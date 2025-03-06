Отчёт FreeBSD по улучшению юзабилити и работы на ноутбуках

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:30, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем мне страй синкпад, что с ним делать? Я лучше продам его на авито

3.9 , Аноним ( 2 ), 10:37, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > Зачем мне страй синкпад, что с ним делать? Я лучше продам его

> на авито Старый Синкпад лучше новых двух!

4.46 , Аноним ( 46 ), 12:28, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Core 2 Duo рулез!

5.98 , Аноним ( 98 ), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Новье! Даешь П4 народу!

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:36, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Старый Синкпад с Фряхой в каждый дом! Синкпад нормальный, я от него матрицу в новый ноут поставил, ато делают из 3 мм пластика, а что мне матрицу покупать. Но все больше я соблазняюсь перейти на FreeBsd.

3.11 , Аноним ( 2 ), 10:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На многих Синкапад взаимозаменяемые матрицы. Их можно собирать как конструкторы.

4.23 , Аноним ( 8 ), 11:25, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, но необязательно на синкпад.

Просто главное чтобы по разьему ( есть еще переходники ), и по размерам подходила. В сервисе за это ( с учетом цены матрицы ), запросили стоимость ноутбука.

5.29 , Аноним ( 2 ), 11:33, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня есть Fujitsu Lifebook одноядерный, начала нулевых. Хочу выкинуть материнку и заменить на Raspberry Pi, единственное не знаю как подключить матрицу и клавиатуру.

6.48 , Аноним ( 8 ), 12:37, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хочу выкинуть материнку и заменить на Raspberry Pi Ты имеешь наверное имеешь ввиду корпус от ноутбука. Незнаю внешняя клавиатура всегда лучше ноутбучной, если залил можно за 100 рублей купить, и она сохраняет все те же функции механической клавиатуры за 5000.

7.79 , Аноним ( 2 ), 14:34, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ты имеешь наверное имеешь ввиду корпус от ноутбука. Корпус и материнская разе одно целое? Нет вроде.

Зачем мне внешняя, просто хочу в старом корпусе, новое, относительно свежее железо.

Хотя и матрицу бы поменять.

8.84 , Аноним ( 8 ), 14:43, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну я и говорю всмысле корпус Тогда что одноядерное непонятно ... 9.102 , Аноним ( 2 ), 16:05, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Старый нубук с одноядерным ЦПУ Цель заменить на что-нибудь современное, как вар... 10.116 , Аноним ( 8 ), 18:43, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Таки корпус от макбука, Или от плейстейшн Незнаю какой то садомазохизм Но виде... 8.99 , Аноним ( 99 ), 15:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать О да есть Latitude e6430, всё в нём устраивает, кроме матрицы, она совсем уже п... 9.117 , Аноним ( 8 ), 18:45, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем я выкинул ThinkPad, с этим миниджойстиком Я правда запчасти сначала отдал... 7.108 , Аноним ( 108 ), 16:23, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже б/у клавиатуру за сто рублей не найти (если вот только именно такую, неоднократно залитую). А ноутбучная клавиатура стоит не сильно и дороже.

6.59 , Аноним ( 59 ), 13:05, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можно запихнуть в корпус от неттопа.

Подключить хаб usb.

Подключить монитор по hdmi.

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:14, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Рубрика вредных советов. > Старый Синкпад Купил старый thinkpad, а у него матрица через пару дней покрылась полосой битых пикселей. Полностью новый ноут с не худшими характеристиками и гарантией можно купить не сильно дороже. > с Фряхой Вот когда завезут wifi хотя бы ac, тогда и советуйте.

3.22 , dn ( ?? ), 11:25, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Купил старый thinkpad, а у него матрица через пару дней покрылась полосой битых пикселей. купил мелкий thinkpad 16года, за 10-15. проблем нет. такчто проблема вашей матрицы совсем не показатель

4.25 , Аноним ( 8 ), 11:28, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Мой первый ноут, дешевой комплектации, так тот вообще таскали где не попадя, всем давали и поменял только когда броузер стал тормозить. А сейчас непонятно что делают, специально чтоб ломалось.

3.26 , Аноним ( 2 ), 11:28, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Матрицу можно купить недорого и поменять без проблем. Полно объявление где продают БУ восстановленные, обслуженные, даже с какой-то гарантией.

4.31 , Аноним ( 19 ), 11:43, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Полно объявление где продают БУ восстановленные, обслуженные, даже с какой-то гарантией. Именно такой ноут я и купил. Результат выше писал.

5.50 , Аноним ( 8 ), 12:41, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже покупал бу ноуты сколько, от того что неизвестно сколько их использовали, незнаешь, в любой момент все может выйти из строя. У меня был Pavilion G6, бу, внезапно все стало ломаться, шлейфы трескаться и пересыхать, корпус трескаться по микротрещшинам, коавиатура ( там легкозаменяемая ), 3 раза менял, хотя пользуюсь аккуратно.

6.68 , Аноним ( 2 ), 13:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Синкпады дешевые, много на рынке, запчасти копеечные.

7.120 , Аноним ( 8 ), 18:49, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ну мне концепция ненравится.

G6, есть много моделей, они все одинаковые внешне, но может стоять процессор помощней, и видяха, и топовые.

Корпус пластик хрупкий, какой то.

Как у дешевой китайской игрушки.

Но сделано все так, чтобы ломалось.

5.69 , Аноним ( 2 ), 14:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть мануал как покупать бу Синкпады. Конечно если брать не глядя, риск есть.

5.80 , Аноним ( 2 ), 14:35, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Гайд по покупке Синкпад.

https://github.com/ThinkPadThink/Thinkpadthinkpad

5.81 , Аноним ( 2 ), 14:35, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гайд по покупке Синкпад.

https://github.com/ThinkPadThink/Thinkpadthinkpad

Русскоязычная ТГ группа по Синкпадам. https://t.me/ThinkPadRussia

2.90 , Ivan_83 ( ok ), 15:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А толку то от старого синкпада? Молодость не вернуть :) Понимаю старый винтажный холодильник после ТО, по сравнению с новым даже лучше будет за счёт ресурса и ремонтопригодности, а основной продукт - ящик с холодом ровно тот же.

А тут то основной продукт в виде вычислений явно уступает более современным решениям.

3.100 , Аноним ( 2 ), 16:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А толку то от старого синкпада? Молодость не вернуть :) Отличная поддержка драйверов под этот ваш линукс, ремонтопргодность, куча запчастей на рынке, возможность кастомизации, сборки конструктора из разных моделей, относительная дешевизна на фоне новых макбуков.

Что может быть лучше, поставить Арч с тайловым енеджером на Синкпад, наклеить всяких стикеров аля Libreboot и ходить понтоваться какой ты какер. Респект от теъ кто в теме обеспечен.

4.103 , Ivan_83 ( ok ), 16:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть Acer, Asus. Достаточно купить на AMD со встройкой только в проце и без дискретки чтобы не иметь проблем с дровами и иметь не плохую производительность. (по моим меркам, в моих старых играх) Для ремонтопригодности - есть фреймворк ноуты, там и кастомизируемость высокая. Правда дороговато. Претензия то к старым финкпадам в проце и его низком КПД относительно того что на рынке, и даже не самом КПД а к предельной производительности, которая в разы ниже чем у даже не самых современных райзенов в ноутах. У жены придушенный на 1,6ГГц райзен 2300 или 2400u в ноуте и он быстрее коры дуба E8400 раза в полтора-два.

Браузеры и прочее вполне нормально без тормозов и лагов работают на этом ноуте, а та же самая ОС с теми же настройками на E8400+1030 видяхе в браузерах работает по хуже.

4.104 , Ivan_83 ( ok ), 16:08, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > наклеить всяких стикеров аля Libreboot и ходить понтоваться какой ты какер Если бы девушки за это давали или денег платили, а так смысла нет страдать за бесплатно :)

5.112 , Аноним ( 2 ), 18:14, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Респект и уважуха среди коллег важнее.

3.106 , Аноним ( 108 ), 16:18, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был у меня старый винтажный холодильник, старше меня, хз сколько лет отработал, в итоге банально сгнил. Был куплен на замену современный индезит — ну что я могу сказать, это небо и земля.

4.115 , Аноним ( 46 ), 18:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стиральная машина Indesit, через полгода после покупки рассыпался подшипник. Ремонт по гарантии. Заменили весь барабан, т.к. подшипник несъёмный. Только гарания закончилась, снова подшипник. В результате, куплена Beko, которая проработала 8 лет, пока на движке не стёрлись щётки.

