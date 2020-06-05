Выпуск браузера Pale Moon 28.10

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.10, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Реализован метод URLSearchParams.sort();

Реализовано ключевое слово globalThis для доступа к глобальным объектам независимо от текущего контекста (позволяет избавиться от мешанины из window, self, global и this, употребляемых в зависимости от того, где выполняется скрипт, на странице, в worker-е или в Node.js);

Улучшены парсеры формата кодирования видео WebM и звукового формата MP3, которые адаптированы для различных стилей кодирования, встречающихся в очень мелких файлах и при потоковом вещании;

Увеличена производительность отрисовки таблиц;

Приближен к поведению Chrome метод обработки изображений, задаваемых без параметра SRC в теге IMG.

Добавлена поддержка современных процессоров MIPS;

Проведена дополнительная чистка кода, связанного с телеметрией;

Удалён код встроенного движка распознавания речи и связанного с ним API;

Удалена поддержка устаревшего и оставшегося без сопровождения интерфейса NVIDIA 3DVision;

Перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей.



