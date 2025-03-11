Релиз FreeBSD 13.5

После 6 месяцев разработки опубликован релиз операционной системы FreeBSD 13.5, который станет последним в ветке FreeBSD 13.x. Обновления для версии FreeBSD 13.5 будут выпускаться до 30 апреля 2026 года. Параллельно развивается ветка FreeBSD 14, следующий выпуск (14.3) в которой намечен на 3 июня 2025 года. Первый выпуск ветки FreeBSD 15 будет сформирован в декабре 2025 года. Установочные образы FreeBSD 13.5 сформированы для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant. Ключевые изменения: Добавлена поддержка запуска утилит sysctl и ip6addrctl в контексте указанных изолированных jail-окружений, что позволяет из родительского окружения выставлять или получать состояние ядра или задавать параметры vnet для легковесных контейнеров в дочерних Jail, в которых не установлена утилита sysctl. Например, для выполнения sysctl в контексте jail c именем "foo" во внешнем окружении теперь можно запустить команду "sysctl -j foo net.fibs=2". В утилиту sysctl также добавлена возможность фильтрации переменных, привязанных к Jail или vnet.

В инсталлятор bsdinstall добавлена настройка для редактирования опций создания пула ZFS, позволяющая изменить опции по умолчанию ("-O compress=lz4 -O atime=off"), например, теперь можно поменять алгоритм сжатия.

Набор компиляторов LLVM и входящие в него компоненты (clang, compiler-rt, libc++, libunwind, lld, lldb и openmp) обновлены до версии 19.1.7 (до этого была версия LLVM 18.1.5).

Решена проблема 2038 года в файловой системе UFS1, в которой при определении времени создания, модификации и доступа теперь можно использовать даты вплоть до 2106 года.

В утилите gstat обеспечен учёт задержек с микросекундной точностью.

Решена проблема с дублированием сокращённых имён каталогов в образах cd9660.

Добавлена настройка net.pf.default_to_drop, которую можно менять на этапе загрузки, что избавляет от необходимости пересборки модуля ядра pf с опцией PF_DEFAULT_TO_DROP для включения в пакетном фильтре pf режима, блокирующего по умолчанию все пакеты.

В драйверы igc (Intel Ethernet Controller I225) и e1000 (Intel Ethernet Gigabit) добавлена поддержка алгоритма AIM (Adaptive Interrupt Moderation), позволяющего сократить задержки на каналах с низкой интенсивностью пакетов, а также уменьшить нагрузку на CPU и снизить частоту вызова прерываний при большой интенсивности пакетов. Изменение также позволило избавиться от проявляющейся начиная с FreeBSD 12.0 регрессии в производительности UDP, особенно заметной при использовании NFS поверх UDP.

В драйвере igb (Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet) улучшена поддержка модулей в формате SFP (Small Form-factor). Обновлены версии драйверов igb 2.5.28 и ena 2.8.0 (Amazon Elastic Network Adapter). В драйвер ixgbe (Intel 10Gb Ethernet) перенесены отдельные изменения из драйвера ix 3.3.38.

Предоставлена возможность изменения sysctl vnet из загрузчика.

Значение VMSIZE, используемое при развёртывании виртуальных машин в Oracle Cloud Infrastructure, увеличено с 5 до 8 ГБ. Вместо OCI для идентификации Oracle Cloud Infrastructure задействован термин ORACLE, чтобы избежать пересечений с Open Container Initiative.

В скрипты автоматизации работы с виртуальными окружениями Amazon EC2 и Vagrant добавлен код для чистки устаревших БД pkg из каталога "/var/db/pkg/repos/FreeBSD" (около года назад вместо /var/db/pkg/repo-*.sqlite для баз pkg задействован новый каталог /var/db/pkg/repos/FreeBSD, но в скриптах оставался старый).

Добавлена поддержка адаптеров Brainbox USB-to-Serial и обеспечена возможность работы клавиатур Purism на системах с CoreBoot. Поддержка Realtek 8156/8156B перенесена из драйвера dce в ure.

Обновлены версии OpenSSH 9.9p2, unbound 1.22.0, wpa_supplicant/hostapd 2.11, sqlite 3.46.1, libarchive 3.7.7, libpcap 1.10.5, tpcdump 4.99.5, expat 2.6.4, xz 5.6.3. Часть функциональности libusb перенесена из ветки 1.0.16.

Добавлено уведомление о прекращении поддержки в ветке FreeBSD 15 инструментария управления логическими разделами gvinum (использовался для программных RAID). В ветке FreeBSD 15 также планируют удалить драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.

В ветке FreeBSD 15 будет прекращена поддержка 32-разрядных платформ armv6, i386 и powerpc (из 32-разрядных будет оставлена только платформа armv7). Режим COMPAT_FREEBSD32, позволяющий запускать 32-разрядные исполняемый файлы в 64-разрядных окружениях, будет оставлен, но в портах поддержка 32-разрядных сборок будет прекращена.

Добавлено уведомление о переводе в разряд устаревших утилиты shar, позволяющей создавать самораспаковывающиеся архивы в форме shell-скриптов. Реализуемая в данной утилите идея признана рискованной.

Проект OpenSSH планирует удалить код с реализацией поддержки цифровых подписей DSA в ближайшие месяцы. Разработчики FreeBSD не намерены обновлять OpenSSH в ветке FreeBSD 13, но в случае выявления уязвимостей не исключают удаление кода DSA.

Из установочных образов удалена среда рабочего стола KDE из-за проблем с совместимостью с OpenSSL 1.1.1.



