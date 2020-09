Компания IBM открыла наработки, связанные с процессором A2O POWER

2.5 , mos87 ( ok ), 16:49, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – автотаз не спасёт и это только сколково, только хардкор

3.6 , Аноним ( - ), 16:53, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ага, лешись последних технологий подаренных союзом и станешь эталонным папуасом. Хотя вообще автотах тут причем ?

4.8 , mos87 ( ok ), 16:59, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >лешись жизнь твоя... жестянка.

5.14 , Аноним ( 14 ), 17:31, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Да , так лошару, орфографический прием , как учили !

4.11 , Аноним ( 11 ), 17:14, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А союзу эти технологии "подарили" кто, правильно американцы.

4.12 , пох. ( ? ), 17:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > последних технологий подаренных союзом союз их вообще-то у итальянцев купил. Причем первое время было вполне похоже (ну да, на фиат и было похоже, не на мерседес жеж - что купили, то и купили) Не вижу что вам мешает в любое время повторить то же самое так же плохо. Скорее уж надо радоваться увиденному мной давеча на дороге заблудившемуся совко-некст. (или это нёхъ читается?) После апокалипсиса на всем остальном ездить все равно не получится, а у итальянцев такое не купишь, они, дурачье - дороги строят, а не машины, способные проехать по направлению. 5.21 , Oxyd76 ( ? ), 17:58, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам про ЕС-ЭВМ (IBM S/360 S/370), а вы про свои тазы-фиаты. Кто, как говорится о чём...

6.24 , пох. ( ? ), 18:02, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык, тазы-то, пожалуй, были еще и получше ЕС. Их, в конце-концов, купили, а не сп-ли неудачную модель в неудачный момент. 7.27 , Аноним ( 27 ), 19:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какой модельный ряд у МежДелМаша был более удачным в 1970-х?

4.15 , Аноним ( 27 ), 17:32, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ага, лешись последних технологий подаренных союзом и станешь эталонным папуасом. Ага, пошли их к лешему.

4.17 , Аноним ( 14 ), 17:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Боты агенты, засланные казачки ж первый второй, расчитайсь !

4.19 , Михрютка ( ok ), 17:53, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хотя вообще

> автотах тут причем ? Не автотах, а автотрах. Такая специальная машинка, которая автоматически трахает тех, кто пишет "лешись" вместо "лишись". Тоже, кстати, неоригинальная разработка, её в совке передрали с немецкого трофейного "Флюгегехаймена" 43-го года выпуска.

3.9 , пох. ( ? ), 17:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В сколково место тоже проклято, инфа из первых рук. 2.13 , Аноним ( 13 ), 17:23, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И что чек тебе на покупку пришлют не беспокойся.

2.18 , Михрютка ( ok ), 17:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Схемы по переоборудованию тракторных заводов под производство выложили ? Ну и нафиг

> нужна суперфигня которая делается в условиях закрытой и недоступной никому технологии. Ну продали вам Фаб 30. Так вы ж уже десять лет жалуетесь, что тракторный завод найти не можете. 3.26 , Аноним ( 26 ), 18:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну наладь там производство, если такой умный. И про обвязку не забудь. Всё что надо открыли. А я этот чипотаз у твоего стартапа даже куплю. Может быть. Рублей за 200