Релиз FreeBSD 15.0

|
|1.3, Аноним (3), 10:06, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
|
Есть ли сейчас возможность запустить systemd? Полноценная работа DE его требует.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 10:26, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
>Полноценная работа DE его требует.
Такое DE надо патчить!
|
|
|
|3.16, Аноним (3), 10:38, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А с патчами это уже не полноценная, в том то и дело. Я вон смотрю раньше плазма прекрасно сама перезапускалась при падении, а теперь, видимо, полагается на systemd, потому что она постоянно падает с концами.
|
|
|
|
|
|5.61, Аноним (61), 12:19, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем же у вас её там так патчат, что аж зависает? В Gentoo не падает и не зависает.
|
|
|
|6.67, Аноним (3), 12:30, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Плазма на вейланде в генту постоянно падает и перезапускается не всегда. Kwin тоже периодически падает без причины (но перезапускается, без окон gtk2/gtk3/xwayland/wine, периодически без плазмы)
На иксах можно ожидать примерно 1 падение за месяц аптайма, падения kwin отследить сложнее -- он перезапускается мгновенно и без следов.
Есть проверенный десятилетиями способ всё уронить -- это открыть настройки и попытаться примерить различные параметры. Вопрос в немотивированных падениях.
|
|
|
|3.34, Аноним (3), 11:13, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Очень плохо. Ты лучше поинтересуйся, какие патчи накладывают, чтобы оно работало.
|
|3.39, Аноним (31), 11:23, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
1. Очень хорошо.
2. Не интересно.
3. Вам интересно - вы поищите.
|
|
|
|4.44, Аноним (3), 11:43, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Видимо, я просто лучше осведомлён. Ты напоминаешь тех ребят, которым "sway хватит для всего". Речь то о DE, и они без systemd всё хуже и ограниченнее работают.
|
|
|
|
|
|6.53, iPony128052 (?), 11:56, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самое первое, что перестанет работать без иксов - это GNOME
В 50-ой версии весной 2026 года.
Потом KDE 6.8 в конце 2026 года.
Так сейчас в FreeBSD рабочий GNOME 42 (2022 года).
Кому какое до этого дело...
|
|
|
|7.69, Аноним (31), 12:31, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так сейчас в FreeBSD рабочий GNOME 42 (2022 года).
Вообще-то 44.4. Но то же старьё.
|
|5.49, Аноним (31), 11:51, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Речь то о DE, и они без systemd всё хуже и ограниченнее работают.
Конкретнее? Ещё раз: kde работала прекрасно.
|
|
|
|6.54, Аноним (3), 11:58, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда это было? Раньше она работала. Конкретно перезапуск плазмы и менеджер процессов. Ну и там что-то по поводу запуска программ ноет в логах, периодически ломается взаимодействие между процессами и надо перезапускать. Работает только базовая функциональность с какими-то жуткими патчами.
|
|2.57, dannyD (?), 12:01, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>Есть ли сейчас возможность запустить systemd
зловонная гниль тянет свои лапки.
|
|1.4, Аноним (8), 10:06, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Меня волнует что будет со средами рабочего стола. Не понятно, вроде на FreeBSD нет такого оголтелого перехода на Wayland с x-server.
|
|
|
|2.9, IMBird (ok), 10:29, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Вяленд работает, но всякие утилиты и прочая мелочь завязаны на линукс, зачастую целенаправленно.
Иксы в этом плане более предсказуемо работают, особенно если не гнаться за модным-молодёжным. Но надо понимать, что для BSD-шника является нормальным в случае какой-то проблемы лезть искать её причины вплоть до конкретного участка кода, чтобы потом составить хотя бы развёрнутый issue.
|
|
|
|3.13, Аноним (8), 10:35, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>чтобы потом составить хотя бы развёрнутый issue.
Чтобы что получить в ответ на это иссуе? Что мы не поддерживаем ничего кроме Линукс?
|
|2.14, Аноним (14), 10:36, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А у них много собственных графических оболочек? Только Lummina на ум приходит. Остальное для Linux разрабатывается в первую очередь.
|
|
|
|3.20, Roman Dyaba (ok), 10:46, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
xfce оригинально была во FreeBSD, поэтому ставишь инастраивешь в соотвествии с man xorg + slim + xfce + xfwm4-themes и радуешься, что всё работает !
|
|3.48, Аноним (8), 11:47, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>А у них много собственных графических оболочек? Только Lummina на ум приходит. Остальное для Linux разрабатывается в первую очередь.
Я правильно понимаю что линуксоид по умолчанию считает весь свободный софт линуксячим? Меня всегда удивляла такая чока зрения. Но оно всё и делается, чтобы кроме линукса больше нигде не запустить.
|
|
|
|4.65, Аноним (65), 12:26, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линуксоиды это как православный поп - узурпировали гуманизм, сострадание, совесть и тд. Так же и линуксоид - свободный софт значит для линукса.
|
|2.32, Аноним (31), 11:12, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не понятно, вроде на FreeBSD нет такого оголтелого перехода на Wayland с x-server.
А зачем им эта оголтелость? Они упаковывают софт, не включают что-то принудительно. На 14 релизе проверял kde с wayland - прекрасно работало. На 15 скорее всего тоже будет работать - ещё не проверял.
|
|
|
|
|
|4.72, Аноним (31), 12:35, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прежде чем что-то заявлять, потрудились бы проверить факты.
14.3-RELEASE
Date: June 10, 2025
FreeBSD:14:quarterly
6.4.5.25.08.1
Plasma 6.4
Вторник, 17 июня 2025
|
|1.5, iPony128052 (?), 10:07, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Намечен к удалению во FreeBSD 16 драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт
Я думал тут прибижеще для любителей старины.
А вот что происходит.
|
|
|
|2.10, Аноним (8), 10:30, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур i386, armv6 и powerpc. Из 32-разрядных платформ оставлена только armv7. Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16.
По скорости отказа от старых архитектур не отстают от Линукс.
|
|1.6, Аноним (8), 10:10, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>На системах amd64 добавлена возможность использования более 4TB ОЗУ.
На х86 4 ГБУ ОЗУ а на amd64 4TB ОЗУ. Всё логично.
|
|1.11, Аноним (11), 10:31, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Здорово, что фрю тоже корпорации пилят. У фанатов GNU получается, есть свой уникальный GNU/Hard.
|
|
|
|
|
|
|
|4.21, Аноним (8), 10:48, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень жаль! Что-то должно перепадать. Мне а ещё кому днао чтобы перепадало это illumos.
|
|1.12, ryoken (ok), 10:35, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кучно релизы пошли :). Еще бы 2 БСДи для комплекта вышли, с HaikuOS вместе.
|
|1.17, 1111111 (?), 10:38, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Поддержку традиционного способа, при котором базовая система рассматривается как монолитное окружение, обновляемое при помощи утилиты freebsd-update, планируют удалить в ветке FreeBSD 16
Линукс покусал чтоль
|
|
|
|2.55, Аноним (59), 12:00, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Корректное обновление системы слишком сложна. Накатывайте по-новой.
|
|1.22, Roman Dyaba (ok), 10:48, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
XFCE оригинально была во FreeBSD, поэтому ставишь и настраивешь в соотвествии с man: xorg + slim + xfce + xfwm4-themes и радуешься, что всё работает !
pkg install xorg slim xfce xfwm4-themes firefox
service slim start
Ваш пользователь должен быть в группе wheel
|
|
|
|2.52, ryoken (ok), 11:54, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А вроде прям тут писали, что нетфликсы сползали на Линуксы? Врали?
|
|1.26, Фонтимос (?), 10:53, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В свете постоянных "шатаний" линУкca получается, что это сейчас самый "aдeкватный" дистро для работы. Стоит задуматься о переходе на него.
Иксы на месте, вейланд завезли, гном, плазма, крыса, матЭ, корица на месте, так-что для сомневающихся все есть.
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 11:09, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А ты не задумывайся -- сразу переходи. О своем опыте отпишись потом (видимо на следующий день, когда после испытанного ужаса вернешься обратно на линукс).
|
|2.28, Аноним (59), 11:09, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Во-первых это не дистро, во-вторых как раз фряху шатает ещё сильнее и с опережением повестки (дроп x86), в-третьих слишком толсто.
|
|
|
|3.35, Аноним (31), 11:14, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> с опережением повестки (дроп x86)
И это всё, что вы вписали в "шатание"? Попробуйте собрать современный софт под x86, удачи. Особенно браузеры.
FreeBSD гораздо стабильнее Linux.
|
|
|
|4.46, Аноним (59), 11:45, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Собираю тот самый современный софт в 64 + 32-битном виде для своей LFS системы и не заметил подвоха. Браузеры удаляют поддержку 32бит, но причина тут не в современности, а в гугле.
|
|
|
|5.58, Аноним (-), 12:03, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> (дроп x86)
> причина тут не в современности, а в гугле.
Забавно, как 6omжы-старьевщики рассказывают про теории заговора корпораций.
Хотя это никакой не заговор - для гугла процент таких юзеров на грани статистической погрешности - а просто здравый смысл не тратить время на хлам 20летней давности.
Но это же опенсорс, почему бы вам не сделать FreeBSDx86 15.0?
Почему это должны делать другие люди? У вас лапки?
|
|
|
|6.62, Аноним (59), 12:20, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как раз для себя и сделал 64+32, а фряха мне даром не нужна со своией корпо-френдли лицензией.
|
|1.33, Аноним (33), 11:12, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
После freebsd-update upgrade -r 15.0-RELEASE устал пальчик держать на ентер при обновлении, 30к патчей.Проще можно как-нибудь было?
|
|
|
|2.56, uldus (ok), 12:01, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там пересекаются изменения, которые изначально развивали в ветке 15-HEAD, а потом портировали в 14-STABLE. Насколько я помню, в прошлые разы подобные пересечения чистили, а в этот раз забили.
|
|1.68, Аноним (68), 12:30, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В чем преимущество сабжа перед линухом? Ранее неоднократно слышал, что фряха это тру и стабильность, а линух шляпа. Верно ли это?
|
|
|
|2.75, рппррппррпрп (?), 12:40, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Преимущество в том, чтобы не быть рабом штульмана
Никто насильно не загоняет в так называемую "свободу"
|
|2.76, warlock (??), 12:44, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Верно. Примеры следующие. В Linux сначала была кривая OSS, потом перешли на ALSA; в FreeBSD как была нормальная, человеческая OSS, так и остаётся. В Linux сначала сделали кривую devfs, потом удаснулись и сделали чуть более человеческий udev. В FreeBSD сразу сделали человеческую, адекватную devfs и она работает до сих пор.
|
|
|
|3.78, Аноним (77), 12:49, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Добавлю, что там OSS4, которая позволяет регулировать громкость отдельно для каждого приложения. И это без всяких пульсаудио, болтающихся в памяти.
|
|2.79, Аноним (31), 12:51, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В чем преимущество сабжа перед линухом?
Назовёте хотя бы одно нативное решение для СХД в Linux? Его нет.
Mdadm - отсутствует проверка целостности по хешсуммам и исправление при чтении (тихие ошибки вообще не заметит). При записи в режиме direct так вообще raid разваливается.
Btrfs - до сих пор raid 5/6 нестабилен.
Zfs - не в ядре, требуется пересборка модулей при каждом обновлении. Есть шанс, что не соберётся. Такое бывало.
FreeBSD - нативный zfs. И нет, openzfs != ZoL. Openzfs - слияние кода illumos, FreeBSD и ZoL.
|
|2.82, Big Robert TheTables (?), 13:02, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бсд постоянно проигрывала по серверным фичам типа поддержки смп, поэтому исчезла из топ500. Но сейчас, в ситуации, когда и генту с -systemd начинает подчас волновать и в целом этот раст подсовывают в неожиданные зависимости, фрибсд все больше и больше привлекательна для отказа от линукс.
|
|1.73, Аноним (73), 12:35, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Еще бы питон свежий в качестве основного, вот тогда совершенство будет!
|
|1.81, Алексей (??), 13:00, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я вот на Arch Linux перешёл, всем советую, только грамотно настройте маршруты, проблема в них, chat gpt подскажет как правильно это делается, у меня всё работает
|
|
|
|2.85, Аноним (31), 13:14, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> только грамотно настройте маршруты
А что с ними не так? Всё из коробки с сетью нормально было.
|