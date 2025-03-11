Релиз FreeBSD 13.5

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|2.9, Аноним (9), 09:39, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть только две архитектуры AMD64 и ARM64. Даже мой intel core 2 duo который сломался, был 64 бит.
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|3.12, Аноним (12), 09:47, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Есть ещё много экспертов с атлонами хп или пентиум 4 на опеннете.
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|4.43, Аноним (43), 11:10, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На C2D можно поработать в офисных пакетах, посмотреть страницы в барузере.
Что можно делать на P4 не представляю.
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|3.89, Афроним (?), 13:37, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И чего на АРМ делать?Дум и Квик гонять? Вам конечно, кроме Вим,ЕЕ нихрена не надо, а вот нитакусикам как жить с этим дном?
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|2.14, Аноним (14), 09:55, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Архитектуре AMD64 уже 22 года. Можно было успеть внуков завести.
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|2.38, Аноним (38), 11:03, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ОС, которую преимущественно юзают на старом железе потому что на новом не всегда работает, решила прогнать последних пользователей.
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|3.55, svvord (ok), 11:56, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не всегда работает — это когда? Я вот не всречал такого железа, особенно, если речь идёт про сервера, на котором FreeBSD не работала бы.
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|2.54, User (??), 11:52, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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... пользователям, которые в 2025м сидят на 32х битном железе, и, соответственно vice versa - пользователи эти (Да, все 2,5!) примерно никому из разработчиков в 2025м не нужны примерно "низачем" - они и за новую копеечную железку заплатить не могут, что уж "за поддержку оной" спрашивать...
Вот такая вот удивительная гармония в экосистеме.
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|3.64, Аноним (38), 12:36, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему современное железо и софт не могут то, что умели компы 30 лет назад? Регресс не пройдёт.
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|4.68, User (??), 13:05, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Почему современное железо и софт не могут то, что умели компы 30
> лет назад? Регресс не пройдёт.
СРОЧНО начинайте требовать от автопроизводителей поддержку сена или, на худой конец - овса. Да-да, с продажей этого добра на АЗС. Лошади же могли! Регресс не пройдет!!!
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|5.88, Аноним (88), 13:35, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут скорее требовать сейчас от администрации не разрешать убирать дизель с городских заправок.
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|3.95, Афроним (?), 13:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тю,бро,что вы несете? Вин7 х32 по сравнению с хр644 и т.д. просто летает. Примите к сведению пж.)
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|3.98, Афроним (?), 14:01, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для НетБСД железо нужно от синих или красных.С зелеными - швах, только Ньювоу.( Академики не суетятся, я понимаю, но это так грустно тем кто не угадал.) Благо ДНС амуде проклял.)
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|1.3, trolleybus (?), 09:28, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Из установочных образов удалена среда рабочего стола KDE из-за проблем с совместимостью с OpenSSL 1.1.1.
А включить по дефолту OpenSSL 3 не судьба? 1.1.1 так-то уже 1,5 года как EOL
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|2.8, Аноним (-), 09:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А включить по дефолту OpenSSL 3 не судьба? 1.1.1 так-то уже 1,5 года как EOL
Видимо тогда еще что-нибудь развалится. Но двойные стандарты прикольные. Притащить новый тулчейн - всегда пожалуйста. А на кеды и openssl благодать не распостранилась. Очень интересные полися.
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|3.19, Pahanivo (ok), 10:13, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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# openssl version -a
OpenSSL 3.0.15 3 Sep 2024 (Library: OpenSSL 3.0.15 3 Sep 2024)
# uname -a
FreeBSD base.inets.ru 14.2-RELEASE-p1 FreeBSD 14.2-RELEASE-p1 GWKERNEL amd64
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|4.34, Аноним (-), 10:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> # uname -a
> FreeBSD base.inets.ru 14.2-RELEASE-p1 FreeBSD 14.2-RELEASE-p1 GWKERNEL amd64
Ну так сабж - немного другой версии если вы вдруг не заметили. Ну подумаешь, не в лотерею а в карты, не выиграли и проиграли, не поддержали а удалили...
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|5.45, Pahanivo (ok), 11:15, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну так сабж - немного другой версии если вы вдруг не заметили.
> Ну подумаешь, не в лотерею а в карты, не выиграли и
> проиграли, не поддержали а удалили...
Рыдать на отсутствие поддержки чего-то нового в релизе, которые последний в ветке, и патчится будет полтора года после... это какое расстройство психики? или что? Апдейтится? Не? Ты уж определись - либо крест сними, либо трусы надень.
freebsd-update upgrade -r 14.2-RELEASE
Не благодари, пользуйся.
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|6.57, svvord (ok), 12:01, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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freebsd-update install
ещё надо посоветовать после упомянутой команды. А то вдруг не дотумкает =)
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|7.63, Pahanivo (ok), 12:35, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну там еще не одна команда по хендбуку.
Я лишь намекнул на неполноценность оппонента в плане умственного развития.
Я уж не говорю что есть еще configure && make && make install. Но там походу латки.
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|8.76, Аноним (75), 13:18, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мда, я вот тут глянул на свое хозяйство и оказалось, что последний 13-ый сервер,... текст свёрнут, показать
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|1.7, Аноним (-), 09:32, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Набор компиляторов LLVM и входящие в него компоненты (clang, compiler-rt, libc++,
> libunwind, lld, lldb и openmp) обновлены до версии 19.1.7 (до этого была
> версия LLVM 18.1.5).
Ориентация на стабильный прод как она есть, Crypt не даст соврать. Очень круто в минорном релизе - ретестить все отвалы по линии тулчейна. И вот для кого такие "релизы" выкатывают? Для отчетов?
> Решена проблема 2038 года в файловой системе UFS1, в которой при определении
> времени создания, модификации и доступа теперь можно использовать даты вплоть
> до 2106 года.
Неужто какие-то мазохисты ЭТО будут до 2038 года таскать?
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|2.25, нах. (?), 10:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ориентация на стабильный прод как она есть, Crypt не даст соврать. Очень
> круто в минорном релизе - ретестить все отвалы по линии тулчейна.
чувак, это - base. Да, им проще потестить вот так, поменяв только тулчейн, с минимумом изменений в самой системе.
> И вот для кого такие "релизы" выкатывают? Для отчетов?
для тех кто понимает что либо твой код не претендует на зависимости от минорной версии компилятора и компилируется любой (а то и вообще десятком разных) либо ты таскаешь с собой зависимость от конкретной версии (и она, скорее всего, есть в портах)
А разработчикам самой ос - неинтересно обходить баги давно мертвой версии компилятора.
>> Решена проблема 2038 года в файловой системе UFS1, в которой при определении
>> времени создания, модификации и доступа теперь можно использовать даты вплоть
>> до 2106 года.
> Неужто какие-то мазохисты ЭТО будут до 2038 года таскать?
там забыли важную мелочь - помимо этого решена проблема (не уверен правда, что успели вмержить в stable) с немонтируемостью очень-очень старых ufs современными системами.
Старых - это примерно времен 4.11, даже не 8 по-моему.
ДА, блжд - нашелся человек которому вот такое вот надо было прочитать. И выполз из гроба лично МакКузик, проблему эту ему решивший. Некоторые вещи в этой системе все еще остались прежними.
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|3.37, Аноним (-), 11:02, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чувак, такое для прода - маразм То что толпа старых дегров с бредом по какой-то... большой текст свёрнут, показать
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|4.53, User (??), 11:43, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробуй представить дебиан, убунту или рхел/клоны бампнувшими системный тулчейн таким макаром?! Если я их 1 раз поставил - потом до самого EOL уверен что софт билдиться - будет. В отличие от.
Или не будет - вот тулинг нескучнофс не даст соврать...
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|5.93, Аноним (-), 13:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или не будет - вот тулинг нескучнофс не даст соврать...
Этих пакетов не было на момент выхода Stable и соответственно уповать на это никто и не мог. И если кто уповал на откровенно experimental фичу ядра - на что он жалуется? Чуваки поэкспериментировали. Пришли к выводу что для прода не годится пока. И?
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|6.100, User (??), 14:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Или не будет - вот тулинг нескучнофс не даст соврать...
> Этих пакетов не было на момент выхода Stable и соответственно уповать на
> это никто и не мог. И если кто уповал на откровенно
> experimental фичу ядра - на что он жалуется? Чуваки поэкспериментировали. Пришли
> к выводу что для прода не годится пока. И?
Не и. "Во первых, не брала, во вторых - уже вернула, а в третьих - он и был сломанный!"
А в остальном - да-да, все как всегда...
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|1.10, Аноним (12), 09:43, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот бы корпорации подключились с бюджетами ко фре, чтобы обогнать по качеству майкрософтный линукс!
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|2.13, крабб (?), 09:50, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они уже к линуксу подключились. Что из этого вышло, мы видим
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|4.70, Аноним (69), 13:10, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Самая популярная Windows Server. Во всяком случае в облаках. На прошлой неделе обзор читал.
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|5.79, пох. (?), 13:26, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже в облаках мелкомягких крутится Linux. Они сами об этом рапортовали. Так что не надо тут свои фантазии проецировать.
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|5.96, Аноним (-), 14:00, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Самая популярная Windows Server. Во всяком случае в облаках. На прошлой
> неделе обзор читал.
А они там не уточняли что даже у майкрософта в абажуре более 70% инсталляций юзает пингвина? Это при том что изначально оно вообще как среда для запуска .net приложух сваталось :)
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|1.28, Аноним (28), 10:37, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как же хорошо, что есть FreeBSD, когда Linux полностью испортят полным внедрением Rust, есть куда идти.
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|2.39, Аноним (39), 11:04, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Как же хорошо, что есть FreeBSD, когда Linux полностью испортят полным внедрением
> Rust, есть куда идти.
Ну ладно, а драйверы вы будете где тогда брать? На деревьях выращивать, как булки? :)
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|3.51, Аноним (49), 11:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Буквально только что видел в 5пятерочке illumos, у кассирши.
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|2.58, svvord (ok), 12:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rust не самая большая проблема. Самая большпа в том, что systemd и wayland наглухо линусифицированы и уже есть софт, который их требует.
Свобода как она есть. Шагают ровным строем под желания корпораций и при этом жалуются на BSD лицензию, которая типа позволяет воровать =)
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|4.61, svvord (ok), 12:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вам так хочется systemd во FreeBSD?
Нееее.... Я о том что программы появились, которые требуют.
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|5.102, Аноним (102), 14:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нееее.... Я о том что программы появились, которые требуют.
Более того. Вы и Wayland заимплементите как зайчики, если жить захотите. И DRM/KMS/GBM как интерфейсы. И что-то сравнимое с системдой - тоже. А куда вы денетесь с подводной лодки? Мир выбрал - вот это, вот так. Вы либо предоставите это либо - оно будет вообще совсем маргинальщиной уровня Gnu Hurd. Вот и выбирайте.
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|5.107, Аноним (108), 14:40, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я об этом уже давно говорю. Линукс с systemd, Wayland будет не совместим с фряхой, illumos.
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|3.72, Аноним (49), 13:12, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> systemd и wayland наглухо линусифицированы и уже есть софт, который их требует
Linux поглотит FreeBSD.
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|1.30, Крот (??), 10:42, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В ветке FreeBSD 15 также планируют удалить драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.
Насколько старых?
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|2.36, Аноним (36), 10:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ali M1541, M1621 and M1671 host to AGP bridges AMD 751, 761 and 762 h... большой текст свёрнут, показать
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|3.42, Крот (??), 11:10, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это очень старые видеокарты, которые сегодня уже не представляется возможным использовать. Они актуальны, разве что, для построения ретро компьютеров, но FreeBSD никогда не позиционировала себя в качестве такой ОС. А я уж было подумал, что они хотят, как в линуксе - окирпичивать 10 летнее оборудование, которое всё ещё актуально и прекрасно работает.
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|4.46, Аноним (14), 11:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не видеокарты, это чипсеты. Соответственно, видеокарты пойдут на мороз сразу все.
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|2.40, Аноним (38), 11:04, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фрю как-будто саботируют, смотришь и раст прикрутят в след релизе.
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|1.77, Аноним (-), 13:23, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Забавное поделие.
А оно юзабельно на десктопе?
Поддержка видях? Поддержка нескольких мониторов? Работает ли gpu ускорение в браузере?
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|1.83, Аноним (88), 13:31, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно а есть BSD под лицензией GLP2 или GPL3?
Не помешала бы - так, на всякий случай.
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|1.85, Афроним (?), 13:34, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучшая из поддерживаемых Фрях ввиду большого количества документации в инете и грязных хаков которые в 14ю2 могут не работать, так как инфу не обновили. )
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|2.94, Аноним (69), 13:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучшая из поддерживаемых Фрях ввиду большого количества документации в инете
Документация действительно хороша. Но только потому, что система распространена не сильно. Поэтому в поиске выдача еще не так загажена, как в других.
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|3.104, Аноним (102), 14:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Документация действительно хороша. Но только потому, что система
> распространена не сильно. Поэтому в поиске выдача еще не так загажена, как в других.
Особенно круто про Wayland написано. Такой per-rectum массивный что просто офигеть.
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|1.106, Аноним (106), 14:39, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Window 11 у которой много пользователей поддерживает 32 бита.
Разработчики Линуса и БСД у которых почти нету пользователи избавляются от 32 бита.
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