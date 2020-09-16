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Компания IBM открыла наработки, связанные с процессором A2O POWER

16.09.2020 16:21

Компания IBM объявила о передаче сообществу OpenPOWER процессорного ядра A2O POWER и FPGА-окружения для симуляции работы эталонного процессора на его основе. Связанные с A2O POWER документация, схемы и описания аппаратных блоков на языках Verilog и VHDL опубликованы на GitHub под лицензией CC-BY 4.0.

Дополнительно сообщается о передаче сообществу OpenPOWER инструментария Open-CE (Open Cognitive Environment), основанного на IBM PowerAI. Open-CE предлагает коллекцию настроек, рецептов и скриптов для упрощения создания и развёртывания систем машинного обучения на базе таких фреймворков, как TensorFlow и PyTorch, через формирование готовых пакетов или образов контейнеров для запуска под управлением платформы Kubernetes. До этого в руки сообщества OpenPOWER была передана архитектура набора команд (ISA) Power и спецификации, связанные с процессором A2I POWER.

Процессорное ядро A2O POWER разработано для встраиваемого применения в системах на чипе (SoC), поддерживает неупорядоченное выполнение команд и диспетчеризацию, обеспечивает многопоточность (2 потока SMT), имеет GSHARE-подобные средства предсказания ветвления и предоставляет 64-разрядную архитектуру набора команд Power 2.07 Book III-E. A2O продолжает развитие ранее открытого ядра A2I в области оптимизации производительности отдельных потоков и использует аналогичный модульный дизайн и структуру взаимодействия узлов.

Модульный дизайн подразумевает наличие MMU, движка выполнения микрокода и интерфейса подключения акселераторов AXU (Auxiliary Execution Unit), позволяющего создавать специализированные решения на базе A2O, оптимизированные для различных видов нагрузки, например, для ускорения операций машинного обучения.



  1. Главная ссылка к новости (https://openpowerfoundation.or...)
  2. OpenNews: IBM объявил об открытии архитектуры процессоров Power
  3. OpenNews: Развивается открытая рабочая станция на базе CPU IBM POWER8
  4. OpenNews: Google и Rackspace разрабатывают открытую архитектуру серверов на базе CPU POWER9
  5. OpenNews: Опубликованы первые компоненты открытой микроархитектуры MIPS R6
  6. OpenNews: IBM открыл тулкит гомоморфного шифрования для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53725-power
Ключевые слова: power, ibm, a2o, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:41, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Ну, открыла и открыла.

    // b.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:47, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты просто завидуешь. Тут емнип показатели в пору risc-v закапывать.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 16:56, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Тут показатели на прадажу нагибательской технологии и открытия сего для формирования позитивного мнения у будущего, обслуживающего персонала и полицаек
     
  • 2.4, mos87 (ok), 16:48, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нет чтоп скроллинг сосноли запилить
     
     
  • 3.20, Oxyd76 (?), 17:56, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я буду долго смеяться, если именно МежДелМаш(КрасноШапка) и запатчит ядро на предмет скролла.
     
     
  • 4.25, НяшМяш (ok), 18:30, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее скажут "у нас в третьем гноме в терминале скроллится, нотабуг".

    Ну или анонсируют systemd-scrolled.

     

  • 1.2, Аноним (-), 16:47, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Схемы по переоборудованию тракторных заводов под производство выложили ? Ну и нафиг нужна суперфигня которая делается в условиях закрытой и недоступной никому технологии.
     
     
  • 2.5, mos87 (ok), 16:49, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    автотаз не спасёт и это

    только сколково, только хардкор

     
     
  • 3.6, Аноним (-), 16:53, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ага, лешись последних технологий подаренных союзом и станешь эталонным папуасом. Хотя вообще автотах тут причем ?
     
     
  • 4.8, mos87 (ok), 16:59, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >лешись

    жизнь твоя... жестянка.


     
     
  • 5.14, Аноним (14), 17:31, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да , так лошару, орфографический прием , как учили !
     
  • 4.11, Аноним (11), 17:14, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А союзу эти технологии "подарили" кто, правильно американцы.
     
  • 4.12, пох. (?), 17:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > последних технологий подаренных союзом

    союз их вообще-то у итальянцев купил. Причем первое время было вполне похоже (ну да, на фиат и было похоже, не на мерседес жеж - что купили, то и купили)

    Не вижу что вам мешает в любое время повторить то же самое так же плохо.

    Скорее уж надо радоваться увиденному мной давеча на дороге заблудившемуся совко-некст. (или это нёхъ читается?) После апокалипсиса на всем остальном ездить все равно не получится, а у итальянцев такое не купишь, они, дурачье - дороги строят, а не машины, способные проехать по направлению.

     
     
  • 5.21, Oxyd76 (?), 17:58, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам про ЕС-ЭВМ (IBM S/360 S/370), а вы про свои тазы-фиаты. Кто, как говорится о чём...
     
     
  • 6.24, пох. (?), 18:02, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык, тазы-то, пожалуй, были еще и получше ЕС.

    Их, в конце-концов, купили, а не сп-ли неудачную модель в неудачный момент.

     
     
  • 7.27, Аноним (27), 19:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой модельный ряд у МежДелМаша был более удачным в 1970-х?
     
  • 4.15, Аноним (27), 17:32, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ага, лешись последних технологий подаренных союзом и станешь эталонным папуасом.

    Ага, пошли их к лешему.

     
  • 4.17, Аноним (14), 17:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Боты агенты, засланные казачки ж первый второй, расчитайсь !
     
  • 4.19, Михрютка (ok), 17:53, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хотя вообще
    > автотах тут причем ?

    Не автотах, а автотрах. Такая специальная машинка, которая автоматически трахает тех, кто пишет "лешись" вместо "лишись".

    Тоже, кстати, неоригинальная разработка, её в совке передрали с немецкого трофейного "Флюгегехаймена" 43-го года выпуска.


     
  • 3.9, пох. (?), 17:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В сколково место тоже проклято, инфа из первых рук.

     
  • 2.13, Аноним (13), 17:23, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что чек тебе на покупку пришлют не беспокойся.
     
  • 2.18, Михрютка (ok), 17:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Схемы по переоборудованию тракторных заводов под производство выложили ? Ну и нафиг
    > нужна суперфигня которая делается в условиях закрытой и недоступной никому технологии.

    Ну продали вам Фаб 30. Так вы ж уже десять лет жалуетесь, что тракторный завод найти не можете.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну наладь там производство, если такой умный. И про обвязку не забудь. Всё что надо открыли. А я этот чипотаз у твоего стартапа даже куплю. Может быть. Рублей за 200
     

  • 1.10, Аноним (13), 17:11, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сворачивают разработки? Давно пора.
     
     
  • 2.23, Oxyd76 (?), 18:01, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем резать курицу несущую золотые... Нет, алмазные яицы? Там вам не тут. Хотя МежДелМаш может выкинуть фортеля, но судя по последним новостям, от них, вероятность этого сильно меньше чем в 90-х, когда они метались как дурная курица по курятнику.
     

  • 1.16, Аноним (27), 17:34, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Процессорное ядро A2O POWER разработано для встраиваемого применения в системах на чипе (SoC)

    Опять не для применения в ПК

     
  • 1.22, YetAnotherOnanym (ok), 17:58, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напоминает какого-нибудь шефа ресторана с пригоршней мишленовских звёзд, который публикует подробный рецепт, зная, что нужной для его приготовления печи нет ни у кого, кроме него самого и пары его коллег.
     
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