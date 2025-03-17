Релиз графического редактора GIMP 3.0.0

Спустя семь лет с момента выпуска ветки 2.10 сформирован релиз графического редактора GIMP 3.0. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage для x86_64 и ARM64). Готовится публикация пакета в формате Flatpak, а также сборок для Windows и macOS. При подготовке следующих выпусков решено перейти на более предсказуемый и частый график публикации новых стабильный веток. В дальнейшем разработчики не будут пытаться разом продвигать множество существенных изменений, а постараются уделить внимание оттачиванию отдельных новых возможностей. Следующую значительную ветку GIMP 3.2 планируют опубликовать примерно через год. В промежутке между значительными выпусками будут выпускаться корректирующие обновления с исправлением ошибок. Среди наиболее значимых улучшений в GIMP 3.0: Осуществлён переход на библиотеку GTK3, CSS-подобную систему определения стилей и использование декорирования диалоговых окон на стороне клиента (CSD, заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением). Предложены новые виджеты.

Обеспечена штатная поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland.

Добавлена поддержка HiDPI и учёта системных настроек масштабирования при формировании интерфейса.

Существенно модернизирован интерфейс. Улучшена поддержка символьных наборов пиктограмм, которые теперь автоматически подстраиваются под выставленные цвета переднего плана и фона (при переходе со светлого режима на тёмный больше не нужно вручную менять набор пиктограмм).

Пять базовых тем оформления (Default, Gray, System, Darker, Compact) в светлом и тёмном вариантах заменены на темы System и Default с тремя вариантами состояний - светлый, тёмный и серый. Аналогично четыре темы пиктограмм преобразованы в два набора Legacy и Default с цветным и символьным вариантами. Улучшено качество тёмного режима оформления, который теперь охватывает и элементы декорирования окон.

Переделан экран приветствия первого запуска, позволяющий быстро изменить базовые настройки, открыть/создать файлы с изображениями или перейти к документации.

Реализована возможность выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection), позволяющая выбрать сразу несколько слоёв при помощи штатных комбинаций Shift+клик для выделения диапазона слоёв и Ctrl+клик для добавления или исключения из набора отдельных слоёв. Операции в GIMP применяются ко всем выделенным слоям, что позволяет перемещать, группировать, удалять, совмещать и дублировать за раз все выделенные слои, а также масштабировать, обрезать, вращать и изменять содержимое сразу во всех выделенных слоях.

Добавлен недеструктивный режим редактирования, позволяющий манипулировать фильтрами и эффектами не теряя исходного изображения (результат применения фильтра теперь не объединяется с исходным слоем, а накладывается поверх него).

Реализован режим автоматического расширения слоёв. В инструмент "Кисть" добавлена опция "Expand Layers", при включении которой выход кисти за границу слоя будет приводить к автоматическому расширению слоя. В настройках можно задать на сколько должен увеличиваться слой и какое заполнение использоваться в новой области.

Добавлена возможность редактирование за пределами холста. В диалоге установки размера холста добавлена возможность выбора предопределённых шаблонов, описывающих типовые размеры, соответствующие распространённым форматам страниц (A1, A2, A3 и т.п.) Добавлены новые параметры прилипания (Snapping), применяемые для выравнивания слоёв на холсте.

Добавлен инструмент для выделения мазками кисти, позволяющий постепенно охватываться выделением область, используя приблизительные мазки кистью. Инструмент основан на применении алгоритма выборочного сегментирования (graphcut) для выделения только интересующей области.

Добавлена базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание - возможность экспорта в CMYK). Существенно модернизирован код управления цветом и осуществлён переход на использование внутреннего представления цветового профиля. Интегрированы наработки проекта "Space Invasion", нацеленного на повышение корректности цветопередачи и улучшение управления цветом в GIMP. Исключён вызов промежуточных операций преобразования цвета и устранена потеря информации, возникающую из-за подобных преобразований (преобразование цвета теперь выполняется на финальной стадии, только при наличии необходимости). Добавлена поддержка редактирования в исходном цветовом пространстве.

Предложен встроенный менеджер расширений, позволяющий разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP, такие как плагины и дополнительные наборы кистей, текстур и градиентов, а пользователям устанавливать их одним кликом в интерфейсе. Для распространения различных видов дополнений предложен унифицированный файловый формат.

Включено по умолчанию компактное представление кнопок-ползунков (слайдеров), которые обычно используются для задания параметров фильтров и инструментов. Компактный стиль, при котором сокращены верхние и нижние отступы, существенно экономит вертикальное экранное пространство и позволяет вместить в видимую область больше элементов.

Добавлена поддержка масштабирования и поворота холста через жест "щипок" на тачпадах и сенсорных экранах.

Реализована поддержка изменения размера кистей прямо на холсте, движением мышью при нажатой правой кнопке мыши и удерживании клавиши Alt, не отвлекаясь на корректировку настроек в панели.

Предоставлена возможность настройки модификаторов клавиш, действующих при нажатии кнопок мыши на холсте, таких как Ctrl для масштабирования, Shift для поворота холста и Alt для выбора слоёв или изменения размера кистей.

В инструменте для размещения текста добавлены новые возможности для недеструктивной обводки и заливки контура букв. Добавлена новая настройка "Стиль", в которой предложено три режима: Заливка (исходный стиль), Обводка (выделение контура цветом) и Обводка и заливка (выделение контура и заливка внутренней части букв выбранными цветами). Добавлена опция "Показывать редактор на холсте" ("Show on-canvas editor"), позволяющая скрыть показываемый при вводе блок с параметрами редактирования, оставив только вводимый текст.

Обеспечена автоматическая активация инструментов преобразования (трансформация, вращение, масштабирование и т.п.). До сих пор после выбора инструмента в панели требовалось кликнуть на холсте для появления связанных с ним маркеров. Теперь обработчик для применения инструмента появляется сразу после его выбора в панели.

Добавлен новый API для разработки плагинов, который несовместим со старыми плагинами. Некоторые функции в API объявлены устаревшими, а вместо манипуляции идентификаторами объектов предложено использовать обычные объекты. Весь API GIMP вынесен через интроспекцию GObject, что позволяет создавать плагины на разных языках программирования.

Реализован новый публичный API для фильтров на базе библиотеки GEGL, позволяющий мгновенно отображать результаты применения эффектов и добавлять их в недеструктивном режиме редактирования.

Реализована поддержка кэша отрисовки, в котором сохраняются результаты масштабирования, а также манипуляций с цветами, фильтрами и масками. Для ускорения работы в настройки также добавлена возможность определения уровня качества масштабирования (Preferences -> Display -> Zoom Quality). В режиме "fast" применяется более быстрая интерполяция, чем при использовании линейного или квадратичного методов. Значительно ускорена запись файлов XCF за счёт многопоточной упаковки.

Улучшен импорт и экспорт в формате PSD (Adobe Photoshop). Добавлена поддержка форматов JPEG-XL, ICNS, PAM, QOI, Amiga IFF/ILBM, DCX, FITS, ANIб, Farbfeld, PIX (Esm Software), HEJ2, и WBMP. Переделан диалог для экспорта изображений в RAW-форматах. Предоставлена возможность экспорта в формате RAW изображений с любым значением глубины цвета.

Улучшена поддержка графических планшетов и световых перьев. Планшеты и перья теперь становятся доступны сразу после подключения, без необходимости изменения настроек. Упрощён доступ к расширенным настройкам устройств ввода.

Проведена значительная чистка кодовой базы. Внутренние подсистемы переведены на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library).



