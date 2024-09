Релиз FreeBSD 13.4

3.42 , Аноним ( 29 ), 11:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может быть эти датчики вообще включить для начала? Это как? Я же в sysctl эти датчики вижу уже. Или там без 'coretemp_load="YES"' могут быть неверные значения? В любом случае, разница по прощупыванию нагретости корпуса ощутима.

Флаги не пробовал, попробую, спасибо.

4.46 , Аноним ( 29 ), 11:49, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > The default mode is adaptive for battery power and hiadaptive for the rest. А, так эти флаги из коробки. А powerd включал, как говорил. В общем, флаги не помогли.