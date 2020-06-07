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В браузере Brave выявлена подстановка реферального кода при открытии некоторых сайтов

07.06.2020 22:35

В web-браузере Brave выявлена подстановка реферальных ссылок при попытке открытия некоторых сайтов через набор их домена в адресной строке (на открытых страницах ссылки не изменяются). Например, при вводе "binance.com" в адресной строке система автодополнения ввода автоматически добавляет к домену реферальную ссылку "binance.com/en?ref=35089877". Аналогичное поведение наблюдалось для доменов coinbase.com, binance.us, ledger.com и trezor.io. Подобные действия были восприняты многими как некорректная манипуляция, подрывающая доверие пользователей, или как попытка скрыто заработать нечистых на руку участников проекта.

Руководитель проекта пояснил, что появление подобной функциональности в механизме автодополнения ввода вызвано ошибкой. Brave действительно связан партнёрской программой с Binance и некоторыми другими криптобиржами, но реферальный код используется в виджете, показываемом в отключаемом рекламном блоке на странице новой вкладки. Автодополение ввода не должно было добавлять реферальный код к вводимому адресу и эта проблема будет устранена.

Проблема вызвана недоработкой в коде передачи идентификатора партнёра при трансляции из адресной строки запросов к поисковым системам. Ввод ключевых слов в адресной строке приводит к трансляции запроса к поисковой системе с передачей индентификатора. Подобные идентификаторы передают все браузеры, участвующие в программах оплаты отчислений поисковыми системами за трафик. Из-за ошибки прямой ввод домена партнёрского сервиса также приводил к прикреплению партнёрского идентификатора к самому домену.

Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В браузер Brave интегрировано обращение к archive.org для просмотра удалённых страниц
  3. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  4. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка Tor
  5. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53112-brave
Ключевые слова: brave
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего люди ожидают от создателя Джаваскрипта?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:46, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если бы он в своё время не создал Джаваскрипт, в браузерах бы был диалект Вижуал-Бейсика.
    Да и Джаваскрипт получился не так плох, как могло бы быть, тоже только благодаря тому, что он заложил в язык first class functions и прототипы, хотя ничего такого от него не требовали.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:03, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сложно найти язык хуже джаваскрипта. Такого количества человеческих ресурсов, которые были потрачены и тратятся до сих пор на преодоление его кривости хватило бы, наверное, на разработку полноценного ИИ и полета на Марс.
     
     
  • 4.13, Annoynymous (ok), 23:07, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сложно найти язык хуже джаваскрипта.

    VisualBasic, тебе же сказали.

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 23:50, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VisualBasic, тебе же сказали.

    сложно, тебе же сказали

     
  • 4.14, имя_ (?), 23:10, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мистический человеко-месяц, лол.
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 23:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы он в своё время не создал Джаваскрипт, в браузерах бы  был диалект Вижуал-Бейсика.

    ЕМНИП,  VBScript (и заодно JScript) вышел (и был внедрен МС в IE) уже _после_  JS.
    Если верить викивра^H^H^Hправде
    > Microsoft debuted Internet Explorer in 1995, leading to a browser war with Netscape. On the JavaScript front, Microsoft reverse-engineered the Navigator interpreter to create its own, called JScript.
    >

     

  • 1.2, InuYasha (??), 22:40, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так и не понятно пока - хороший это проект или нет...
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:41, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне кажется или он так хочет запудрить нам мозги?!
     
  • 1.4, saahriktu (ok), 22:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не допускает баги лишь тот, кто не пишет код.

    Brave рулит!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чем же ? Что подставляет свою рекламу пользователям ?
     
     
  • 3.16, saahriktu (ok), 23:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем, что это хорошая сборка Chromium'а. А реклама легко выпиливается. Я даже не вижу сабжевых виджетов, ибо у меня стоит расширение Blank New Tab Page.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:58, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у меня такого нет
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 23:52, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня в firefox тоже
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:04, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    чтобы каждый аноним был доволен - предлагаю каждому написать свой браузер и смотреть им в мир ужасного, рекламой загаженного, интернета, а пока у вас есть выбор использовать браузеры, которые кто-то написал, преследуся свои цели - это срач будет вечен.
     
  • 1.12, Kuromi (ok), 23:04, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium"
    Это все что вам нажно знать, да.
     
     
  • 2.15, мелкий (?), 23:15, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там встроен бекдор? а ваш комп уже майнит на дядю?
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:25, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Крааасиииво ты вошла в мою личную жизнь.😂
     
  • 1.19, Аноним (19), 23:39, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот и моя рефералочка сработала
     
  • 1.20, Ordu (ok), 23:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И всё же геи были правы, Айку совершенно нечего было делать на посту CEO в Mozilla.
     
  • 1.21, vasya (??), 23:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подтверждаю, только ref другой.
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:45, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу ничего плохого, даже если бы они свои ссылки подставляли
    За регистрацию за рефы иногда дают бонусы
     

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