Проект по запуску программ FreeBSD в Linux. Квартальный отчёт FreeBSD

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:14, 27/02/2025 Скорее вопрос чего такого добавили или пытаются впихнуть в Линукс от чего юзеры посматривают на Фряху.

3.8 , Аноним ( - ), 13:14, 27/02/2025 > Скорее вопрос чего такого добавили или пытаются впихнуть в Линукс

> от чего юзеры посматривают на Фряху. Если бы это было так, то был бы проект запуска "программ Linux в FreeBSD".

А тут как раз наоборот. Так что мимо.

4.51 , Pahanivo ( ok ), 15:33, 27/02/2025

https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/linuxemu/

Оно там как минимум с 4ой

3.10 , Аноним9444935593 ( ? ), 13:16, 27/02/2025 Ну хотя бы первый абзац то прочитайте =)

3.17 , Аноним ( 14 ), 13:33, 27/02/2025 ну, может быть не хватает стабильности в дистрибутивах?

или прозрачного обновления?

я уже не один десяток лет просто обновляю ядро и мир в продакшене и оно просто работает дальше.

Однако когда мне зачем то предложили замениться на убунту (других спецов у них не было?), и я показал, что для ее обновления надо была стирать старую установку на партишине, и вместо него устанавливать новую, при этом постараться не убить домашние директории, потому что они должны были быть вынесены на отдельный раздел и т.п...

Понятно, что время идет, и наконец то в люриксе появились и роллинг обновления, и атомарные дистрибутивы.

4.39 , Jh ( ? ), 14:27, 27/02/2025 сто лет в обед, гента же.

4.43 , Жироватт ( ok ), 14:34, 27/02/2025 Котоламповые истории такие котоламповые.

Дебиан обновляется также как и фря, даже между мажорными ветками.

Убунта так же, особенно если не прыгать за 9.х на 21.х, обновлял в юности 6.06 на 14.04

Проблемы роллингов не рассматриваются

2.31 , _kp ( ok ), 14:09, 27/02/2025 Стоковое и открытое ПО так запускать смысла нет.

Но если кто то "достал" ПО в бинарном виде, без исходников, и оно оказалось для BSD, тогда смысл эмулятора появляется.