Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript

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|3.63, Аноним (63), 13:00, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обращаясь ни к кому лично — как же так удачно, с первого коммента и проход в гомосексуализм.
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|4.74, Аноним (37), 13:26, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно. Проход. Только непонятно какой (это я о браузере, если что)
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|1.4, Аноним (4), 10:54, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ускорение загрузки из-за блокировки рекламы. Альтернативная реклама.
Мы это уже слышали в конце 2000х. С тех пор блокировщики рекламы стали повседневностью, а на альтернативную рекламу всем наплевать - она никому не нужна, нет обратной связи.
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|1.5, Аноним (5), 10:54, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну они и замутили с альтернативной рекламой. Сначала бы аудиторию набрать.
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|2.27, zzz (??), 11:24, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Запилить браузер, который будет блокировать чужую рекламу, а вместо нее показывать свою. По-моему, это прекрасно.
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|3.50, Аноним (37), 12:17, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем так, чтобы свою рекламу отключить нельзя было! И внешние рекламорезки не поставить! Вот это дело!
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|4.55, Урри (?), 12:27, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А новость мы читаем жoпoй.
"Свою" рекламу можно не включать. И можно отключить, если уж включил.
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|5.59, Аноним (37), 12:32, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё написанное чушь! Не быстрее! Не легче! Не меньше! не лучше!
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|1.7, Аноним (1), 10:57, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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>встроенной в браузер рекламной платформе
>созданной криптовалюте BAT
- Я слышал, что вам не нравится реклама и криптомайнеры.
- НЕТ ВРЕМЕНИ ОБЪЯСНЯТЬ - КАЧАЙ НАШ БРАУЗЕР С ВСТРОЕННОЙ РЕКЛАМОЙ И КРИПТОМАЙНЕРОМ.
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|1.8, Аноним (8), 10:58, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя было тогда уж сделать по нормальному - деньги напрямую создателям контента, а реклама - лесом?
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|3.13, Аноним (8), 11:06, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имеется ввиду - если эти контентокриейторы хотят денег, то пусть и требуют денег, а не обмазывают свои страницы свистяще-пердящим рекламным гумном.
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|4.20, Аноним (1), 11:11, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они тебя под дулом пистолета заставляют посещать их страницы? Если да то подмигни!
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|5.44, Аноним (63), 12:13, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда и не будет контента.
Вообще на самом деле сейчас существует статус кво — процентов 20% (ну к примеру) блокируют рекламу, остальные за них платят. Меня, как представителя 20%, он вполне устраивает.
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|6.79, dimqua (ok), 13:38, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тогда и не будет контента.
Будет, только относительно годный и уникальный контент, за который и заплатить не жалко. А не тот, который пытаются монетизировать за счет рекламы. В основном, за него как раз и жалко. В т.ч. поэтому многие и блокируют рекламу.
> процентов 20% (ну к примеру) блокируют рекламу, остальные за них платят.
Скорее процентов 80% блокирует, остальные её смотрят.
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|2.18, iPony129412 (?), 11:10, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А нельзя было тогда уж сделать по нормальному - деньги напрямую создателям контента, а реклама - лесом?
Ну так большинство потребителей этого контента просто, как бэ потолерантней сказать... Жадины
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|3.23, Аноним (1), 11:14, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>Ну так большинство потребителей этого контента просто, как бэ потолерантней сказать... Жадины
Ну так большинство этого контента, как бэ потолерантней сказать ... переоценено.
Каждый кривляка с ютуба, рисовака картинок ногами и влогер из пятого Б хочет быть по меньшей мере миллионером.
Тогда как реальная стоимость их "контента" 3руб за 10 Гигабайт.
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|4.43, пох. (?), 12:12, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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проблема, что с тебя и три рубля не получить, ты всегда отмажешься.
При этом потреблять мерссский, мерссский контент - почему-то продолжаешь.
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|5.47, Аноним (63), 12:15, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень плохая игра! Намного лучше думал будет! Куплю на торрентах!
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|5.49, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:16, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При этом потреблять мерссский, мерссский контент - почему-то продолжаешь.
Убери свой цИннейший конь-тент из интернета! Прекрати этот разврат немедленно!245
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|3.41, Аноним (37), 12:10, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Деньги заносят только вэбкам моделям в порно-видеочатах, стабильно. Тут никто не даст!
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|1.9, Аноним (5), 10:59, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для винды веб инсталлятор используется. Сразу видно уровень софта.
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|2.32, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:53, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, уже с год наверное юзаю его, как основной браузер на андроиде.
Если большая проблема с тем, что его антифингерпринт ломает напрочь загрузку некоторых сайтов. Например d3.ru/dirty.ru для каждого подсайта нужно при первом заходе отключать антифингерпринт, иначе просто ничего не грузится. Ребята так хорошо защищают пациентов от отслеживания, что пациенты просто не могут читать содержимое некоторых сайтов, вот такие молодцы :-D
В остальном вполне неплох
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|1.22, Аноним (22), 11:13, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понимаю пользователей этого браузера. Блокировать рекламу чтобы смотреть другую рекламу под надзором Eich-фюрера это какое-то буратинство.
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|2.25, Аноним (1), 11:16, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Он построен на базе самого продвинутого
>движка Chromium
Никакой другой браузер не использует его.
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|2.34, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:58, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не понимаю пользователей этого браузера. Блокировать рекламу чтобы смотреть другую рекламу
> под надзором Eich-фюрера это какое-то буратинство.
Да, всё норм. Сообщество запилит uneiched-brave.
Не спеши же!
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|2.36, Аноним (37), 12:03, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И какой в этом смысл? Если внешней рекламорезкой можно срезать всю рекламу! И разрешенную Бравэ. Которую он должен подсовывать пользователю.
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|3.39, Аноним (39), 12:08, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Внутренняя рекламорезалка работает в разы быстрее.
2. При нежелании смотреть рекламу от Brave это поведение отключается одним чекбоксом. Это Ваш выбор. Зачем ломиться в заведомо открытую дверь?
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|4.45, Аноним (37), 12:14, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но механизм-то лишний уже внутри! Встроен!
Свинья-копилка тоже встроена. И в процессах висит постоянно. Хоть отключай ее.
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|5.48, Аноним (37), 12:16, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А все ненужное - оно лишнее. Лишние мегабайты места. Лишние мегабайты памяти. Лишний вес.
Он и так самый огромный из всех! Как дирижопель! Один дистр чего стоит.
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|4.51, Аноним (63), 12:17, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Внутренняя рекламорезалка работает в разы быстрее.
Признаться, я потерплю лишние 0,1 секунды.
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|2.38, Аноним (39), 12:06, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый пользователь вправе Сам решить смотреть ли конкретно ему рекламу или нет путём переключения одного чек-бокса, и об этом явно и прямо написано в тексте новости, начните их уже читать, прежде чем позориться комментариями, качество которых скорее соответствует уровню мышления детей солнца.
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|3.53, Аноним (37), 12:20, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все лишнее должно не отключаться, а удаляться! Чтоб в процессах не висеть постоянно!
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|1.26, Аноним (26), 11:22, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Попробовал его на андройде.
Рекламу режет лучше чем FireFox с mBlock Origin. Работает пошустрее.
Решил сразу не удалять, а погонять проверить.
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|2.30, Аноним (30), 11:39, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Просто настрой уже uBlock Origin, включи все списки антишпионские.
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|1.29, Аноним (30), 11:38, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рекламорезка совершенно некастомизируемая.
Даже в опере встроенная больше умеет.
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|2.40, Аноним (39), 12:10, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перейдите по линку chrome://adblock/ (линк сработает только в Brave).
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|1.33, Аноним (33), 11:56, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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эталонное не нужно! вон вчера мазила выпустила firefox lite v2.0.2 для тайваня, 5mb всего и все режет и летает,правда под андройд а не это недоразумение
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|1.35, Аноним (37), 12:00, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то как-то не верится. Пробовал этого монстра. Огромен. Тяжёл. Не быстр. Ничего особенного (и хорошего) нет. Кроме кучи ненужности внутри. А главное неотключаемого механизма, чтобы дебажить токины. И непоняток с его заявленными рекламными вывертами.
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|1.46, Нанобот (ok), 12:14, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>встроенной в браузер рекламной платформе Brave Ads
что-то мне кажется, что времени на это потрачено много, а польза будет околонулевой
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|2.52, пох. (?), 12:20, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> что-то мне кажется, что времени на это потрачено много, а польза будет
> околонулевой
почему же? Уровень, продемонстированный не-такими-как-все завсегдатаями опеннета ясно говорит, что не только лишь каждый из них сумеет найти волшебный отключатель этой рекламы прямо перед носом.
А значит, немного деньжат на булочку без повидла Айку таки накапает.
В принципе-то, затраты на поддержание очередной шкурки для хромога тоже не то чтобы безумно велики...
Жаль что "автор жабаскрипта" не скопил достаточно денег чтобы написать нам браузер.
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|3.54, Аноним (37), 12:23, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятный пень накапает. С миру по нитке, Айку на... нет, не на носки. А гораздо больше.
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|3.75, Урри (?), 13:28, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вас так сильно давит, что айк себе на булочку соберет, дав нам отключаемую альтернативу гуглозондам?
Удивляет этот гнилой коммунизм - если мне не дали, то пусть никто не получает.
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|4.78, пох. (?), 13:37, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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меня - совсем нет, вы что-то совсем не соответствующее написанному прочитали между строк.
Меня огорчает что автор жабаскрипта нешмог сделать (/нанять тех кто мог бы сделать) что-то отличающееся от очередной шкурки для хромога - вот это действительно печально.
Что там на самом деле отключаемо и отключается ли, учитывая что весь этот браузер - обертка над гуглозондом - я, увы, не в курсе, бо не имею ни времени, ни вдохновения.
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|2.62, Аноним (37), 12:42, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот это компашка собралась! Тут и аноны, и наноботы, и гомороботы, и пох, и нах. :-)
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|1.56, Аноним (37), 12:29, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переключатель в однопроцессный режим имеется? Кэш можно перенести на другой диск? А отключить дисковый кэш можно? Запускать с ключами можно? Проверку и автообновление отключить можно? Фоновые вкладки сам выгружает? (в интерфейсе разумеется)
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|2.76, Урри (?), 13:29, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однопроцессорный отлично реализуется средствами самой ОС. С кэшем - та же бодяга. Остальное - да.
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|1.65, Аноним (66), 13:01, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Напоминает разброд и шатания как когда Netscape хотели переписать на джаву в 1997 году. В результате нет никакого Netscape больше.
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|2.80, пох. (?), 13:39, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так то была попытка с негодными средствами.
Вон мурзила на хетемеле5 (и самую малость - хрусте) - есть. Раз в неделю докладывают нам о новой своей победе над xul, лет этак уже пару, если не больше. И что-нибудь портят в интерфейсе.
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|1.68, Аноним (68), 13:13, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Исходников нету. Бинарной сборки в виде tar.gz или т.п. нету, нужно только из репы ставить.
Нахер оно такое нужно.
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|2.77, Урри (?), 13:32, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Совсем аноним отупел... Как вы с такими мозговыми способностями еще есть умудряетесь? Или вас через трубочку в лаборатории кормят?
Написано же в новости, в первом(!!!!) абзаце - исходники на гитхабе, https://github.com/brave/brave-browser
Так нет, блин, больше двух слов абзаца аноним прочитать не в состоянии. Куда этот мир скатился? Пойду коньячка наверну, что-то тоска и безысходность навертываются.
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|1.70, anonymous (??), 13:21, 14/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Браузер построен на базе движка Chromium
движок - это вебкит или блинк. А хромиум - это браузер, полностью самостоятельный. А браузер, основанный на браузере - это тупо сборка с нескучными обоями.
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