Релиз FreeBSD 13.4

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|1.2, Ivan_S (?), 08:56, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Не сменили свой ужасный масот еще? Столько пользователей и разработчиков из-за него потеряли... К гадалке не ходи, очень многие не хотят притрагиваться ни к чему, от чего веет чертовщиной. Очень вероятно какие-то сатанисты делали систему изначально, так как обычно людям в голову не придет такой маскот состряпать.
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|2.11, BeLord (ok), 09:39, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы символ фри видели, там же на входе сказано, система не для нежных и трепетных-)))
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|3.41, Аноним (41), 11:45, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы символ фри видели, там же на входе сказано, система не для
> нежных и трепетных-)))
Да уж, user experience вида "вилы в ж" нравится кажется не всем.
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|2.17, Аноним (17), 09:48, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Столько пользователей и разработчиков из-за него потеряли...
Ты считал? Посчитай ещё тогда тех, кого приобрели из-за маскота.
> сатанисты
Будто что-то плохое.
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|2.27, ТАнконим (?), 10:43, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ниЧо что Соня Плюйстейшин фряха-байзед. А теперь посчитай сколько Народу этим пользуется и ненарадуется.
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|3.44, Аноним (41), 11:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ниЧо что Соня Плюйстейшин фряха-байзед. А теперь посчитай сколько Народу этим
> пользуется и ненарадуется.
И вот остальным кроме сони с этого - чего вообще обломилось? А, DRM и ограничилово в плойках? BSD-свободы как они есть.
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|2.50, IdeaFix (ok), 12:07, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При этом когда я пишу что вялая возня в changelog уже не создаёт впечатления что этот стартап еще жив, меня традиционно минусят :) Ну и отмазки... а вот это дотфор/дотфайв релиз, чо ты хочешь... а вот у нас нетфлекс, а вот у нас сони... ну да, тогда "а у нас андроид" тоже должно работать?
Фря занимает 0% рынка, её нет в топ500, её нет особо нигде кроме "старой плойки". Фря не интересна корпоратам, а остальные умерли от старости. Основной контрибутор какого-то базового компонента может запросто затащить в систему альтернативу просто потому, что ему так проще для бизнеса, а лучший из "остальных" может просто затащить функционал из лялиха криво и косо, взять деньги и слиться.
Изучать сейчас фрю, как изучать перл... в моменте прикольно, но не нужно. А через пару лет уже никто не будет понимать в чем же был прикол. Стартап так и не взлетел, и только плойка становится утешением :)
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|3.52, mistiq (ok), 12:11, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> Фря занимает 0% рынка, её нет в топ500, её нет особо нигде
> кроме "старой плойки". Фря не интересна корпоратам, а остальные умерли от
> старости. Основной контрибутор какого-то базового компонента может запросто затащить
> в систему альтернативу просто потому, что ему так проще для бизнеса,
> а лучший из "остальных" может просто затащить функционал из лялиха криво
> и косо, взять деньги и слиться.
> Изучать сейчас фрю, как изучать перл... в моменте прикольно, но не нужно.
> А через пару лет уже никто не будет понимать в чем
> же был прикол. Стартап так и не взлетел, и только плойка
> становится утешением :)
ну вообще справедливости ради это ЛТС, тут и не должно быть объемного ченджлога.
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|1.6, Аноним (-), 09:10, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Удалён порт ports-mgmt/portmaster, вместо которого следует использовать
> пакетный менеджер pkg и бинарные пакеты.
Надо же, i++ лет спустя начались проблески здравого смысла.
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|1.8, Cyber100 (ok), 09:28, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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не силен в бздях, но 13.4 актуален, когда в ходу 14 и, даже 15-куррент в некоторых случаях?
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|1.9, 1 (??), 09:33, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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portmaster-то за что ?
Типа глаза резало, что на шелле можно сделать всё гораздо красивее, чем на тоннах говнокода ?
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|1.13, Денис Попов (?), 09:43, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из портов удалены драйверы x11-drivers/xf86-video-vmware, которые проблематично использовать с текущей версией X-сервера.
Какие есть альтернативы?
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|1.31, Аноним (29), 10:59, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикупил ноут с n100. В FreeBSD греется до 60-65 градусов, даже в простое. Температура не критичная, дергадации процессора не будет. Но в Linux в простое 33-40 градусов. Что подкрутить надо, чтобы температура снизилась? powerd включен.
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|2.40, Афроним (?), 11:33, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть эти датчики вообще включить для начала?
coretemp_load="YES"
И...
powerd_enable="YES"
powerd_flags="-a hiadaptive -b adaptive"
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|3.42, Аноним (29), 11:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может быть эти датчики вообще включить для начала?
Это как? Я же в sysctl эти датчики вижу уже. Или там без 'coretemp_load="YES"' могут быть неверные значения? В любом случае, разница по прощупыванию нагретости корпуса ощутима.
Флаги не пробовал, попробую, спасибо.
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|4.46, Аноним (29), 11:49, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> The default mode is adaptive for battery power and hiadaptive for the rest.
А, так эти флаги из коробки. А powerd включал, как говорил. В общем, флаги не помогли.
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|1.36, Аноним (35), 11:25, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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современная ОС, если она не написана на rust, не может считаться надежной.
фряха пока даже не планируется быть переписанной
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|2.47, Аноним2 (?), 11:50, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пытался недавно перейти на Линукс, оказался таким гауно, вернулся на FreeBSD.
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