений а драйвере iwx
    А жаль. 😞
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру