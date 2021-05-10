Представлен LibreBMC, открытый BMC-контроллер на базе архитектуры POWER

Организация OpenPOWER Foundation анонсировала новый проект LibreBMC, нацеленный на создание полностью открытого контроллера BMC (Baseboard Management Сontroller) для серверов, применяемых в центрах обработки данных. LibreBMC будет развиваться как совместный проект, в которому уже присоединились такие компании, как Google, IBM, Antmicro, Yadro, и Raptor Computing Systems.

BMC представляет собой устанавливаемый в серверах специализированный контроллер, имеющий свой CPU, память, хранилище и интерфейсы опроса датчиков, который предоставляет низкоуровневый интерфейс для мониторинга и управления серверным оборудованием. При помощи BMC независимо от работающей на сервере операционной системы можно отслеживать состояние датчиков, управлять питанием, прошивками и дисками, организовать удалённую загрузку по сети, обеспечить работу консоли удалённого доступа и т.п.

LibreBMC развивается в соответствии с принципами Open Hardware. Помимо открытых схем, проектной документации и спецификаций, для разработки планируется использовать открытый инструментарий. В частности для создания электронных схем SoC задействован фреймворк LiteX, а для разработки решений на базе FPGA применяется пакет SymbiFlow. Подготовленная в итоге плата будет соответствовать спецификации DC-SCM, определяющей требования к управляющим модулям, используемым в серверном оборудовании, развиваемом проектом Open Compute.

LibreBMC будет комплектоваться процессором на базе открытой архитектуры POWER. В качестве прошивки будет использоваться стек OpenBMC, в своё время разработанный компанией Facebook и преобразованный в совместный проект, развиваемый под эгидой организации Linux Foundation. Применение OpenBMC в сочетании с проектом LibreBMC позволит получить полностью открытый продукт, сочетающий открытое оборудование и открытую прошивку. В настоящее время LibreBMC находится на стадии проектирования прототипа, реализуемого с использованием FPGA Lattice ECP5 и Xilinx Artix-7.



