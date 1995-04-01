В браузер Brave интегрировано обращение к archive.org для просмотра удалённых страниц

Проект Archive.org (Internet Archive Wayback Machine), хранящий архив изменений сайтов с 1996 года, сообщил о совместной инициативе с разработчиками web-браузера Brave, в результате которой при попытке открытия в Brave несуществующей или недоступной страницы браузер будет осуществлять проверку наличия страницы в archive.org и в случае обнаружения выводить подсказку с предложением открытия архивной копии. Новшество реализовано в выпуске Brave Browser 1.4.95. Для Safari, Chrome и Firefox подготовлены дополнения с реализацией похожей функциональности.

Проверка осуществляется при возвращении сайтом кодов ошибок 404, 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 и 526. Примечательно, что после реализации данной возможности сразу вплыли подводные камни: Web-разработчики столкнулись с проблемами при тестировании своих 404-обработчиков на локальной системе (вместо ответа сервера показывается заглушка для Wayback Machine). Исследователи безопасности выявили утечку информации при активном режиме работы через Tor (обращение к API brave-api.archive.org выполняется не через Tor). Предложение просмотра архивной страницы срабатывает при открытии сайтов, использующих сервис защиты от DDoS от CloudFlare.

Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2.



