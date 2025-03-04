Релиз Firefox 136 с поддержкой вертикальных вкладок

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|3.54, Аноним (54), 21:27, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не оценили юмор, заминусовали, понимаю. Велкам ту опеннет, первый верно ответивший юзернейм.
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|2.5, Пупкин (?), 20:03, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, чекбокс "Переместить боковую панель вправо" отметь в настройках.
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|1.7, Аноним (7), 20:09, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше бы вертикальную прокрутку панели вкладок, как в TabMixPlus, сделали. Потому что CSS-хаки работают очень плохо. Нужна более глубокая интеграция.
А насчёт ускорения виде ... моя карта в чёрном списке, захардкожено прямо в исходниках. Видите-ли артифакты иногда появляются... Поэтому надо так захардкодить, чтобы никто и никогда не переопределил!
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|2.9, Аноним (-), 20:21, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> моя карта в чёрном списке, захардкожено прямо в исходниках.
> Видите-ли артифакты иногда появляются...
Все правильно сделали.
Иначе им пришлось бы выслушивать от таких как ты "а почему глючит изображение?!"
Но код же открый - у тебя всегда есть возможность убрать ее из списка, собрать лису и наслаждаться артефактами.
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|2.57, Аноним (54), 21:30, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>захардкожено прямо в исходниках
Ничоси. А где посмотреть, кстати? Может там и моя есть.
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|1.8, albb (ok), 20:15, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня вкладок немало, большинство не открываю месяцами, поэтому нет-нет да и закрою какие-то. Место занимают, среди нужных переключаться мешают и т.п. А теперь? С вертикальными вкладками я же вообще их закрывать перестану!
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|1.11, Аноним (11), 20:25, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А для чего вот это вот:
Обеспечена отправка HTTP-заголовка Referer и выставление свойства document.referrer при перенаправлении на новый вариант страницы через тег <meta http-equiv="refresh"...> или заголовок Refresh.
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|2.23, Аноним (23), 20:38, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы сохранялось, с какой страницы ты перешёл. <meta http-equiv="refresh"...> используют, к примеру, для страниц авторизации, и по этому заголовку и свойству иногда сайты фильтруют, и не пускают, если у тебя referer не тот.
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|1.12, ananas (??), 20:25, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В каком релизе вертикальные вкладки научаться тому, что 100 лет умеет три таб стайл?
Точнее, нафига оно в базовой поставке?
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|2.24, Аноним (-), 20:38, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> В каком релизе вертикальные вкладки научаться тому, что 100 лет умеет три таб стайл?
Можешь отправить PR.
> Точнее, нафига оно в базовой поставке?
Нет в базовой поставке - ноют "мпачиму нету!!! приходится качать аддоны"
Есть в базовой поставке - ЧСХ тоже ноют "нафига оно ..."
Эх не повезло лисе с пользователями, таких неблагодарных удаков еще поискать надо.
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|2.36, Аноним (36), 21:09, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну надо же было в релиз что-то добавить, что-то более-менее понятное, а не только вот эти непонятные слова httpsipcliвот это все. А тут "у нас есть вкладки", а юзеры такие: "дану на...", а они такие: "вертикальные!!!"
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|2.45, Аноним (45), 21:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В каком релизе вертикальные вкладки научаться тому, что 100 лет умеет три таб стайл?
Тормозить и подлагивать джаваскриптом? Мне нативные нравятся больше.
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|3.77, 231 (?), 23:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 4000 вкладок открыто. Sidebery(менеджер вкладок) летает, нативные подвисают на несколько секунд от каждого действия.
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|1.13, Аноним (13), 20:26, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Писец, опять километровые отступы. У меня в Tree Style Tab между такими вкладками ещё одна влезает. Ничего сделать нормально не могут, а теперь после их взбрыков с продажей данных их вообще использовать не будут. Туда и дорога.
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|2.30, МИСАКА (?), 20:47, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надеюсь, что лису в скором времени из закроют или продадут китайцам, специально ради тебя
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|2.62, Аноним (62), 21:35, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже в форках огнелиса тоже не могут додуматься сделать поудобнее.
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|1.14, Аноним (-), 20:27, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В унифицированном диалоге для очистки данных пользователя (кнопка Clear Data
Они уже ничерта нормально сделать не могут сразу. Допустим офлайн режим перетрясли - и он стал глючный что капец. Иногда состояние галочки и фактическое состояние дел - расходятся.
Впрочем чего от тимы удаляющей FAQ о том что данные не продаются еще ждать.
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|1.16, Аноним (62), 20:28, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>При включении вертикальных вкладок панель показывается в развёрнутом виде
А что за полумеры, почему нельзя только иконки сайтов оставить и прокручивать их вертикально в узкой боковой панели? При этом можно было поступить как в телеге, сделать папки (группы) с вкладками и также продолжать их листать, когда перешёл в группу (как в обычном файловом менеджере).
Город Глупов.
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|2.82, Аноним (79), 00:18, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В MS Edge из коробки. Держу в курсе. Хз зачем вы фоксами пользуетесь, если всё равно ходите в публичный интернет половина которога в облаках, а вторая — через клаудфларь, и все постянно сливают всё всем. Интернет — это как публичная баня, толку тазиком-то причиндалы прикрывать?
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|1.19, Андрей (??), 20:31, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы суммаризатор статей и читалку с нормальным голосом добавили. Наверное опять придется пять лет ждать пока пк не исчезнет как вид.
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|2.38, Trumps fat ass (?), 21:10, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пк не исчезнет как вид
Да не исчезнет. Контент надо создавать, а не только потреблять. Скорее, просто останутся только очень производительные машины, которые будут стоить как крыло от Боинга.
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|1.21, Admino (ok), 20:38, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первый скрин, конечно, эпичен: давайте сэкономим место по вертикали, включив вертикальные вкладки! И тут же это место разбазарим на строку закладок и никому не нужный заголовок окна.
Хозяин барин, конечно, но зачем.
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|1.31, anonymous (??), 20:50, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я уже давно пользуюсь Tree Style Tab и вряд ли прекращу после выхода вертикальных вкладок. А знаете почему? Потому что я могу настроить толщину и внешний вид. И вот есть у меня чуйка, что в стоковой функциональности огнелиса настраивать внешний вид вкладок будет нельзя, а ширина будет выбрана абсолютно дикая, раза в три больше чем необходимо.
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|1.32, Аноним (32), 20:54, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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security.mixed_content.block_display_content=true
С этой настройкой сайты быстрее открываються. Думаю это из-за ТСПУ.
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|2.37, НеАноним (?), 21:10, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Браузер без вкладок, но с нейросетями для выжимки информации и выдаче в одном окне, это и есть будущие приложения-сервисы нового интернета.
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|3.42, Trumps fat ass (?), 21:13, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нейросети в браузере нужны как минимум для: а) суммаризации контента; б) локального переводчика, который мог бы переводить просто путём наведения курсора мыши на слово.
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|4.55, НеАноним (?), 21:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не спорю, уже пропадают мусорные сайты, а те что пока остаются получают меньше перехода по ссылкам. Насколько быстро контент станет платным, если доход от рекламы из-за суммаризации усохнет? Донаты что ль после этого кидать?
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|1.41, Аноним (36), 21:11, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слушти, а вот есть бравузер фалкон, это на вэбките, это тип в каком-то роде предок сафари?
А он развивается иль чО?
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|2.44, Trumps fat ass (?), 21:14, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фалкон кстати отличный браузер. Очень гармонично встраивается в экосистему kde. И я серьезно.
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|2.46, blkkid (?), 21:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фалькон уже давно просто обёртка поверх Хромиума (QtWebEngine, то есть)
А так, WebKit - логическое ядро Сафари, отвечает по сути за всё, кроме интерфейса.
WebKitGTK и обёртка уже поверх него в лице Web/Epiphany являются самым близким к Сафари на Линуксе.
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|3.56, Аноним (36), 21:30, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне думалось, что движок не привязан к графическому тулкиту, в смысле, тулкит нужен только для отрисовки окошкаи атрибутов окна, а вот все что внутри отрисовывает как раз движок.
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|1.47, Аноним (-), 21:19, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>При просмотре PDF-документов обеспечено определение всех ссылок и превращения их в гиперссылки.
На сколько оправдано наличие просмотровщика PDF-документов в интернет-обозревателе гипертекстовых страниц? Не лучше ли, файл загрузить, и открыть специальной программой для просмотра PDF?
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|2.50, Аноним (45), 21:21, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше конечно. Но почему тогда в Google Chrome тоже встроена читалка PDF?
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|2.63, Аноним (54), 21:35, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>интернет-обозревателе гипертекстовых страниц
Ты немножечко все проспал. Уже 2025-й.
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|2.67, Аноним (67), 21:55, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там для хрома эту самую специальную программу сконвертировали в код для браузера и встроили, теперь она исполняется с изоляцией и в песочнице, в то время как обычная версия регулярно используется для заражения вирусами.
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|2.72, penetrator (?), 22:24, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конечно лучше и адекватные люди так и делают, но если не стоит ридер на каком-нибудь протухшем мастдае в дуал буте, то открывает браузер и вуаля
было полезно и не раз
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|1.64, Аноним (64), 21:36, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вертикальные вкладки реализованы в Edge намного лучше! Казалось бы, скопируйте и сделайте также, а они свой "велосипед" придумывают.
Уже 1,5 года как свалил на Edge, возвращаться не собираюсь😎
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|1.69, Аноним (69), 22:05, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая дрянь.
Так им и не достигнуть уровня [pre-WebExtenstions] Tree Style Tab никогда.
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|1.71, Nochi (?), 22:21, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рано или поздно хром, вслед за всеми, сделает вертикальные вкладки.
А Firefox, надо оптимизировать браузер ускорить
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|1.75, Аноним (75), 22:59, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Включён по умолчанию режим HTTPS-First, при котором обращения по "http://" заменяются на "https://", как при переходе по ссылке или наборе URL, так и при загрузке субресурсов, таких как изображения, скрипты и таблицы стилей.
Как отключить эту муйню?
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|1.76, Аноним (76), 23:16, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В 136 перестал работать "Отображать предпросмотр изображения при наведении на вкладку"
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