Релиз Firefox 137 с поддержкой группировки вкладок

Состоялся релиз web-браузера Firefox 137 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.22.0 и 128.9.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 138, релиз которой намечен на 29 апреля. Основные новшества в Firefox 137: Добавлена поддержка группировки вкладок, позволяющая объединять несколько вкладок и сворачивать их в одну кнопку, чтобы они не занимали место при просмотре других вкладок. Группе можно назначить имя и цвет, а также отдельно сохранить на случай, если содержимое понадобиться в будущем. Для создания группы можно использовать подменю "Добавить вкладку в группу" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на кнопках вкладок, или просто перетащив одну вкладку на другую (откроется диалог для создания группы). Группировка может оказаться полезной для разделения вкладок по тематике (развлечение, покупки, чтение на потом). Кроме того, группировка помогает, когда в процессе первоначального изучения какой-то темы или при выборе товара открывается много связанных страниц, к которым через какое-то время потребуется вернуться, но оставлять в форме отдельных вкладок второстепенные страницы не хочется, так как они занимают место в панели. Возможность пока по умолчанию включена не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения на странице about:config можно активировать параметр "browser.tabs.groups.enabled"

Существенно модернизирована адресная строка. Добавлена унифицированная кнопка выбора поисковой системы. Помимо возможности быстро отправить запрос в интересующую поисковую систему в показываемом при нажатии новой кнопки меню также доступны элементы для перехода в интерфейсы просмотра истории посещений, обзора открытых вкладок и навигации по сохранённым закладкам, а также возможность поиска настроек. При отправке поискового запроса из адресной строки, введённые данные теперь остаются в адресной строке как есть, даже после отправки запроса к поисковой системе, что позволяет при необходимости изменить запрос напрямую в адресной строке. Например, при отправке запроса "samba vulnerability" в адресной строке теперь не показывается URL поисковой системы, а остаётся введённый текст: В выпадающем списке рекомендаций обеспечен показ кнопок для выполнения дополнительных действий, таких как вывод страницы на печать.

При начале ввода поискового запроса в адресной строке, находясь на странице какого-то сайта, в числе рекомендаций автоматически будет предложена возможность отправки запроса через поисковую систему этого сайта, если он предоставляет соответствующие функции. После отправки двух подобных поисковых запросов на сайт, браузер предложит добавить поисковый движок сайта в список поисковых систем.

Предоставлена возможность выбора области поиска, используя управляющие теги, такие как @bookmarks, @tabs, @history и @actions. При вводе символа "@" появляется подсказка по доступным тегам. Адресную строку теперь можно использовать как калькулятор, достаточно ввести в ней произвольное математическое выражение и в выпадающей подсказке будет показан результат. Для копирования результата в буфер обмена можно кликнуть на него мышью. Новые возможности адресной строки пока активированы по умолчанию только для небольшого процента пользователей. Для принудительного включения в "about:config" можно использовать параметры из секции "browser.urlbar", такие как "browser.urlbar.quicksuggest.enabled", "browser.urlbar.unifiedSearchButton.always" и "browser.urlbar.suggest.calculator").

В сборках для платформы Linux включено использование аппаратного ускорения декодирования видео в формате HEVC (H.265).

При просмотре PDF-документов обеспечено определение всех ссылок и превращение их в гиперссылки.

В PDF-просмотрщик добавлен диалог для прикрепления к документу изображения своей подписи.

Добавлена поддержка API SVG Path для отображения фигур и создания контуров при помощи SVG-элемента "path".

Добавлено CSS-свойство "hyphenate-limit-chars", которое можно использовать для указания минимального числа символов в частях слова, разделённых при переносе конца слова на другую строку.

В инструментах для web-разработчика в панели инспектирования шрифтов добавлено отображение метаданных шрифтов, таких как версия, автор, поставщик и лицензия.

В панели инспектирования сетевой активности предоставлена возможность переопределения ответов на сетевые запросы (вместо реального ответа можно подставить содержимое выбранного файла).

В версии для платформы Android добавлена поддержка видео в формате HEVC (H.265). Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 137 устранено 14 уязвимостей. 13 уязвимостей помечены как опасные. Все из опасных уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



