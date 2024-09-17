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Релиз FreeBSD 13.4

17.09.2024 07:18

После 6 месяцев разработки опубликован релиз операционной системы FreeBSD 13.4, который стал первым выпуском, сформированным в рамках обновлённого цикла разработки, подразумевающего формирование промежуточных выпусков раз в полгода. Установочные образы FreeBSD 13.4 сформированы для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant. Следующий выпуск 13.5, который намечен на март, станет финальным и будет сопровождаться до апреля 2026 года. Параллельно развивается ветка FreeBSD 14, следующий выпуск (14.2) в которой намечен на декабрь 2024 года. Первый выпуск ветки FreeBSD 15 будет сформирован в декабре 2025 года.

Ключевые изменения:

  • В библиотеке libcapsicum реализовано кэширование дополнительной информации о часовых поясах, что позволило снизить число обращений к функции tzset и привело к повышению производительности.
  • Обновлены версии LLVM 18.1.5, SQLite 3.46.0, OpenSSH 9.7p1, libarchive 3.7.4.
  • В сетевой стек внесены оптимизации производительности и исправления. Улучшена поддержка протокола SCTP, в loopback-интерфейс добавлена возможность выноса на сторону сетевой карты операций вычислений контрольных сумм для пакетов SCTP.
  • В драйверы amdsmn (System Management Network) и amdtemp добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 7 "Phoenix", позволившая определять температуру с датчиков на CPU через sysctl.
  • Обновлены драйверы устройств irdma и ice для сетевых адаптеров Intel Ethernet 8xx. В драйвер u3g добавлена поддержка LTE-модема SIM7600G. Внесены исправления в драйверы для беспроводных устройств.
  • Внесены изменения в состав пакетов, поставляемых на установочном носителе (dvd1):
    • Порт devel/git заменён на сокращённый вариант devel/git@lite.
    • Добавлены порты sysutils/seatd и x11-wm/sway для формирования окружений на базе Wayland.
    • Удалён порт archivers/unzip, так как утилита unzip перенесена в базовую систему.
    • Удалён порт emulators/linux_base-c7, в котором нет смысла без установки Linux-пакетов.
    • Удалён порт ports-mgmt/portmaster, вместо которого следует использовать пакетный менеджер pkg и бинарные пакеты.
    • Из портов удалены драйверы x11-drivers/xf86-video-vmware, которые проблематично использовать с текущей версией X-сервера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.3
  3. OpenNews: Фонд Sovereign инвестирует 686 тысяч евро в обновление инфраструктуры FreeBSD
  4. OpenNews: FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  5. OpenNews: Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.1 с улучшенным звуковым стеком и поддержкой cloud-init
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61872-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Ivan_S (?), 08:56, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Не сменили свой ужасный масот еще? Столько пользователей и разработчиков из-за него потеряли... К гадалке не ходи, очень многие не хотят притрагиваться ни к чему, от чего веет чертовщиной. Очень вероятно какие-то сатанисты делали систему изначально, так как обычно людям в голову не придет такой маскот состряпать.
     
     
  • 2.11, BeLord (ok), 09:39, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы символ фри видели, там же на входе сказано, система не для нежных и трепетных-)))
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:45, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы символ фри видели, там же на входе сказано, система не для
    > нежных и трепетных-)))

    Да уж, user experience вида "вилы в ж" нравится кажется не всем.

     
  • 2.17, Аноним (17), 09:48, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Столько пользователей и разработчиков из-за него потеряли...

    Ты считал? Посчитай ещё тогда тех, кого приобрели из-за маскота.

    > сатанисты

    Будто что-то плохое.

     
  • 2.27, ТАнконим (?), 10:43, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ниЧо что Соня Плюйстейшин фряха-байзед. А теперь посчитай сколько Народу этим пользуется и ненарадуется.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ничо что там уже все переписано тыщу раз?
     
     
  • 4.32, ТАнконим (?), 11:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже не важно. Важна основа, на которую БЗДит васян.
     
  • 4.37, Alexander Istcaev (?), 11:30, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.44, Аноним (41), 11:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ниЧо что Соня Плюйстейшин фряха-байзед. А теперь посчитай сколько Народу этим
    > пользуется и ненарадуется.

    И вот остальным кроме сони с этого - чего вообще обломилось? А, DRM и ограничилово в плойках? BSD-свободы как они есть.

     
  • 2.39, Alexander Istcaev (?), 11:33, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы должно быть пользуетесь TempleOS
     
     
  • 3.53, Аноним (28), 12:11, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпичный д...
     
  • 2.55, cp (?), 12:15, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сидите на винде с иконками и службами
     

  • 1.4, mistiq (ok), 08:59, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Что-то как-то неимоверно хило за 6 месяцев разработки.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:10, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты осознал суть фряхи.
     
     
  • 3.24, mistiq (ok), 10:11, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.50, IdeaFix (ok), 12:07, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При этом когда я пишу что вялая возня в changelog уже не создаёт впечатления что этот стартап еще жив, меня традиционно минусят :) Ну и отмазки... а вот это дотфор/дотфайв релиз, чо ты хочешь... а вот у нас нетфлекс, а вот у нас сони... ну да, тогда "а у нас андроид" тоже должно работать?

    Фря занимает 0% рынка, её нет в топ500, её нет особо нигде кроме "старой плойки". Фря не интересна корпоратам, а остальные умерли от старости. Основной контрибутор какого-то базового компонента может запросто затащить в систему альтернативу просто потому, что ему так проще для бизнеса, а лучший из "остальных" может просто затащить функционал из лялиха криво и косо, взять деньги и слиться.

    Изучать сейчас фрю, как изучать перл... в моменте прикольно, но не нужно. А через пару лет уже никто не будет понимать в чем же был прикол. Стартап так и не взлетел, и только плойка становится утешением :)

     
     
  • 3.52, mistiq (ok), 12:11, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Фря занимает 0% рынка, её нет в топ500, её нет особо нигде
    > кроме "старой плойки". Фря не интересна корпоратам, а остальные умерли от
    > старости. Основной контрибутор какого-то базового компонента может запросто затащить
    > в систему альтернативу просто потому, что ему так проще для бизнеса,
    > а лучший из "остальных" может просто затащить функционал из лялиха криво
    > и косо, взять деньги и слиться.
    > Изучать сейчас фрю, как изучать перл... в моменте прикольно, но не нужно.
    > А через пару лет уже никто не будет понимать в чем
    > же был прикол. Стартап так и не взлетел, и только плойка
    > становится утешением :)

    ну вообще справедливости ради это ЛТС, тут и не должно быть объемного ченджлога.

     

  • 1.6, Аноним (-), 09:10, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалён порт ports-mgmt/portmaster, вместо которого следует использовать
    > пакетный менеджер pkg и бинарные пакеты.

    Надо же, i++ лет спустя начались проблески здравого смысла.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:57, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них там теперь пудреница для сборки пакетов.
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 12:00, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Cyber100 (ok), 09:28, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не силен в бздях, но 13.4 актуален, когда в ходу 14 и, даже 15-куррент в некоторых случаях?
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.9, 1 (??), 09:33, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    portmaster-то за что ?

    Типа глаза резало, что на шелле можно сделать всё гораздо красивее, чем на тоннах говнокода ?

     
     
  • 2.33, мяв (?), 11:09, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это тот, что от safing?
    он ж на хроме
     

  • 1.13, Денис Попов (?), 09:43, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из портов удалены драйверы x11-drivers/xf86-video-vmware, которые проблематично использовать с текущей версией X-сервера.

    Какие есть альтернативы?

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:13, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:31, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человеку работать надо.
     
     
  • 4.51, Аноним (-), 12:07, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, Аноним (28), 10:58, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Деградация фри идёт полным ходом.
     
  • 1.31, Аноним (29), 10:59, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикупил ноут с n100. В FreeBSD греется до 60-65 градусов, даже в простое. Температура не критичная, дергадации процессора не будет. Но в Linux в простое 33-40 градусов. Что подкрутить надо, чтобы температура снизилась? powerd включен.
     
     
  • 2.34, крокодил мимо.. (-), 11:21, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.40, Афроним (?), 11:33, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть эти датчики вообще включить для начала?
    coretemp_load="YES"
    И...
    powerd_enable="YES"
    powerd_flags="-a hiadaptive -b adaptive"

     
     
  • 3.42, Аноним (29), 11:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может быть эти датчики вообще включить для начала?

    Это как? Я же в sysctl эти датчики вижу уже. Или там без 'coretemp_load="YES"' могут быть неверные значения? В любом случае, разница по прощупыванию нагретости корпуса ощутима.
    Флаги не пробовал, попробую, спасибо.

     
     
  • 4.46, Аноним (29), 11:49, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > The default mode is adaptive for battery power and hiadaptive for the rest.

    А, так эти флаги из коробки. А powerd включал, как говорил. В общем, флаги не помогли.

     

  • 1.35, Аноним (35), 11:22, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в плане переписывания кода фрязи не а rust, еще конь не валялся
     
  • 1.36, Аноним (35), 11:25, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    современная ОС, если она не написана на rust, не может считаться надежной.
    фряха пока даже не планируется быть переписанной
     
  • 1.45, Аноним (45), 11:49, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переходить на Linux!
     
     
  • 2.47, Аноним2 (?), 11:50, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытался недавно перейти на Линукс, оказался таким гауно, вернулся на FreeBSD.
     
     
  • 3.54, Аноним (28), 12:12, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это клиника.
     

  • 1.56, Аноним (56), 12:18, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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