Релиз графического редактора GIMP 3.0.0

Открываешь скриншот в Гимп и рисуешь стрелку. При это старайся быть максимально неподвижным.

использовать Spectacle

Что за спектакуль?

есть такой инструмент, кисть называется - сидишь и рисуешь...

Arrow creator вам в плагины

Третий ещё не тыкал, но вообще gimp для обработки фоток, например, а не для рисования стрелок.) Если хотите рисовать стрелку в гимпе — выбирайте инструмент кисть, в настройках инструмента ставите галку "сглаженные штрихи" и "вес" побольше. Тогда даже если руки трясутся — линии будут ровные (более или менее). Рисуете стрелку. Profit!

То же самое, если нужно что-то обвести на скриншоте, "сглаженные штрихи" и "вес" решают. Вообще же лучше взять тулзу заточенную для рисования стрелок на скриншотах, например Annotator - https://ubuntuhandbook.org/index.php/2023/05/annotator-1-2-0-taking-screenshot

> Тогда даже если руки трясутся — линии будут ровные (более или менее). Ставишь точку кистью, нажимаешь shift, ставишь вторую точку, получаешь идеально прямую линию. Даже в нетрезвом состоянии.

> Ставишь точку кистью, нажимаешь shift, ставишь вторую точку, получаешь идеально прямую линию. Даже в нетрезвом состоянии. Ухты! Спасибо, не знал.)