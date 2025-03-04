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Релиз Firefox 136 с поддержкой вертикальных вкладок

04.03.2025 19:38

Состоялся релиз web-браузера Firefox 136 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.21.0 и 128.8.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 137, релиз которой намечен на 1 апреля.

Основные новшества в Firefox 136:

  • Появилась возможность вертикального размещения вкладок. Вместо панели вкладок над адресной строкой, вкладки теперь можно выводить в виде списка в боковой панели. Вертикальные вкладки позволяют высвободить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов на широкоформатных экранах. Кроме того, при вертикальном размещении можно более комфортно работать с большим числом вкладок, которые при горизонтальном размещении начинают требовать прокрутки.

    Добавлена новая реализация боковой панели, которая может отображаться слева или справа от содержимого. При включении вертикальных вкладок панель показывается в развёрнутом виде, при котором помимо кнопок типовых операции, отображается начальная часть заголовков страниц во вкладках.

    В свёрнутом виде в боковой панели видны только кнопки операций для вызова AI-помощника, просмотра истории навигации, открытия закладок и отображения вкладок с других устройств.

    Для включения боковой панели в настройках в секции "General / Browser Layout" предложена опция "Show sidebar", при активации которой в адресной строке появляется пиктограмма для включения и отключения боковой панели. Для настройки содержимого боковой панели необходимо нажать на пиктограмму с изображением шестерёнки в нижней части панели.

  • В унифицированном диалоге для очистки данных пользователя (кнопка Clear Data в настройках конфиденциальности) реализована возможность отдельного удаления данных, сохранённых для автозаполнения форм. Ранее подобные данные могли быть удалены только вместе с историей навигации.
  • Включён по умолчанию режим HTTPS-First, при котором обращения по "http://" заменяются на "https://", как при переходе по ссылке или наборе URL, так и при загрузке субресурсов, таких как изображения, скрипты и таблицы стилей.
  • Добавлена возможность выборочного отключения блокировки некоторых виджетов и вставок социальных сетей, блокируемых в режиме приватного просмотра или при включении усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection).
  • В сборках для платформы Linux включено использование аппаратного ускорения декодирования видео на системах с GPU AMD.
  • Для платформы Linux началась публикация официальных бинарных deb-пакетов и установочных tar-архивов, позволяющих установить Firefox в Linux-дистрибутивах на системах с архитектурой ARM64 (AArch64). В ближайшее время также планируют начать публикацию пакетов в формате Flatpak.
  • Изменения для платформы macOS: Для снижения энергопотребления некоторые фоновые вкладки теперь переносятся на процессорные ядра с низким энергопотреблением. Для сжатия установочных пакетов в формате DMG задействован алгоритм LZMA. Комбинация клавиш для добавления ".com" к имени, введённом в адресной строке, изменена с Ctrl+Enter на Cmd+Enter. Добавлена поддержка аппаратного ускорения при воспроизведении видео в формате HEVC (H.265). В Linux аппаратное ускорение HEVC через VA-API намерены включить в следующей версии.
  • На странице открытия новой вкладки убрана кнопка для сохранения в сервисе Pocket ("Save to Pocket"), вместо которой предлагается использовать соответствующий элемент в контекстном меню. Расширен охват пользователей, для которых доступен виджет с прогнозом погоды, показываемый на странице открытия новой вкладки. Подобный виджет добавлен для пользователей из Мексики, Бразилии, Аргентины и Чили.
  • Для пользователей из Великобритании включена функция автозаполнения адресов в web-формах.
  • При копировании изображений из Firefox по умолчанию задействован формат PNG для сохранения данных о прозрачности.
  • В инструментах для web-разработчиков реализация редактора кода в отладчике переведена на использование редактора CodeMirror 6, что позволило увеличить производительность.
  • В API Intl добавлен объект Intl.DurationFormat для форматирования данных о продолжительности во времени с учётом выбранной локали. Например: 
    
   const l = "ru-RU";
   const d = {hours: 1, minutes: 46, seconds: 40};
   const opts = {style: "long"};
   new Intl.DurationFormat(l, opts).format(d);
   // "1 час, 46 минут 40 секунд"
  • В CSS добавлен псевдо-класс ":open", позволяющий определить, когда для элементов <dialog> и <details> открыты диалоговые окна, а для элементов <select> и <input> показаны окна выбора.
  • Добавлена поддержка псевдокласса CSS ":has-slotted", применяемого для определения стиля элементов внутри <template>, содержимое которых при отрисовке web-компонента добавляется в элемент <slot>.
  • Добавлен API CookieStore, позволяющий получать, выставлять и удалять Cookie в асинхронном режиме из HTML-страниц или Service Worker-ов.
  • Обеспечена отправка HTTP-заголовка Referer и выставление свойства document.referrer при перенаправлении на новый вариант страницы через тег <meta http-equiv="refresh"...> или заголовок Refresh.
  • Добавлена поддержка отправки и приёма видео в формате AV1 через WebRTC.
  • Добавлена поддержка отправки через WebRTC одновременно нескольких версий одного исходного видеопотока в формате H264 (simulcast). Ранее подобная возможность была доступна только для кодеков VP8 и AV1.
  • Максимальный размер URL "data://" увеличен с 32 МБ до 512 МБ, что соответствует ограничению, выставленному в браузерах на движке Chromium.
  • Для HTML-элементов с атрибутом contenteditable разрешено указание значения plaintext-only, подразумевающего возможность редактирования только голого текста, без расширенного форматирования. Например, '<label contenteditable="plaintext-only">'.
  • В версии для Android обеспечено определение поддержки автоматической корректировки ввода в экранных клавиатурах, и включён вывод рекомендаций в случае поддержки. В меню добавлен инструмент "Report broken site" для отправки уведомлений о проблемах с отображением в Firefox сайтов, корректно работающих в других браузерах. Решены проблемы с перезаписью загружаемых файлов с тем же именем и невозможностью загрузки файлов со слишком длинным именем.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 136 устранено 25 уязвимостей. 18 уязвимостей помечены как опасные, из них 17 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В бета-версии Firefox 137 в сборках для платформы Linux включено использование аппаратного ускорения декодирования видео в формате HEVC (H.265). При просмотре PDF-документов обеспечено определение всех ссылок и превращение их в гиперссылки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования
  3. OpenNews: Поддержка Firefox 115 ESR продлена до сентября 2025 года. Обновление Firefox 135.0.1
  4. OpenNews: Релиз Firefox 135
  5. OpenNews: В Firefox существенно модернизирована адресная строка
  6. OpenNews: Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62829-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:55, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А эти вертикальные вкладки справа можно разместить?
     
     
  • 2.4, Ща (?), 20:01, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, ведь в статье сказано обратное (да)
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 21:27, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не оценили юмор, заминусовали, понимаю. Велкам ту опеннет, первый верно ответивший юзернейм.
     
  • 2.5, Пупкин (?), 20:03, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, чекбокс "Переместить боковую панель вправо" отметь в настройках.
     
  • 2.6, минона (?), 20:05, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно.
     
  • 2.79, Аноним (79), 00:11, 05/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:09, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы вертикальную прокрутку панели вкладок, как в TabMixPlus, сделали. Потому что CSS-хаки работают очень плохо. Нужна более глубокая интеграция.

    А насчёт ускорения виде ... моя карта в чёрном списке, захардкожено прямо в исходниках. Видите-ли артифакты иногда появляются... Поэтому надо так захардкодить, чтобы никто и никогда не переопределил!

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 20:21, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > моя карта в чёрном списке, захардкожено прямо в исходниках.
    > Видите-ли артифакты иногда появляются...

    Все правильно сделали.
    Иначе им пришлось бы выслушивать от таких как ты "а почему глючит изображение?!"

    Но код же открый - у тебя всегда есть возможность убрать ее из списка, собрать лису и наслаждаться артефактами.

     
  • 2.57, Аноним (54), 21:30, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >захардкожено прямо в исходниках

    Ничоси. А где посмотреть, кстати? Может там и моя есть.

     

  • 1.8, albb (ok), 20:15, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вкладок немало, большинство не открываю месяцами, поэтому нет-нет да и закрою какие-то. Место занимают, среди нужных переключаться мешают и т.п. А теперь? С вертикальными вкладками я же вообще их закрывать перестану!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 20:40, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    закроешь все ровно через 2 дня
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:24, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Амбразура теперь уменьшается еще и по горизонтали.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:25, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для чего вот это вот:

    Обеспечена отправка HTTP-заголовка Referer и выставление свойства document.referrer при перенаправлении на новый вариант страницы через тег <meta http-equiv="refresh"...> или заголовок Refresh.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 20:38, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оисание и ниже пример: "https://html.spec.whatwg.org/multipage/semantics.html#pragma-directives:naviga
     
  • 2.23, Аноним (23), 20:38, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы сохранялось, с какой страницы ты перешёл. <meta http-equiv="refresh"...> используют, к примеру, для страниц авторизации, и по этому заголовку и свойству иногда сайты фильтруют, и не пускают, если у тебя referer не тот.
     

  • 1.12, ananas (??), 20:25, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В каком релизе вертикальные вкладки научаться тому, что 100 лет умеет три таб стайл?
    Точнее, нафига оно в базовой поставке?
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 20:38, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > В каком релизе вертикальные вкладки научаться тому, что 100 лет умеет три таб стайл?

    Можешь отправить PR.

    > Точнее, нафига оно в базовой поставке?

    Нет в базовой поставке - ноют "мпачиму нету!!! приходится качать аддоны"
    Есть в базовой поставке - ЧСХ тоже ноют "нафига оно ..."

    Эх не повезло лисе с пользователями, таких неблагодарных удаков еще поискать надо.


     
  • 2.36, Аноним (36), 21:09, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну надо же было в релиз что-то добавить, что-то более-менее понятное, а не только вот эти непонятные слова httpsipcliвот это все. А тут "у нас есть вкладки", а юзеры такие: "дану на...", а они такие: "вертикальные!!!"
     
  • 2.45, Аноним (45), 21:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  В каком релизе вертикальные вкладки научаться тому, что 100 лет умеет три таб стайл?

    Тормозить и подлагивать джаваскриптом? Мне нативные нравятся больше.

     
     
  • 3.77, 231 (?), 23:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 4000 вкладок открыто. Sidebery(менеджер вкладок) летает, нативные подвисают на несколько секунд от каждого действия.
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:26, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Писец, опять километровые отступы. У меня в Tree Style Tab между такими вкладками ещё одна влезает. Ничего сделать нормально не могут, а теперь после их взбрыков с продажей данных их вообще использовать не будут. Туда и дорога.
     
     
  • 2.18, laindono (ok), 20:30, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати попробуй Sidebery в качестве альтернативы.
     
  • 2.30, МИСАКА (?), 20:47, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, что лису в скором времени из закроют или продадут китайцам, специально ради тебя
     
  • 2.62, Аноним (62), 21:35, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в форках огнелиса тоже не могут додуматься сделать поудобнее.
     

  • 1.14, Аноним (-), 20:27, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В унифицированном диалоге для очистки данных пользователя (кнопка Clear Data

    Они уже ничерта нормально сделать не могут сразу. Допустим офлайн режим перетрясли - и он стал глючный что капец. Иногда состояние галочки и фактическое состояние дел - расходятся.

    Впрочем чего от тимы удаляющей FAQ о том что данные не продаются еще ждать.

     
  • 1.16, Аноним (62), 20:28, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При включении вертикальных вкладок панель показывается в развёрнутом виде

    А что за полумеры, почему нельзя только иконки сайтов оставить и прокручивать их вертикально в узкой боковой панели? При этом можно было поступить как в телеге, сделать папки (группы) с вкладками и также продолжать их листать, когда перешёл в группу (как в обычном файловом менеджере).

    Город Глупов.

     
     
  • 2.82, Аноним (79), 00:18, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В MS Edge из коробки. Держу в курсе. Хз зачем вы фоксами пользуетесь, если всё равно ходите в публичный интернет половина которога в облаках, а вторая — через клаудфларь, и все постянно сливают всё всем. Интернет — это как публичная баня, толку тазиком-то причиндалы прикрывать?
     

  • 1.19, Андрей (??), 20:31, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы суммаризатор статей и читалку с нормальным голосом добавили. Наверное опять придется пять лет ждать пока пк не исчезнет как вид.
     
     
  • 2.38, Trumps fat ass (?), 21:10, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пк не исчезнет как вид

    Да не исчезнет. Контент надо создавать, а не только потреблять. Скорее, просто останутся только очень производительные машины, которые будут стоить как крыло от Боинга.

     

  • 1.20, Аноним (20), 20:35, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вкладки по-прежнему необоснованно огромные.
     
  • 1.21, Admino (ok), 20:38, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первый скрин, конечно, эпичен: давайте сэкономим место по вертикали, включив вертикальные вкладки! И тут же это место разбазарим на строку закладок и никому не нужный заголовок окна.

    Хозяин барин, конечно, но зачем.

     
  • 1.31, anonymous (??), 20:50, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже давно пользуюсь Tree Style Tab и вряд ли прекращу после выхода вертикальных вкладок. А знаете почему? Потому что я могу настроить толщину и внешний вид. И вот есть у меня чуйка, что в стоковой функциональности огнелиса настраивать внешний вид вкладок будет нельзя, а ширина будет выбрана абсолютно дикая, раза в три больше чем необходимо.
     
  • 1.32, Аноним (32), 20:54, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    security.mixed_content.block_display_content=true

    С этой настройкой сайты быстрее открываються. Думаю это из-за ТСПУ.

     
     
  • 2.35, Аноним (62), 21:07, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банки тоже?
     
  • 2.70, th3m3 (ok), 22:16, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде реально шустрее стало.
     

  • 1.34, Trumps fat ass (?), 21:07, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кошмар какой. Лучше бы они продолжили интегрировать нейросети, а не заниматься хрен пойми чем.
     
     
  • 2.37, НеАноним (?), 21:10, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Браузер без вкладок, но с нейросетями для выжимки информации и выдаче в одном окне, это и есть будущие приложения-сервисы нового интернета.
     
     
  • 3.42, Trumps fat ass (?), 21:13, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нейросети в браузере нужны как минимум для: а) суммаризации контента; б) локального переводчика, который мог бы переводить просто путём наведения курсора мыши на слово.
     
     
  • 4.55, НеАноним (?), 21:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спорю, уже пропадают мусорные сайты, а те что пока остаются получают меньше перехода по ссылкам. Насколько быстро контент станет платным, если доход от рекламы из-за суммаризации усохнет? Донаты что ль после этого кидать?
     

  • 1.40, Аноним (62), 21:11, 04/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.41, Аноним (36), 21:11, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слушти, а вот есть бравузер фалкон, это на вэбките, это тип в каком-то роде предок сафари?
    А он развивается иль чО?
     
     
  • 2.44, Trumps fat ass (?), 21:14, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фалкон кстати отличный браузер. Очень гармонично встраивается в экосистему kde. И я серьезно.
     
     
  • 3.58, Аноним (36), 21:31, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то он лампошный ;)
     
  • 2.46, blkkid (?), 21:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фалькон уже давно просто обёртка поверх Хромиума (QtWebEngine, то есть)

    А так, WebKit - логическое ядро Сафари, отвечает по сути за всё, кроме интерфейса.

    WebKitGTK и обёртка уже поверх него в лице Web/Epiphany являются самым близким к Сафари на Линуксе.

     
     
  • 3.56, Аноним (36), 21:30, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне думалось, что движок не привязан к графическому тулкиту, в смысле, тулкит нужен только для отрисовки окошкаи атрибутов окна, а вот все что внутри отрисовывает как раз движок.
     

  • 1.47, Аноним (-), 21:19, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При просмотре PDF-документов обеспечено определение всех ссылок и превращения их в гиперссылки.

    На сколько оправдано наличие просмотровщика PDF-документов в интернет-обозревателе гипертекстовых страниц? Не лучше ли, файл загрузить, и открыть специальной программой для просмотра PDF?

     
     
  • 2.50, Аноним (45), 21:21, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше конечно. Но почему тогда в Google Chrome тоже встроена читалка PDF?
     
  • 2.63, Аноним (54), 21:35, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >интернет-обозревателе гипертекстовых страниц

    Ты немножечко все проспал. Уже 2025-й.

     
  • 2.67, Аноним (67), 21:55, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там для хрома эту самую специальную программу сконвертировали в код для браузера и встроили, теперь она исполняется с изоляцией и в песочнице, в то время как обычная версия регулярно используется для заражения вирусами.
     
  • 2.72, penetrator (?), 22:24, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно лучше и адекватные люди так и делают, но если не стоит ридер на каком-нибудь протухшем мастдае в дуал буте, то открывает браузер и вуаля

    было полезно и не раз

     

  • 1.64, Аноним (64), 21:36, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вертикальные вкладки реализованы в Edge намного лучше! Казалось бы, скопируйте и сделайте также, а они свой "велосипед" придумывают.
    Уже 1,5 года как свалил на Edge, возвращаться не собираюсь😎
     
     
  • 2.73, Аноним (-), 22:44, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в Opera уже давным-давно такие вкладки
     
     
  • 3.83, Аноним (79), 00:21, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opera уже давным давно нет, вот в чём беда.
     

  • 1.68, Анониматор (?), 21:55, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти вкладки уже были, сейчас их просто вывели в пользовательские настройки.
     
  • 1.69, Аноним (69), 22:05, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая дрянь.
    Так им и не достигнуть уровня [pre-WebExtenstions] Tree Style Tab никогда.
     
  • 1.71, Nochi (?), 22:21, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рано или поздно хром, вслед за всеми, сделает вертикальные вкладки.
    А Firefox, надо оптимизировать браузер ускорить
     
  • 1.75, Аноним (75), 22:59, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включён по умолчанию режим HTTPS-First, при котором обращения по "http://" заменяются на "https://", как при переходе по ссылке или наборе URL, так и при загрузке субресурсов, таких как изображения, скрипты и таблицы стилей.

    Как отключить эту муйню?

     
     
  • 2.84, Аноним (79), 00:21, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью только правкой исходников.
     

  • 1.76, Аноним (76), 23:16, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 136 перестал работать "Отображать предпросмотр изображения при наведении на вкладку"
     
  • 1.78, grayich (ok), 00:01, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот еслиб они ещё сплит сделали...
     
  • 1.81, Аноним (81), 00:16, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Троттлинг в дебаге и вообще дебаг чинить планируется?
     

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