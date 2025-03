Релиз Firefox 136 с поддержкой вертикальных вкладок

Состоялся релиз web-браузера Firefox 136 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.21.0 и 128.8.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 137, релиз которой намечен на 1 апреля. Основные новшества в Firefox 136: Появилась возможность вертикального размещения вкладок. Вместо панели вкладок над адресной строкой, вкладки теперь можно выводить в виде списка в боковой панели. Вертикальные вкладки позволяют высвободить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов на широкоформатных экранах. Кроме того, при вертикальном размещении можно более комфортно работать с большим числом вкладок, которые при горизонтальном размещении начинают требовать прокрутки. Добавлена новая реализация боковой панели, которая может отображаться слева или справа от содержимого. При включении вертикальных вкладок панель показывается в развёрнутом виде, при котором помимо кнопок типовых операции, отображается начальная часть заголовков страниц во вкладках. В свёрнутом виде в боковой панели видны только кнопки операций для вызова AI-помощника, просмотра истории навигации, открытия закладок и отображения вкладок с других устройств. Для включения боковой панели в настройках в секции "General / Browser Layout" предложена опция "Show sidebar", при активации которой в адресной строке появляется пиктограмма для включения и отключения боковой панели. Для настройки содержимого боковой панели необходимо нажать на пиктограмму с изображением шестерёнки в нижней части панели.

В унифицированном диалоге для очистки данных пользователя (кнопка Clear Data в настройках конфиденциальности) реализована возможность отдельного удаления данных, сохранённых для автозаполнения форм. Ранее подобные данные могли быть удалены только вместе с историей навигации.

Включён по умолчанию режим HTTPS-First, при котором обращения по "http://" заменяются на "https://", как при переходе по ссылке или наборе URL, так и при загрузке субресурсов, таких как изображения, скрипты и таблицы стилей.

Добавлена возможность выборочного отключения блокировки некоторых виджетов и вставок социальных сетей, блокируемых в режиме приватного просмотра или при включении усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection).

В сборках для платформы Linux включено использование аппаратного ускорения декодирования видео на системах с GPU AMD.

Для платформы Linux началась публикация официальных бинарных deb-пакетов и установочных tar-архивов, позволяющих установить Firefox в Linux-дистрибутивах на системах с архитектурой ARM64 (AArch64). В ближайшее время также планируют начать публикацию пакетов в формате Flatpak.

Изменения для платформы macOS: Для снижения энергопотребления некоторые фоновые вкладки теперь переносятся на процессорные ядра с низким энергопотреблением. Для сжатия установочных пакетов в формате DMG задействован алгоритм LZMA. Комбинация клавиш для добавления ".com" к имени, введённом в адресной строке, изменена с Ctrl+Enter на Cmd+Enter. Добавлена поддержка аппаратного ускорения при воспроизведении видео в формате HEVC (H.265). В Linux аппаратное ускорение HEVC через VA-API намерены включить в следующей версии.

На странице открытия новой вкладки убрана кнопка для сохранения в сервисе Pocket ("Save to Pocket"), вместо которой предлагается использовать соответствующий элемент в контекстном меню. Расширен охват пользователей, для которых доступен виджет с прогнозом погоды, показываемый на странице открытия новой вкладки. Подобный виджет добавлен для пользователей из Мексики, Бразилии, Аргентины и Чили.

Для пользователей из Великобритании включена функция автозаполнения адресов в web-формах.

При копировании изображений из Firefox по умолчанию задействован формат PNG для сохранения данных о прозрачности.

В инструментах для web-разработчиков реализация редактора кода в отладчике переведена на использование редактора CodeMirror 6, что позволило увеличить производительность.

В API Intl добавлен объект Intl.DurationFormat для форматирования данных о продолжительности во времени с учётом выбранной локали. Например: const l = "ru-RU"; const d = {hours: 1, minutes: 46, seconds: 40}; const opts = {style: "long"}; new Intl.DurationFormat(l, opts).format(d); // "1 час, 46 минут 40 секунд"

В CSS добавлен псевдо-класс ":open", позволяющий определить, когда для элементов <dialog> и <details> открыты диалоговые окна, а для элементов <select> и <input> показаны окна выбора.

Добавлена поддержка псевдокласса CSS ":has-slotted", применяемого для определения стиля элементов внутри <template>, содержимое которых при отрисовке web-компонента добавляется в элемент <slot>.

Добавлен API CookieStore, позволяющий получать, выставлять и удалять Cookie в асинхронном режиме из HTML-страниц или Service Worker-ов.

Обеспечена отправка HTTP-заголовка Referer и выставление свойства document.referrer при перенаправлении на новый вариант страницы через тег <meta http-equiv="refresh"...> или заголовок Refresh.

Добавлена поддержка отправки и приёма видео в формате AV1 через WebRTC.

Добавлена поддержка отправки через WebRTC одновременно нескольких версий одного исходного видеопотока в формате H264 (simulcast). Ранее подобная возможность была доступна только для кодеков VP8 и AV1.

Максимальный размер URL "data://" увеличен с 32 МБ до 512 МБ, что соответствует ограничению, выставленному в браузерах на движке Chromium.

Для HTML-элементов с атрибутом contenteditable разрешено указание значения plaintext-only, подразумевающего возможность редактирования только голого текста, без расширенного форматирования. Например, '<label contenteditable="plaintext-only">'.

В версии для Android обеспечено определение поддержки автоматической корректировки ввода в экранных клавиатурах, и включён вывод рекомендаций в случае поддержки. В меню добавлен инструмент "Report broken site" для отправки уведомлений о проблемах с отображением в Firefox сайтов, корректно работающих в других браузерах. Решены проблемы с перезаписью загружаемых файлов с тем же именем и невозможностью загрузки файлов со слишком длинным именем. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 136 устранено 25 уязвимостей. 18 уязвимостей помечены как опасные, из них 17 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В бета-версии Firefox 137 в сборках для платформы Linux включено использование аппаратного ускорения декодирования видео в формате HEVC (H.265). При просмотре PDF-документов обеспечено определение всех ссылок и превращение их в гиперссылки.