Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09

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|1.1, Аноним (1), 11:40, 22/10/2019 [ответить]
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Поясните за легальность использования в западных странах, в частности в США, России и, скажем, Германии
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|2.3, Аноним (3), 11:52, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тут нюансы. По букве закона - нелегально. По факту - пока ты не пытаешься притворяться настоящим оператором, не лезешь в их частоты и мощностью не отсвечиваешь на их оборудовании - на тебя всем пофигу. Но если заметят, то приедет пативен и тебе вежливо начнут задавать вопросы, в основном на предмет "какого хрена работаем вне специально подготовленной лаборатории". Ну и штраф выпишут, если других грехов не найдут.
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|1.4, ryoken (ok), 11:59, 22/10/2019 [ответить]
|+1 +/–
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Поджскажите, в целях повышения уровня образованности. Это хотя бы в теории имет шансы заместить какого-либо ОпСоса?
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|2.6, Michael Shigorin (ok), 12:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя бы в теории, думаю, возможно взятие на вооружение каким-нить оператором. А вот что делать с тамошними сертификациями -- не знаю, разве что самостоятельно проходить...
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|2.7, ixrws (??), 12:16, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не может, потому что Опсос это не реализация стандарта, а бизнес с кучей завязок на регулирующие органы, взятки и прочие знакомства.
Может ли эта реализация и другие для 3g, 2g и gsm использоваться как замена того оборудования, что сейчас у Опсосов? Да может, но при допиливании, где-то для более точной работы баг в баг, где-то для б'льшей производительности. Будет ли какой-то Опсос это использовать? Нет, ибо им проще взять что-то у нокии, эриксона, хуавея, потому что там всё работает из коробки + есть поддержка, то есть не нужно иметь своих спецов окромя монтажников.
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|1.5, васян (?), 12:03, 22/10/2019 [ответить]
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а сколько примерно стоит оборудование, которое позволит организовать прлстую БС？ ну там что бы клиенты могли подключаться, в интернеты выходить и даже звонить друг-дружке.. ？
и главное - есть ли полноценные хау-тушки, описывающие процесс в простейшем исполнении？
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|2.8, Аноим (?), 12:42, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дополню вопрос: можно ли всё купить на Алиэкспресс и развернуть по обучающему ролику с Youtube?
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|2.9, Аноним (9), 13:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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usrpb210 ~80к руб, + usim и программатор к ним. Радиус действия БС будет макс 50 метров прямой видимости. + Очень мало клиентов (десяток не больше).
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