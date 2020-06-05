The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск браузера Pale Moon 28.10

05.06.2020 20:38

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.10, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Реализован метод URLSearchParams.sort();
  • Реализовано ключевое слово globalThis для доступа к глобальным объектам независимо от текущего контекста (позволяет избавиться от мешанины из window, self, global и this, употребляемых в зависимости от того, где выполняется скрипт, на странице, в worker-е или в Node.js);
  • Улучшены парсеры формата кодирования видео WebM и звукового формата MP3, которые адаптированы для различных стилей кодирования, встречающихся в очень мелких файлах и при потоковом вещании;
  • Увеличена производительность отрисовки таблиц;
  • Приближен к поведению Chrome метод обработки изображений, задаваемых без параметра SRC в теге IMG.
  • Добавлена поддержка современных процессоров MIPS;
  • Проведена дополнительная чистка кода, связанного с телеметрией;
  • Удалён код встроенного движка распознавания речи и связанного с ним API;
  • Удалена поддержка устаревшего и оставшегося без сопровождения интерфейса NVIDIA 3DVision;
  • Перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.9
  3. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  4. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  5. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53100-palemoon
Ключевые слова: palemoon, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 20:49, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Последний из могикан. Спасибо.
    В условиях деградации браузеров всех - Palemoon как глоток свежего воздуха.
     
     
  • 2.13, DHCPep (?), 21:23, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё otter-browser даёт надежду, но там конечно состояние от готовности к "постоянному использованию " ещё довольно далеко.

    У меня по палемуну вопрос - а кто знает, почему его из портов фряхи выпилили? Там в сообщении о удалении было сказано что-то типа что в нём куча проблем безопасности и не готовы его там в портах держать. Или что-то типа того.

    Кто в курсе - проясните пожалуйста!

     
     
  • 3.15, Crazy Alex (ok), 21:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понимаю, политические дрязги в основном - автор запрещает распространять что-либо собранное с недефолтными параметрами под названием pale moon, и был крайне агрессивен (и ни хрен а не корректен) в этом плане. Многие обиделись и выразили эту обиду в разных формах.
     
  • 3.21, злой админ (?), 21:34, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выдра пока еще очень далека от нормального браузера. Бажный, нестабильный, нерасширяемый продукт, с туманной перспективой. Как и Фалкон. С выходом релизов 1 в год (в лучшем случае) Таки допилются до вменяемого состояния не скоро.
     
  • 3.22, Dzen Python (ok), 21:35, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфлик девов и мейнтейнеров.
    > We do not allow system libs to be used with official branding because it deviates from official configuration. You must comply with the directive or you must disable official branding for your builds.

    Первые не хотят увеличения невоспроизводимых на оф.сборке (или повторяемой) тикетов в багтрекере из-за системных либ. Просвещайся
    https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86
    https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-ports/2018-February/112455.html

     

  • 1.2, Урри (?), 20:55, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ого, оно еще живое?

    Говорят, в сборках пальмуна были найдены трояны? Или я с чем-то спутал?

     
     
  • 2.3, Амир (?), 21:01, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спутал. Но речь шла лишь о взломе сервера со старыми сборками
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В ядре линукса были когда-то закладки найдены, а в демоне секур шелла импланты, а... И таких случаев были тысячи, но ты ведь не перестал всем этим пользоваться?
     

  • 1.4, InuYasha (??), 21:14, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    -Awoo-o-o-o-oo!
    Лучший браузер для просмотра фоток Красных Шапочек :3
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага Шаперон Руж.
     

  • 1.5, Аноним (7), 21:14, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из современных версий я пока тестил только MyPal (форк Pale Moon), но последняя SeaMonkey с browser.tabs.remote быстрее будет.

    Скажите, многопроцессность (изоляция) задушена в Pale Moon на корню или все-таки можно активировать хоть в каком-то виде? (как в случае SeaMonkey).

     
     
  • 2.9, злой админ (?), 21:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все браузеры с многопроцессностью быстрее по определению и по факту. Чудес не бывает. Последняя Симанка на 60-й лисе.
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 21:20, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но там один процесс, правда. Даже с tabs.remote. Хотя, пишет, что включено. На настройку dom.ipc.processCount не реагирует.
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 21:21, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, реально всего один (и движок и интерфейс в одном).
     
     
  • 5.16, злой админ (?), 21:29, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит разрабы тупо врут, говоря на офф. сайте, что движок 60. Потому, как в нем все уже порезано.
    Значит движок 56. Другого не дано.
     
     
  • 6.20, Кирилл (??), 21:34, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически движок должен отрываться от файерфокса и запихиваться в процесс форка. Как раз однопоточное приложение получится.
     
  • 2.14, злой админ (?), 21:25, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все форки пилются любителями в одну репу (2-3 максимум) Соответственно все зависит от знаний этой самой... человека. Конечно, его знания не могут тягаться с знаниями сотен кодеров, которые работают каждый в своей специализации.
     
  • 2.17, Crazy Alex (ok), 21:30, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не задушена - её там никогда и не было. И спасибо за это - память меньше жрёт и в FF эта самая многопроцессность и была причина слома XUL.
     

  • 1.6, злой админ (?), 21:15, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, кто-нибудь пользуется им как основным и единственным?
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 21:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я его использую как замену тор браузера, соответственно не основным.
     
  • 2.19, Crazy Alex (ok), 21:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я вот, с конца 2015-го. Основным, но не совсем единственным - seamonkey используется как почтовик, ну и страницы я в нём тоже иногда открываю - просто как во втором браузере, плюс там набор расширений и их настроек чуть другой.
     

  • 1.18, Кирилл (??), 21:32, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MIPS это конечно здорово, но что с поддержкой более распостранённого arm?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру