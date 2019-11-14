Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript

После четырёх с половиной лет разработки и тестирования представлен первый стабильный релиз web-браузера Brave, развиваемого под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium и сосредоточен на оберегании приватности пользователей. Сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS, Android и iOS. Код проекта доступен на GitHub, специфичные для Brave компоненты распространяются под свободной лицензией MPLv2. В Brave встроен и активирован по умолчанию движок для вырезания рекламы, кода для отслеживания перемещения между сайтами, кнопок социальных сетей, блоков с автовоспроизводимым видео и вставок для майнинга. Движок фильтрации написан на языке Rust и использует алгоритмы, заимствованные из дополнений Block Origin и Ghostery. По заявлению разработчиков чистка отображаемых страниц от рекламы и сторонних JavaScript-блоков позволяет в 3-6 раз ускорить загрузку страниц. В проведённых разработчиками тестах Brave в среднем позволил сократить время загрузки протестированных страниц на 27 секунд по сравнению с Chrome и на 22 секунды по сравнению с Firefox, при этом браузер Brave загрузил на 58% меньше данных и израсходовал на обработку страниц на 40% и 47% меньше памяти, чем Chrome и Firefox. Для борьбы с косвенным отслеживанием пользователей в бразуере применяется блокировщик методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). В основной состав интегрировано дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее на всех сайтах, где это возможно, использовать HTTPS. Имеется режим приватного просмотра, в котором трафик пробрасывается через сеть Tor. Браузер поддерживает механизм синхронизации между устройствами Brave Sync, предлагает на выбор тёмную и светлую темы оформления, совместим с дополнениями к Chrome, имеет встроенную поддержку IPFS и WebTorrent. Осознавая, что блокирования рекламы может лишить создателей контента средств для поддержания своих ресурсов, разработчики Brave интегрировали в браузер альтернативный механизм финансирования издателей. Суть предложенной схемы в том, что средства от показа рекламы получает пользователь, который затем распределяет их в форме пожертвований наиболее инатересным с его точки зрения ресурсам. Перечисление пожертвований создателям контента организуется при помощи системы Brave Rewards. Пожертвования могут оформляться как месячная подписка или перечисляться в форме одноразовых премий за определённый интересный контент (для пожертвования в адресной строке отображается индикатор в форме красного треугольника). Для предотвращения мошенничества в программе могут участвовать только верифицированные сайты (поддерживается более 300 тысяч сайтов). Виджет Brave Rewards размещается на странице, показываемой при открытии новой вкладки. Средства для пожертвований можно накопить благодаря встроенной в браузер рекламной платформе Brave Ads, позволяющая показывать рекламу без обращения к внешним сервисам. Для обеспечения приватности данные об открытых страницах не уходят за пределы системы пользователя и сохраняются локально. Использование Brave Rewards и Brave Ads опционально, включается по желанию пользователя (через меню Brave Rewards или URL brave://rewards) и настраивается (можно ограничить число показываемых в час рекламных блоков). Реклама показывается в форме отделённых от контента всплывающих уведомлений. В настоящее время показ рекламы возможен в 30 странах, среди которых пока нет стран постсоветского пространства. Расчёты осуществляются в специально созданной криптовалюте BAT (Basic Attention Token), основанной на Ethereum и совмещающей в себе децентрализованную платформу для обмена рекламой. Предложенный подход даёт пользователю возможность полностью контролировать все браузерные данные, а предприятиям сохранить возможность размещения рекламы. Модель распределения средств подразумевает распределение между пользователями 70% дохода, полученного от рекламодателей. Средства от просмотра рекламы накапливаются в виде BAT-токенов в кошельке, привязанном к пользователю. Пользователь может обменять заработанные BAT на цифровые и реальные валюты или использовать для спонсирования сайтов. Дополнение: Разработчики дистрибутива Manjaro Linux проводят опрос о возможности перехода на использование Brave по умолчанию.



