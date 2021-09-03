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Проект по запуску программ FreeBSD в Linux. Квартальный отчёт FreeBSD

27.02.2025 11:47

Разработчики FreeBSD опубликовали отчёт о развитии за четвёртый квартал 2024 года, в котором упомянут проект bsd-user-4-linux, развивающий инструментарий для запуска в Linux приложений, собранных для FreeBSD. Целью проекта заявлено достижение возможности собственной сборки, используя инструментарий FreeBSD в Linux, а также возможность собирать пакеты для FreeBSD в Linux, используя родной сборочный инструментарий FreeBSD.

Для запуска исполняемых файлов FreeBSD задействован форк эмулятора QEMU, работающий в режиме User Mode Emulation, предназначенном для запуска процессов, скомпилированных для других CPU и операционных систем. В данном режиме QEMU выполняет трансляцию системных вызовов и обработку сигналов. Для запуска приложений требуется развёртывание в локальном каталоге библиотек и настроек из базовой системы FreeBSD. Проект можно рассматривать как BSDlator - обратный аналог Linuxulator.

На текущем этапе разработки работает запуск основных системных утилит (sh, bash, find, grep, git, clang и т.п.), поддерживается динамическое связывание и разделяемые библиотеки, доступны сетевые функции. Например, уже можно пересобрать FreeBSD командой "make -j80 buildworld", находясь в Linux. Из отсутствующей функциональности отмечается невозможность запуска отладчика GDB, недоступность IPC, функций kevent/kqueue и некоторых sysctl (например, name2oid).

Дополнительно проект занимается подготовкой образов контейнеров с рабочим окружением FreeBSD для различных архитектур (linux/386, linux/amd64, linux/arm/v5 и linux/arm64/v8) и предоставлением GitHub Actions для формирования подобных образов.

Из других событий из квартального отчёта FreeBSD можно отметить:

  • Утилита mdo для запуска команд под другим пользователем, похожая на утилиту su, но использующая вместо setuid модуль ядра mac_do и системный вызов setcred.
  • Разработка драйвера AMD IOMMU для FreeBSD.
  • Проект по улучшению работы FreeBSD на ноутбуках.
  • Проект по модернизации инфраструктуры.
  • Работа по поддержке режимов низкого энергопотребления S0ix и s2idle (Suspend-To-Idle).
  • Улучшение работы платформы OpenStack во FreeBSD.
  • Улучшение звукового стека FreeBSD.
  • Улучшение работы OpenJDK во FreeBSD.
  • Модернизация пакетного менеджера pkg для проекта PkgBase (оформление компонентов базовой системы в формате, пригодном для управления и обновления при помощи пакетного менеджера pkg).
  • Возобновление работы над драйвером umb для MBIM USB 4G/5G модемов.
  • Портирование из OpenBSD драйвера iwx для Wi-Fi чипов Intel.
  • Продолжение работы над прослойкой LinuxKPI для запуска Linux-драйверов к беспроводным чипам.
  • Число портов сократилось с 36504 до 36332. В портах обновлены Xfce 4.20, LXQt 2.1.0, PHP 8.3, KDE Plasma 6.2.4, Qt 6.8.1, Python 3.9.21 Python 3.11.11, Ruby 3.3.6, Rust 1.83.0, SDL 3.1.6, Sway 1.10, Tor Browser 14.0.3.
  • Выполнен аудит безопасности кода подсистем bhyve и Capsicum.
  • Совместно с компанией Framework ведётся работа над поддержкой во FreeBSD ноутбуков Framework (уже заявлен поддерживаемым Framework Laptop 13 на базе AMD Ryzen 7040).
  • Ведётся работа по добавлению в инсталлятор режимов восстановления и обновления системы, а также возможности установки пакетов в Live-окружениях.
  • Продолжается портирование FreeBSD на смартфон Pinephone Pro.
  • Развиваются инструментарии AppJail и Director и LittleJet для организации работы с OCI-совместимыми контейнерами во FreeBSD, используя механизм изоляции FreeBSD jail.
  • Развивается инструментарий Pot для управления контейнерами на базе jail-окружений, ZFS, pf и rctl, поддерживающий интеграцию с платформой оркестровки контейнеров nomad. Предлагается каталог образов контейнеров Potluck, выступающий аналогом Dockerhub для FreeBSD.
  • Ведётся разработка графического интерфейса для управления системой виртуализации на базе гипервизора Bhyve. Для разработки используется Freepascal/Lazarus.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/status...)
  2. OpenNews: Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS
  3. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
  4. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый графический инсталлятор. Отчёт FreeBSD за 1 квартал
  5. OpenNews: Проект Darling развивает аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  6. OpenNews: Первые итоги проекта по улучшению работы FreeBSD на ноутбуках
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62801-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вирт (?), 12:36, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть теперь FreeBSD даже не используется для того, чтобы собирать приложения для него?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:25, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в этом дело.
    Предположим ситуацию, когда необходимо тебе использовать именно BSD-шные утилиты, и именно под ляликсом.
    Например запустить именно BSD-шный шелл (или системные утилиты), а не линуксовый баш (или утилиты).
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 14:29, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Например запустить именно BSD-шный шелл (или системные утилиты), а не линуксовый баш (или утилиты).

    Всё элементарно компилируется и запускается. Многое даже опакечено.

     
  • 3.52, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:39, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пока всё звучит плохо и даром не нужно
     

  • 1.2, Главные редакторы (?), 12:39, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Даже не хочется думать зачем всё это нужно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:51, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ты прочитал пред. новость
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62675
    то не спрашивал))
    (Вкратце: 750 тысяч баксов -> полгода -> один ноутбук с драйверами)

    Бабки, с№№№а, бабки! (с)

    Пока инвестор окучивается, то делать не просто можно, а нужно!

     
  • 2.18, Аноним (18), 13:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проект можно рассматривать как BSDlator - обратный аналог Linuxulator.

    Сбылась моя мечта. Я давно хотел какой-нибудь пробздулятор для запуска бздешных бинарей.

     

  • 1.3, kravich (ok), 12:44, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если даже Darling, предназначенный для запуска Mac OS X приложений на Linux не взлетел, то что уже говорить про это...
     
     
  • 2.13, Имя1 (?), 13:25, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он не допилен, там ещё развивать и развивать
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 13:35, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже после "brew install nginx", его так просто не запустишь. Некоторых сисколлов не хватает.
     

  • 1.5, dalco (ok), 13:06, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Просто, интересно стало - чего такого экстраординарного есть во FreeBSD, что стоит тащить в Linux, да при этом ещё все бонусы по дороге не растерять (вся эта эмуляция, различия в архитектуре тех или иных стеков ПО, e.t.c.).
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:11, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее вопрос чего такого добавили или пытаются впихнуть в Линукс от чего юзеры посматривают на Фряху.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 13:14, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Скорее вопрос чего такого добавили или пытаются впихнуть в Линукс
    > от чего юзеры посматривают на Фряху.

    Если бы это было так, то был бы проект запуска "программ Linux в FreeBSD".
    А тут как раз наоборот. Так что мимо.

     
     
  • 4.51, Pahanivo (ok), 15:33, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хахахаха.
    https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/linuxemu/
    Оно там как минимум с 4ой
     
  • 3.10, Аноним9444935593 (?), 13:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну хотя бы первый абзац то прочитайте =)
     
  • 3.17, Аноним (14), 13:33, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну, может быть не хватает стабильности в дистрибутивах?
    или прозрачного обновления?
    я уже не один десяток лет просто обновляю ядро и мир в продакшене и оно просто работает дальше.
    Однако когда мне зачем то предложили замениться на убунту (других спецов у них не было?), и я показал, что для ее обновления надо была стирать старую установку на партишине, и вместо него устанавливать новую, при этом постараться не убить домашние директории, потому что они должны были быть вынесены на отдельный раздел и т.п...
    Понятно, что время идет, и наконец то в люриксе появились и роллинг обновления, и атомарные дистрибутивы.
     
     
  • 4.39, Jh (?), 14:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сто лет в обед, гента же.
     
  • 4.43, Жироватт (ok), 14:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Котоламповые истории такие котоламповые.
    Дебиан обновляется также как и фря, даже между мажорными ветками.
    Убунта так же, особенно если не прыгать за 9.х на 21.х, обновлял в юности 6.06 на 14.04
    Проблемы роллингов не рассматриваются
     
  • 2.31, _kp (ok), 14:09, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоковое и открытое ПО так запускать смысла нет.
    Но если кто то "достал" ПО в бинарном виде, без исходников, и оно оказалось для BSD, тогда смысл эмулятора появляется.
     

  • 1.6, Аноним (7), 13:09, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Внезапно очень актуально!
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:15, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    LSF (Linux Subsystem for FreeBSD) :)
     
  • 1.11, freehck (ok), 13:20, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проект bsd-user-4-linux, развивающий инструментарий для запуска в Linux приложений, собранных для FreeBSD

    Извиняюсь, но зачем BSD-шники сами себе яму роют подобными проектами?
    Это либо освоение грантов, либо я чего-то не понимаю: вот какие бенефиты получит с этого экосистема BSD?

     
     
  • 2.24, Ivan_83 (ok), 13:40, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно чей то GSoC.
    Если нужны подробности сходи на сайт фоундейшина, там обычно все проекты с описанием есть.
     
     
  • 3.55, freehck (ok), 16:07, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уже сходил и посмотрел. Описание-то есть, а вот ответа на вопрос -- нету.
    Можно конечно автору написать, но слишком много усилий, чтобы просто удовлетворить любопытство.

     
  • 2.29, zionist (ok), 14:04, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иначе некоторые программы не работают. Например Oracle RDBMS.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 15:04, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может им и не надо работать?
     

  • 1.12, Аноним (9), 13:22, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гораздо полезнее, из практических соображений, было бы портирование GLibc на различные ядра xBSD. Особенно, в свете последних событий с разрабами ядра Linux. Как бы там ни было, но API GLibc для писателей прикладного софта это стандарт.
     
     
  • 2.19, Аноним (14), 13:35, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DebianBSD - не, не то?
     
     
  • 3.30, Аноним (9), 14:07, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без systemd?
     
  • 2.23, Семен (??), 13:38, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > API GLibc для писателей прикладного софта это стандарт.

    Нефига. Стандарт это стандарты C и Posix. А то, что вы написано, это ваши выдумки и выдача желаемое за действительное. В glibc много нестандартных расширений gcc и binutils, и поэтому он не компилировался с помощью clang, а бздяха перешла на llvm c clang. Как знаю работы по вычищению кода glibc ведутся уже около 5 лет, не знаю правда на какой стадии это все, но большую часть грязных хаков там уже выпилили. У glibc есть основная проблема, что много копипаст кода, много пустых заглушек, файлы кода разбросаны по разным файлам и каталогом в зависимости от платформы, и в этом нет системы, т.е. для разных платформ реализация может лежать в файлах совершенно с разными именами и не всегда имеющими логику, что усложняет навигацию в коде и его поддержку.

     
     
  • 3.36, Аноним (49), 14:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Натравить ИИ и вычистить проблемы тут нет.
     
     
  • 4.40, Jh (?), 14:29, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну так сделай.
     
     
  • 5.48, Аноним (49), 15:03, 27/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:27, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    совсем недавно было про ещё один "Проект по запуску программ FreeBSD в Linux" https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62721
    с другого бока конечно, но тенденция налицо
     
     
  • 2.21, Аноним (14), 13:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так все ясно.
    Цитата:
    [i]
    Пользовательские компоненты FreeBSD выбраны как менее усложнённые и более подходящие для легковесных и компактных систем, чем штатный инструментарий GNU.
     
     
  • 3.22, Аноним (14), 13:36, 27/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.27, Аноним (15), 13:53, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это официально так заявлено, а какие истинные мотивы, кто ж его знает
     
  • 3.28, Голум (?), 14:02, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для легковесных и компактных систем
    > Для запуска исполняемых файлов FreeBSD задействован форк эмулятора QEMU

    Что-то не вяжется.

     
     
  • 4.35, Голум (?), 14:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответил, не глядя на ОП. Да, цели проектов вообще не пересекаются, хотя и практической пользы от обоих не представляю.
     

  • 1.16, Sadok (ok), 13:31, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "системные утилиты git, bash".

    ппц.. автор сошел с ума

     
  • 1.25, Аноним (25), 13:42, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    аналкарнавал в линухе продолжается
     
  • 1.26, Ivan_83 (ok), 13:46, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В портах обновлены

    Намного больше всего, там каждый день по десятку коммитов с обновлениями.


    > Разработка драйвера AMD IOMMU для FreeBSD.

    Вроде оно есть и работает :/


    > Улучшение звукового стека FreeBSD.

    Хз, что то не заметно относительно прошлого отчёта.
    Из ожидаемого
    https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=281390
    https://reviews.freebsd.org/D47638

     
  • 1.32, Аноним (32), 14:10, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень хитрый план. Теперь с FreeBSD можно будет поиграться в новой Винде через WSL и в старой XP через coLinux.
     
  • 1.33, Аноним (49), 14:14, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всегда ору с потуг фряхи делать вид что они кому-то нужны.
     
     
  • 2.42, Jh (?), 14:31, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну ори дальше. сдохнет тебе будет лучше? Конкуренция всегда хорошо для потребителя. Сегодня сдохли все альтернативы для хрома и гугл начал выкручивать руки. донт би ивл, говорили они...
     
     
  • 3.46, Аноним (49), 15:02, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже редокс лучшая альтернатива.
     
  • 2.44, Sadok (ok), 14:51, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всегда ору с потуг фряхи делать вид что они кому-то нужны.

    ну, поори. на citrix, например. или на netflix. или (сейчас треснешь) на microsoft

     
     
  • 3.47, Аноним (49), 15:03, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С этих модно бесконечно орать.
     
  • 3.53, kravich (ok), 15:57, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поржать с Netflix? Легко)
     

  • 1.34, Tron is Whistling (?), 14:16, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем? Всё это прекрасно и давно собирается под линух нативно.
     
  • 1.37, riokor (?), 14:23, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё.Это победа.Да
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:53, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Страшнее раста в ядре.
    Бздю начали прикапывать сверху.
     

  • 1.38, riokor (?), 14:25, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А далее открываются такие горизонты доселе недостижимые.
     
  • 1.50, Nikki Next (?), 15:22, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Троллейбус из буханки хлеба
     
  • 1.54, Аноним (54), 16:03, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeBSDятор ))0)
     
  • 1.56, Вася (??), 16:09, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вообще них*я не понимаю, зачем они это делают?
     
  • 1.57, Ося Бендер (?), 16:13, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работают на упреждение. Толково придумано.
     

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