Релиз графического редактора GIMP 3.0.0

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|1.1, Аноним (1), 10:01, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> переход на библиотеку GTK3, CSS-подобную систему определения стилей
Как повлияло на скорость, кто пробовал?
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|2.4, анон (?), 10:04, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее всего, замедлился. Но без стилей в темах получается винегрет, поэтому что делать...
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|3.95, Аноним (95), 12:31, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С такими стилями ... серый, светло-серый, тёмно-серый, системно-серый, системно-светло-серый, системно-тёмно-серый... Это точно графический редактор? Сколько минут надо всматриваться в иконку, чтобы понять, что она делает? Или постоянно водить мышкой, читая хинты: "нет, не то, и это не то, опять не то...".
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|2.9, Аноним (9), 10:09, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В гтк4 должно быть получше, лучше подожди, пока обновят. Сама по себе эта затея довольно тормозная. Инпут лаг и проблемы с видеокартами гораздо хуже.
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|2.24, Аноним (24), 10:38, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Довольно давно сижу на третьем гимпе, т.к. Debian sid. Повлияло просто ужасно. Гимп 2 загружался за 1 секунду, иногда быстрее. Третий стартует 3-4 секунды, а через раз вообще не запускается. Ужасно стало тормозить перетаскивание больших слоев, не знаю что они сделали. Кнопки и хоткеи подвинули, мне как достаточно опытному пользователю страшно неудобно. Короче одно расстройство от этого Gimp 3 :(
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|3.41, Аноним (41), 10:54, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Гимп 2 загружался за 1 секунду
Это на каком-то супер-реактивном ссдшнике в вакууме, видимо. Холодный старт гимпа всегда был болью. Не ври.
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|4.65, Аноним (24), 11:37, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тормозил давно, больше пяти лет назад. А потом они что-то сделали, и он стал прям летать. Так и оставалось до прихода третьей версии. Про ССД лукавить не буду - у меня действительно довольно реактивный. Но сравниваю ведь гимп 2 и 3 на одном и том же железе.
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|4.70, Аноним (70), 11:51, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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виндyзятнeг детектед!
под линуксом холодный старт всегда был на порядок быстрее, чем в винде
даже на помоечной коройдуба с !HDD! 2.10 64 бита стартует секунд за 5...
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|5.100, Ivan7 (ok), 12:36, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот холодный старт самого Линукса на порядок медленнее Винды. SSD SATA
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|2.45, Роман Трофимов (-), 10:58, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только вчера начал работать в Krita - какой же приятный интерфейс! До этого несколько лет рисовал в ФШ для веба, затем пробовал перейти на Gimp, но это выpвиглaзие какое-то и издевательство над пользователем. Они вообще не понимают, что если в программе неприятно работать, то это отражается на продуктивности и конечном результате?
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|3.68, Афроним (?), 11:45, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем Фотожоп не устроил, аж на Криту в подвал переехали где темно и у лампового проектора хайдпиай появляется?
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|1.3, Аноним (3), 10:03, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Осуществлён переход на библиотеку GTK3
В соседлней теме вроде GTK4 релизят и уже GTK5 начлаи писать, а тут...
> Существенно модернизирован интерфейс
Как было два летающих окна так и соталось на скриншоте.
В чем существенность. Я понимаю они бы Photoshop 5 посторили
вот это было бы ...
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|2.28, anonymous (??), 10:41, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В соседлней теме вроде GTK4 релизят и уже GTK5 начлаи писать, а тут...
Пофиг. GTK - это GIMP Toolkit, а не GNOME Toolkit. Каким гтк пользуется гимп - тот и есть правильный гтк. А если кому не нравится - идёт в лес, gimp уже один раз написал тулкит под себя, при необходимости сможет поддерживать собствевнный форк для своих нужд.
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|3.57, Аноним (57), 11:18, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При необходимости могут и современный графический редактор написать, но что-то не хотят.
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|4.71, Аноним (70), 11:54, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у них же УМВР, а тем кто на халяву хочет фотошоп все равно не угодишь...
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|2.106, Аноним (95), 12:40, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настал... GTK3 CSS CSD Wayland
И мы видим в заголовке "анель инструментов". Анель?!
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|1.6, Аноним (6), 10:06, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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норм тулза, чтобы подрисовать что-нибудь фотографии недруга, не более
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|2.20, mos87 (ok), 10:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это моя главная претензия к сабжу - хотелось бы чего-то менее монструозного и более заточенного для этой популярной забавы
а то всё очень тяжко когда надо сделать что-то простое
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|3.30, Аноним (30), 10:42, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> хотелось бы чего-то менее монструозного и более заточенного для этой популярной забавы
Два выхода: 1. Закрыть проект, ибо гражданину с opennet не нравится излишняя функциональность. 2. Гражданину с opennet перейти на что-то менее легкое, например, на Krita. Голосуем.
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|3.66, НяшМяш (ok), 11:37, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> хотелось бы чего-то менее монструозного и более заточенного для этой популярной забавы
Kolourpaint
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|2.36, Аноним (36), 10:50, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> норм тулза, чтобы подрисовать что-нибудь фотографии недруга
*это что-то не включает в себя, круги, прямоугольники и прочие геометрические фигуры.
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|1.11, Аноним (1), 10:13, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> новый API для разработки плагинов, который несовместим со старыми плагинами. Некоторые функции в API объявлены устаревшими
> Предложен встроенный менеджер расширений, позволяющий разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP
Так и запишем: выкинули на мороз 300 дедов и пригласили 3х хипстеров.
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|2.21, Аноним (21), 10:31, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>позволяющий разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP
Встроенный маркетплейс платных разрешений, плохо что ли, хорошо.
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|2.44, Аноним (41), 10:58, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да подожди ты, еще под линух нет сборок :) А на сайте так вообще 2.х висит как последняя.
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|2.52, нах. (?), 11:03, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проект успешно завершен - Readme и CoC.md написаны, как именно к какому Оно обращаться - зафиксировано, можно переходить к следующим.
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|1.14, Аноним (14), 10:17, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Забавно конечно, но почему-то на самом сайте gimp предлагают только «Download 2.10.38», а в релизах только 3.0.0-RC3. Уж на главной странице-то могли бы опубликовать радость-то такую? Или опять новости из будущего? XD
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|2.48, Аноним (41), 10:59, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новости из рассылок просто, либо из раздела релизов на гитхабе/гитлабе. Мол, сорцы уже есть.
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|1.15, Nochi (?), 10:17, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Грац, долго конечно пилили.
Мб в будущем дизайном займутся и функциями.
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|1.19, mos87 (ok), 10:23, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вантузятники привыкшие к ломаному Фотожопу, как ныли от Гимпа так и будут.
Имело смысл с учётом этого переделывать.
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|2.22, Аноним (21), 10:33, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну когда тебе дают GIMP вместо Photoshop и Blender вместо 3D Max.
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|3.25, Аноним (9), 10:38, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Blender вместо 3D Max весьма неплохо кстати, уж тут-то ныть странно.
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|4.75, Аноним (70), 11:57, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для блендера нет кряка на рутрекере, а значит для тру-внидузятника это маркер, что программа плохая - никто же не крякает...
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|2.27, Аноним (27), 10:39, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вантузятники, привыкшие к купленному фотошопу не ныли разве? или от статуса фотошопа на компе зависят особенности сабжа?
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|3.96, Admino (ok), 12:34, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как правило, нет. Виндузятники, купившие ФШ, как правило, профессионалы, им некогда ныть.
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|4.67, НяшМяш (ok), 11:39, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если людям и GIMPа хватает, то уж CS2 так вообще рекордсмен по функционалу.
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|2.93, Додо (ok), 12:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Реализована возможность выделения нескольких слоёв
> Добавлен недеструктивный режим редактирования, позволяющий манипулировать фильтрами и эффектами не теряя исходного изображения
> Добавлена базовая поддержка цветовой модели CMYK
> В инструменте для размещения текста добавлены новые возможности для недеструктивной обводки и заливки контура букв
Может ноют потому, что в GIMP довольно востребованный функционал появляется спустя 20-30 лет после появления в Photoshop?
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|1.29, Аноним (29), 10:41, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Главная ошибка опенсурц проекта - отсутствие стабильных релизов. Ибо юзвери обычно именно их и качают. И когда не видят стабильного релиза 10 лет, то думают, что проект помер. <Косится в сторону Code::Blocks>
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|3.47, Аноним (29), 10:59, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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https://www.codeblocks.org/post/nightlies/
Мне было бы даже пофиг, если бы не поломанные Ctrl-C/Ctrl-V.
И что хуже всего, так это когда они выпускают новую версию, а она требует что-нибудь в стиле Win11, ибо ребятки опенсурцеры очень любят бездумно обновлять компиляторы. Надо, не надо - обновим просто ради обновления. Это как Wine, который любит требовать топовый Vulkan чтобы запускать игры под D3D8.
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|2.98, Admino (ok), 12:35, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Более того, отсутствие стабильных релизов приводит к тому, что отсутствуют новости о стабильных релизах.
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|1.31, Аноним (31), 10:44, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В Ubuntu 22.04 запуск из AppImage глючит по страшному. Попробовал изменить тему оформления - крах, потом поменял масштаб шрифта - стал падать при любой попытке смены параметров темы оформления. Полазил по диалогам - крах. Первая обрезка изображения прошла как обычно, а в последующих начало глючить, вместо обрезки просто слой помечает, но не откидывает границы. Сомнительно, что в таком виде его в работе можно использовать.
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|2.50, Someone (??), 11:02, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открываешь скриншот в Гимп и рисуешь стрелку. При это старайся быть максимально неподвижным.
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|2.90, eugener (ok), 12:20, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Третий ещё не тыкал, но вообще gimp для обработки фоток, например, а не для рисования стрелок.)
Если хотите рисовать стрелку в гимпе — выбирайте инструмент кисть, в настройках инструмента ставите галку "сглаженные штрихи" и "вес" побольше. Тогда даже если руки трясутся — линии будут ровные (более или менее). Рисуете стрелку. Profit!
То же самое, если нужно что-то обвести на скриншоте, "сглаженные штрихи" и "вес" решают.
Вообще же лучше взять тулзу заточенную для рисования стрелок на скриншотах, например Annotator - https://ubuntuhandbook.org/index.php/2023/05/annotator-1-2-0-taking-screenshot
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|3.101, Admino (ok), 12:37, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тогда даже если руки трясутся — линии будут ровные (более или менее).
Ставишь точку кистью, нажимаешь shift, ставишь вторую точку, получаешь идеально прямую линию. Даже в нетрезвом состоянии.
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|4.104, eugener (ok), 12:39, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ставишь точку кистью, нажимаешь shift, ставишь вторую точку, получаешь идеально прямую линию. Даже в нетрезвом состоянии.
Ухты! Спасибо, не знал.)
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|3.63, Аноним (63), 11:32, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты сам-то смотрел? Автор видео создал отдельно квадрат и отдельно круг, круг был создан с помощью эллиптического выделения.
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|2.78, Аноним (70), 12:02, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1000 лет как
выделение элипс с фиксированными сторонами + инструмент граница
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|2.80, Аноним (70), 12:04, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на опыте будет, конечно, быстрее
сама же приложуха каждые 3 года себя не перепишет...
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|2.58, Аноним (9), 11:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Крита на Qt5. Это существенный недостаток (для приличных линуксов), какой-нибудь appimage пойдёт, но рано или поздно он перестанет работать. Поддержка останется только с flatpak и ко.
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|3.79, НяшМяш (ok), 12:02, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Крита на Qt5. Это существенный недостаток (для приличных линуксов)
В вашем гтк соддоме наверное и несовершеннолетних фуррей любить считается преимуществом.
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|3.86, Аноним (70), 12:17, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt4 все еще без проблем собирается на современных дистрах хотя уж почти 10 лет назад как закопан, а Qt5 только закопают в мае этого года...
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|4.94, Аноним (9), 12:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То-то и оно. Требует постоянной сборки и/или допиливания, чтобы работало. Когда программ несколько, число проблем растёт в геометрической прогрессии. С appimage у меня уже были проблемы с DB Browser for SQLite несколько раз, вроде, крупная и популярная программа. Вот тебе и Qt5.
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|5.113, Афроним (?), 12:55, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пару челиков это оснознали несколько раньше и появился тыкуты и Тринити. У кого там еще осталось свободное время на свбодный код? Можно начинать пилить tqt 45
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|1.53, Аноним (23), 11:04, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Flatpak релиз уже готов. Из плагинов пока доступны:
runtime/org.gimp.GIMP.HEIC/x86_64/stable (устанавливается автоматически)
runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.GMic/x86_64/3
runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.Fourier/x86_64/3
runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.Resynthesizer/x86_64/3
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|1.60, нитгитлистер (?), 11:27, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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закопайте это обратно пожалуйста и не трогайте чтоб не заразиться чем-нить неприятным. даже паинт нет сейчас круче чем это вот. 3 версия мне вообще систему сломала кое-как с помощью бекапов откатился до рабочего состояния.
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|2.82, нитгитлистер (?), 12:09, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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от количества минусов к моему мнению лучше гимп не станет)) не старайтесь так э то точно не работает)
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|1.77, ИмяХ (ok), 12:00, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>Улучшено качество тёмного режима оформления, который теперь охватывает и элементы декорирования окон.
И тут же на скриншотах показывают, что этого нет. Как в детском эксперименте с черной и белой пирамидкой
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|1.88, Аноним (88), 12:18, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стал тормозить ещё сильнее.
Интересно принимают ли багрепорты, а то вот на либрофис при попытке открыть ишью просто забанили акк.
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|1.97, Аноним (97), 12:35, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что Крита, что Гимп какое-то толстое непотребство.
Це Линух. Этим всё сказано.
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