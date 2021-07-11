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Готов к производству первый прототип открытого чипа Libre-SOC

11.07.2021 23:43

Проект Libre-SOC, развивающий открытый ASIC-чип с реализацией гибрида, в котором CPU, VPU и GPU не разделены и предложены как единое целое в стиле архитектуры CDC 6600, достиг стадии передачи в производство первого тестового образца. Изначально проект развивался под именем Libre RISC-V, но был переименован в Libre-SOC после решения заменить RISC-V на использование архитектуры набора команд (ISA) OpenPOWER 3.0.

Проект нацелен на создание полноценной, полностью открытой и не требующей лицензионных отчислений системы на чипе (SoC), которую можно будет использовать в одноплатных компьютерах, нетбуках и различных портативных устройствах. Помимо свойственных CPU инструкций и регистров общего назначения, Libre-SOC предоставляет в одном функциональном блоке процессора возможности для выполнения векторных операций и специализированных вычислений, свойственных VPU и GPU. Чип использует архитектуру набора команд OpenPOWER, расширение Simple-V c инструкциями для векторизации и параллельной обработки данных, а также специализированные инструкции для преобразования в ARGB и выполнения типовых 3D-операций.

Функции GPU сосредоточены на предоставление аппаратного ускорения графического API Vulkan, а VPU на ускорение преобразования YUV-RGB и декодирования форматов MPEG1/2, MPEG4 ASP (xvid), H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, MP3, AC3, Vorbis и Opus. Для Mesa развивается свободный драйвер, который использует возможности Libre-SOC для предоставления аппаратно ускоренной программной реализации графического API Vulkan. Например, шейдеры Vulkan могут быть транслированы при помощи JIT-движка для выполнения с использованием доступных в Libre-SOC специализированных инструкций.

В следующем тестовом прототипе планируется реализовать векторное расширение SVP64 (Variable-length Vectorisation), позволяющие использовать Libre-SOC в качестве векторного процессора (помимо 32 64-разрядных регистров общего назначения будет предоставлено 128 регистров для векторных вычислений). Первый прототип включает только одно ядро, работающее на частоте 300 Mhz, но в течение двух лет планируется выпустить 4-ядерную версию, затем 8-ядерную, а в долгосрочной перспективе и 64-ядерную.

Первая партия чипа будет произведена в компании TSMC с использованием техпроцесса 180nm. Все наработки проекта распространяются под свободными лицензиями, в том числе доступны файлы в формате GDS-II с описанием полной топологии чипа, достаточной для начала собственного производства. Libre-SOC станет первым полностью независимым чипом на базе архитектуры Power, произведённым не компанией IBM. При разработке использовался язык описания аппаратуры nMigen (HDL на базе Python, без использования VHDL и Verilog), библиотеки стандартных ячеек FlexLib от проекта Chips4Makers и свободный VLSI-инструментарий Coriolis2 для преобразования из HDL в GDS-II.

Разработка Libre-SOC была профинансирована фондом NLnet Foundation, который выделил 400 тысяч евро на создание полностью открытого чипа в рамках программы по созданию верифицируемых и заслуживающих доверия фундаментальных технических решений. Чип имеет размер 5.5x5.9 мм и включает 130 тысяч вентилей. В состав входит четыре модуля SRAM по 4КБ и 300 MHz блок фазовой автоподстройки частоты (PLL).



  1. Главная ссылка к новости (https://openpowerfoundation.or...)
  2. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
  3. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
  4. OpenNews: IBM объявил об открытии архитектуры процессоров Power
  5. OpenNews: Компания IBM открыла наработки, связанные с процессором A2O POWER
  6. OpenNews: Представлен LibreBMC, открытый BMC-контроллер на базе архитектуры POWER
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55473-libresoc
Ключевые слова: libresoc, openpower, cpu, gpu, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Begs (ok), 00:04, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему вдруг ушли с RISC-V на никому не нужный POWER?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:07, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы тоже стать ненужными, разумеется.
     
  • 2.4, Аноним (-), 00:14, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпл в своем М1 все вроде тоже в одну коробку запихал
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:37, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не силен в архитектурах, можете озвучить основные плюсы-минусы обоих?
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:44, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > почему вдруг ушли с RISC-V на никому не нужный POWER?

    Потому что ушли с никому не нужного RISC-V на POWER.

     
  • 2.17, Аноним (17), 01:21, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже сначала удивился, а потом прочитал имя руководителя и всё "стало на свои места". Этот lkcl так всех достал своим ламеризмом на RISC-Vшных списках рассылки, что его или заигнорили или послали открытым текстом.
     

  • 1.3, x3who (?), 00:13, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > после решения заменить RISC-V на использование архитектуры набора команд (ISA) OpenPOWER 3.0.

    Ага, интересно почему они решили отойти от риск-вэ - потому что нет флагов переноса или всё ещё хуже?

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 00:45, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    или всё ещё хуже
     

  • 1.5, uis (ok), 00:14, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >с использованием техпроцесса 180nm.

    Где-то я это видел... Точно! Это второй по толщине открытый PDK. Первый - 130 от гугла для skywater.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:15, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и хорошо - потребности в своей нише будет перекрывать сполна, а клепать можно практически на любом заводе.
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:28, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а можно как-то пограмотнее новости писать? не хабр всё же
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:33, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да .... Все это прекрасно (как небо, природа итд). Но как  бы официальный страниц вооще не говорит что он кудато готов ... Ибо новость была год назад наклепать чоото примитивное рабочее на 20 мегагерцах моргающее светодиодом ... (Причем например интерфейс с SDRAM (фиг знает какой) - это вторичный приоритет как и TLB 1-st cache, 2-nd cache interfaces like SPI USB FP - и прочее.  - И в будушем может на 300 разогнать (т.к. PLL это тоже вторично) в далеком
    Ну лет через 15 может что то и запустят ...   куда убежит Qualcomm за это время я даже затрудняюсь сказать

    Ну а про софт это отдельная - веселая песня с бубном.

    А ... та весь грубо чертех - таких вещей затачивается под определенный техпроцесс изготовителя кристалла ,   те пойти взять и наклепать хм...

    Ивооще главное в этой вещи будет PDF - Errata :)

     
  • 1.11, Аноним (11), 00:53, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > ... решения заменить RISC-V на использование архитектуры набора команд (ISA) OpenPOWER 3.0.

    Мудрое решение. Ибо архитектура(ISA) POWER имеет намного более развитую экосистему, чем RISC-V.

    И у тех, кто неплохо разбирается в системах команд, вообще много критических замечаний в сторону RISC-V. Говорят, что тянет за собой много MIPS-овского хлама. И не только это, конечно.

    Но у левацких SJW-хомячков будет подгорать. Уже подгорает.


     
  • 1.12, Аноним (12), 00:58, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня дверь после того как у меня жил пёс в таких же отметинах как и фотография этого процессора.
     
     
  • 2.13, доброжелатель (?), 01:11, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отправь резюме пса в ibm, хоть пользу принесет
     
     
  • 3.16, Аноним (12), 01:19, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он умер уже. На 16-ом году жизни.
     

  • 1.15, Аноним (15), 01:18, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, где у CDC6600 был - GPU? Она вообще-то на перфокартах работала...

    И, кстати, вошла в историю использованием того, что потом у S/360 называлось "канальный процессор" а вовсе не наоборот пиханием всего в одно.

     
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