В браузере Brave выявлена подстановка реферального кода при открытии некоторых сайтов

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|2.6, Аноним (6), 22:46, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если бы он в своё время не создал Джаваскрипт, в браузерах бы был диалект Вижуал-Бейсика.
Да и Джаваскрипт получился не так плох, как могло бы быть, тоже только благодаря тому, что он заложил в язык first class functions и прототипы, хотя ничего такого от него не требовали.
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|3.10, Аноним (10), 23:03, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сложно найти язык хуже джаваскрипта. Такого количества человеческих ресурсов, которые были потрачены и тратятся до сих пор на преодоление его кривости хватило бы, наверное, на разработку полноценного ИИ и полета на Марс.
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|3.18, Аноним84701 (ok), 23:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если бы он в своё время не создал Джаваскрипт, в браузерах бы был диалект Вижуал-Бейсика.
ЕМНИП, VBScript (и заодно JScript) вышел (и был внедрен МС в IE) уже _после_ JS.
Если верить викивра^H^H^Hправде
> Microsoft debuted Internet Explorer in 1995, leading to a browser war with Netscape. On the JavaScript front, Microsoft reverse-engineered the Navigator interpreter to create its own, called JScript.
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|3.16, saahriktu (ok), 23:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем, что это хорошая сборка Chromium'а. А реклама легко выпиливается. Я даже не вижу сабжевых виджетов, ибо у меня стоит расширение Blank New Tab Page.
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|1.11, Аноним (11), 23:04, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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чтобы каждый аноним был доволен - предлагаю каждому написать свой браузер и смотреть им в мир ужасного, рекламой загаженного, интернета, а пока у вас есть выбор использовать браузеры, которые кто-то написал, преследуся свои цели - это срач будет вечен.
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|1.12, Kuromi (ok), 23:04, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium"
Это все что вам нажно знать, да.
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|1.20, Ordu (ok), 23:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И всё же геи были правы, Айку совершенно нечего было делать на посту CEO в Mozilla.
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|1.22, Аноним (22), 23:45, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не вижу ничего плохого, даже если бы они свои ссылки подставляли
За регистрацию за рефы иногда дают бонусы
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