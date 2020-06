В браузере Brave выявлена подстановка реферального кода при открытии некоторых сайтов

> Если бы он в своё время не создал Джаваскрипт, в браузерах бы был диалект Вижуал-Бейсика. ЕМНИП, VBScript (и заодно JScript) вышел (и был внедрен МС в IE) уже _после_ JS.

Если верить викивра^H^H^Hправде

> Microsoft debuted Internet Explorer in 1995, leading to a browser war with Netscape. On the JavaScript front, Microsoft reverse-engineered the Navigator interpreter to create its own, called JScript.

>