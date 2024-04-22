The OpenNET Project / Index page

Релиз FreeBSD 15.0

02.12.2025 09:50

После двух лет с момента публикации ветки 14.0 сформирован релиз FreeBSD 15.0. Установочные сборки подготовлены для архитектур amd64, aarch64, armv7, powerpc64, powerpc64le и riscv64. Дополнительно поставляются сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

Начиная с ветки FreeBSD 15, время сопровождения значительных веток после формирования первого релиза (15.0) сокращено с 5 до 4 лет, а новые значительные ветки будут формироваться раз в два года. Промежуточные выпуски (15.1, 15.2, 15.3) будут разрабатываться в рамках фиксированного цикла разработки, подразумевающего публикацию новых версий в одной ветке примерно через каждые 6 месяцев, а не раз в год как было до сих пор. C учётом одновременного сопровождения двух разных значительных веток, новый промежуточный выпуск будет публиковаться раз в 3 месяца (15.4, 16.1, 15.5, 16.2 и т.п.), за исключением подготовки первых релизов новых значительных веток, перед которыми будет 6-месячный перерыв в релизах (например, релиз 15.3 будет сформирован в июне 2027 года, 16.0 в декабре 2027, 15.4 - в марте 2028, 16.1 - в июне 2028).

Основные изменения во FreeBSD 15.0 (в официальном примечании к релизу, помимо специфичных для выпуска 15.0 изменений, упомянуты многие возможности, ранее добавленные в ветки 14.1, 14.2 и 14.3):

  • Предоставлена возможность использования пакетного менеджера pkg для установки и обновления компонентов базовой системы. Пакеты pkgbase могут поставляться на установочном носителе для offline-установки или загружаться из репозитория pkg.freebsd.org. В конфигурации pkg (/etc/pkg/FreeBSD.conf) репозиторий FreeBSD-base не включён по умолчанию. Инсталлятор bsdinstall предлагает два варианта установки: традиционный и с использованием пакетов (pkgbase). Поддержку традиционного способа, при котором базовая система рассматривается как монолитное окружение, обновляемое при помощи утилиты freebsd-update, планируют удалить в ветке FreeBSD 16. Новый метод, подразумевающий установку базовой системы как набора пакетов из репозитория FreeBSD-base, предложен по умолчанию в сборках для виртуальных машин и образов для облачных окружений, но пока рассматривается как экспериментальный для обычных систем.
  • Добавлена поддержка сборки FreeBSD в непривилегированных окружениях, не требующих наличия прав root. Без прав root также могут создаваться установочные iso-образы и системные образы для виртуальных машин. На этапе сборки права root были необходимы для создания файлов устройств, выставления прав доступа и монтирования дополнительных файловых систем (например, при создании дисковых образов).
  • Реализована поддержка воспроизводимых сборок, позволяющих убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений. Воспроизводимые сборки обеспечивают идентичность бинарных файлов, формируемых из исходного кода в разных сборочных окружениях.
  • Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур i386, armv6 и powerpc. Из 32-разрядных платформ оставлена только armv7. Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16.
  • Добавлены системные вызовы c реализацией механизма inotify для отслеживания изменений в файловых системах.
  • Добавлена поддержка именованных атрибутов файлов (расширенных атрибутов в стиле Solaris), которые планируют поддерживать в качестве альтернативного механизма управления расширенными атрибутами, доступного для ZFS и NFSv4. Отличия от традиционных для FreeBSD и Linux методов работы с расширенными атрибутами сводится к представлению атрибутов в служебной директории, не видимой в основном пространстве имён ФС и ассоциированной с файлом. Работа с атрибутами производится как с обычными файлами, например, для определения списка атрибутов можно выполнить функцию readdir().
  • Объявлен готовым к применению модуль mac_do, позволяющий задавать политики, разрешающие непривилегированным пользователям изменять учётные данные процессов. Для запуска команд под другим пользователем подготовлена утилита mdo похожая на утилиту su, но не требующая suid root.
  • Состояние DRM-драйверов i915 и amdgpu синхронизировано с ядром Linux 6.9. Драйверы беспроводных устройств rtw88 (Realtek 802.11n/ac), rtw89 (Realtek 802.11ax) и iwlwifi (Intel 02.11a/b/g/n/ac/ax/be) синхронизированы с ядром Linux 6.17.
  • Включена по умолчанию реализация протокола TLS на стороне ядра (KTLS).
  • Добавлена утилита sndctl для управления настройками звуковых карт.
  • Добавлена утилита mididump для дампа событий MIDI 1.0 в режиме реального времени.
  • В гипервизор bhyve добавлен новый сетевой бэкенд "slirp", использующий библиотеку libslirp с реализацией сетевого стека в пространстве пользователя. Бэкенд "slirp" позволяет организовать доступ к сети гостевой системы из хост окружения без отдельной настройки сети на стороне хоста.


  • Реализация Kerberos в основном составе FreeBSD заменена c Heimdal Kerberos на MIT Kerberos. Для возвращения Heimdal Kerberos при сборке можно использовать флаг WITHOUT_MITKRB5. Во FreeBSD 16 поддержка сборки Heimdal Kerberos будет удалена.
  • Поведение системных вызовов setgroups, getgroups и initgroups при обработке групп пользователей приближено к другим платформам (отличие реализации во FreeBSD сводилось к хранению эффективного идентификатора группы процессов в нулевом элементе массива со списком групп).
  • В настройках пакетного менеджера pkg включён по умолчанию новый репозиторий FreeBSD-kmods, в котором размещены пакеты с модулями ядра, собранными для конкретных релизных веток 15.x-RELEASE, а не постоянно обновляемой ветки 15-STABLE. Репозиторий FreeBSD-kmods решает проблему с установкой драйверов, завязанных на нестабильные интерфейсы ядра (например, графические драйверы). Ранее присутствующие в /etc/pkg/FreeBSD.conf репозитории "FreeBSD" и "FreeBSD-kmods" переименованы в "FreeBSD-ports" и "FreeBSD-ports-kmods".
  • В NFS добавлена поддержка операции CLONE, определённой в спецификации NFSv4.2 и позволяющей организовать быстрое копирование файлов через клонирование блоков на сервере. Режим пока работает только при экспорте через NFS разделов ZFS.
  • На системах amd64 добавлена возможность использования более 4TB ОЗУ.
  • Добавлен драйвер ufshci для поддержки контроллеров систем хранения с интерфейсом UFSHCI (Universal Flash Storage Host Controller Interface).
  • Sysctl net.link.bridge.member_ifaddrs по умолчанию выставлен в 0, т.е. в сетевые мосты можно добавлять интерфейсы без IP-адресов.
  • Повышена надёжность работы разделов с ФС UFS, содержащих более 2,000,000,000 inode. В реализации ФС UFS1 решена проблема 2038 года (можно использовать даты до 2106 года).
  • Добавлена опция сетевых сокетов SO_SPLICE для объединения TCP-соединений (подобие прокси, работающего без копирования данных в пространство пользователя).
  • В утилите grep по умолчанию отключён обход символических ссылок при рекурсивном поиске.
  • Добавлен модуль ядра nvmftа для поддержки контроллеров NVMe over Fabric и утилита nvmecontrol для подключения к внешнему контроллеру NVMe over Fabric.
  • В утилиту date добавлена поддержка вывода времени с наносекундной точностью, например, "date -Ins" выведет "2024-04-22T12:20:28,763742224+02:00".
  • В jail добавлена поддержка опции zfs.dataset для добавления в изолированное jail-окружение раздела, снапшота или клона ZFS. В команду jail добавлена поддержка параметров "meta" и "env", через которые можно привязывать метаданные или передавать переменные окружения. Добавлена возможность адресации jail-окружений по jail-дескрипторам, для работы с которыми предложены функции jail_set и jail_get, а также системные вызовы jail_attach_jd и jail_remove_jd. Добавлена возможность использовать фильтры kevent для отслеживания операций создания, удаления, изменения и прикрепления Jail.
  • В утилите newsyslog реализован параметр для задания используемого по умолчанию метода сжатия (bzip2, xz, zstd, gzip), избавляющего от необходимости указания отдельный флагов (J, X, Y, Z) в каждой строке newsyslog.conf.
  • В стандартной C-библиотеке во многих функциях для работы со строками и памятью задействованы оптимизации на базе инструкций SIMD.
  • В шрифт Gallant, используемый в виртуальных терминалах, добавлено более 4300 новых глифов, включая глифы с символами кириллицы и математическими знаками.
  • В tty по умолчанию выставлен флаг IUTF8, при котором корректно работает удаление символов UTF-8 при нажатии Backspace.
  • Утилита dialog, применяемая в конфигураторе bsdconfig и инсталляторе bsdinstall, заменена на bsddialog.
  • В утилите adduser, применяемой в bsdinstall, обеспечено создание отдельного ZFS dataset (раздела, снапшота или клона) для домашнего каталога пользователя, если ZFS dataset уже используется для родительского каталога. Также добавлена возможность использования шифрования домашних каталогов средствами ZFS. Для управления активацией данных возможностей в adduser.conf добавлены параметры "Zcreate" и "Zencrypt" .
  • Обеспечено формирование OCI-совместимых образов контейнеров и системных образов для Oracle Cloud.
  • Добавлен новый тип образов "small" для облачных окружений, совместимых с AWS EC2. В отличие от базовых образов из них исключены отладочные данные, тесты, 32-разрядные библиотеки, отладчик LLDB, Amazon SSM Agent и AWS CLI. На 76% ускорена загрузка образов "base" для EC2.


  • По умолчанию отключена и объявлена устаревшей настройка net.inet.tcp.nolocaltimewait, т.е. возвращено создание по умолчанию TIME_WAIT-записей для TCP-соединений, разорванных на стороне локальной системы. Для настройки времени нахождения соединения в состоянии TIME_WAIT добавлен новый sysctl net.inet.tcp.msl_local.
  • По умолчанию отключена поддержка создания сетевых соединений к localhost в которых указывается INADDR_ANY. Для возвращения поддержки можно выставить sysctl net.inet.ip.connect_inaddr_wild sysctl в значение 1.
  • Удалён менеджер логических томов gvinum, который использовался для программных RAID. Разработка Gvinum остановилась около 15 лет назад, при том, что в коде имеется ряд известных проблем, которые никто так и не взялся исправить. Вместо gvinum рекомендовано использовать gconcat, gmirror, gstripe, graid или zfs.
  • Намечен к удалению во FreeBSD 16 драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт. Также объявлены устаревшими и запланированы к удалению драйверы: fdc (IBM PC Floppy Disk Controller), firewire (IEEE1394 Serial Bus), le (AMD Am7900 LANCE и Am79C9xx Ethernet) и upgt (USB 802.11g).
  • Объявлена устаревшей функция readdir_r.
  • В SNMP-сервере bsnmpd прекращена поддержка транспорта UDP.
  • Прекращена генерация хостовых ключей RSA для SSH и EC2 AMI. Из OpenSSH удалена поддержка DSA. Удалена БД publickey, завязанная на алгоритм DES.
  • Из базовой системы удалены ftpd и shar, вместо которых следует использовать порты ftp/freebsd-ftpd и sysutils/freebsd-shar.
  • Объявлена устаревшей утилита fdisk, вместо которой следует использовать gpart.
  • В категорию устаревших переведён драйвер syscons, который несовместим с UEFI, не поддерживает UTF-8 и завязан на глобальную блокировку.
  • Обновлены версии LLVM 19.1.7, OpenSSH 10.0p2, OpenSSL 3.5.4, OpenZFS 2.4.0rc4, Lua 5.4.8, jemalloc 5.3.0, Awk 20250804 (с поддержкой UTF-8), bc 7.1.0, unicode 16.0.0, ncurses 6.5, libarchive 3.8.2, tcpdump 4.99.5, unbound 1.24.1, less 679, file 5.46, GoogleTest 1.15.2.


Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:06, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Есть ли сейчас возможность запустить systemd? Полноценная работа DE его требует.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:26, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >Полноценная работа DE его требует.

    Такое DE надо патчить!

     
     
  • 3.16, Аноним (3), 10:38, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с патчами это уже не полноценная, в том то и дело. Я вон смотрю раньше плазма прекрасно сама перезапускалась при падении, а теперь, видимо, полагается на systemd, потому что она постоянно падает с концами.
     
     
  • 4.19, Аноним (3), 10:44, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или вообще зависает намертво, только через kill -9 оживишь.
     
     
  • 5.45, Аноним (8), 11:45, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это печально.
     
  • 5.61, Аноним (61), 12:19, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем же у вас её там так патчат, что аж зависает? В Gentoo не падает и не зависает.
     
     
  • 6.67, Аноним (3), 12:30, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плазма на вейланде в генту постоянно падает и перезапускается не всегда. Kwin тоже периодически падает без причины (но перезапускается, без окон gtk2/gtk3/xwayland/wine, периодически без плазмы)

    На иксах можно ожидать примерно 1 падение за месяц аптайма, падения kwin отследить сложнее -- он перезапускается мгновенно и без следов.

    Есть проверенный десятилетиями способ всё уронить -- это открыть настройки и попытаться примерить различные параметры. Вопрос в немотивированных падениях.

     
  • 3.60, Аноним (61), 12:16, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но то DE, которое надо патчить, и без systemd работает.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:10, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1. Нет.
    2. Не требует.
    Ещё вопросы?
     
     
  • 3.34, Аноним (3), 11:13, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Очень плохо. Ты лучше поинтересуйся, какие патчи накладывают, чтобы оно работало.
     
  • 3.39, Аноним (31), 11:23, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. Очень хорошо.
    2. Не интересно.
    3. Вам интересно - вы поищите.
     
     
  • 4.44, Аноним (3), 11:43, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо, я просто лучше осведомлён. Ты напоминаешь тех ребят, которым "sway хватит для всего". Речь то о DE, и они без systemd всё хуже и ограниченнее работают.
     
     
  • 5.47, Аноним (8), 11:46, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ладно systedmd, они без wayland скоро не будут работать.
     
     
  • 6.50, Аноним (31), 11:51, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По какой причине?
     
     
  • 7.66, Аноним (61), 12:28, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из GNOME выпилили X11 уже.
     
     
  • 8.83, Аноним (31), 13:03, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И В FreeBSD wayland работает прекрасно ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.53, iPony128052 (?), 11:56, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое первое, что перестанет работать без иксов - это GNOME
    В 50-ой версии весной 2026 года.

    Потом KDE 6.8 в конце 2026 года.


    Так сейчас в FreeBSD рабочий GNOME 42 (2022 года).

    Кому какое до этого дело...

     
     
  • 7.69, Аноним (31), 12:31, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так сейчас в FreeBSD рабочий GNOME 42 (2022 года).

    Вообще-то 44.4. Но то же старьё.

     
  • 6.59, Аноним (59), 12:14, 02/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.49, Аноним (31), 11:51, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Речь то о DE, и они без systemd всё хуже и ограниченнее работают.

    Конкретнее? Ещё раз: kde работала прекрасно.

     
     
  • 6.54, Аноним (3), 11:58, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда это было? Раньше она работала. Конкретно перезапуск плазмы и менеджер процессов. Ну и там что-то по поводу запуска программ ноет в логах, периодически ломается взаимодействие между процессами и надо перезапускать. Работает только базовая функциональность с какими-то жуткими патчами.
     
     
  • 7.70, Аноним (61), 12:31, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE больше от D-Bus больше зависит.
     
  • 7.71, Аноним (31), 12:31, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда это было?

    Буквально на 14.3 релизе. На 15 не проверял.

     
  • 2.57, dannyD (?), 12:01, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Есть ли сейчас возможность запустить systemd

    зловонная гниль тянет свои лапки.

     

  • 1.4, Аноним (8), 10:06, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Меня волнует что будет со средами рабочего стола. Не понятно, вроде на FreeBSD нет такого оголтелого перехода на Wayland с x-server.
     
     
  • 2.9, IMBird (ok), 10:29, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вяленд работает, но всякие утилиты и прочая мелочь завязаны на линукс, зачастую целенаправленно.
    Иксы в этом плане более предсказуемо работают, особенно если не гнаться за модным-молодёжным. Но надо понимать, что для BSD-шника является нормальным в случае какой-то проблемы лезть искать её причины вплоть до конкретного участка кода, чтобы потом составить хотя бы развёрнутый issue.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 10:35, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чтобы потом составить хотя бы развёрнутый issue.

    Чтобы что получить в ответ на это иссуе? Что мы не поддерживаем ничего кроме Линукс?

     
  • 2.14, Аноним (14), 10:36, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у них много собственных графических оболочек? Только Lummina на ум приходит. Остальное для Linux разрабатывается в первую очередь.
     
     
  • 3.20, Roman Dyaba (ok), 10:46, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    xfce оригинально была во FreeBSD, поэтому ставишь инастраивешь в соотвествии с man xorg + slim + xfce + xfwm4-themes и радуешься, что всё работает !
     
  • 3.48, Аноним (8), 11:47, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А у них много собственных графических оболочек? Только Lummina на ум приходит. Остальное для Linux разрабатывается в первую очередь.

    Я правильно понимаю что линуксоид по умолчанию считает весь свободный софт линуксячим? Меня всегда удивляла такая чока зрения. Но оно всё и делается, чтобы кроме линукса больше нигде не запустить.

     
     
  • 4.65, Аноним (65), 12:26, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксоиды это как православный поп - узурпировали гуманизм, сострадание, совесть и тд. Так же и линуксоид - свободный софт значит для линукса.
     
  • 2.32, Аноним (31), 11:12, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не понятно, вроде на FreeBSD нет такого оголтелого перехода на Wayland с x-server.

    А зачем им эта оголтелость? Они упаковывают софт, не включают что-то принудительно. На 14 релизе проверял kde с wayland - прекрасно работало. На 15 скорее всего тоже будет работать - ещё не проверял.

     
     
  • 3.42, iPony128052 (?), 11:36, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    FreeBSD 14.0 - 11.2023
    KDE 6 - 2.2024

    Ну так логично.

     
     
  • 4.72, Аноним (31), 12:35, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем что-то заявлять, потрудились бы проверить факты.

    14.3-RELEASE
    Date: June 10, 2025

    FreeBSD:14:quarterly
    6.4.5.25.08.1

    Plasma 6.4
    Вторник, 17 июня 2025

     

  • 1.5, iPony128052 (?), 10:07, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Намечен к удалению во FreeBSD 16 драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт

    Я думал тут прибижеще для любителей старины.
    А вот что происходит.

     
     
  • 2.7, Аноним (8), 10:25, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется FreeBSD дропнули раньше х86 чем в linux.
     
  • 2.10, Аноним (8), 10:30, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур i386, armv6 и powerpc. Из 32-разрядных платформ оставлена только armv7. Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16.

    По скорости отказа от старых архитектур не отстают от Линукс.

     
  • 2.24, Аноним (59), 10:52, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто донаты подъехали и теперь у разрабов нет времени поддерживать код - ушли осваивать бюджет.
    https://itsfoss.com/news/stf-freebsd-fund/
     

  • 1.6, Аноним (8), 10:10, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На системах amd64 добавлена возможность использования более 4TB ОЗУ.

    На х86 4 ГБУ ОЗУ а на amd64 4TB ОЗУ. Всё логично.

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:31, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Здорово, что фрю тоже корпорации пилят. У фанатов GNU получается, есть свой уникальный GNU/Hard.
     
     
  • 2.15, Аноним (8), 10:37, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие корпорации, я что-то пропустил?
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 10:42, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он пошутил так, понятно, что ей ничего не перепадает.
     
     
  • 4.21, Аноним (8), 10:48, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень жаль! Что-то должно перепадать. Мне а ещё кому днао чтобы перепадало это illumos.
     
     
  • 5.64, Аноним (61), 12:26, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб перепадало, может, лицензию сменить?
     

  • 1.12, ryoken (ok), 10:35, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кучно релизы пошли :). Еще бы 2 БСДи для комплекта вышли, с HaikuOS вместе.
     
  • 1.17, 1111111 (?), 10:38, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержку традиционного способа, при котором базовая система рассматривается как монолитное окружение, обновляемое при помощи утилиты freebsd-update, планируют удалить в ветке FreeBSD 16

    Линукс покусал чтоль

     
     
  • 2.55, Аноним (59), 12:00, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корректное обновление системы слишком сложна. Накатывайте по-новой.
     

  • 1.22, Roman Dyaba (ok), 10:48, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    XFCE оригинально была во FreeBSD, поэтому ставишь и настраивешь в соотвествии с man: xorg + slim + xfce + xfwm4-themes и радуешься, что всё работает !

    pkg install xorg slim xfce xfwm4-themes firefox
    service slim start

    Ваш пользователь должен быть в группе wheel

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 11:52, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ваш пользователь должен быть в группе wheel

    И еще video.

     

  • 1.23, Nicho (ok), 10:49, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeBSD используют с оболочками?
    И это Unix?
     
     
  • 2.29, Аноним (8), 11:10, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD это не ЮНИКС это ЮНИКС-подобная  как и лункс.  
     
     
  • 3.74, warlock (??), 12:38, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не правы. FreeBSD -- это больший UNIX, чем сам UNIX.
     
  • 2.63, Аноним (61), 12:24, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как вы себе представляете терминал без shell?
     

  • 1.25, Bottle (?), 10:52, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Офисы Sony & Netflix рады новой халяве!
     
     
  • 2.52, ryoken (ok), 11:54, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вроде прям тут писали, что нетфликсы сползали на Линуксы? Врали?
     

  • 1.26, Фонтимос (?), 10:53, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В свете постоянных "шатаний" линУкca получается, что это сейчас самый "aдeкватный" дистро для работы. Стоит задуматься о переходе на него.
    Иксы на месте, вейланд завезли, гном, плазма, крыса, матЭ, корица на месте, так-что для сомневающихся все есть.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:09, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты не задумывайся -- сразу переходи. О своем опыте отпишись потом (видимо на следующий день, когда после испытанного ужаса вернешься обратно на линукс).
     
  • 2.28, Аноним (59), 11:09, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых это не дистро, во-вторых как раз фряху шатает ещё сильнее и с опережением повестки (дроп x86), в-третьих слишком толсто.
     
     
  • 3.35, Аноним (31), 11:14, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с опережением повестки (дроп x86)

    И это всё, что вы вписали в "шатание"? Попробуйте собрать современный софт под x86, удачи. Особенно браузеры.
    FreeBSD гораздо стабильнее Linux.

     
     
  • 4.46, Аноним (59), 11:45, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собираю тот самый современный софт в 64 + 32-битном виде для своей LFS системы и не заметил подвоха. Браузеры удаляют поддержку 32бит, но причина тут не в современности, а в гугле.
     
     
  • 5.58, Аноним (-), 12:03, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > (дроп x86)
    > причина тут не в современности, а в гугле.

    Забавно, как 6omжы-старьевщики рассказывают про теории заговора корпораций.
    Хотя это никакой не заговор - для гугла процент таких юзеров на грани статистической погрешности - а просто здравый смысл не тратить время на хлам 20летней давности.

    Но это же опенсорс, почему бы вам не сделать FreeBSDx86 15.0?
    Почему это должны делать другие люди? У вас лапки?

     
     
  • 6.62, Аноним (59), 12:20, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз для себя и сделал 64+32, а фряха мне даром не нужна со своией корпо-френдли лицензией.
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:12, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После freebsd-update upgrade -r 15.0-RELEASE устал пальчик держать на ентер при обновлении, 30к патчей.Проще можно как-нибудь было?
     
     
  • 2.36, Аноним (31), 11:15, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотите одной кнопкой фигак в продакшн? Вам линукс тогда.
     

  • 1.41, Аноним (41), 11:29, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните мне, зачем они добавили в https://www.freebsd.org/releases/15.0R/relnotes/ изменения из Relеase Notes веток 14.x???? Чтобы значимость релиза повысить в глазах новичков, но запутать остальных? Там половина отмеченных новшеств была добавлена в 14.1, 14.2 и 14.3. Кто только додумался публиковать в https://www.freebsd.org/releases/15.0R/relnotes/ список изменений относительно 14.0, а не относительно 14.3.
     
     
  • 2.56, uldus (ok), 12:01, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там пересекаются изменения, которые изначально развивали в ветке 15-HEAD, а потом портировали в 14-STABLE. Насколько я помню, в прошлые разы подобные пересечения чистили, а в этот раз забили.
     

  • 1.68, Аноним (68), 12:30, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем преимущество сабжа перед линухом? Ранее неоднократно слышал, что фряха это тру и стабильность, а линух шляпа. Верно ли это?
     
     
  • 2.75, рппррппррпрп (?), 12:40, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Преимущество в том, чтобы не быть рабом штульмана
    Никто насильно не загоняет в так называемую "свободу"
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 12:47, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    штульмана давно разогнали, всем рулят корпорасты.
     
  • 2.76, warlock (??), 12:44, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. Примеры следующие. В Linux сначала была кривая OSS, потом перешли на ALSA; в FreeBSD как была нормальная, человеческая OSS, так и остаётся. В Linux сначала сделали кривую devfs, потом удаснулись и сделали чуть более человеческий udev. В FreeBSD сразу сделали человеческую, адекватную devfs и она работает до сих пор.
     
     
  • 3.78, Аноним (77), 12:49, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавлю, что там OSS4, которая позволяет регулировать громкость отдельно для каждого приложения. И это без всяких пульсаудио, болтающихся в памяти.
     
  • 2.79, Аноним (31), 12:51, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чем преимущество сабжа перед линухом?

    Назовёте хотя бы одно нативное решение для СХД в Linux? Его нет.
    Mdadm - отсутствует проверка целостности по хешсуммам и исправление при чтении (тихие ошибки вообще не заметит). При записи в режиме direct так вообще raid разваливается.
    Btrfs - до сих пор raid 5/6 нестабилен.
    Zfs - не в ядре, требуется пересборка модулей при каждом обновлении. Есть шанс, что не соберётся. Такое бывало.

    FreeBSD - нативный zfs. И нет, openzfs != ZoL. Openzfs - слияние кода illumos, FreeBSD и ZoL.

     
     
  • 3.80, Аноним (80), 13:00, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Назовёте хотя бы одно нативное решение для СХД в Linux?

    ceph

     
     
  • 4.84, Аноним (31), 13:13, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Интересная технология, странно, что не на слуху.
     
  • 2.82, Big Robert TheTables (?), 13:02, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бсд постоянно проигрывала по серверным фичам типа поддержки смп, поэтому исчезла из топ500.  Но сейчас, в ситуации, когда и генту с -systemd начинает подчас волновать и в целом этот раст подсовывают в неожиданные зависимости, фрибсд все больше и больше привлекательна для отказа от линукс.
     

  • 1.73, Аноним (73), 12:35, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще бы питон свежий в качестве основного, вот тогда совершенство будет!
     
  • 1.81, Алексей (??), 13:00, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я вот на Arch Linux перешёл, всем советую, только грамотно настройте маршруты, проблема в них, chat gpt подскажет как правильно это делается, у меня всё работает
     
     
  • 2.85, Аноним (31), 13:14, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только грамотно настройте маршруты

    А что с ними не так? Всё из коробки с сетью нормально было.

     

