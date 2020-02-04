Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR

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|1.1, Аноним (1), 15:30, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Неужели будет истинно свободный WiFi-чип без блобов?..
А я доживу до того момента, когда будет полностью свободный аналог ESP32, на основе RISC-V и OpenWifi или что-то в этом роде?
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|2.11, Атананимус (?), 16:57, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Врядли. Если блоб можно свободно менять, то фиг его FCC пролицензирует в штатах
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|3.14, имя (ok), 17:45, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там и без модемных блобов полно поводов отказать в сертификации, если очень захочется. Те же задержки и поиск метеорадаров перед первым анонсированием SSID в диапазоне 5 ГГц в зависимости от региона реализованы уже на уровне операционок, а не модемов.
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|3.17, Аноним (17), 18:16, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так пусть пролицензирует какую-то конкретную сборку, подписанную собственной подписью. А кому надо, тот зальёт свою сборку.
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|4.20, Атананимус (?), 18:31, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А кому надо, тот зальёт свою сборку.
Там именно ограничение на то, что нельзя заливать сторонние сборки, т.к. лицензируется программно-аппаратный комплекс целиком
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|1.2, A.Stahl (ok), 15:33, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А ну поправьте меня кто в этом хорошо разбирается: они взяли закрытый проприетарный FPGA, закрытый проприетарный и дорогущий универсальный приёмопередатчик и сделали софтварную WiFi карточку?
В этом есть какой-то практический смысл?
Или это первый этап какого-то большого плана?
В чём крутость-то?
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|2.3, Аноним (3), 15:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Насколько я понимаю, всё, что смоделировано внутри FPGA может быть отлито в железе при желании. Просто прототипировать удобнее так, чем целыми пробными партиями литографировать тестовый шлак проходной
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|3.6, Crazy Alex (ok), 16:05, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл, если тогда пользователю всё равно достанется нечто с непонятной и немодифицируемой внутренней логикой. А вот если это прошивка для массово производимых FPGA - то, как минимум, эта самая прошивка вполне себе доступна для просмотра и и изменения.
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|4.9, Урри (?), 16:24, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну написали же - если проект будет воспринят положительно и найдется инвестор, то FPGA будет выкинуто на мороз, а вся схемотехника наново отпечатана на заводе.
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|5.23, Crazy Alex (ok), 18:35, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда действительно смысл действа неясен. Просто вайфай чип с известными спеками - мелко как-то
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|6.29, Комментатор (?), 19:49, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Делать людям нечего, спеки открывают на вайфай чипы. Лучше бы комментарии в Интернетах писали!
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|5.26, Cradle (?), 19:41, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вся схемотехника наново отпечатана на заводе
большинство fpga студентов как раз вот этот шаг и недооценивают, изза чего 99.99% таких начинаний дальше opencores.org не проходят. А с wifi ему гарантировано туда дорога, потому что скомбинировать на одном кристале работоспособный HF дизайн с развитой cmos логикой умеют только несколько спецов во всем мире, и они уже заняты.
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|3.12, Атананимус (?), 16:59, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>всё, что смоделировано внутри FPGA может быть отлито в железе при желании
А на сколько я понимаю - то не всегда, по крайней мере на OpenCores есть варианты с FPGA без ASIC
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|2.4, Мишаня (??), 15:39, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что можно запустить на FGPA позже можно реализовать "в железе" без FGPA
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|3.22, bw (ok), 18:32, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С блобами и закладками, как мы все это любим.
Причем тов. Майор сделает такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
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|2.5, Crazy Alex (ok), 16:02, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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НУ так всё равно где-то придётся остановиться. Дальше ты скажешь: "они взяли закрытый транзистор"... и так далее? Это если насчёт проприетарности. Но вот стоимость - это да, там, я так понял, оно от $1500 где-то начинается.
А так - смысл, мне кажется, очевиден - на такой штуке можно реализовать любой стандарт в пределах спек железа, он может обновляться, кастомизироваться под задачи пользователя. Если загнать хотя бы в $600 - лично мне уже было бы интересно.
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|3.7, A.Stahl (ok), 16:09, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>где-то придётся остановиться. Дальше ты скажешь: "они взяли закрытый транзистор"... и так далее?
Я могу чего-то не знать, могу где-то ошибаться, но демагогией, буквоедством и кретинизмом не страдаю.
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|4.10, Crazy Alex (ok), 16:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда где ты собираешься проводить планку? Понятно же, что всегда упрёмся в какой-то хардвер, который на коленке не сделать.
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|3.16, Аноним (16), 18:05, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, начет закрытых транзисторов. Вот я, допустим, закажу партию таких чипов на заводе Микрон (к примеру), как проверить, действительно ли мне напечатали мою схему? Снять пластик в кислоте и смотреть под микроскопом? Так я же там ничего не пойму...
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|4.18, Слесарь с Микрона (?), 18:25, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если на Микроне, то надо купить лупу с четырехкратным увеличением и внимательно рассмотреть все транзисторы.
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|5.38, N (?), 21:19, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а если без шуток, то 130нм у них можно заказать, и там уже лупа ничего не даст.
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|4.21, zzz (??), 18:31, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 70-ых спокойно снимали послойно процессоры Intel, а тут - такая проблема, такая проблема...
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|1.24, Аноним (17), 18:53, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На той комплектухе, что используется уже сейчас,
>Полоса пропускания 20MHz и диапазон частот от 70 MHz до 6 GHz;
>Легко изменяемая полоса пропускания и частота: 2MHz для 802.11ah и 10MHz для 802.11p;
можно и на радиолюбительских диапазонах гонять (144 - 146, 430 - 440 МГц). Это гораздо дальше, чем на 2.4 ГГц.
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|2.25, Fantomas (??), 19:32, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот был бы прикол если при полосе пропускания 10 МГц задействовать диапазон от 3 до 30 МГц т.е. весь диапазон коротких волн )))))))
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|3.27, Cradle (?), 19:44, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UWB именно так работает, только разработчику нужно мозги правильно настроить
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|4.32, EW (?), 19:52, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы себе широкополосную антенну 3-30 МГц представляете?
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|1.35, Аноним (35), 20:32, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замечательно, AD9361 стоит 33 рубля за штуку, не дорого. Но станет это стандартом, когда я смогу паяльником соеденить AD9361 и FPGA, а это порядка 12х12=144 контактов, да вот простые провода врядли дадут качественную связь. Так что пока, это не open-hardware. Еще бы open-fpga-video card...
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|2.36, Cradle (?), 20:42, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да ладно, это как раз не проблема - плата заказывается за 5уе у китайцев, bga паяется с плиткой и феном вполне себе, после небольшой тренировки, температуру плитки только желательно контролировать поточнее, 150°C
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|3.37, Аноним (35), 21:08, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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bga паяется на готовую плату (а это производство), нужен фен, все это высокие технологии. а готовая плата на AD9361 стоит 50к рублей. опять повторюсь - это не open-hardware
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