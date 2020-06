Выпуск браузера Pale Moon 28.10

2.13 , DHCPep ( ? ), 21:23, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё otter-browser даёт надежду, но там конечно состояние от готовности к "постоянному использованию " ещё довольно далеко. У меня по палемуну вопрос - а кто знает, почему его из портов фряхи выпилили? Там в сообщении о удалении было сказано что-то типа что в нём куча проблем безопасности и не готовы его там в портах держать. Или что-то типа того. Кто в курсе - проясните пожалуйста!

3.15 , Crazy Alex ( ok ), 21:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько я понимаю, политические дрязги в основном - автор запрещает распространять что-либо собранное с недефолтными параметрами под названием pale moon, и был крайне агрессивен (и ни хрен а не корректен) в этом плане. Многие обиделись и выразили эту обиду в разных формах.

3.21 , злой админ ( ? ), 21:34, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выдра пока еще очень далека от нормального браузера. Бажный, нестабильный, нерасширяемый продукт, с туманной перспективой. Как и Фалкон. С выходом релизов 1 в год (в лучшем случае) Таки допилются до вменяемого состояния не скоро.

3.22 , Dzen Python ( ok ), 21:35, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конфлик девов и мейнтейнеров.

> We do not allow system libs to be used with official branding because it deviates from official configuration. You must comply with the directive or you must disable official branding for your builds. Первые не хотят увеличения невоспроизводимых на оф.сборке (или повторяемой) тикетов в багтрекере из-за системных либ. Просвещайся

https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86

https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-ports/2018-February/112455.html