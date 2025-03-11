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Релиз FreeBSD 13.5

11.03.2025 08:11

После 6 месяцев разработки опубликован релиз операционной системы FreeBSD 13.5, который станет последним в ветке FreeBSD 13.x. Обновления для версии FreeBSD 13.5 будут выпускаться до 30 апреля 2026 года. Параллельно развивается ветка FreeBSD 14, следующий выпуск (14.3) в которой намечен на 3 июня 2025 года. Первый выпуск ветки FreeBSD 15 будет сформирован в декабре 2025 года.

Установочные образы FreeBSD 13.5 сформированы для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

Ключевые изменения:

  • Добавлена поддержка запуска утилит sysctl и ip6addrctl в контексте указанных изолированных jail-окружений, что позволяет из родительского окружения выставлять или получать состояние ядра или задавать параметры vnet для легковесных контейнеров в дочерних Jail, в которых не установлена утилита sysctl. Например, для выполнения sysctl в контексте jail c именем "foo" во внешнем окружении теперь можно запустить команду "sysctl -j foo net.fibs=2". В утилиту sysctl также добавлена возможность фильтрации переменных, привязанных к Jail или vnet.
  • В инсталлятор bsdinstall добавлена настройка для редактирования опций создания пула ZFS, позволяющая изменить опции по умолчанию ("-O compress=lz4 -O atime=off"), например, теперь можно поменять алгоритм сжатия.
  • Набор компиляторов LLVM и входящие в него компоненты (clang, compiler-rt, libc++, libunwind, lld, lldb и openmp) обновлены до версии 19.1.7 (до этого была версия LLVM 18.1.5).
  • Решена проблема 2038 года в файловой системе UFS1, в которой при определении времени создания, модификации и доступа теперь можно использовать даты вплоть до 2106 года.
  • В утилите gstat обеспечен учёт задержек с микросекундной точностью.
  • Решена проблема с дублированием сокращённых имён каталогов в образах cd9660.
  • Добавлена настройка net.pf.default_to_drop, которую можно менять на этапе загрузки, что избавляет от необходимости пересборки модуля ядра pf с опцией PF_DEFAULT_TO_DROP для включения в пакетном фильтре pf режима, блокирующего по умолчанию все пакеты.
  • В драйверы igc (Intel Ethernet Controller I225) и e1000 (Intel Ethernet Gigabit) добавлена поддержка алгоритма AIM (Adaptive Interrupt Moderation), позволяющего сократить задержки на каналах с низкой интенсивностью пакетов, а также уменьшить нагрузку на CPU и снизить частоту вызова прерываний при большой интенсивности пакетов. Изменение также позволило избавиться от проявляющейся начиная с FreeBSD 12.0 регрессии в производительности UDP, особенно заметной при использовании NFS поверх UDP.
  • В драйвере igb (Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet) улучшена поддержка модулей в формате SFP (Small Form-factor). Обновлены версии драйверов igb 2.5.28 и ena 2.8.0 (Amazon Elastic Network Adapter). В драйвер ixgbe (Intel 10Gb Ethernet) перенесены отдельные изменения из драйвера ix 3.3.38.
  • Предоставлена возможность изменения sysctl vnet из загрузчика.
  • Значение VMSIZE, используемое при развёртывании виртуальных машин в Oracle Cloud Infrastructure, увеличено с 5 до 8 ГБ. Вместо OCI для идентификации Oracle Cloud Infrastructure задействован термин ORACLE, чтобы избежать пересечений с Open Container Initiative.
  • В скрипты автоматизации работы с виртуальными окружениями Amazon EC2 и Vagrant добавлен код для чистки устаревших БД pkg из каталога "/var/db/pkg/repos/FreeBSD" (около года назад вместо /var/db/pkg/repo-*.sqlite для баз pkg задействован новый каталог /var/db/pkg/repos/FreeBSD, но в скриптах оставался старый).
  • Добавлена поддержка адаптеров Brainbox USB-to-Serial и обеспечена возможность работы клавиатур Purism на системах с CoreBoot. Поддержка Realtek 8156/8156B перенесена из драйвера dce в ure.
  • Обновлены версии OpenSSH 9.9p2, unbound 1.22.0, wpa_supplicant/hostapd 2.11, sqlite 3.46.1, libarchive 3.7.7, libpcap 1.10.5, tpcdump 4.99.5, expat 2.6.4, xz 5.6.3. Часть функциональности libusb перенесена из ветки 1.0.16.
  • Добавлено уведомление о прекращении поддержки в ветке FreeBSD 15 инструментария управления логическими разделами gvinum (использовался для программных RAID). В ветке FreeBSD 15 также планируют удалить драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.
  • В ветке FreeBSD 15 будет прекращена поддержка 32-разрядных платформ armv6, i386 и powerpc (из 32-разрядных будет оставлена только платформа armv7). Режим COMPAT_FREEBSD32, позволяющий запускать 32-разрядные исполняемый файлы в 64-разрядных окружениях, будет оставлен, но в портах поддержка 32-разрядных сборок будет прекращена.
  • Добавлено уведомление о переводе в разряд устаревших утилиты shar, позволяющей создавать самораспаковывающиеся архивы в форме shell-скриптов. Реализуемая в данной утилите идея признана рискованной.
  • Проект OpenSSH планирует удалить код с реализацией поддержки цифровых подписей DSA в ближайшие месяцы. Разработчики FreeBSD не намерены обновлять OpenSSH в ветке FreeBSD 13, но в случае выявления уязвимостей не исключают удаление кода DSA.
  • Из установочных образов удалена среда рабочего стола KDE из-за проблем с совместимостью с OpenSSL 1.1.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Отчёт FreeBSD по улучшению юзабилити и работы на ноутбуках
  3. OpenNews: Проект по запуску программ FreeBSD в Linux. Квартальный отчёт FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chimera 20250214, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.2
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62857-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (91) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ОС, которая дропает 32 бита, не нужна.
     
     
  • 2.5, Анон36 (?), 09:30, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а 32 бита считай и остался только у дебиана
     
     
  • 3.65, Аноним (-), 12:52, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.80, Аноним (-), 13:27, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.87, Афроним (?), 13:35, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Генту мультилиб.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:39, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть только две архитектуры AMD64 и ARM64. Даже мой intel core 2 duo который сломался, был 64 бит.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:47, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть ещё много экспертов с атлонами хп или пентиум 4 на опеннете.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 11:10, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На C2D можно поработать в офисных пакетах, посмотреть страницы в барузере.
    Что можно делать на P4 не представляю.
     
     
  • 5.84, Аноним (84), 13:33, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что можно делать на P4 не представляю.

    Ныть на опеннете.

     
  • 3.89, Афроним (?), 13:37, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего на АРМ делать?Дум и Квик гонять? Вам конечно, кроме Вим,ЕЕ нихрена не надо, а вот нитакусикам как жить с этим дном?
     
     
  • 4.108, Аноним (108), 14:43, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM64 на мобильных
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:55, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Архитектуре AMD64 уже 22 года. Можно было успеть внуков завести.
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая просто дропает.
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:03, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ОС, которую преимущественно юзают на старом железе потому что на новом не всегда работает, решила прогнать последних пользователей.
     
     
  • 3.47, Аноним (14), 11:23, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На старом, но не на помоечном же.
     
  • 3.55, svvord (ok), 11:56, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не всегда работает — это когда? Я вот не всречал такого железа, особенно, если речь идёт про сервера, на котором FreeBSD не работала бы.
     
  • 2.54, User (??), 11:52, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... пользователям, которые в 2025м сидят на 32х битном железе, и, соответственно vice versa - пользователи эти (Да, все 2,5!) примерно никому из разработчиков в 2025м не нужны примерно "низачем" - они и за новую копеечную железку заплатить не могут, что уж "за поддержку оной" спрашивать...
    Вот такая вот удивительная гармония в экосистеме.
     
     
  • 3.64, Аноним (38), 12:36, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему современное железо и софт не могут то, что умели компы 30 лет назад? Регресс не пройдёт.
     
     
  • 4.66, Аноним (14), 12:54, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога, Windows 95 не запустить уже.
     
  • 4.68, User (??), 13:05, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Почему современное железо и софт не могут то, что умели компы 30
    > лет назад? Регресс не пройдёт.

    СРОЧНО начинайте требовать от автопроизводителей поддержку сена или, на худой конец - овса. Да-да, с продажей этого добра на АЗС. Лошади же могли! Регресс не пройдет!!!

     
     
  • 5.88, Аноним (88), 13:35, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее требовать сейчас от администрации не разрешать убирать дизель с городских заправок.
     
  • 3.95, Афроним (?), 13:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю,бро,что вы несете? Вин7 х32 по сравнению с хр644 и т.д. просто  летает. Примите к сведению пж.)
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:56, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так кора поддерживает 64 бита, в чём проблема?
     
  • 2.75, Аноним (75), 13:15, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetBSD\OpenBSD - всегда можно переехать
     
     
  • 3.98, Афроним (?), 14:01, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для НетБСД железо нужно от синих или красных.С зелеными - швах, только Ньювоу.( Академики не суетятся, я понимаю, но это так грустно тем кто не угадал.) Благо ДНС амуде проклял.)
     

  • 1.3, trolleybus (?), 09:28, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Из установочных образов удалена среда рабочего стола KDE из-за проблем с совместимостью с OpenSSL 1.1.1.

    А включить по дефолту OpenSSL 3 не судьба? 1.1.1 так-то уже 1,5 года как EOL

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 09:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А включить по дефолту OpenSSL 3 не судьба? 1.1.1 так-то уже 1,5 года как EOL

    Видимо тогда еще что-нибудь развалится. Но двойные стандарты прикольные. Притащить новый тулчейн - всегда пожалуйста. А на кеды и openssl благодать не распостранилась. Очень интересные полися.

     
     
  • 3.19, Pahanivo (ok), 10:13, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # openssl version -a
    OpenSSL 3.0.15 3 Sep 2024 (Library: OpenSSL 3.0.15 3 Sep 2024)

    # uname -a
    FreeBSD base.inets.ru 14.2-RELEASE-p1 FreeBSD 14.2-RELEASE-p1 GWKERNEL amd64

     
     
  • 4.34, Аноним (-), 10:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > # uname -a
    > FreeBSD base.inets.ru 14.2-RELEASE-p1 FreeBSD 14.2-RELEASE-p1 GWKERNEL amd64

    Ну так сабж - немного другой версии если вы вдруг не заметили. Ну подумаешь, не в лотерею а в карты, не выиграли и проиграли, не поддержали а удалили...

     
     
  • 5.45, Pahanivo (ok), 11:15, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну так сабж - немного другой версии если вы вдруг не заметили.
    > Ну подумаешь, не в лотерею а в карты, не выиграли и
    > проиграли, не поддержали а удалили...

    Рыдать на отсутствие поддержки чего-то нового в релизе, которые последний в ветке, и патчится будет полтора года после... это какое расстройство психики? или что? Апдейтится? Не? Ты уж определись - либо крест сними, либо трусы надень.

    freebsd-update upgrade -r 14.2-RELEASE
    Не благодари, пользуйся.

     
     
  • 6.57, svvord (ok), 12:01, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freebsd-update install
    ещё надо посоветовать после упомянутой команды. А то вдруг не дотумкает =)
     
     
  • 7.63, Pahanivo (ok), 12:35, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там еще не одна команда по хендбуку.
    Я лишь намекнул на неполноценность оппонента в плане умственного развития.
    Я уж не говорю что есть еще configure && make && make install. Но там походу латки.
     
     
  • 8.76, Аноним (75), 13:18, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда, я вот тут глянул на свое хозяйство и оказалось, что последний 13-ый сервер,... текст свёрнут, показать
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.0.2 и 1.1.1 на расширенной поддержке, за денежку.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:29, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Теперь снова надо патчить кеды под FreeBSD
     

  • 1.7, Аноним (-), 09:32, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Набор компиляторов LLVM и входящие в него компоненты (clang, compiler-rt, libc++,
    > libunwind, lld, lldb и openmp) обновлены до версии 19.1.7 (до этого была
    > версия LLVM 18.1.5).

    Ориентация на стабильный прод как она есть, Crypt не даст соврать. Очень круто в минорном релизе - ретестить все отвалы по линии тулчейна. И вот для кого такие "релизы" выкатывают? Для отчетов?

    > Решена проблема 2038 года в файловой системе UFS1, в которой при определении
    > времени создания, модификации и доступа теперь можно использовать даты вплоть
    > до 2106 года.

    Неужто какие-то мазохисты ЭТО будут до 2038 года таскать?

     
     
  • 2.25, нах. (?), 10:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ориентация на стабильный прод как она есть, Crypt не даст соврать. Очень
    > круто в минорном релизе - ретестить все отвалы по линии тулчейна.

    чувак, это - base. Да, им проще потестить вот так, поменяв только тулчейн, с минимумом изменений в самой системе.

    > И вот для кого такие "релизы" выкатывают? Для отчетов?

    для тех кто понимает что либо твой код не претендует на зависимости от минорной версии компилятора и компилируется любой (а то и вообще десятком разных) либо ты таскаешь с собой зависимость от конкретной версии (и она, скорее всего, есть в портах)
    А разработчикам самой ос - неинтересно обходить баги давно мертвой версии компилятора.

    >> Решена проблема 2038 года в файловой системе UFS1, в которой при определении
    >> времени создания, модификации и доступа теперь можно использовать даты вплоть
    >> до 2106 года.
    > Неужто какие-то мазохисты ЭТО будут до 2038 года таскать?

    там забыли важную мелочь - помимо этого решена проблема (не уверен правда, что успели вмержить в stable) с немонтируемостью очень-очень старых ufs современными системами.
    Старых - это примерно времен 4.11, даже не 8 по-моему.

    ДА, блжд - нашелся человек которому вот такое вот надо было прочитать. И выполз из гроба лично МакКузик, проблему эту ему решивший. Некоторые вещи в этой системе все еще остались прежними.

     
     
  • 3.37, Аноним (-), 11:02, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, такое для прода - маразм То что толпа старых дегров с бредом по какой-то... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.53, User (??), 11:43, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй представить дебиан, убунту или рхел/клоны бампнувшими системный тулчейн таким макаром?! Если я их 1 раз поставил - потом до самого EOL уверен что софт билдиться - будет. В отличие от.

    Или не будет - вот тулинг нескучнофс не даст соврать...

     
     
  • 5.93, Аноним (-), 13:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или не будет - вот тулинг нескучнофс не даст соврать...

    Этих пакетов не было на момент выхода Stable и соответственно уповать на это никто и не мог. И если кто уповал на откровенно experimental фичу ядра - на что он жалуется? Чуваки поэкспериментировали. Пришли к выводу что для прода не годится пока. И?

     
     
  • 6.100, User (??), 14:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Или не будет - вот тулинг нескучнофс не даст соврать...
    > Этих пакетов не было на момент выхода Stable и соответственно уповать на
    > это никто и не мог. И если кто уповал на откровенно
    > experimental фичу ядра - на что он жалуется? Чуваки поэкспериментировали. Пришли
    > к выводу что для прода не годится пока. И?

    Не и. "Во первых, не брала, во вторых - уже вернула, а в третьих - он и был сломанный!"
    А в остальном - да-да, все как всегда...

     
  • 3.49, Аноним (49), 11:30, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это База.
     

  • 1.10, Аноним (12), 09:43, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы корпорации подключились с бюджетами ко фре, чтобы обогнать по качеству майкрософтный линукс!
     
     
  • 2.13, крабб (?), 09:50, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они уже к линуксу подключились. Что из этого вышло, мы видим
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 10:32, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вышла самая популярная серверная система. Это плохо?
     
     
  • 4.70, Аноним (69), 13:10, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самая популярная Windows Server. Во всяком случае в облаках. На прошлой неделе обзор читал.
     
     
  • 5.79, пох. (?), 13:26, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в облаках мелкомягких крутится Linux. Они сами об этом рапортовали. Так что не надо тут свои фантазии проецировать.
     
  • 5.96, Аноним (-), 14:00, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самая популярная Windows Server. Во всяком случае в облаках. На прошлой
    > неделе обзор читал.

    А они там не уточняли что даже у майкрософта в абажуре более 70% инсталляций юзает пингвина? Это при том что изначально оно вообще как среда для запуска .net приложух сваталось :)

     
  • 2.22, нах. (?), 10:17, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, не надо. Линукса очень и очень жаль.

     
     
  • 3.71, Аноним (69), 13:11, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукса жаль. Линуса нет. Сам виноват во всем.
     
  • 2.41, Pahanivo (ok), 11:07, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там где подключился мелкасофт жди беды.
     
     
  • 3.50, Аноним (49), 11:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там где подключился Товальдс с Rust, жди Рональда Макдональда.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 12:06, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:37, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же хорошо, что есть FreeBSD, когда Linux полностью испортят полным внедрением Rust, есть куда идти.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:04, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Как же хорошо, что есть FreeBSD, когда Linux полностью испортят полным внедрением
    > Rust, есть куда идти.

    Ну ладно, а драйверы вы будете где тогда брать? На деревьях выращивать, как булки? :)

     
  • 2.44, Аноним (43), 11:11, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё есть illumos. Openindiana к примеру.
     
     
  • 3.51, Аноним (49), 11:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Буквально только что видел в 5пятерочке illumos, у кассирши.
     
  • 2.58, svvord (ok), 12:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust не самая большая проблема. Самая большпа в том, что systemd и wayland наглухо линусифицированы и уже есть софт, который их требует.

    Свобода как она есть. Шагают ровным строем под желания корпораций и при этом жалуются на BSD лицензию, которая типа позволяет воровать =)

     
     
  • 3.60, Аноним (59), 12:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам так хочется systemd во FreeBSD?
     
     
  • 4.61, svvord (ok), 12:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вам так хочется systemd во FreeBSD?

    Нееее.... Я о том что программы появились, которые требуют.

     
     
  • 5.78, Аноним (-), 13:25, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.102, Аноним (102), 14:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нееее.... Я о том что программы появились, которые требуют.

    Более того. Вы и Wayland заимплементите как зайчики, если жить захотите. И DRM/KMS/GBM как интерфейсы. И что-то сравнимое с системдой - тоже. А куда вы денетесь с подводной лодки? Мир выбрал - вот это, вот так. Вы либо предоставите это либо - оно будет вообще совсем маргинальщиной уровня Gnu Hurd. Вот и выбирайте.

     
  • 5.107, Аноним (108), 14:40, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я об этом уже давно говорю. Линукс с systemd, Wayland будет не совместим с фряхой, illumos.
     
  • 3.72, Аноним (49), 13:12, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > systemd и wayland наглухо линусифицированы и уже есть софт, который их требует

    Linux поглотит FreeBSD.

     
     
  • 4.81, Аноним (108), 13:27, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.90, Аноним (49), 13:38, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, Крот (??), 10:42, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В ветке FreeBSD 15 также планируют удалить драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.

    Насколько старых?

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:48, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C AGP.
     
  • 2.36, Аноним (36), 10:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ali M1541, M1621 and M1671 host to AGP bridges AMD 751, 761 and 762 h... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.42, Крот (??), 11:10, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это очень старые видеокарты, которые сегодня уже не представляется возможным использовать. Они актуальны, разве что, для построения ретро компьютеров, но FreeBSD никогда не позиционировала себя в качестве такой ОС. А я уж было подумал, что они хотят, как в линуксе - окирпичивать 10 летнее оборудование, которое всё ещё актуально и прекрасно работает.
     
     
  • 4.46, Аноним (14), 11:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не видеокарты, это чипсеты. Соответственно, видеокарты пойдут на мороз сразу все.
     
  • 2.40, Аноним (38), 11:04, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фрю как-будто саботируют, смотришь и раст прикрутят в след релизе.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 11:28, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так и есть
     
     
  • 4.52, Аноним (49), 11:32, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С Вейлендем. И чтоб все глючило посильнее.
     
     
  • 5.73, Аноним (69), 13:13, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы в крысе нельзя было размер меню мышкой менять.
     
     
  • 6.74, Аноним (49), 13:15, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тирринг увеличат специально.
     
  • 3.103, Аноним (102), 14:33, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.77, Аноним (-), 13:23, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавное поделие.
    А оно юзабельно на десктопе?
    Поддержка видях? Поддержка нескольких мониторов? Работает ли gpu ускорение в браузере?
     
     
  • 2.82, Аноним (69), 13:30, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что обновил GhostBSD до 25 версии. Вполне себе удобно.
     
     
  • 3.86, Аноним (49), 13:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это раньше были противники Systemd, теперь противники Rust.
     
     
  • 4.105, Аноним (108), 14:38, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Systemd
    Wayland
    Rust
    Что ещё забыл?
     

  • 1.83, Аноним (88), 13:31, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно а есть BSD под лицензией GLP2 или GPL3?

    Не помешала бы - так, на всякий случай.

     
     
  • 2.91, Аноним (91), 13:48, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проекте
    https://www.hyperbola.info/
     
     
  • 3.97, Аноним (49), 14:01, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.99, Аноним (-), 14:08, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.85, Афроним (?), 13:34, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая из поддерживаемых Фрях ввиду большого количества документации в инете и грязных хаков которые в 14ю2 могут не работать, так как инфу не обновили. )
     
     
  • 2.94, Аноним (69), 13:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучшая из поддерживаемых Фрях ввиду большого количества документации в инете

    Документация действительно хороша. Но только потому, что система распространена не сильно. Поэтому в поиске выдача еще не так загажена, как в других.

     
     
  • 3.104, Аноним (102), 14:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Документация действительно хороша. Но только потому, что система
    > распространена не сильно. Поэтому в поиске выдача еще не так загажена, как в других.

    Особенно круто про Wayland написано. Такой per-rectum массивный что просто офигеть.

     

  • 1.101, Аноним (-), 14:15, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.106, Аноним (106), 14:39, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Window 11 у которой много пользователей поддерживает 32 бита.
    Разработчики Линуса и БСД у которых почти нету пользователи избавляются от 32 бита.
     

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