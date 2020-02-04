The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR

04.02.2020 14:12

На прошедшей конференции FOSDEM 2020 представлен проект OpenWifi, развивающий первую открытую реализацию полного стека Wi-Fi 802.11a/g/n, форма сигнала и модуляция в котором задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). OpenWifi позволяет создать полностью подконтрольную реализацию всех компонентов беспроводного устройства, включая низкоуровневые слои, в обычных беспроводных адаптерах реализуемые на уровне недоступных для аудита чипов. Код программных компонентов, а также схемы и описания аппаратных блоков на языке Verilog для FPGA распространяются под лицензией AGPLv3.

Аппаратная составляющая продемонстрированного рабочего прототипа базируется на FPGA Xilinx Zynq и универсальном приёмопередатчике (RF) AD9361. В OpenWifi применяется архитектура SoftMAC, подразумевающая реализацию основного беспроводного стека 802.11 (high-MAC) на стороне драйвера и наличие low-MAC слоя на стороне FPGA. В качестве беспроводного стека используется подсистема mac80211, предоставляемая ядром Linux. Взаимодействие с SDR производится через специальный драйвер.

Основные возможности:

  • Полная поддержка 802.11a/g и частичная поддержка 802.11n MCS 0~7 (пока только PHY rx). В планах поддержка 802.11ax;
  • Полоса пропускания 20MHz и диапазон частот от 70 MHz до 6 GHz;
  • Режимы работы: Ad-hoc (сеть из клиентских устройств), точка доступа, станция и мониторинг;
  • Реализация на стороне FPGA протокола канального уровня DCF (Distributed Coordination Function), использующего метод CSMA/CA. Обеспечивается время обработки кадра (SIFS) на уровне 10us;
  • Настраиваемые параметры приоритета доступа к каналу: продолжительность RTS/CTS, CTS-to-self, SIFS, DIFS, xIFS, slot-time и т.п.
  • Квантование времени (Time slicing) на базе MAC-адреса;
  • Легко изменяемая полоса пропускания и частота: 2MHz для 802.11ah и 10MHz для 802.11p;

В настоящее время в OpenWifi обеспечена поддержка SDR-платформ на базе FPGA Xilinx ZC706 с приёмопередатчиками Analog Devices FMCOMMS2/3/4, а так же связок (FPGA + RF) ADRV9361Z7035 SOM + ADRV1CRR-BOB и ADRV9361Z7035 SOM + ADRV1CRR-FMC. Для загрузки сформирован готовый образ SD-карты на базе ARM Linux. В планах поддержка связок ADRV9364Z7020 SOM + ADRV1CRR-BOB, Xilinx zed + FMCOMMS2/3/4, Xilinx ZCU102 + FMCOMMS2/3/4 и Xilinx ZCU102 + ADRV9371. Стоимость компонентов, задействованных в первом прототипе OpenWifi, составила около 1300 евро, но ведётся портирование на более дешёвые платы. Например стоимость решения на базе Analog Devices ADRV9364-Z7020 составит 700 евро, а на базе ZYNQ NH7020 - 400 евро.

Тестирование производительности подключения клиента с USB-адаптером TL-WDN4200 N900 к точке доступа на базе openwifi позволило добиться пропускной способности 30.6Mbps (TCP) и 38.8Mbps (UDP) при передаче данных от точки доступа к клиенту и 17.0Mbps (TCP) и 21.5Mbps (UDP) при передаче от клиента к точке доступа. Для управления могут использоваться штатные утилиты Linux, такие как ifconfig и iwconfig, а также специализированная утилита sdrctl, работающая через netlink и позволяющая управлять работой SDR на низком уровне (манипулировать регистрами, менять настойки квантования времени и т.п.).



Из других открытых проектов, экспериментирующих с Wi-Fi стеком можно отметить проект Wime, развивающий совместимый с IEEE 802.11 a/g/p передатчик на базе GNU Radio и обычного ПК. Программные открытые беспроводные стеки 802.11 также развивают проекты Ziria и Sora (Microsoft Research Software Radio).



  1. Главная ссылка к новости (https://fosdem.org/2020/schedu...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09
  3. OpenNews: Выпуск GNU Radio 3.8.0
  4. OpenNews: Проект по использованию Wi-Fi чипов Broadcom в качестве универсального передатчика
  5. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
  6. OpenNews: Готовится к производству HackRF, устройство для создания произвольных беспроводных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openwifi, sdr, wifi, wireless
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:30, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Неужели будет истинно свободный WiFi-чип без блобов?..
    А я доживу до того момента, когда будет полностью свободный аналог ESP32, на основе RISC-V и OpenWifi или что-то в этом роде?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:16, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналог будет, а свобода его использования - сомнительно.
     
  • 2.11, Атананимус (?), 16:57, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Врядли. Если блоб можно свободно менять, то фиг его FCC пролицензирует в штатах
     
     
  • 3.14, имя (ok), 17:45, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и без модемных блобов полно поводов отказать в сертификации, если очень захочется. Те же задержки и поиск метеорадаров перед первым анонсированием SSID в диапазоне 5 ГГц в зависимости от региона реализованы уже на уровне операционок, а не модемов.
     
     
  • 4.15, имя (ok), 18:00, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнил, как этот прикол называется: https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_frequency_selection
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:16, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пусть пролицензирует какую-то конкретную сборку, подписанную собственной подписью. А кому надо, тот зальёт свою сборку.
     
     
  • 4.20, Атананимус (?), 18:31, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А кому надо, тот зальёт свою сборку.

    Там именно ограничение на то, что нельзя заливать сторонние сборки, т.к. лицензируется программно-аппаратный комплекс целиком

     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 15:33, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А ну поправьте меня кто в этом хорошо разбирается: они взяли закрытый проприетарный FPGA, закрытый проприетарный и дорогущий универсальный приёмопередатчик и сделали софтварную WiFi карточку?
    В этом есть какой-то практический смысл?
    Или это первый этап какого-то большого плана?
    В чём крутость-то?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Насколько я понимаю, всё, что смоделировано внутри FPGA может быть отлито в железе при желании. Просто прототипировать удобнее так, чем целыми пробными партиями литографировать тестовый шлак проходной
     
     
  • 3.6, Crazy Alex (ok), 16:05, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл, если тогда пользователю всё равно достанется нечто с непонятной и немодифицируемой внутренней логикой. А вот если это прошивка для массово производимых FPGA - то, как минимум, эта самая прошивка вполне себе доступна для просмотра и и изменения.
     
     
  • 4.9, Урри (?), 16:24, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну написали же - если проект будет воспринят положительно и найдется инвестор, то FPGA будет выкинуто на мороз, а вся схемотехника наново отпечатана на заводе.
     
     
  • 5.23, Crazy Alex (ok), 18:35, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда действительно смысл действа неясен. Просто вайфай чип с известными спеками - мелко как-то
     
     
  • 6.29, Комментатор (?), 19:49, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Делать людям нечего, спеки открывают на вайфай чипы. Лучше бы комментарии в Интернетах писали!
     
  • 5.26, Cradle (?), 19:41, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вся схемотехника наново отпечатана на заводе

    большинство fpga студентов как раз вот этот шаг и недооценивают, изза чего 99.99% таких начинаний дальше opencores.org не проходят. А с wifi ему гарантировано туда дорога, потому что скомбинировать на одном кристале работоспособный HF дизайн с развитой cmos логикой умеют только несколько спецов во всем мире, и они уже заняты.

     
  • 3.12, Атананимус (?), 16:59, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >всё, что смоделировано внутри FPGA может быть отлито в железе при желании

    А на сколько я понимаю - то не всегда, по крайней мере на OpenCores есть варианты с FPGA без ASIC

     
  • 2.4, Мишаня (??), 15:39, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что можно запустить на FGPA позже можно реализовать "в железе" без FGPA
     
     
  • 3.22, bw (ok), 18:32, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С блобами и закладками, как мы все это любим.
    Причем тов. Майор сделает такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 19:57, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Параноики могут купить себе FPGA и прошить
     
  • 2.5, Crazy Alex (ok), 16:02, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    НУ так всё равно где-то придётся остановиться. Дальше ты скажешь: "они взяли закрытый транзистор"... и так далее? Это если насчёт проприетарности. Но вот стоимость - это да, там, я так понял, оно от $1500 где-то начинается.

    А так - смысл, мне кажется, очевиден - на такой штуке можно реализовать любой стандарт в пределах спек железа, он может обновляться, кастомизироваться под задачи пользователя. Если загнать хотя бы в $600 - лично мне уже было бы интересно.

     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 16:09, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где-то придётся остановиться. Дальше ты скажешь: "они взяли закрытый транзистор"... и так далее?

    Я могу чего-то не знать, могу где-то ошибаться, но демагогией, буквоедством и кретинизмом не страдаю.

     
     
  • 4.10, Crazy Alex (ok), 16:36, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда где ты собираешься проводить планку? Понятно же, что всегда упрёмся в какой-то хардвер, который на коленке не сделать.
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:05, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, начет закрытых транзисторов. Вот я, допустим, закажу партию таких чипов на заводе Микрон (к примеру), как проверить, действительно ли мне напечатали мою схему? Снять пластик в кислоте и смотреть под микроскопом? Так я же там ничего не пойму...
     
     
  • 4.18, Слесарь с Микрона (?), 18:25, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если на Микроне, то надо купить лупу с четырехкратным увеличением и внимательно рассмотреть все транзисторы.
     
     
  • 5.38, N (?), 21:19, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а если без шуток, то 130нм у них можно заказать, и там уже лупа ничего не даст.
     
  • 4.19, Crazy Alex (ok), 18:28, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и я о том же
     
  • 4.21, zzz (??), 18:31, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 70-ых спокойно снимали послойно процессоры Intel, а тут - такая проблема, такая проблема...
     
     
  • 5.30, Cradle (?), 19:49, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так тайваньцы за небольшие деньги сделают, сервис у них такой: http://www.ic-cracker.com
     
     
  • 6.31, Cradle (?), 19:50, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пардон, гонкконгцы
     

  • 1.24, Аноним (17), 18:53, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На той комплектухе, что используется уже сейчас,
    >Полоса пропускания 20MHz и диапазон частот от 70 MHz до 6 GHz;
    >Легко изменяемая полоса пропускания и частота: 2MHz для 802.11ah и 10MHz для 802.11p;

    можно и на радиолюбительских диапазонах гонять (144 - 146, 430 - 440 МГц). Это гораздо дальше, чем на 2.4 ГГц.

     
     
  • 2.25, Fantomas (??), 19:32, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот был бы прикол если при полосе пропускания 10 МГц задействовать диапазон от 3 до 30 МГц т.е. весь диапазон коротких волн )))))))
     
     
  • 3.27, Cradle (?), 19:44, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UWB именно так работает, только разработчику нужно мозги правильно настроить
     
     
  • 4.32, EW (?), 19:52, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы себе широкополосную антенну 3-30 МГц представляете?
     
     
  • 5.34, Cradle (?), 20:03, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот как-то так?: https://at-communication.com/hf_military_antennas_portable/at/hf_ssb_antennas_

    [сарказм конечно :]

     
  • 2.28, EW (?), 19:48, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть уже такое, 420-450 МГц
    http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/420-–-450-mhz-embedded-ofdm-transc
     

  • 1.35, Аноним (35), 20:32, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечательно, AD9361 стоит 33 рубля за штуку, не дорого. Но станет это стандартом, когда я смогу паяльником соеденить AD9361 и FPGA, а это порядка 12х12=144 контактов, да вот простые провода врядли дадут качественную связь. Так что пока, это не open-hardware. Еще бы open-fpga-video card...
     
     
  • 2.36, Cradle (?), 20:42, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, это как раз не проблема - плата заказывается за 5уе у китайцев, bga паяется с плиткой и феном вполне себе, после небольшой тренировки, температуру плитки только желательно контролировать поточнее,  150°C
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 21:08, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bga паяется на готовую плату (а это производство), нужен фен, все это высокие технологии. а готовая плата на AD9361 стоит 50к рублей. опять повторюсь - это не open-hardware
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру