Проект Pavona развивает дистрибутив открытых аппаратных компонентов для создания чипов

27.05.2026 08:35 (MSK)

Консорциум GlobalPlatform анонсировал проект Pavona, развивающий открытый дистрибутив аппаратных компонентов, из которых можно компоновать готовые к производству защищённые чипы на ядрах с микроархитектурой RISC-V. Дистрибутив предоставляет модульную библиотеку IP-блоков и эталонные реализации чипов, готовые к сертификации и проверенные на пригодность к производству (tapeout-proven). Комбинируя элементы из данной библиотеки можно собирать собственные чипы для различных областей применения, от датацентров, AI-ускорителей и специализированных контроллеров до встраиваемых систем с ограниченными ресурсами и устройств интернета вещей (IoT). Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

В числе основателей проекта выступили 12 компаний и организаций, среди которых Qualcomm Technologies, Meta, Analog Devices, Baochip, SIMPLE Crypto Association, Tenstorrent, Winbond и ZeroRISC. Проект развивается на нейтральной площадке, не зависящей от отдельных производителей, и управляется участниками из образованного вокруг него сообщества.

Pavona предоставляет IP-блоки с ядрами RISC-V (Ibex RV32IMCB и VexII), криптоускорителями с поддержкой классических и постквантовых криптоалгоритмов, контроллерами OTP/flash, SRAM, JTAG, ADC, I2C, GPIO и SPI. Среди реализованных на аппаратном уровне криптоалгоритмов: HMAC, KMAC, AES, EDN, ASCON, ML-KEM, ML-DSA, DSA-SHA2 и SLH-DSA-SHAKE. Предоставляется полная документация и ресурсы для верификации перед производством (Design Verification collateral) и RTL-код. Помимо аппаратных компонентов проектом также предоставляется программное обеспечение, такое как криптографическая библиотека для интеграции с криптоускорителями, прошивки и сопутствующие утилиты.

На базе Pavona подготовлены две эталонные реализации: обособленный чип со встроенными криптографическими возможностями для использования в роли "Root of Trust" и реализация "Root of Trust" для архитектуры чиплетов, опробованные в производстве с использованием техпроцесса TSMC 3nm (N3). Чиплеты позволяют создавать комбинированные гибридные интегральные схемы (многочиповые модули), образованные из независимых полупроводниковых блоков. Отмечается, что Pavona стал первым проектом, предоставляющим готовый к производству встраиваемый в чипы открытый стек с поддержкой постквантовых криптографических алгоритмов (PQC).

  • 1.3, Аноним (3), 09:07, 27/05/2026  
    		• +1 +/
    Нифига себе. Вот этого давно не хватало. Теоретически теперь RISC-V будет в любой дыре.
     
     
  • 2.4, aname (ok), 09:30, 27/05/2026  
    		• –1 +/
    Он и так открытым был. От того, что появились файлы, готовые к печати, остальной кусок технологий, знаний и прочей обвязки не появился. Как учебное пособие для будущих инженеров- это точно хорошо, можно, хотя бы, посмотреть, как да что, а так, для простого васяна, оно без надобности.

    Будет ли RISC-V в каждой дырке, всё ещё зависит уж точно не от этого жеста доброй воли.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:39, 27/05/2026  
    		• +1 +/
    Я тебя наверно удивлю, но зависит от цены.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:55, 27/05/2026  
    		• +4 +/
    >Я тебя наверно удивлю, но зависит от цены.

    Удивись лучше от ситуации BIOS vs UEFI.
    Как более дорогая, сложная, глючная, и не дающая ни каких преимуществ пользователю технология, уделала более простую и дешовую.
    Когда надо отрасль поставить в нужное стойло(юристдикцию), деньги ни кого не волнуют. Тем более твои деньги.

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:13, 27/05/2026  
    		• +/
    ...Это другое...
     
     
  • 6.20, 12yoexpert (ok), 11:07, 27/05/2026  
    		• +/
    я не понимаю
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:40, 27/05/2026  
    		• +/
    Кастомный чип не может быть дешевле сверх массового.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:51, 27/05/2026  
    		• +1 +/
    Так их в любом случае надо было разрабатывать, теперь с готовым конструктором на это уйдёт меньше времени и меньше ресурсов, а как следствие цена в среднем упадёт.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:49, 27/05/2026  
    		• +/
    > Нифига себе. Вот этого давно не хватало. Теоретически теперь RISC-V будет в любой дыре.

    В дыре он уже прям вот сейчас.

    Сколько там придумали набор команд? А если обмазать опциями?
    Профили как-то не особо помогли. Одних RVA - 3 штуки, и их кол-во будет только расти.

    Как под этот хтонический ужас писать софт?


     
     
  • 3.12, небесный ученый (?), 10:10, 27/05/2026  
    		• –1 +/
    под linux же как-то пишут
     
  • 3.14, Аноним (13), 10:16, 27/05/2026  
    		• +1 +/
    Расширенные команды просто делаются из более простых. Просто на процах с расширенным набором команд будет быстрее выполнятся. Надо просто дописать этот все в конь-пилятор. На асме вряд-ли кто-то под риск5 будет писать когда либо.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:45, 27/05/2026  
    		• +/
    Risc-V яркий пример, что будущее за открытыми и свободными технологиями, а стандартизация позволит легко писать драйверы.
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 10:18, 27/05/2026  
    		• +1 +/
    В светлом будущем? Всегда можно чуть чуть отойти в реализации от спецификации и твой блоб никто не сможет (или не захочет) открыто повторять.
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 11:05, 27/05/2026  
    		• +/
    И такие профессоры будут нарушать спецификацию, а такие никому не нужны.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:16, 27/05/2026  
    		• +/
    Эпл продающий 25% дестопных девайсов и больше половины (в развитых странах) мобильных смотрит на тебя с недоумением.

    Особенно если у тебя есть возможности добавить в конь-пилятор нужную поддержку.

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:18, 27/05/2026  
    		• –4 +/
    Уж лучше лоонгсоон чем риск-5, а e2k так и подавно лучше всех
     

