Релиз FreeBSD 14.3

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|1.1, Golangdev (?), 13:42, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В утилите ps изменена логика
> как это определено в спецификации POSIX
шёл 2025 год...
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|1.7, Аноним (-), 13:53, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Список поддерживаемых ноутбуков не расширился?
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62675 - тут хвастались целым ОДНИМ ноутом в списке)))
Штошъ, бздя оправдывает свою репутацию ненужности.
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|Часть нити удалена модератором
|3.11, Аноним (-), 14:13, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... а куда ее пихать?
В новости куча текста про LinuxKPI - драйвера WiFi, улучшения звуковой подсистемы, беспроводные адаптеры на чипах Realtek, добавление поддержки Bluetooth-адаптеров...
Это все для чего? Для серверов и суперкомпьютеров?
Правда я не слышал ни одного суперкомпа который бы фурычил на бзде, наверное они настолько секретные))
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|2.16, asd (??), 14:21, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всю жизнь восторгался стройности бытия фряхи!
И пытался ставить 13 и 14 версии на MSI Stealth (intel + 2060M) и Raze Blade 14 (ryzen + 4070).
Пообщался на форуме с аксакалами и разочаровался полностью - так и не смогли закрыть и половину из них. Тем паче вообще и не рвались открыть "тайны" как жить просто в этой ОС.
Так что да, площадка для больших (сони, сервера и ко), для тех у кого пк, в котором ничего не меняется годами. А жизнь на ноуте, зачастую, сумасшедшая динамика и вариативность.
Сказать что ничего не работает нельзя. Но что тебе будет комфортно, даже если ты поставишь KDE, нельзя точно.
Открываешь kmix - все устройства с одинаковыми названиями, отличаются лишь нумерацией. Вайфаю помогает завестись кило текста, правка конфигов и пачка матов. Что больше сказать точно нельзя. И так много где. И так во всём. Детские недоработки то тут то там, которые просто обламывают всё желание. Как кроссовки у которых изначально отваливается подошва, но это так круто!, берёшь?
Они зашевелилсь, многое обещают исправить, и даже какую-то малость исправляют. А мы всё ждём. Уже как лет 10.
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|1.8, Аноним (8), 13:55, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>"Первый выпуск следующей значительной ветки FreeBSD 15, в которой будет прекращена поддержка 32-разрядных архитектур"
Решили самоустраниться?
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|2.12, Аноним (12), 14:14, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не ты случайно ныл, что Линукс перестал поддерживать i386 процессоры?
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|1.9, Аноним (9), 13:59, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Нафиг эта система нужна? Для драйверов ляликс... Вот серьёзно, для чего BSD нужна?
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|2.13, Аноним (12), 14:16, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спроси, скажем, у Нетфликса или Джунипера.
Всякие НАСА и Ватсап, даже не упоминаю.
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|3.17, Аноним (-), 14:21, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Спроси, скажем, у Нетфликса или Джунипера.
Любимый пример бсдяшиков)
То что бздя максимум способна только перекладывать пакетики.
> Всякие НАСА и Ватсап, даже не упоминаю.
А сколько в НАСА линукса?
Или "вы не понимаете это другое".
Тут же речь идет про древние проекты, которые уже легаси и проще тянуть, чем переделать.
Но что показательно - никому не надо рассказывать где используется лялекс.
А вот для бзди приходится приводить примеры)
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|4.19, Sadok (ok), 14:28, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, если в git log посмотреть, то из известных
ACER
Amazon
Apple
Broadcom
Cisco
Citrix
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)
Dell
EMC
Google
Hewlett Packard
Intel
Ironport
Juniper
Marvell
Microsoft
Netflix
Nginx
Nokia
Rambler
The Linux Foundation, Core Infrastructure Initiative
Verisign
VMware
Yahoo
Yandex
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|1.20, Аноним (20), 14:29, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без зазрения совести, задам вопрос: есть люди, которые БЕЗ БОЛИ делают UE5+C++ под FreeBSD? Ну хоть один?
Т.к. либо старые версии были, либо я просто не люблю FreeBDSM.
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