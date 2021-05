Представлен LibreBMC, открытый BMC-контроллер на базе архитектуры POWER

А чо, выбор есть, что-ли? risc-v все еще почти уже совсем окончательно но немного не готов для дескт...тьфу,простите, bmc. А тут ibm расщедрилась - выкинула спеку _работающего_ процессора, причем, помнится, вместе с эмулятором, который эти друзья и пользуют, невозбранно. > Что ни Libre*, то пованивает в последнее время. always have been. Это ж белки-истерички, из той же компании что линoops без драйверов реального железа (ТАМ ПРОПРИЕТАРНЫЕ БЛОБЫ!) и загрузчики для полутора ноутбуков (только не работает wifi, клавиатура, экран и управление питанием - но уже можно загрузить линoops!)