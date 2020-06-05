Выпуск браузера Pale Moon 28.10

|
|1.1, Аноним (-), 20:49, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Последний из могикан. Спасибо.
В условиях деградации браузеров всех - Palemoon как глоток свежего воздуха.
|
|
|
|2.13, DHCPep (?), 21:23, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё otter-browser даёт надежду, но там конечно состояние от готовности к "постоянному использованию " ещё довольно далеко.
У меня по палемуну вопрос - а кто знает, почему его из портов фряхи выпилили? Там в сообщении о удалении было сказано что-то типа что в нём куча проблем безопасности и не готовы его там в портах держать. Или что-то типа того.
Кто в курсе - проясните пожалуйста!
|
|
|
|3.15, Crazy Alex (ok), 21:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насколько я понимаю, политические дрязги в основном - автор запрещает распространять что-либо собранное с недефолтными параметрами под названием pale moon, и был крайне агрессивен (и ни хрен а не корректен) в этом плане. Многие обиделись и выразили эту обиду в разных формах.
|
|3.21, злой админ (?), 21:34, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выдра пока еще очень далека от нормального браузера. Бажный, нестабильный, нерасширяемый продукт, с туманной перспективой. Как и Фалкон. С выходом релизов 1 в год (в лучшем случае) Таки допилются до вменяемого состояния не скоро.
|
|1.2, Урри (?), 20:55, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Ого, оно еще живое?
Говорят, в сборках пальмуна были найдены трояны? Или я с чем-то спутал?
|
|
|
|2.3, Амир (?), 21:01, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не спутал. Но речь шла лишь о взломе сервера со старыми сборками
|
|2.8, Аноним (8), 21:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В ядре линукса были когда-то закладки найдены, а в демоне секур шелла импланты, а... И таких случаев были тысячи, но ты ведь не перестал всем этим пользоваться?
|
|1.5, Аноним (7), 21:14, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Из современных версий я пока тестил только MyPal (форк Pale Moon), но последняя SeaMonkey с browser.tabs.remote быстрее будет.
Скажите, многопроцессность (изоляция) задушена в Pale Moon на корню или все-таки можно активировать хоть в каком-то виде? (как в случае SeaMonkey).
|
|
|
|2.9, злой админ (?), 21:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все браузеры с многопроцессностью быстрее по определению и по факту. Чудес не бывает. Последняя Симанка на 60-й лисе.
|
|
|
|3.11, Аноним (7), 21:20, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но там один процесс, правда. Даже с tabs.remote. Хотя, пишет, что включено. На настройку dom.ipc.processCount не реагирует.
|
|
|
|
|
|5.16, злой админ (?), 21:29, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Значит разрабы тупо врут, говоря на офф. сайте, что движок 60. Потому, как в нем все уже порезано.
Значит движок 56. Другого не дано.
|
|
|
|6.20, Кирилл (??), 21:34, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теоретически движок должен отрываться от файерфокса и запихиваться в процесс форка. Как раз однопоточное приложение получится.
|
|2.14, злой админ (?), 21:25, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все форки пилются любителями в одну репу (2-3 максимум) Соответственно все зависит от знаний этой самой... человека. Конечно, его знания не могут тягаться с знаниями сотен кодеров, которые работают каждый в своей специализации.
|
|2.17, Crazy Alex (ok), 21:30, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не задушена - её там никогда и не было. И спасибо за это - память меньше жрёт и в FF эта самая многопроцессность и была причина слома XUL.
|
|
|
|2.10, Аноним (7), 21:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я его использую как замену тор браузера, соответственно не основным.
|
|2.19, Crazy Alex (ok), 21:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну я вот, с конца 2015-го. Основным, но не совсем единственным - seamonkey используется как почтовик, ну и страницы я в нём тоже иногда открываю - просто как во втором браузере, плюс там набор расширений и их настроек чуть другой.
|
|1.18, Кирилл (??), 21:32, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
MIPS это конечно здорово, но что с поддержкой более распостранённого arm?
|