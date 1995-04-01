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В браузер Brave интегрировано обращение к archive.org для просмотра удалённых страниц

28.02.2020 09:27

Проект Archive.org (Internet Archive Wayback Machine), хранящий архив изменений сайтов с 1996 года, сообщил о совместной инициативе с разработчиками web-браузера Brave, в результате которой при попытке открытия в Brave несуществующей или недоступной страницы браузер будет осуществлять проверку наличия страницы в archive.org и в случае обнаружения выводить подсказку с предложением открытия архивной копии. Новшество реализовано в выпуске Brave Browser 1.4.95. Для Safari, Chrome и Firefox подготовлены дополнения с реализацией похожей функциональности.

Проверка осуществляется при возвращении сайтом кодов ошибок 404, 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 и 526. Примечательно, что после реализации данной возможности сразу вплыли подводные камни: Web-разработчики столкнулись с проблемами при тестировании своих 404-обработчиков на локальной системе (вместо ответа сервера показывается заглушка для Wayback Machine). Исследователи безопасности выявили утечку информации при активном режиме работы через Tor (обращение к API brave-api.archive.org выполняется не через Tor). Предложение просмотра архивной страницы срабатывает при открытии сайтов, использующих сервис защиты от DDoS от CloudFlare.

Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.archive.org/2020/...)
  2. OpenNews: Проект archive.org переходит от использования Linux к Solaris 10
  3. OpenNews: Представлен новый код ответа HTTP - 103
  4. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  5. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка Tor
  6. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: brave
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:56, 28/02/2020 [ответить]  
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    Ждём ебилдов.

    Не, серьёзно, где ебилды-то? :-(

     
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