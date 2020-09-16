Компания IBM открыла наработки, связанные с процессором A2O POWER

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|2.3, Аноним (3), 16:47, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты просто завидуешь. Тут емнип показатели в пору risc-v закапывать.
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|3.7, Аноним (-), 16:56, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Тут показатели на прадажу нагибательской технологии и открытия сего для формирования позитивного мнения у будущего, обслуживающего персонала и полицаек
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|3.20, Oxyd76 (?), 17:56, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я буду долго смеяться, если именно МежДелМаш(КрасноШапка) и запатчит ядро на предмет скролла.
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|4.25, НяшМяш (ok), 18:30, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скорее скажут "у нас в третьем гноме в терминале скроллится, нотабуг".
Ну или анонсируют systemd-scrolled.
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|1.2, Аноним (-), 16:47, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Схемы по переоборудованию тракторных заводов под производство выложили ? Ну и нафиг нужна суперфигня которая делается в условиях закрытой и недоступной никому технологии.
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|2.5, mos87 (ok), 16:49, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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автотаз не спасёт и это
только сколково, только хардкор
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|3.6, Аноним (-), 16:53, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ага, лешись последних технологий подаренных союзом и станешь эталонным папуасом. Хотя вообще автотах тут причем ?
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|4.11, Аноним (11), 17:14, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А союзу эти технологии "подарили" кто, правильно американцы.
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|4.12, пох. (?), 17:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> последних технологий подаренных союзом
союз их вообще-то у итальянцев купил. Причем первое время было вполне похоже (ну да, на фиат и было похоже, не на мерседес жеж - что купили, то и купили)
Не вижу что вам мешает в любое время повторить то же самое так же плохо.
Скорее уж надо радоваться увиденному мной давеча на дороге заблудившемуся совко-некст. (или это нёхъ читается?) После апокалипсиса на всем остальном ездить все равно не получится, а у итальянцев такое не купишь, они, дурачье - дороги строят, а не машины, способные проехать по направлению.
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|5.21, Oxyd76 (?), 17:58, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам про ЕС-ЭВМ (IBM S/360 S/370), а вы про свои тазы-фиаты. Кто, как говорится о чём...
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|6.24, пох. (?), 18:02, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык, тазы-то, пожалуй, были еще и получше ЕС.
Их, в конце-концов, купили, а не сп-ли неудачную модель в неудачный момент.
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|4.15, Аноним (27), 17:32, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ага, лешись последних технологий подаренных союзом и станешь эталонным папуасом.
Ага, пошли их к лешему.
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|4.17, Аноним (14), 17:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Боты агенты, засланные казачки ж первый второй, расчитайсь !
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|4.19, Михрютка (ok), 17:53, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотя вообще
> автотах тут причем ?
Не автотах, а автотрах. Такая специальная машинка, которая автоматически трахает тех, кто пишет "лешись" вместо "лишись".
Тоже, кстати, неоригинальная разработка, её в совке передрали с немецкого трофейного "Флюгегехаймена" 43-го года выпуска.
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|3.9, пох. (?), 17:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В сколково место тоже проклято, инфа из первых рук.
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|2.18, Михрютка (ok), 17:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Схемы по переоборудованию тракторных заводов под производство выложили ? Ну и нафиг
> нужна суперфигня которая делается в условиях закрытой и недоступной никому технологии.
Ну продали вам Фаб 30. Так вы ж уже десять лет жалуетесь, что тракторный завод найти не можете.
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|3.26, Аноним (26), 18:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну наладь там производство, если такой умный. И про обвязку не забудь. Всё что надо открыли. А я этот чипотаз у твоего стартапа даже куплю. Может быть. Рублей за 200
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|2.23, Oxyd76 (?), 18:01, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем резать курицу несущую золотые... Нет, алмазные яицы? Там вам не тут. Хотя МежДелМаш может выкинуть фортеля, но судя по последним новостям, от них, вероятность этого сильно меньше чем в 90-х, когда они метались как дурная курица по курятнику.
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|1.16, Аноним (27), 17:34, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Процессорное ядро A2O POWER разработано для встраиваемого применения в системах на чипе (SoC)
Опять не для применения в ПК
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|1.22, YetAnotherOnanym (ok), 17:58, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Напоминает какого-нибудь шефа ресторана с пригоршней мишленовских звёзд, который публикует подробный рецепт, зная, что нужной для его приготовления печи нет ни у кого, кроме него самого и пары его коллег.
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