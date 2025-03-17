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Релиз графического редактора GIMP 3.0.0

17.03.2025 09:45

Спустя семь лет с момента выпуска ветки 2.10 сформирован релиз графического редактора GIMP 3.0. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage для x86_64 и ARM64). Готовится публикация пакета в формате Flatpak, а также сборок для Windows и macOS.

При подготовке следующих выпусков решено перейти на более предсказуемый и частый график публикации новых стабильный веток. В дальнейшем разработчики не будут пытаться разом продвигать множество существенных изменений, а постараются уделить внимание оттачиванию отдельных новых возможностей. Следующую значительную ветку GIMP 3.2 планируют опубликовать примерно через год. В промежутке между значительными выпусками будут выпускаться корректирующие обновления с исправлением ошибок.

Среди наиболее значимых улучшений в GIMP 3.0:

  • Осуществлён переход на библиотеку GTK3, CSS-подобную систему определения стилей и использование декорирования диалоговых окон на стороне клиента (CSD, заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением). Предложены новые виджеты.
  • Обеспечена штатная поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland.
  • Добавлена поддержка HiDPI и учёта системных настроек масштабирования при формировании интерфейса.
  • Существенно модернизирован интерфейс. Улучшена поддержка символьных наборов пиктограмм, которые теперь автоматически подстраиваются под выставленные цвета переднего плана и фона (при переходе со светлого режима на тёмный больше не нужно вручную менять набор пиктограмм).
  • Пять базовых тем оформления (Default, Gray, System, Darker, Compact) в светлом и тёмном вариантах заменены на темы System и Default с тремя вариантами состояний - светлый, тёмный и серый. Аналогично четыре темы пиктограмм преобразованы в два набора Legacy и Default с цветным и символьным вариантами. Улучшено качество тёмного режима оформления, который теперь охватывает и элементы декорирования окон.
  • Переделан экран приветствия первого запуска, позволяющий быстро изменить базовые настройки, открыть/создать файлы с изображениями или перейти к документации.
  • Реализована возможность выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection), позволяющая выбрать сразу несколько слоёв при помощи штатных комбинаций Shift+клик для выделения диапазона слоёв и Ctrl+клик для добавления или исключения из набора отдельных слоёв. Операции в GIMP применяются ко всем выделенным слоям, что позволяет перемещать, группировать, удалять, совмещать и дублировать за раз все выделенные слои, а также масштабировать, обрезать, вращать и изменять содержимое сразу во всех выделенных слоях.
  • Добавлен недеструктивный режим редактирования, позволяющий манипулировать фильтрами и эффектами не теряя исходного изображения (результат применения фильтра теперь не объединяется с исходным слоем, а накладывается поверх него).
  • Реализован режим автоматического расширения слоёв. В инструмент "Кисть" добавлена опция "Expand Layers", при включении которой выход кисти за границу слоя будет приводить к автоматическому расширению слоя. В настройках можно задать на сколько должен увеличиваться слой и какое заполнение использоваться в новой области.
  • Добавлена возможность редактирование за пределами холста. В диалоге установки размера холста добавлена возможность выбора предопределённых шаблонов, описывающих типовые размеры, соответствующие распространённым форматам страниц (A1, A2, A3 и т.п.) Добавлены новые параметры прилипания (Snapping), применяемые для выравнивания слоёв на холсте.
  • Добавлен инструмент для выделения мазками кисти, позволяющий постепенно охватываться выделением область, используя приблизительные мазки кистью. Инструмент основан на применении алгоритма выборочного сегментирования (graphcut) для выделения только интересующей области.
  • Добавлена базовая поддержка цветовой модели CMYK (позднее связывание - возможность экспорта в CMYK). Существенно модернизирован код управления цветом и осуществлён переход на использование внутреннего представления цветового профиля. Интегрированы наработки проекта "Space Invasion", нацеленного на повышение корректности цветопередачи и улучшение управления цветом в GIMP. Исключён вызов промежуточных операций преобразования цвета и устранена потеря информации, возникающую из-за подобных преобразований (преобразование цвета теперь выполняется на финальной стадии, только при наличии необходимости). Добавлена поддержка редактирования в исходном цветовом пространстве.
  • Предложен встроенный менеджер расширений, позволяющий разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP, такие как плагины и дополнительные наборы кистей, текстур и градиентов, а пользователям устанавливать их одним кликом в интерфейсе. Для распространения различных видов дополнений предложен унифицированный файловый формат.
  • Включено по умолчанию компактное представление кнопок-ползунков (слайдеров), которые обычно используются для задания параметров фильтров и инструментов. Компактный стиль, при котором сокращены верхние и нижние отступы, существенно экономит вертикальное экранное пространство и позволяет вместить в видимую область больше элементов.
  • Добавлена поддержка масштабирования и поворота холста через жест "щипок" на тачпадах и сенсорных экранах.
  • Реализована поддержка изменения размера кистей прямо на холсте, движением мышью при нажатой правой кнопке мыши и удерживании клавиши Alt, не отвлекаясь на корректировку настроек в панели.
  • Предоставлена возможность настройки модификаторов клавиш, действующих при нажатии кнопок мыши на холсте, таких как Ctrl для масштабирования, Shift для поворота холста и Alt для выбора слоёв или изменения размера кистей.
  • В инструменте для размещения текста добавлены новые возможности для недеструктивной обводки и заливки контура букв. Добавлена новая настройка "Стиль", в которой предложено три режима: Заливка (исходный стиль), Обводка (выделение контура цветом) и Обводка и заливка (выделение контура и заливка внутренней части букв выбранными цветами). Добавлена опция "Показывать редактор на холсте" ("Show on-canvas editor"), позволяющая скрыть показываемый при вводе блок с параметрами редактирования, оставив только вводимый текст.
  • Обеспечена автоматическая активация инструментов преобразования (трансформация, вращение, масштабирование и т.п.). До сих пор после выбора инструмента в панели требовалось кликнуть на холсте для появления связанных с ним маркеров. Теперь обработчик для применения инструмента появляется сразу после его выбора в панели.
  • Добавлен новый API для разработки плагинов, который несовместим со старыми плагинами. Некоторые функции в API объявлены устаревшими, а вместо манипуляции идентификаторами объектов предложено использовать обычные объекты. Весь API GIMP вынесен через интроспекцию GObject, что позволяет создавать плагины на разных языках программирования.
  • Реализован новый публичный API для фильтров на базе библиотеки GEGL, позволяющий мгновенно отображать результаты применения эффектов и добавлять их в недеструктивном режиме редактирования.
  • Реализована поддержка кэша отрисовки, в котором сохраняются результаты масштабирования, а также манипуляций с цветами, фильтрами и масками. Для ускорения работы в настройки также добавлена возможность определения уровня качества масштабирования (Preferences -> Display -> Zoom Quality). В режиме "fast" применяется более быстрая интерполяция, чем при использовании линейного или квадратичного методов. Значительно ускорена запись файлов XCF за счёт многопоточной упаковки.
  • Улучшен импорт и экспорт в формате PSD (Adobe Photoshop). Добавлена поддержка форматов JPEG-XL, ICNS, PAM, QOI, Amiga IFF/ILBM, DCX, FITS, ANIб, Farbfeld, PIX (Esm Software), HEJ2, и WBMP. Переделан диалог для экспорта изображений в RAW-форматах. Предоставлена возможность экспорта в формате RAW изображений с любым значением глубины цвета.
  • Улучшена поддержка графических планшетов и световых перьев. Планшеты и перья теперь становятся доступны сразу после подключения, без необходимости изменения настроек. Упрощён доступ к расширенным настройкам устройств ввода.
  • Проведена значительная чистка кодовой базы. Внутренние подсистемы переведены на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GNOME/gimp/...)
  2. OpenNews: Третий кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.38
  4. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  5. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62897-gimp
Ключевые слова: gimp, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (107) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > переход на библиотеку GTK3, CSS-подобную систему определения стилей

    Как повлияло на скорость, кто пробовал?

     
     
  • 2.4, анон (?), 10:04, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего, замедлился. Но без стилей в темах получается винегрет, поэтому что делать...
     
     
  • 3.95, Аноним (95), 12:31, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С такими стилями ... серый, светло-серый, тёмно-серый, системно-серый, системно-светло-серый, системно-тёмно-серый... Это точно графический редактор? Сколько минут надо всматриваться в иконку, чтобы понять, что она делает? Или постоянно водить мышкой, читая хинты: "нет, не то, и это не то, опять не то...".
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:09, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гтк4 должно быть получше, лучше подожди, пока обновят. Сама по себе эта затея довольно тормозная. Инпут лаг и проблемы с видеокартами гораздо хуже.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:38, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Довольно давно сижу на третьем гимпе, т.к. Debian sid. Повлияло просто ужасно. Гимп 2 загружался за 1 секунду, иногда быстрее. Третий стартует 3-4 секунды, а через раз вообще не запускается.  Ужасно стало тормозить перетаскивание больших слоев, не знаю что они сделали. Кнопки и хоткеи подвинули, мне как достаточно опытному пользователю страшно неудобно. Короче одно расстройство от этого Gimp 3 :(
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 10:54, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Гимп 2 загружался за 1 секунду

    Это на каком-то супер-реактивном ссдшнике в вакууме, видимо. Холодный старт гимпа всегда был болью. Не ври.

     
     
  • 4.65, Аноним (24), 11:37, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тормозил давно, больше пяти лет назад. А потом они что-то сделали, и он стал прям летать. Так и оставалось до прихода третьей версии. Про ССД лукавить не буду - у меня действительно довольно реактивный. Но сравниваю ведь гимп 2 и 3 на одном и том же железе.
     
     
  • 5.73, Аноним (24), 11:55, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот, специально для уважаемого анонима записал видос: гимп2 стартует 1 секунду, а гимп 3 - 3-4 секунды. Прямо как я сказал: https://rutube.ru/video/34d540483edcc9b14e1c192db809b04e/

    Но признаюсь, что г2 быстрее только на холодном старте. На горячего уже примерно одинаково.

     
  • 4.70, Аноним (70), 11:51, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    виндyзятнeг детектед!

    под линуксом холодный старт всегда был на порядок быстрее, чем в винде

    даже на помоечной коройдуба с !HDD! 2.10 64 бита стартует секунд за 5...

     
     
  • 5.74, Аноним (24), 11:56, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое.
     
  • 5.100, Ivan7 (ok), 12:36, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот холодный старт самого Линукса на порядок медленнее Винды. SSD SATA
     
     
  • 6.107, Аноним (107), 12:44, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто Linux часто перезагружает?
     
  • 4.85, Аноним 80_уровня (ok), 12:12, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полторы секунды Gimp 2.10 на макбуке 15-го года под девуаном.
    Не наблюдаю боли.
     
  • 4.103, penetrator (?), 12:38, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.0.0-RC3 2 секунды после рестарта, но первый запуск после установки 7 секунд
     
  • 3.91, Аноним (91), 12:22, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 3-м, на Дебиан. Пордон
     
  • 2.45, Роман Трофимов (-), 10:58, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только вчера начал работать в Krita - какой же приятный интерфейс! До этого несколько лет рисовал в ФШ для веба, затем пробовал перейти на Gimp, но это выpвиглaзие какое-то и издевательство над пользователем. Они вообще не понимают, что если в программе неприятно работать, то это отражается на продуктивности и конечном результате?
     
     
  • 3.68, Афроним (?), 11:45, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем Фотожоп не устроил, аж на Криту в подвал переехали где темно и у лампового проектора хайдпиай появляется?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:03, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Осуществлён переход на библиотеку GTK3

    В соседлней теме вроде GTK4 релизят и уже GTK5 начлаи писать, а тут...

    > Существенно модернизирован интерфейс

    Как было два летающих окна так и соталось на скриншоте.
    В чем существенность. Я понимаю они бы Photoshop 5 посторили
    вот это было бы ...

     
     
  • 2.28, anonymous (??), 10:41, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В соседлней теме вроде GTK4 релизят и уже GTK5 начлаи писать, а тут...

    Пофиг. GTK - это GIMP Toolkit, а не GNOME Toolkit. Каким гтк пользуется гимп - тот и есть правильный гтк. А если кому не нравится - идёт в лес, gimp уже один раз написал тулкит под себя, при необходимости сможет поддерживать собствевнный форк для своих нужд.

     
     
  • 3.43, Аноним (41), 10:56, 17/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.57, Аноним (57), 11:18, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При необходимости могут и современный графический редактор написать, но что-то не хотят.
     
     
  • 4.71, Аноним (70), 11:54, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них же УМВР, а тем кто на халяву хочет фотошоп все равно не угодишь...
     

  • 1.5, kravich (ok), 10:05, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Даже не верится, что этот момент настал...
     
     
  • 2.106, Аноним (95), 12:40, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настал... GTK3 CSS CSD Wayland

    И мы видим в заголовке "анель инструментов". Анель?!

     
     
  • 3.114, Аноним (114), 12:55, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорсие, сэр.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:06, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    норм тулза, чтобы подрисовать что-нибудь фотографии недруга, не более
     
     
  • 2.20, mos87 (ok), 10:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это моя главная претензия к сабжу - хотелось бы чего-то менее монструозного и более заточенного для этой популярной забавы

    а то всё очень тяжко когда надо сделать что-то простое

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:42, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хотелось бы чего-то менее монструозного и более заточенного для этой популярной забавы

    Два выхода: 1. Закрыть проект, ибо гражданину с opennet не нравится излишняя функциональность. 2. Гражданину с opennet перейти на что-то менее легкое, например, на Krita. Голосуем.

     
  • 3.66, НяшМяш (ok), 11:37, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хотелось бы чего-то менее монструозного и более заточенного для этой популярной забавы

    Kolourpaint

     
  • 2.36, Аноним (36), 10:50, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > норм тулза, чтобы подрисовать что-нибудь фотографии недруга

    *это что-то не включает в себя, круги, прямоугольники и прочие геометрические фигуры.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:08, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Случилось страшное, обновление десятилетия.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:09, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не может быть!
     
     
  • 2.108, Аноним (107), 12:46, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Мы строили, строили и, наконец, построили"! (С)
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:11, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    wayland! УРА!
     
  • 1.11, Аноним (1), 10:13, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > новый API для разработки плагинов, который несовместим со старыми плагинами. Некоторые функции в API объявлены устаревшими
    > Предложен встроенный менеджер расширений, позволяющий разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP

    Так и запишем: выкинули на мороз 300 дедов и пригласили 3х хипстеров.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:31, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >позволяющий разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP

    Встроенный маркетплейс платных разрешений, плохо что ли, хорошо.

     

  • 1.12, Аноним (12), 10:15, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо-неплохо, ждём сборку под виндовс.
     
     
  • 2.44, Аноним (41), 10:58, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да подожди ты, еще под линух нет сборок :) А на сайте так вообще 2.х висит как последняя.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 11:55, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это намёк, что хорошо бы сходить скачать 2.х актуальную
     

  • 1.13, жявамэн (ok), 10:15, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что там у... ну как там оно гоатсе глимпсе?
     
     
  • 2.52, нах. (?), 11:03, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект успешно завершен - Readme и CoC.md написаны, как именно к какому Оно обращаться - зафиксировано, можно переходить к следующим.

     

  • 1.14, Аноним (14), 10:17, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно конечно, но почему-то на самом сайте gimp предлагают только «Download 2.10.38», а в релизах только 3.0.0-RC3. Уж на главной странице-то могли бы опубликовать радость-то такую? Или опять новости из будущего? XD
     
     
  • 2.16, жявамэн (ok), 10:18, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а потерпеть пару деньков?
    новость то явно из рассылки
     
  • 2.48, Аноним (41), 10:59, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новости из рассылок просто, либо из раздела релизов на гитхабе/гитлабе. Мол, сорцы уже есть.
     
  • 2.55, Анониматор (?), 11:05, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.0.0 без всяких RC на флатпаке
     

  • 1.15, Nochi (?), 10:17, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Грац, долго конечно пилили.
    Мб в будущем дизайном займутся и функциями.
     
     
  • 2.99, Аноним (99), 12:36, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2004-03-23 GIMP 2.0.0

    21 год, однако.

     

  • 1.19, mos87 (ok), 10:23, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вантузятники привыкшие к ломаному Фотожопу, как ныли от Гимпа так и будут.
    Имело смысл с учётом этого переделывать.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 10:33, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну когда тебе дают GIMP вместо Photoshop и Blender вместо 3D Max.
     
     
  • 3.25, Аноним (9), 10:38, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Blender вместо 3D Max весьма неплохо кстати, уж тут-то ныть странно.
     
     
  • 4.75, Аноним (70), 11:57, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для блендера нет кряка на рутрекере, а значит для тру-внидузятника это маркер, что программа плохая - никто же не крякает...
     
  • 4.83, Аноним (83), 12:09, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blender и 3ds Max всё же немного разные вещи.
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:39, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вантузятники, привыкшие к купленному фотошопу не ныли разве? или от статуса фотошопа на компе зависят особенности сабжа?
     
     
  • 3.96, Admino (ok), 12:34, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как правило, нет. Виндузятники, купившие ФШ, как правило, профессионалы, им некогда ныть.
     
  • 2.34, bbva (?), 10:48, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фотошоп и на линуксе нормально работает
     
     
  • 3.49, Аноним (83), 11:01, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CS2 какой-нибудь (которого, конечно, «хватает»)?
     
     
  • 4.67, НяшМяш (ok), 11:39, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если людям и GIMPа хватает, то уж CS2 так вообще рекордсмен по функционалу.
     
  • 2.93, Додо (ok), 12:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Реализована возможность выделения нескольких слоёв
    > Добавлен недеструктивный режим редактирования, позволяющий манипулировать фильтрами и эффектами не теряя исходного изображения
    > Добавлена базовая поддержка цветовой модели CMYK
    > В инструменте для размещения текста добавлены новые возможности для недеструктивной обводки и заливки контура букв

    Может ноют потому, что в GIMP довольно востребованный функционал появляется спустя 20-30 лет после появления в Photoshop?

     

  • 1.23, Аноним (23), 10:35, 17/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.26, Анониссимус (?), 10:39, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свершилось! Гуляем на полную :)
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:41, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Главная ошибка опенсурц проекта - отсутствие стабильных релизов. Ибо юзвери обычно именно их и качают. И когда не видят стабильного релиза 10 лет, то думают, что проект помер. <Косится в сторону Code::Blocks>
     
     
  • 2.38, kravich (ok), 10:53, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ><Косится в сторону Code::Blocks>

    А что, он жив?

     
     
  • 3.47, Аноним (29), 10:59, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.codeblocks.org/post/nightlies/

    Мне было бы даже пофиг, если бы не поломанные Ctrl-C/Ctrl-V.

    И что хуже всего, так это когда они выпускают новую версию, а она требует что-нибудь в стиле Win11, ибо ребятки опенсурцеры очень любят бездумно обновлять компиляторы. Надо, не надо - обновим просто ради обновления. Это как Wine, который любит требовать топовый Vulkan чтобы запускать игры под D3D8.

     
  • 2.98, Admino (ok), 12:35, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, отсутствие стабильных релизов приводит к тому, что отсутствуют новости о стабильных релизах.
     

  • 1.31, Аноним (31), 10:44, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ubuntu 22.04 запуск из AppImage глючит по страшному. Попробовал изменить тему оформления - крах, потом поменял масштаб шрифта - стал падать при любой попытке смены параметров темы оформления. Полазил по диалогам - крах. Первая обрезка изображения прошла как обычно, а в последующих начало глючить, вместо обрезки просто слой помечает, но не откидывает границы. Сомнительно, что в таком виде его в работе можно использовать.
     
  • 1.32, Аноним (32), 10:45, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как в гимпе3 с минимумом движений стрелку нарисовать на скриншоте?
     
     
  • 2.50, Someone (??), 11:02, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открываешь скриншот в Гимп и рисуешь стрелку. При это старайся быть максимально неподвижным.
     
  • 2.51, Анониматор (?), 11:02, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    использовать Spectacle
     
     
  • 3.102, Аноним (99), 12:38, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за спектакуль?
     
  • 2.76, Аноним (70), 11:58, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть такой инструмент, кисть называется - сидишь и рисуешь...
     
  • 2.87, eclrh (?), 12:18, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arrow creator вам в плагины
     
  • 2.90, eugener (ok), 12:20, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третий ещё не тыкал, но вообще gimp для обработки фоток, например, а не для рисования стрелок.)

    Если хотите рисовать стрелку в гимпе — выбирайте инструмент кисть, в настройках инструмента ставите галку "сглаженные штрихи" и "вес" побольше. Тогда даже если руки трясутся — линии будут ровные (более или менее). Рисуете стрелку. Profit!
    То же самое, если нужно что-то обвести на скриншоте, "сглаженные штрихи" и "вес" решают.

    Вообще же лучше взять тулзу заточенную для рисования стрелок на скриншотах, например Annotator - https://ubuntuhandbook.org/index.php/2023/05/annotator-1-2-0-taking-screenshot

     
     
  • 3.101, Admino (ok), 12:37, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тогда даже если руки трясутся — линии будут ровные (более или менее).

    Ставишь точку кистью, нажимаешь shift, ставишь вторую точку, получаешь идеально прямую линию. Даже в нетрезвом состоянии.

     
     
  • 4.104, eugener (ok), 12:39, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ставишь точку кистью, нажимаешь shift, ставишь вторую точку, получаешь идеально прямую линию. Даже в нетрезвом состоянии.

    Ухты! Спасибо, не знал.)

     

  • 1.33, Аноним (33), 10:46, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где snap?
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:09, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Шушенском
     

  • 1.37, Аноним (37), 10:53, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь, скажите круг можно рисовать ?
     
     
  • 2.39, жявамэн (ok), 10:54, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    рисуй, я не против
     
  • 2.54, Аноним (41), 11:05, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. "Но сначала мы берем инструмент прямоугольное выделение..."

    https://www.youtube.com/watch?v=dUQPsLFHJmU

    Все как и сто лет назад - через Ж.

     
     
  • 3.63, Аноним (63), 11:32, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам-то смотрел? Автор видео создал отдельно квадрат и отдельно круг, круг был создан с помощью эллиптического выделения.
     
  • 2.78, Аноним (70), 12:02, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1000 лет как

    выделение элипс с фиксированными сторонами + инструмент граница

     
     
  • 3.111, specter (ok), 12:54, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или "выделение в контур"
     

  • 1.40, Аноним (40), 10:54, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает, с GTK3 на GTK4 и GTK5 переход вроде более быстрый?
     
     
  • 2.80, Аноним (70), 12:04, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на опыте будет, конечно, быстрее

    сама же приложуха каждые 3 года себя не перепишет...

     

  • 1.42, kkkj (?), 10:55, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем это когда Крита уже во всех критериях лучше?
     
     
  • 2.58, Аноним (9), 11:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Крита на Qt5. Это существенный недостаток (для приличных линуксов), какой-нибудь appimage пойдёт, но рано или поздно он перестанет работать. Поддержка останется только с flatpak и ко.
     
     
  • 3.64, Аноним (83), 11:34, 17/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.79, НяшМяш (ok), 12:02, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Крита на Qt5. Это существенный недостаток (для приличных линуксов)

    В вашем гтк соддоме наверное и несовершеннолетних фуррей любить считается преимуществом.

     
     
  • 4.84, Аноним (83), 12:11, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто что-то плохое.
     
  • 3.86, Аноним (70), 12:17, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt4 все еще без проблем собирается на современных дистрах хотя уж почти 10 лет назад как закопан, а Qt5 только закопают в мае этого года...
     
     
  • 4.94, Аноним (9), 12:25, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то и оно. Требует постоянной сборки и/или допиливания, чтобы работало. Когда программ несколько, число проблем растёт в геометрической прогрессии. С appimage у меня уже были проблемы с DB Browser for SQLite несколько раз, вроде, крупная и популярная программа. Вот тебе и Qt5.
     
     
  • 5.113, Афроним (?), 12:55, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару челиков это оснознали несколько раньше и появился тыкуты и Тринити. У кого там еще осталось свободное время на свбодный код? Можно начинать пилить tqt 45
     
  • 3.109, Аноним (107), 12:53, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так можно же и сам Qt 5 в AppImage запихать.
     

  • 1.46, Анониматор (?), 10:59, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачал из плоского хаба. Монитор HiDpi. На вид стал более вырвиглазным.
     
  • 1.53, Аноним (23), 11:04, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Flatpak релиз уже готов. Из плагинов пока доступны:

    runtime/org.gimp.GIMP.HEIC/x86_64/stable (устанавливается автоматически)
    runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.GMic/x86_64/3
    runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.Fourier/x86_64/3
    runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.Resynthesizer/x86_64/3

     
  • 1.60, нитгитлистер (?), 11:27, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    закопайте это обратно пожалуйста и не трогайте чтоб не заразиться чем-нить неприятным.  даже паинт нет сейчас круче чем это вот. 3 версия мне вообще систему сломала кое-как с помощью бекапов откатился до рабочего состояния.
     
     
  • 2.82, нитгитлистер (?), 12:09, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от количества минусов к моему мнению лучше гимп не станет)) не старайтесь так э то точно не работает)
     

  • 1.61, Аноним (57), 11:28, 17/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.69, Аноним (69), 11:45, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    он намного лучше криты
    да и inkscape
     
     
  • 2.81, Аноним (70), 12:05, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    и либраофиса с блокнотом!
     

  • 1.77, ИмяХ (ok), 12:00, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>Улучшено качество тёмного режима оформления, который теперь охватывает и элементы декорирования окон.

    И тут же на скриншотах показывают, что этого нет. Как в детском эксперименте с черной и белой пирамидкой

     
  • 1.88, Аноним (88), 12:18, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стал тормозить ещё сильнее.
    Интересно принимают ли багрепорты, а то вот на либрофис при попытке открыть ишью просто забанили акк.
     
     
  • 2.110, Аноним (110), 12:54, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На lo нужно иметь купленную поддержку, иначе и слушать не будут.
     

  • 1.92, Аноним (91), 12:24, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Третий лишний же.
     
  • 1.97, Аноним (97), 12:35, 17/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что Крита, что Гимп какое-то толстое непотребство.
    Це Линух. Этим всё сказано.
     
     
  • 2.112, Аноним (107), 12:55, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крякнутый Фотожоп лехковеснее жеж.
     

  • 1.105, Аноним (30), 12:40, 17/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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