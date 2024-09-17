Релиз FreeBSD 13.4

2.23 , Аноним ( 23 ), 10:10, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты осознал суть фряхи.

3.24 , mistiq ( ok ), 10:11, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.50 , IdeaFix ( ok ), 12:07, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – При этом когда я пишу что вялая возня в changelog уже не создаёт впечатления что этот стартап еще жив, меня традиционно минусят :) Ну и отмазки... а вот это дотфор/дотфайв релиз, чо ты хочешь... а вот у нас нетфлекс, а вот у нас сони... ну да, тогда "а у нас андроид" тоже должно работать? Фря занимает 0% рынка, её нет в топ500, её нет особо нигде кроме "старой плойки". Фря не интересна корпоратам, а остальные умерли от старости. Основной контрибутор какого-то базового компонента может запросто затащить в систему альтернативу просто потому, что ему так проще для бизнеса, а лучший из "остальных" может просто затащить функционал из лялиха криво и косо, взять деньги и слиться. Изучать сейчас фрю, как изучать перл... в моменте прикольно, но не нужно. А через пару лет уже никто не будет понимать в чем же был прикол. Стартап так и не взлетел, и только плойка становится утешением :)

3.52 , mistiq ( ok ), 12:11, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> Фря занимает 0% рынка, её нет в топ500, её нет особо нигде

> кроме "старой плойки". Фря не интересна корпоратам, а остальные умерли от

> старости. Основной контрибутор какого-то базового компонента может запросто затащить

> в систему альтернативу просто потому, что ему так проще для бизнеса,

> а лучший из "остальных" может просто затащить функционал из лялиха криво

> и косо, взять деньги и слиться.

> Изучать сейчас фрю, как изучать перл... в моменте прикольно, но не нужно.

> А через пару лет уже никто не будет понимать в чем

> же был прикол. Стартап так и не взлетел, и только плойка

> становится утешением :) ну вообще справедливости ради это ЛТС, тут и не должно быть объемного ченджлога.