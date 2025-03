Релиз FreeBSD 13.5

2.8 , Аноним ( - ), 09:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А включить по дефолту OpenSSL 3 не судьба? 1.1.1 так-то уже 1,5 года как EOL Видимо тогда еще что-нибудь развалится. Но двойные стандарты прикольные. Притащить новый тулчейн - всегда пожалуйста. А на кеды и openssl благодать не распостранилась. Очень интересные полися.

3.19 , Pahanivo ( ok ), 10:13, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – # openssl version -a

OpenSSL 3.0.15 3 Sep 2024 (Library: OpenSSL 3.0.15 3 Sep 2024) # uname -a

FreeBSD base.inets.ru 14.2-RELEASE-p1 FreeBSD 14.2-RELEASE-p1 GWKERNEL amd64

4.34 , Аноним ( - ), 10:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > # uname -a

> FreeBSD base.inets.ru 14.2-RELEASE-p1 FreeBSD 14.2-RELEASE-p1 GWKERNEL amd64 Ну так сабж - немного другой версии если вы вдруг не заметили. Ну подумаешь, не в лотерею а в карты, не выиграли и проиграли, не поддержали а удалили... 5.45 , Pahanivo ( ok ), 11:15, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну так сабж - немного другой версии если вы вдруг не заметили.

> Ну подумаешь, не в лотерею а в карты, не выиграли и

> проиграли, не поддержали а удалили... Рыдать на отсутствие поддержки чего-то нового в релизе, которые последний в ветке, и патчится будет полтора года после... это какое расстройство психики? или что? Апдейтится? Не? Ты уж определись - либо крест сними, либо трусы надень. freebsd-update upgrade -r 14.2-RELEASE

Не благодари, пользуйся.

6.57 , svvord ( ok ), 12:01, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – freebsd-update install

ещё надо посоветовать после упомянутой команды. А то вдруг не дотумкает =)

7.63 , Pahanivo ( ok ), 12:35, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну там еще не одна команда по хендбуку.

Я лишь намекнул на неполноценность оппонента в плане умственного развития.

Я уж не говорю что есть еще configure && make && make install. Но там походу латки.

8.76 , Аноним ( 75 ), 13:18, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мда, я вот тут глянул на свое хозяйство и оказалось, что последний 13-ый сервер,... 2.18 , Аноним ( 18 ), 10:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1.0.2 и 1.1.1 на расширенной поддержке, за денежку.