Проект Pavona развивает дистрибутив открытых аппаратных компонентов для создания чипов

Консорциум GlobalPlatform анонсировал проект Pavona, развивающий открытый дистрибутив аппаратных компонентов, из которых можно компоновать готовые к производству защищённые чипы на ядрах с микроархитектурой RISC-V. Дистрибутив предоставляет модульную библиотеку IP-блоков и эталонные реализации чипов, готовые к сертификации и проверенные на пригодность к производству (tapeout-proven). Комбинируя элементы из данной библиотеки можно собирать собственные чипы для различных областей применения, от датацентров, AI-ускорителей и специализированных контроллеров до встраиваемых систем с ограниченными ресурсами и устройств интернета вещей (IoT). Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

В числе основателей проекта выступили 12 компаний и организаций, среди которых Qualcomm Technologies, Meta, Analog Devices, Baochip, SIMPLE Crypto Association, Tenstorrent, Winbond и ZeroRISC. Проект развивается на нейтральной площадке, не зависящей от отдельных производителей, и управляется участниками из образованного вокруг него сообщества.

Pavona предоставляет IP-блоки с ядрами RISC-V (Ibex RV32IMCB и VexII), криптоускорителями с поддержкой классических и постквантовых криптоалгоритмов, контроллерами OTP/flash, SRAM, JTAG, ADC, I2C, GPIO и SPI. Среди реализованных на аппаратном уровне криптоалгоритмов: HMAC, KMAC, AES, EDN, ASCON, ML-KEM, ML-DSA, DSA-SHA2 и SLH-DSA-SHAKE. Предоставляется полная документация и ресурсы для верификации перед производством (Design Verification collateral) и RTL-код. Помимо аппаратных компонентов проектом также предоставляется программное обеспечение, такое как криптографическая библиотека для интеграции с криптоускорителями, прошивки и сопутствующие утилиты.

На базе Pavona подготовлены две эталонные реализации: обособленный чип со встроенными криптографическими возможностями для использования в роли "Root of Trust" и реализация "Root of Trust" для архитектуры чиплетов, опробованные в производстве с использованием техпроцесса TSMC 3nm (N3). Чиплеты позволяют создавать комбинированные гибридные интегральные схемы (многочиповые модули), образованные из независимых полупроводниковых блоков. Отмечается, что Pavona стал первым проектом, предоставляющим готовый к производству встраиваемый в чипы открытый стек с поддержкой постквантовых криптографических алгоритмов (PQC).



