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Релиз FreeBSD 14.3

10.06.2025 13:08

После шести месяцев разработки сформирован релиз FreeBSD 14.3. Установочные образы подготовлены для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

Следующее обновление FreeBSD 14.4 запланировано на март 2026 года. Поддержка нынешнего выпуска FreeBSD 14.3 будет осуществляться до 30 июня 2026 года, а прошлого выпуска FreeBSD 14.2 - до 30 сентября 2025 года. В целом ветка FreeBSD 14 будет сопровождаться до 30 ноября 2028 года, а ветка FreeBSD 13.x до 30 апреля 2026 года. Первый выпуск следующей значительной ветки FreeBSD 15, в которой будет прекращена поддержка 32-разрядных архитектур (кроме armv7 и режима COMPAT_FREEBSD32), запланирован на декабрь 2025 года.

Основные изменения во FreeBSD 14.3:

  • В прослойке LinuxKPI, применяемой для запуска Linux-драйверов во FreeBSD, реализована поддержка стандартов Wi-Fi 4 (802.11n) и Wi-Fi 5 (802.11ac), а также выноса операций шифрования на сторону сетевых адаптеров. Указанные возможности задействованы в драйвере iwlwifi, основанном на коде одноимённого драйвера из ядра Linux и поддерживающем беспроводные чипы Intel, применяемые в современных ноутбуках. Прошивки iwlwififw для драйвера Intel iwlwifi удалены из базовой системы в пользу установки из портов и использования утилиты fwget.

    Доведён до рабочего состояния и избавлен от утечек памяти драйвер rtw88 для беспроводных чипов Realtek c поддержкой 802.11n/ac (RTL8723DE, RTL8821CE, RTL8822*), также использующий код из Linux при помощи LinuxKPI.

  • В репозиториях Docker и GitHub началась публикация образов контейнеров в формате OCI.
  • Обновлены версии сторонних компонентов: LLVM 19.1.7 (было 18.1.6), OpenSSH 9.9p2, OpenZFS 2.2.7, xz 5.8.1, expat 2.7.1, less 668, file 5.46, OpenSSL 3.0.16.
  • Для систем ARM64 добавлена поддержка горячего подключения PCIe-плат.
  • В API MAC (Mandatory Access Control) реализована поддержка параметров для привязки политик к jail-окружениям.
  • Добавлен системный вызов setcred для атомарной смены учётных данных процесса, таких как euid, ruid, группы и метки управления доступом. Для запуска команд под другим пользователем подготовлена утилита mdo похожая на утилиту su, но использующая вместо setuid модуль ядра mac_do и системный вызов setcred.
  • В модуле mac_do, позволяющем задавать политики, разрешающие непривилегированным пользователям изменять учётные данные процессов, разрешено применение одного правила к нескольким пользователям и группам.
  • Добавлена поддержка привязки выполнения sysctl к указанному jail-окружению, что позволяет из родительского окружения просматривать и менять состояние ядра в дочернем jail. В утилиту sysctl добавлены флаги для фильтрации переменных, связанных с jail и vnet. Например, для выставления параметра net.fibs в jail с именем "foo" теперь можно выполнить "sysctl -j foo net.fibs=2".
  • В утилиту ip6addrctl добавлена опция "-j" для применения настроек в привязке к указанному jail-окружению, что упрощает управление адресами в виртуальном сетевом стеке в jail.
  • В пакетный фильтр pf добавлен параметр 'net.pf.default_to_drop' для включения режима отбрасывания пакетов по умолчанию. Значение может выставляться в привязке к виртуальным сетевым стекам (vnet) в jail.
  • Разрешено изменение sysctl-параметров виртуального сетевого стека (vnet) из начального загрузчика.
  • В звуковой подсистеме реализовано динамическое выделение (по мере необходимости) виртуальных каналов (vchan) записи и воспроизведения звука.
  • Обновлён и активирован в базовом ядре (GENERIC) драйвер mpi3mr для PCIe-контроллеров Broadcom MPIMR 3.0 IT/IR SAS.
  • Драйверы rtw88 и rtw89 для беспроводных адаптеров на чипах Realtek синхронизированы с ядром Linux 6.14.
  • В прошивки iwmbtfw и порт iwmbt-firmware добавлена поддержка Bluetooth-адаптеров Intel 9260/9560.
  • Расширена поддержка Ethernet-контроллеров в драйверах ix (Intel), igc (Intel) и bnxt (Broadcom).
  • Улучшена поддержка горячего подключения устройств в облачных окружениях AWS EC2 на базе архитектур x86 и arm64 ("Graviton").
  • В утилите ps изменена логика обработки флага "-U", который теперь фильтрует процессы по RUID (Real User ID), а не EUID (Effective User ID), как это определено в спецификации POSIX.
  • В утилите grep по умолчанию прекращено следование символическим ссылкам при рекурсивном поиске.
  • В настройки пакетного менеджера pkg (/etc/pkg/FreeBSD.conf) добавлен новый репозиторий FreeBSD-kmods, содержащий модули ядра, собранные для выпуска 14.3-RELEASE.
  • Объявлена устаревшей база открытых ключей /etc/publickey, завязанная на алгоритме DES.
  • Добавлено предупреждение об удалении менеджера логических томов gvinum в ветке FreeBSD 15. Разработка Gvinum остановилась около 15 лет назад, при том, что в коде имеется ряд известных проблем, которые никто так и не взялся исправить. Вместо gvinum рекомендовано использовать gconcat, gmirror, gstripe, graid или zfs.
  • Добавлено предупреждение о грядущем удалении драйвера консоли syscons, который несовместим с UEFI, не поддерживает UTF-8 и не избавлен от использования глобальной блокировки ядра. В каком именно выпуске будет прекращена поддержка syscons пока не определено, но избавление ядра от глобальной блокировки ожидается во FreeBSD 16.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.5
  3. OpenNews: Для FreeBSD развивают опциональную поддержку компонентов базовой системы на Rust
  4. OpenNews: Отчёт FreeBSD по улучшению юзабилити и работы на ноутбуках
  5. OpenNews: Проект по запуску программ FreeBSD в Linux
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63382-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Golangdev (?), 13:42, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В утилите ps изменена логика
    > как это определено в спецификации POSIX

    шёл 2025 год...

     
     
  • 2.2, Anonymmm (?), 13:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причем тут год? Там своя реализация.
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 13:50, 10/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     

  • 1.3, Аноним (-), 13:45, 10/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.7, Аноним (-), 13:53, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Список поддерживаемых ноутбуков не расширился?
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62675 - тут хвастались целым ОДНИМ ноутом в списке)))

    Штошъ, бздя оправдывает свою репутацию ненужности.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.11, Аноним (-), 14:13, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... а куда ее пихать?

    В новости куча текста про LinuxKPI - драйвера WiFi, улучшения звуковой подсистемы, беспроводные адаптеры на чипах Realtek, добавление поддержки Bluetooth-адаптеров...
    Это все для чего? Для серверов и суперкомпьютеров?

    Правда я не слышал ни одного суперкомпа который бы фурычил на бзде, наверное они настолько секретные))

     
  • 2.16, asd (??), 14:21, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всю жизнь восторгался стройности бытия фряхи!
    И пытался ставить 13 и 14 версии на MSI Stealth (intel + 2060M) и Raze Blade 14 (ryzen + 4070).

    Пообщался на форуме с аксакалами и разочаровался полностью - так и не смогли закрыть и половину из них. Тем паче вообще и не рвались открыть "тайны" как жить просто в этой ОС.

    Так что да, площадка для больших (сони, сервера и ко), для тех у кого пк, в котором ничего не меняется годами. А жизнь на ноуте, зачастую, сумасшедшая динамика и вариативность.

    Сказать что ничего не работает нельзя. Но что тебе будет комфортно, даже если ты поставишь KDE, нельзя точно.
    Открываешь kmix - все устройства с одинаковыми названиями, отличаются лишь нумерацией. Вайфаю помогает завестись кило текста, правка конфигов и пачка матов. Что больше сказать точно нельзя. И так много где. И так во всём. Детские недоработки то тут то там, которые просто обламывают всё желание. Как кроссовки у которых изначально отваливается подошва, но это так круто!, берёшь?

    Они зашевелилсь, многое обещают исправить, и даже какую-то малость исправляют. А мы всё ждём. Уже как лет 10.

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:55, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >"Первый выпуск следующей значительной ветки FreeBSD 15, в которой будет прекращена поддержка 32-разрядных архитектур"

    Решили самоустраниться?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:14, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не ты случайно ныл, что Линукс перестал поддерживать i386 процессоры?
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:59, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нафиг эта система нужна? Для драйверов ляликс... Вот серьёзно, для чего BSD нужна?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 14:16, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спроси, скажем, у Нетфликса или Джунипера.
    Всякие НАСА и Ватсап, даже не упоминаю.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 14:21, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спроси, скажем, у Нетфликса или Джунипера.

    Любимый пример бсдяшиков)
    То что бздя максимум способна только перекладывать пакетики.

    > Всякие НАСА и Ватсап, даже не упоминаю.

    А сколько в НАСА линукса?
    Или "вы не понимаете это другое".

    Тут же речь идет про древние проекты, которые уже легаси и проще тянуть, чем переделать.
    Но что показательно - никому не надо рассказывать где используется лялекс.
    А вот для бзди приходится приводить примеры)

     
     
  • 4.19, Sadok (ok), 14:28, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, если в git log посмотреть, то из известных

    ACER
    Amazon
    Apple
    Broadcom
    Cisco
    Citrix
    DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)
    Dell
    EMC
    Google
    Hewlett Packard
    Intel
    Ironport
    Juniper
    Marvell
    Microsoft
    Netflix
    Nginx
    Nokia
    Rambler
    The Linux Foundation, Core Infrastructure Initiative
    Verisign
    VMware
    Yahoo
    Yandex

     

  • 1.20, Аноним (20), 14:29, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без зазрения совести, задам вопрос: есть люди, которые БЕЗ БОЛИ делают UE5+C++ под FreeBSD? Ну хоть один?

    Т.к. либо старые версии были, либо я просто не люблю FreeBDSM.

     

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