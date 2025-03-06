Отчёт FreeBSD по улучшению юзабилити и работы на ноутбуках

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|2.6, Аноним (6), 10:30, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем мне страй синкпад, что с ним делать? Я лучше продам его на авито
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|3.9, Аноним (2), 10:37, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Зачем мне страй синкпад, что с ним делать? Я лучше продам его
> на авито
Старый Синкпад лучше новых двух!
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|2.8, Аноним (8), 10:36, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Старый Синкпад с Фряхой в каждый дом!
Синкпад нормальный, я от него матрицу в новый ноут поставил, ато делают из 3 мм пластика, а что мне матрицу покупать.
Но все больше я соблазняюсь перейти на FreeBsd.
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|3.11, Аноним (2), 10:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На многих Синкапад взаимозаменяемые матрицы. Их можно собирать как конструкторы.
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|4.23, Аноним (8), 11:25, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, но необязательно на синкпад.
Просто главное чтобы по разьему ( есть еще переходники ), и по размерам подходила.
В сервисе за это ( с учетом цены матрицы ), запросили стоимость ноутбука.
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|5.29, Аноним (2), 11:33, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня есть Fujitsu Lifebook одноядерный, начала нулевых. Хочу выкинуть материнку и заменить на Raspberry Pi, единственное не знаю как подключить матрицу и клавиатуру.
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|6.48, Аноним (8), 12:37, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хочу выкинуть материнку и заменить на Raspberry Pi
Ты имеешь наверное имеешь ввиду корпус от ноутбука.
Незнаю внешняя клавиатура всегда лучше ноутбучной, если залил можно за 100 рублей купить, и она сохраняет все те же функции механической клавиатуры за 5000.
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|7.79, Аноним (2), 14:34, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ты имеешь наверное имеешь ввиду корпус от ноутбука.
Корпус и материнская разе одно целое? Нет вроде.
Зачем мне внешняя, просто хочу в старом корпусе, новое, относительно свежее железо.
Хотя и матрицу бы поменять.
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|8.99, Аноним (99), 15:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О да есть Latitude e6430, всё в нём устраивает, кроме матрицы, она совсем уже п... текст свёрнут, показать
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|7.108, Аноним (108), 16:23, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже б/у клавиатуру за сто рублей не найти (если вот только именно такую, неоднократно залитую). А ноутбучная клавиатура стоит не сильно и дороже.
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|6.59, Аноним (59), 13:05, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно запихнуть в корпус от неттопа.
Подключить хаб usb.
Подключить монитор по hdmi.
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|2.19, Аноним (19), 11:14, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рубрика вредных советов.
> Старый Синкпад
Купил старый thinkpad, а у него матрица через пару дней покрылась полосой битых пикселей. Полностью новый ноут с не худшими характеристиками и гарантией можно купить не сильно дороже.
> с Фряхой
Вот когда завезут wifi хотя бы ac, тогда и советуйте.
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|3.22, dn (??), 11:25, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Купил старый thinkpad, а у него матрица через пару дней покрылась полосой битых пикселей.
купил мелкий thinkpad 16года, за 10-15. проблем нет. такчто проблема вашей матрицы совсем не показатель
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|4.25, Аноним (8), 11:28, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мой первый ноут, дешевой комплектации, так тот вообще таскали где не попадя, всем давали и поменял только когда броузер стал тормозить.
А сейчас непонятно что делают, специально чтоб ломалось.
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|3.26, Аноним (2), 11:28, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Матрицу можно купить недорого и поменять без проблем. Полно объявление где продают БУ восстановленные, обслуженные, даже с какой-то гарантией.
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|4.31, Аноним (19), 11:43, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Полно объявление где продают БУ восстановленные, обслуженные, даже с какой-то гарантией.
Именно такой ноут я и купил. Результат выше писал.
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|5.50, Аноним (8), 12:41, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже покупал бу ноуты сколько, от того что неизвестно сколько их использовали, незнаешь, в любой момент все может выйти из строя.
У меня был Pavilion G6, бу, внезапно все стало ломаться, шлейфы трескаться и пересыхать, корпус трескаться по микротрещшинам, коавиатура ( там легкозаменяемая ), 3 раза менял, хотя пользуюсь аккуратно.
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|7.120, Аноним (8), 18:49, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ну мне концепция ненравится.
G6, есть много моделей, они все одинаковые внешне, но может стоять процессор помощней, и видяха, и топовые.
Корпус пластик хрупкий, какой то.
Как у дешевой китайской игрушки.
Но сделано все так, чтобы ломалось.
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|5.69, Аноним (2), 14:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть мануал как покупать бу Синкпады. Конечно если брать не глядя, риск есть.
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|2.90, Ivan_83 (ok), 15:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А толку то от старого синкпада? Молодость не вернуть :)
Понимаю старый винтажный холодильник после ТО, по сравнению с новым даже лучше будет за счёт ресурса и ремонтопригодности, а основной продукт - ящик с холодом ровно тот же.
А тут то основной продукт в виде вычислений явно уступает более современным решениям.
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|3.100, Аноним (2), 16:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А толку то от старого синкпада? Молодость не вернуть :)
Отличная поддержка драйверов под этот ваш линукс, ремонтопргодность, куча запчастей на рынке, возможность кастомизации, сборки конструктора из разных моделей, относительная дешевизна на фоне новых макбуков.
Что может быть лучше, поставить Арч с тайловым енеджером на Синкпад, наклеить всяких стикеров аля Libreboot и ходить понтоваться какой ты какер. Респект от теъ кто в теме обеспечен.
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|4.103, Ivan_83 (ok), 16:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть Acer, Asus. Достаточно купить на AMD со встройкой только в проце и без дискретки чтобы не иметь проблем с дровами и иметь не плохую производительность. (по моим меркам, в моих старых играх)
Для ремонтопригодности - есть фреймворк ноуты, там и кастомизируемость высокая. Правда дороговато.
Претензия то к старым финкпадам в проце и его низком КПД относительно того что на рынке, и даже не самом КПД а к предельной производительности, которая в разы ниже чем у даже не самых современных райзенов в ноутах.
У жены придушенный на 1,6ГГц райзен 2300 или 2400u в ноуте и он быстрее коры дуба E8400 раза в полтора-два.
Браузеры и прочее вполне нормально без тормозов и лагов работают на этом ноуте, а та же самая ОС с теми же настройками на E8400+1030 видяхе в браузерах работает по хуже.
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|4.104, Ivan_83 (ok), 16:08, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> наклеить всяких стикеров аля Libreboot и ходить понтоваться какой ты какер
Если бы девушки за это давали или денег платили, а так смысла нет страдать за бесплатно :)
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|3.106, Аноним (108), 16:18, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Был у меня старый винтажный холодильник, старше меня, хз сколько лет отработал, в итоге банально сгнил. Был куплен на замену современный индезит — ну что я могу сказать, это небо и земля.
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|4.115, Аноним (46), 18:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стиральная машина Indesit, через полгода после покупки рассыпался подшипник. Ремонт по гарантии. Заменили весь барабан, т.к. подшипник несъёмный. Только гарания закончилась, снова подшипник. В результате, куплена Beko, которая проработала 8 лет, пока на движке не стёрлись щётки.
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|1.5, Аноним (5), 10:29, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну наконец-то они зашевелились! Удачи проекту. Надеюсь, он не сдохнет.
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|2.12, Аноним (12), 10:58, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рост сообщества сильно ограничен КоКом, несмотря на то что они его поменяли на менее жёсткий, чем изначальный. Теперь приток новых разработчиков идёт за счёт интересных личностей, которые хорошо умеют внедряться в проэкты, но не умеют их поддерживать. Фрибсд ждёт судьба Опенсусе, где выборы трижды провести не могли из-за недостака кандидатов.
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|3.76, Ivan_83 (ok), 14:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не в CoC дело: когдо дошло до CoC они даже не ответили ничего на жалобу о тролинге со стороны людей которые с коммит битами в портах. Даже отписки никакой не было.
Нет там арбитража в комунити и людей с яйцами, кто готов встать и сказать хоть что то публично.
Поэтому оно ближе к секте/культу :)
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|2.14, Аноним (14), 11:04, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С большой вероятностью сдохнет. У них нет понимания процессов организации, а они занимаются техникой. Процессы должны идти впереди техники, а не наоборот. Если проще - если ты выпустишь крутую техническую инициативу - она сдохнет, если непонятно кем и как ее исполнять.
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|3.77, Ivan_83 (ok), 14:30, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там и техника сильно отстаёт.
На гит они лет 5 назад переехали, а только щас какие то CI/CD прикручиваются и гитхуб оживает.
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|4.111, _ (??), 18:10, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну CI/CD и в "самой передовой оЗЪи"... того ;)
Впрочем зная что там после 4.* делалось и кто пришёл к рулю в комитииии - чего удивляться то? Ну разве тому что до сих пор формально живы :)
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|2.15, Аноним (14), 11:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну я вот про это и писал выше. Просто накидали слов, из которых следует, что всё вообще зашибись и сейчас то работа пойдет. А по факту оказывается, что просто воздуха нагнали, а фактурой никто не владеет.
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|3.54, Аноним (7), 12:53, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так такую же ссылку и привёл. Можно было б её в новости указать, но нажать "редактировать" - не нажал.
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|1.10, Аноним (10), 10:53, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Продолжена реализация спецификаций WiFi 4 (802.11n) и WiFi 5 (802.11ac).
Подождите... получается в бзде не было поддержки WiFi N O_o?
Он же древний как Nokia N900. Как такое возможно, что в бзде его не было?
Они что, все это время на bg сидели?
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|3.17, Аноним (14), 11:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это к вопросу о том, насколько бзд готова для десктопа и словам местных аналитиков о полной готовности)
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|2.20, Аноним (20), 11:15, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Они что, все это время на bg сидели?
Весь прикол в драйверах.
У меня intel7260AC, драйвер по умолчанию iwm, заводится на 5ГГц(!), но по стандарту 11a(!), скорость не более 20Мбит/с.
На новом драйвере iwlwifi скорость вовсе падает до 2-3Мбит/с.
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|3.27, Аноним (2), 11:30, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>скорость не более 20Мбит/с.
Что такого качать надо чтобы скорость больше нужна была? Торренты?
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|4.36, Аноним (19), 11:46, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы из секты "нинужно"? Во-первых, торренты. Во-вторых, высокая скорость = меньше ждать. Зачем дольше ждать загрузку сайтов и видео, если можно с комфортом быстро просматривать? Зачем ждать долго пока там обновления пакетов загрузятся на медленной скорости когда можно за пару сек скачать на скорости 500 мегабит? Луддизм какой-то.
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|2.21, Аноним (-), 11:18, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Может и на бг, а может и вообще без вайфая.
> На новом драйвере iwlwifi скорость вовсе падает до 2-3Мбит/с.
Но это же днище какое-то...
Стандарту уже 15+ лет, а его не поддерживают.
Мда, в общем.
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|3.32, Аноним (32), 11:44, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше у них была ориентация на сервера, где как известно нет ВайФаев. А вот уже пару годков как решили что всё-таки у них ОСь общего пользования. А кому из пользователей нужен был ВайФай, ставили WifiBox.
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|4.56, Аноним (56), 12:58, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше у них была ориентация на сервера, где как известно нет ВайФаев.
О, вот оно что Михалыч!
Подскажите, пожалуйста, пару моделей серверов с официальной поддержкой FreeBSD.
Пусть не какие-то Dell, HPE, Super Micro, а более дешманские варианты.
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|5.72, Аноним (72), 14:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Подскажите, пожалуйста, пару моделей серверов с официальной поддержкой FreeBSD.
Плейстейшн :). Но это такое себе - DRMленое по уши и комитов вы получите как с козла молока.
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|2.30, Аноним (30), 11:40, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Они что, все это время на bg сидели?
Пробрасывали карточку в bhyve, в котором крутится Линукс с подходящим драйвером.
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|3.35, Аноним (35), 11:45, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Пробрасывали карточку в bhyve, в котором крутится Линукс с подходящим драйвером.
Там в соседней новости предложили - пробросить на хост ядро Линукс, и оставить только юзермод :)
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|4.39, Аноним (30), 11:50, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Там в соседней новости предложили
Только никак не хотят признаваться - зачем? :D
Ни одного примера уникальной *юзермод* функциональности из FreeBSD так и не озвучили.
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|5.63, Аноним (-), 13:54, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Только никак не хотят признаваться - зачем? :D
Избавить себя от "радости" с вечно недопиленным ядром без дров, где в 2025 добавляют - поддержку .n. Драфт 802.11n датирован 2009 годом. Фича скоро совершеннолетней станет.
Операционка для тех у кого 2 жизни, так что можно и погодить, дескать.
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|6.86, Аноним (30), 14:51, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Избавить себя от "радости" с вечно недопиленным ядром без дров, где в 2025 добавляют - поддержку .n. Драфт 802.11n датирован 2009 годом. Фича скоро совершеннолетней станет.
И в чем проблема пользоваться Linux в таком случае? Ты уверен, что понимаешь, о чем идет речь в сообщении на которое отвечаешь? Там предлагают использовать ядро Linux, но иметь возможность запускать юзерспейс-программы от FreeBSD, которые в 99.9% случаев работают в Linux нативно. Нормальных примеров оставшихся 0.01%, стоящих этой затеи, никто не привел.
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|4.47, Аноним (47), 12:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что пигнвоядро научилось по нормальному в ZFS, да ещё и не ломать ничего?
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|3.51, Аноним (20), 12:44, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Они что, все это время на bg сидели?
>Пробрасывали карточку в bhyve, в котором крутится Линукс с подходящим драйвером.
Для этого даже порт/пакет соорудили - wifibox.
Вот только над пользователями днищенских процессоров (без VT-d) пролетает розовая птица Обломинго.
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|4.60, Аноним (60), 13:20, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот только над пользователями днищенских процессоров (без VT-d)
Над всеми троими, ага
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|2.37, Аноним (35), 11:47, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Он же древний как Nokia N900. Как такое возможно, что в бзде его не было?
Думаю что от N900 в BSD работает еще меньше - только процессорное ядро и уарт. А если вы попробуете сделать на этом мобилку... в общем это даже мегакорп с сони размером облажается, пожалуй.
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|2.42, Аноним (44), 12:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Продолжена реализация спецификаций WiFi 4 (802.11n) и WiFi 5 (802.11ac).
> Подождите... получается в бзде не было поддержки WiFi N O_o?
> Он же древний как Nokia N900. Как такое возможно, что в бзде
>> Development of WiFi 4 (802.11n) and WiFi 5 (802.11ac) support is progressing with support for data rates at HT (High Throughput) and VHT (Very High Throughput) implemented in LinuxKPI. Initial compatibility code between the FreeBSD kernel’s WiFI 4 interface, net80211, and LinuxKPI drivers has been implemented.
При переводе надмозгом - возможно все ... а так пацаны еще в 2012 n-режим в том же Ralink заводили:
https://forums.freebsd.org/threads/11n-support-for-ralink.29107/
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|3.58, Аноним (58), 13:05, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В основном анонсе про LinuxKPI ничего не пишут: "Work on faster WiFi rates — development of WiFi 4 (802.11n) and WiFi 5 (802.11ac) support is progressing. This will enable modern, faster, WiFi speeds."
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|2.55, Аноним (55), 12:56, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну могу сказать про себя. Я сижу на NetBSD и да, у меня поддерживается только 80211g. Идёт работа по полному рефакторингу 80211, где будет поддержка более современных стандартов. Но лично я вафлей даже дома не пользуюсь, сижу на Ethernet с патчкордом. А когда все-таки надо вафлю да еще и быструю - всегда могу заюзать USB tethering.
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|1.40, Анонимище (?), 11:52, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вспоминаются разговоры в духе "Линукс это серверная ОС, использование его на десктопе это изврат". Судя по новости про FreeBSD это даже еще более справедливо чем про сам Линукс. Другое дело, что оффтопик пробивает дно за дном, поэтому есть риск даже фряха станет готовой для десктопа, но не по заслуге ее разработчиков
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|2.52, Аноним (52), 12:51, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если заниматься разработкой, а не псевдоисторическими изысканиями.
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|2.45, YetAnotherOnanym (ok), 12:21, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейсас прибегут эксперты опеннета в области финансового аудита и расскажут про "ctrl+c - ctrl+v за 700 тыщ".
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|3.70, Аноним (72), 14:05, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейсас прибегут эксперты опеннета в области финансового аудита и
> расскажут про "ctrl+c - ctrl+v за 700 тыщ".
На минутку! Вы забыли добавить упоминание отчетов. А последний писк - рассказ что "работы идут!", успокаиающий инвесторов, акционеров, менеджеров, пользователей, донатеров или кто там кипишевать мог.
Это тоже работы. Время и силы - потрачены. Так что докиньте еще донатов.
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|4.95, YetAnotherOnanym (ok), 15:43, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> по твоему на линукс донатить можно, а на FreeBSD не комильфо?
Вот этого я не говорил. Я просто напомнил о вбросе, который несколько раз пытался форсить некий аноним.
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|5.113, _ (??), 18:21, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы оба два - иди Ё ты! :)
Свои кровные ни туда ни сюда донатить не надо!
Купи ребятёнку мороженку, а бабе - цветы!
И это будет в 100500 раз более правильное использование своей жЫстни!
Это я вам как local Ыгперд говорю! ;)
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|6.119, Ivan_83 (ok), 18:48, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это говорит только о том, что у вас более чем скромные доходы и горизонт планирования "до зарплаты".
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|2.82, Аноним (2), 14:37, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос как донаты отправлять, да и чтобы потом не притянули за финансирование чего-нибудь.
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|3.96, Ivan_83 (ok), 15:49, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Криптой или через друзей/знакомых.
В случае крипты - наверное потребуется какой то схематоз, самое простое:
1. СБП->Крипта в свой кошелёк
2. крипта->карта/счёт
Те придётся пропустить через 2 разных обменника и один свой кошелёк. Можно без своего кошелька но так менее комфортно будет.
Первой частью схемы я постоянно пользуюсь, а вторую не пробовал сам, только видел на бестэкчейндже варианты.
Для 5 баксов смысла точно нет, комиссии будут сильно больше, да и многие обменники с мелкими суммами не работают тк комиссия не покроет транзакционных издержек.
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|2.92, Ivan_83 (ok), 15:16, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем?!
Что бы было понятно если посчитать моё время которое я задонатил то там легко на пару тыщ наберётся как минимум, а в итоге что?
Многие вещи провисели годами прежде чем их хоть как то взяли, другие висят вообще без движения уже лет 5.
Когда дело дошло до того чтобы манагеры вытащили голову из попы и высказали своё мнение относительно того что творится в багтрекере - так они не осилили это.
Это уровень скам проэкта/секты/культа.
Я не готов донатить ни деньги ни код больше.
Теперь только минимальное участие когда мне прям сильно надо.
Учитывая что за 15 лет что я там коммунити нифига не выросло - то проблема 100% не во мне.
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|3.110, Аноним (-), 16:50, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что бы было понятно если посчитать моё время которое я задонатил
> то там легко на пару тыщ наберётся как минимум, а в итоге что?
Это же совсем другое.
Ты присылаешь им патчи, которые им нужно еще рассмотреть, потратив ценное время кого-то из кор команды. А на реальные деньги можно нанять нормального проф. программиста.
С чего ты думаешь, что у твоего затраченноего времени есть хотя какая-то стоимость больше нуля? Возможно из-за отвлечения разработчиков оно вообще несет только ущерб и убытки.
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|4.118, Ivan_83 (ok), 18:47, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Патч решает конкретную проблему. Да, бывает что это лично моя проблема. Бывает что массовая.
2. Провести ревью это сильно меньше затрат чем проделать работу.
3. Не у всех есть деньги или желание их донатить, притом что есть конкретные проблемы на которые готовы задонатить своё время.
Если совсем не делать ревью то ты будешь всегда пилить проект один для самого себя, поэтому ревью даже с реджектом - это как минимум взаимодействие с сообществом и хоть какой то отсев того что может принести профит.
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|2.57, Минона (ok), 13:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> "юзабилити"? пишите на грамотном русском языке, пожалуйста
ты забыл начать предложение с большой буквы и поставить в конце точку
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|5.97, YetAnotherOnanym (ok), 15:50, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На клавиатуре их нет!
Это не оправдание для посетителя ресурса, посвящённого IT. Аперсанд есть, латинские буквы есть, решётка есть, цифры есть, точка с запятой тоже есть.
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|2.101, Аноним (2), 16:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тише, не спугни их. Я их только-только года четыре приучал использовать термин "Cреда рабочего стола" вместо Desktop environment.
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|1.83, Аноним (2), 14:38, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь ещё существует illumos бывший OpenSolaris. Вот бы про него новостей по-больше.
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|2.85, Аноним (-), 14:49, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ведь ещё существует illumos бывший OpenSolaris.
Именно что существует))
> Вот бы про него новостей по-больше.
Сама солярка уже практически все, а вы про какие-то васяноподелия хотите новостей.
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|1.94, Аноним (94), 15:42, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему со стандартами WiFi за пределами неолитических 802.11bg такие дикие проблемы в мире open source? Не только в вышеупомянутой ОС, но и в действительно открытых драйверах тоже. Там с версией стандарта сложность растёт экспоненицально что-ли?
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|1.109, Celcion (ok), 16:31, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Репорт FreeBSD по импрувменту юзабилити и ворканья на ноутбуках
Поправил, не благодарите.
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