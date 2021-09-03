Проект по запуску программ FreeBSD в Linux. Квартальный отчёт FreeBSD

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|1.1, Вирт (?), 12:36, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть теперь FreeBSD даже не используется для того, чтобы собирать приложения для него?
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|2.14, Аноним (14), 13:25, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не в этом дело.
Предположим ситуацию, когда необходимо тебе использовать именно BSD-шные утилиты, и именно под ляликсом.
Например запустить именно BSD-шный шелл (или системные утилиты), а не линуксовый баш (или утилиты).
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|3.41, Аноним (41), 14:29, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Например запустить именно BSD-шный шелл (или системные утилиты), а не линуксовый баш (или утилиты).
Всё элементарно компилируется и запускается. Многое даже опакечено.
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|2.4, Аноним (4), 12:51, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы ты прочитал пред. новость
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62675
то не спрашивал))
(Вкратце: 750 тысяч баксов -> полгода -> один ноутбук с драйверами)
Бабки, с№№№а, бабки! (с)
Пока инвестор окучивается, то делать не просто можно, а нужно!
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|2.18, Аноним (18), 13:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проект можно рассматривать как BSDlator - обратный аналог Linuxulator.
Сбылась моя мечта. Я давно хотел какой-нибудь пробздулятор для запуска бздешных бинарей.
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|1.3, kravich (ok), 12:44, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если даже Darling, предназначенный для запуска Mac OS X приложений на Linux не взлетел, то что уже говорить про это...
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|3.20, Аноним (18), 13:35, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже после "brew install nginx", его так просто не запустишь. Некоторых сисколлов не хватает.
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|1.5, dalco (ok), 13:06, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Просто, интересно стало - чего такого экстраординарного есть во FreeBSD, что стоит тащить в Linux, да при этом ещё все бонусы по дороге не растерять (вся эта эмуляция, различия в архитектуре тех или иных стеков ПО, e.t.c.).
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|2.7, Аноним (7), 13:11, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее вопрос чего такого добавили или пытаются впихнуть в Линукс от чего юзеры посматривают на Фряху.
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|3.8, Аноним (-), 13:14, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Скорее вопрос чего такого добавили или пытаются впихнуть в Линукс
> от чего юзеры посматривают на Фряху.
Если бы это было так, то был бы проект запуска "программ Linux в FreeBSD".
А тут как раз наоборот. Так что мимо.
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|3.17, Аноним (14), 13:33, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну, может быть не хватает стабильности в дистрибутивах?
или прозрачного обновления?
я уже не один десяток лет просто обновляю ядро и мир в продакшене и оно просто работает дальше.
Однако когда мне зачем то предложили замениться на убунту (других спецов у них не было?), и я показал, что для ее обновления надо была стирать старую установку на партишине, и вместо него устанавливать новую, при этом постараться не убить домашние директории, потому что они должны были быть вынесены на отдельный раздел и т.п...
Понятно, что время идет, и наконец то в люриксе появились и роллинг обновления, и атомарные дистрибутивы.
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|4.43, Жироватт (ok), 14:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Котоламповые истории такие котоламповые.
Дебиан обновляется также как и фря, даже между мажорными ветками.
Убунта так же, особенно если не прыгать за 9.х на 21.х, обновлял в юности 6.06 на 14.04
Проблемы роллингов не рассматриваются
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|2.31, _kp (ok), 14:09, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стоковое и открытое ПО так запускать смысла нет.
Но если кто то "достал" ПО в бинарном виде, без исходников, и оно оказалось для BSD, тогда смысл эмулятора появляется.
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|1.11, freehck (ok), 13:20, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> проект bsd-user-4-linux, развивающий инструментарий для запуска в Linux приложений, собранных для FreeBSD
Извиняюсь, но зачем BSD-шники сами себе яму роют подобными проектами?
Это либо освоение грантов, либо я чего-то не понимаю: вот какие бенефиты получит с этого экосистема BSD?
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|2.24, Ivan_83 (ok), 13:40, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно чей то GSoC.
Если нужны подробности сходи на сайт фоундейшина, там обычно все проекты с описанием есть.
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|3.55, freehck (ok), 16:07, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уже сходил и посмотрел. Описание-то есть, а вот ответа на вопрос -- нету.
Можно конечно автору написать, но слишком много усилий, чтобы просто удовлетворить любопытство.
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|1.12, Аноним (9), 13:22, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Гораздо полезнее, из практических соображений, было бы портирование GLibc на различные ядра xBSD. Особенно, в свете последних событий с разрабами ядра Linux. Как бы там ни было, но API GLibc для писателей прикладного софта это стандарт.
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|2.23, Семен (??), 13:38, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> API GLibc для писателей прикладного софта это стандарт.
Нефига. Стандарт это стандарты C и Posix. А то, что вы написано, это ваши выдумки и выдача желаемое за действительное. В glibc много нестандартных расширений gcc и binutils, и поэтому он не компилировался с помощью clang, а бздяха перешла на llvm c clang. Как знаю работы по вычищению кода glibc ведутся уже около 5 лет, не знаю правда на какой стадии это все, но большую часть грязных хаков там уже выпилили. У glibc есть основная проблема, что много копипаст кода, много пустых заглушек, файлы кода разбросаны по разным файлам и каталогом в зависимости от платформы, и в этом нет системы, т.е. для разных платформ реализация может лежать в файлах совершенно с разными именами и не всегда имеющими логику, что усложняет навигацию в коде и его поддержку.
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|2.21, Аноним (14), 13:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так все ясно.
Цитата:
[i]
Пользовательские компоненты FreeBSD выбраны как менее усложнённые и более подходящие для легковесных и компактных систем, чем штатный инструментарий GNU.
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|3.27, Аноним (15), 13:53, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это официально так заявлено, а какие истинные мотивы, кто ж его знает
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|3.28, Голум (?), 14:02, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для легковесных и компактных систем
> Для запуска исполняемых файлов FreeBSD задействован форк эмулятора QEMU
Что-то не вяжется.
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|4.35, Голум (?), 14:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответил, не глядя на ОП. Да, цели проектов вообще не пересекаются, хотя и практической пользы от обоих не представляю.
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|1.32, Аноним (32), 14:10, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень хитрый план. Теперь с FreeBSD можно будет поиграться в новой Винде через WSL и в старой XP через coLinux.
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|2.42, Jh (?), 14:31, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну ори дальше. сдохнет тебе будет лучше? Конкуренция всегда хорошо для потребителя. Сегодня сдохли все альтернативы для хрома и гугл начал выкручивать руки. донт би ивл, говорили они...
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|2.44, Sadok (ok), 14:51, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всегда ору с потуг фряхи делать вид что они кому-то нужны.
ну, поори. на citrix, например. или на netflix. или (сейчас треснешь) на microsoft
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