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Представлен LibreBMC, открытый BMC-контроллер на базе архитектуры POWER

10.05.2021 22:48

Организация OpenPOWER Foundation анонсировала новый проект LibreBMC, нацеленный на создание полностью открытого контроллера BMC (Baseboard Management Сontroller) для серверов, применяемых в центрах обработки данных. LibreBMC будет развиваться как совместный проект, в которому уже присоединились такие компании, как Google, IBM, Antmicro, Yadro, и Raptor Computing Systems.

BMC представляет собой устанавливаемый в серверах специализированный контроллер, имеющий свой CPU, память, хранилище и интерфейсы опроса датчиков, который предоставляет низкоуровневый интерфейс для мониторинга и управления серверным оборудованием. При помощи BMC независимо от работающей на сервере операционной системы можно отслеживать состояние датчиков, управлять питанием, прошивками и дисками, организовать удалённую загрузку по сети, обеспечить работу консоли удалённого доступа и т.п.

LibreBMC развивается в соответствии с принципами Open Hardware. Помимо открытых схем, проектной документации и спецификаций, для разработки планируется использовать открытый инструментарий. В частности для создания электронных схем SoC задействован фреймворк LiteX, а для разработки решений на базе FPGA применяется пакет SymbiFlow. Подготовленная в итоге плата будет соответствовать спецификации DC-SCM, определяющей требования к управляющим модулям, используемым в серверном оборудовании, развиваемом проектом Open Compute.

LibreBMC будет комплектоваться процессором на базе открытой архитектуры POWER. В качестве прошивки будет использоваться стек OpenBMC, в своё время разработанный компанией Facebook и преобразованный в совместный проект, развиваемый под эгидой организации Linux Foundation. Применение OpenBMC в сочетании с проектом LibreBMC позволит получить полностью открытый продукт, сочетающий открытое оборудование и открытую прошивку. В настоящее время LibreBMC находится на стадии проектирования прототипа, реализуемого с использованием FPGA Lattice ECP5 и Xilinx Artix-7.

  1. Главная ссылка к новости (https://openpowerfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания IBM открыла наработки, связанные с процессором A2O POWER
  3. OpenNews: IBM объявил об открытии архитектуры процессоров Power
  4. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
  5. OpenNews: Facebook открыл программные стеки для BMC-контроллеров и сетевых коммутаторов
  6. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55123-librebmc
Ключевые слова: librebmc, openpower, bmc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 22:53, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Плата? Это как на старых Тианах и Супермикрах - в отдельный OPMA-slot?
    Запилили бы микруху чтоб вместо ASPEED впаять можно было! :)
    Но вообще круто. Такая важная вещь, как БМК, должна быть открытой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:56, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Наверно павер напрасно пытался усидеть на нескольких стульях одновременно. Разосоался со всеми партнёрами, а мог бы до сих пор доминировать во всех областях. Теперь они потеряли практически все рынки (с таким то ценником) и пытаются выехать на волне хайпа китайских бэкдоров.
     
  • 1.3, Онаним (?), 23:21, 10/05/2021 [ответить]  
    		• –4 +/
    POWER
    Сфейспалмил.
    Что ни Libre*, то пованивает в последнее время.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 00:01, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так это от тебя пованивает, икспертизой
     
  • 2.5, нах. (?), 00:40, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо, выбор есть, что-ли? risc-v все еще почти уже совсем окончательно но немного не готов для дескт...тьфу,простите, bmc.

    А тут ibm расщедрилась - выкинула спеку _работающего_ процессора, причем, помнится, вместе с эмулятором, который эти друзья и пользуют, невозбранно.

    >     Что ни Libre*, то пованивает в последнее время.

    always have been. Это ж белки-истерички, из той же компании что линoops без драйверов реального железа (ТАМ ПРОПРИЕТАРНЫЕ БЛОБЫ!) и загрузчики для полутора ноутбуков (только не работает wifi, клавиатура, экран и управление питанием - но уже можно загрузить линoops!)

     
     
  • 3.6, Соня Мармеладова (?), 00:54, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SUN в свое время выкинула спеку своих SPARCов. И никто не кинулся их штамповать, потому что не нужен.
     
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