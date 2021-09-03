Проект по запуску программ FreeBSD в Linux. Квартальный отчёт FreeBSD

Разработчики FreeBSD опубликовали отчёт о развитии за четвёртый квартал 2024 года, в котором упомянут проект bsd-user-4-linux, развивающий инструментарий для запуска в Linux приложений, собранных для FreeBSD. Целью проекта заявлено достижение возможности собственной сборки, используя инструментарий FreeBSD в Linux, а также возможность собирать пакеты для FreeBSD в Linux, используя родной сборочный инструментарий FreeBSD. Для запуска исполняемых файлов FreeBSD задействован форк эмулятора QEMU, работающий в режиме User Mode Emulation, предназначенном для запуска процессов, скомпилированных для других CPU и операционных систем. В данном режиме QEMU выполняет трансляцию системных вызовов и обработку сигналов. Для запуска приложений требуется развёртывание в локальном каталоге библиотек и настроек из базовой системы FreeBSD. Проект можно рассматривать как BSDlator - обратный аналог Linuxulator. На текущем этапе разработки работает запуск основных системных утилит (sh, bash, find, grep, git, clang и т.п.), поддерживается динамическое связывание и разделяемые библиотеки, доступны сетевые функции. Например, уже можно пересобрать FreeBSD командой "make -j80 buildworld", находясь в Linux. Из отсутствующей функциональности отмечается невозможность запуска отладчика GDB, недоступность IPC, функций kevent/kqueue и некоторых sysctl (например, name2oid). Дополнительно проект занимается подготовкой образов контейнеров с рабочим окружением FreeBSD для различных архитектур (linux/386, linux/amd64, linux/arm/v5 и linux/arm64/v8) и предоставлением GitHub Actions для формирования подобных образов. Из других событий из квартального отчёта FreeBSD можно отметить: Утилита mdo для запуска команд под другим пользователем, похожая на утилиту su, но использующая вместо setuid модуль ядра mac_do и системный вызов setcred.

Разработка драйвера AMD IOMMU для FreeBSD.

Проект по улучшению работы FreeBSD на ноутбуках.

Проект по модернизации инфраструктуры.

Работа по поддержке режимов низкого энергопотребления S0ix и s2idle (Suspend-To-Idle).

Улучшение работы платформы OpenStack во FreeBSD.

Улучшение звукового стека FreeBSD.

Улучшение работы OpenJDK во FreeBSD.

Модернизация пакетного менеджера pkg для проекта PkgBase (оформление компонентов базовой системы в формате, пригодном для управления и обновления при помощи пакетного менеджера pkg).

Возобновление работы над драйвером umb для MBIM USB 4G/5G модемов.

Портирование из OpenBSD драйвера iwx для Wi-Fi чипов Intel.

Продолжение работы над прослойкой LinuxKPI для запуска Linux-драйверов к беспроводным чипам.

Число портов сократилось с 36504 до 36332. В портах обновлены Xfce 4.20, LXQt 2.1.0, PHP 8.3, KDE Plasma 6.2.4, Qt 6.8.1, Python 3.9.21 Python 3.11.11, Ruby 3.3.6, Rust 1.83.0, SDL 3.1.6, Sway 1.10, Tor Browser 14.0.3.

Выполнен аудит безопасности кода подсистем bhyve и Capsicum.

Совместно с компанией Framework ведётся работа над поддержкой во FreeBSD ноутбуков Framework (уже заявлен поддерживаемым Framework Laptop 13 на базе AMD Ryzen 7040).

Ведётся работа по добавлению в инсталлятор режимов восстановления и обновления системы, а также возможности установки пакетов в Live-окружениях.

Продолжается портирование FreeBSD на смартфон Pinephone Pro.

Развиваются инструментарии AppJail и Director и LittleJet для организации работы с OCI-совместимыми контейнерами во FreeBSD, используя механизм изоляции FreeBSD jail.

Развивается инструментарий Pot для управления контейнерами на базе jail-окружений, ZFS, pf и rctl, поддерживающий интеграцию с платформой оркестровки контейнеров nomad. Предлагается каталог образов контейнеров Potluck, выступающий аналогом Dockerhub для FreeBSD.

Ведётся разработка графического интерфейса для управления системой виртуализации на базе гипервизора Bhyve. Для разработки используется Freepascal/Lazarus.



