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Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09

22.10.2019 11:36

Состоялся релиз проекта srsLTE 19.09, развивающего открытый стек для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приемопередатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3.

SrsLTE включает реализацию LTE UE (User Equipment, клиентские компоненты для подключения абонента к сети LTE), базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), а также элементов опорной сети LTE (MME - Mobility Management Entity для взаимодействия с базовыми станциями, HSS - Home Subscriber Server для хранения базы абонентов и информации о привязанных к абонентам услугах, SGW - Serving Gateway для обработки и маршрутизации пакетов для базовых станций, PGW - Packet Data Network Gateway для присоединения абонента к внешним сетям.

В новой версии:

  • Для уровней LTE MAC, RLC и PDCP реализована начальная поддержка технологии радиодоступа NR (New Radio), разработанной для мобильных сетей 5G;
  • В реализацию стандарта NB-IoT (Narrowband Internet of Things), используемого для подключения к мобильной сети автономных устройств интернета вещей, добавлен код для синхронизации;
  • Добавлена поддержка криптографических алгоритмов EIA3 и EEA3, основанных на потоковом шифре ZUC;
  • В srsENB (реализация базовой станции) появилась поддержка технологии CSFB (Circuit Switched FallBack), позволяющей при осуществлении голосового вызова откатиться на 3G, если сеть LTE поддерживает только режим передачи данных;
  • Добавлен слой для запуска тестов TTCN-3 для проверки соответствия стандарту компонентов, используемых для подключения абонента к сети LTE;
  • В симулятор каналов добавлена новая модель симуляции связи в скоростных поездах;
  • Избавлены от блокирующих режимов работы слои RRC и NAS.



Основные возможности:

  • Система может работать с любыми программируемыми приемопередатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать с полосой пропускания 30.72 МГц. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;
  • Высокоскоростной оптимизированный декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Мбит/с на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Мбит/с;
  • Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;
  • Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);
  • Протестированные полосы пропускания: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 МГц;
  • Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);
  • Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;
  • Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;
  • Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;
  • Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором Wireshark;
  • Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;
  • Детализированные файлы конфигурации;
  • Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/srsLTE/srsL...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.03
  3. OpenNews: Facebook открыл платформу для быстрого развёртывания LTE-сетей
  4. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  5. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
  6. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lte, srslte, gsm
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:40, 22/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Поясните за легальность использования в западных странах, в частности в США, России и, скажем, Германии
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:52, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тут нюансы. По букве закона - нелегально. По факту - пока ты не пытаешься притворяться настоящим оператором, не лезешь в их частоты и мощностью не отсвечиваешь на их оборудовании - на тебя всем пофигу. Но если заметят, то приедет пативен и тебе вежливо начнут задавать вопросы, в основном на предмет "какого хрена работаем вне специально подготовленной лаборатории". Ну и штраф выпишут, если других грехов не найдут.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 11:59, 22/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Поджскажите, в целях повышения уровня образованности. Это хотя бы в теории имет шансы заместить какого-либо ОпСоса?
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 12:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы в теории, думаю, возможно взятие на вооружение каким-нить оператором.  А вот что делать с тамошними сертификациями -- не знаю, разве что самостоятельно проходить...
     
  • 2.7, ixrws (??), 12:16, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не может, потому что Опсос это не реализация стандарта, а бизнес с кучей завязок на регулирующие органы, взятки и прочие знакомства.

    Может ли эта реализация и другие для 3g, 2g и gsm использоваться как замена того оборудования, что сейчас у Опсосов? Да может, но при допиливании, где-то для более точной работы баг в баг, где-то для б'льшей производительности. Будет ли какой-то Опсос это использовать? Нет, ибо им проще взять что-то у нокии, эриксона, хуавея, потому что там всё работает из коробки + есть поддержка, то есть не нужно иметь своих спецов окромя монтажников.

     

  • 1.5, васян (?), 12:03, 22/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    а сколько примерно стоит оборудование, которое позволит организовать прлстую БС？ ну там что бы клиенты могли подключаться, в интернеты выходить и даже звонить друг-дружке.. ？
    и главное - есть ли полноценные хау-тушки, описывающие процесс в простейшем исполнении？
     
     
  • 2.8, Аноим (?), 12:42, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дополню вопрос: можно ли всё купить на Алиэкспресс и развернуть по обучающему ролику с Youtube?
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    usrpb210 ~80к руб, + usim и программатор к ним. Радиус действия БС будет макс 50 метров прямой видимости. + Очень мало клиентов (десяток не больше).
     

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