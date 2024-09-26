Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей

2.13 , Круз ( ? ), 09:45, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А усисливать конфиденциальность без внедрения этой дряни типа вообще не вариант? Рекламодатели всегда будут, вопрос лишь в том, каким методом им действовать Статус-кво - они внедряются всюду и сами собирают информацию как хотят. PPA же позволит рекламу изолировать от сайтов, чтобы ничего собирать нельзя было, а сам браузер передавал что надо (И при этом с возможностью регулировать те данные что передаются), при этом упрощая жизнь всем.

У рекламных вставок меньше прав и их можно изолировать, у рекламодателей всё работает как и раньше.

3.27 , нах. ( ? ), 10:16, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Рекламодатели всегда будут, вопрос лишь в том, каким методом им действовать "убийцы всегда будут, поэтому носите с собой веревку и мыло, а то удавят медленно нескользкой" > Статус-кво - они внедряются всюду и сами собирают информацию как хотят. PPA получая те же иски gdrp только уже каждый отдельно и за ними не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады. Вообще, картина интернета здорово меняется, если включить Residential proxy где-то в Кельне.

Разом вместо "нажмите ок или закройте наш прекрасный сайт" вылазит куча диалогов с огромной большой кнопкой "заблокировать нахрен" а не "открыть детальные настройки и убедиться что ничего выключать вам не положено". Т.е. кнут прекрасно работает, а если что - и пряником тоже уе...ть могут. > же позволит рекламу изолировать от сайтов, чтобы ничего собирать нельзя было,

> а сам браузер передавал что надо (И при этом с возможностью кому надо? Ему надо? А не пошел бы он со своим надом куда подальше?

Мне вот надо чтоб он передавал "пластиковые окна" и "е6ущиеся лошади" - причем всегда. > регулировать те данные что передаются), при этом упрощая жизнь всем. нет. это не упрощает мне жизнь, совсем. 4.34 , Аноним ( - ), 10:25, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "убийцы всегда будут, поэтому носите с собой веревку и мыло, а то удавят медленно нескользкой" Ха, ты сравниваешь рекламу и убийство?

Ты даже более отбитый чем я думал)

(ну может про рекламу ʼкак заработать 300 тысяч рублейʼ ты мог бы быть прав, но я на нее смотрю как отсеивание людей с интеллектом ниже комнатной температуры) > получая те же иски gdrp только уже каждый отдельно и за ними не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады. То что на них какие-то "активисты" подали иск, не значит что они вообще виновны. 5.40 , нах. ( ? ), 10:31, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> "убийцы всегда будут, поэтому носите с собой веревку и мыло, а то удавят медленно нескользкой" а полиция будет штрафовать тех кто не позаботился о своей безопастности и вышел без мыла.

> Ха, ты сравниваешь рекламу и убийство? я сравниваю нарушения закона, на которые ты почему-то предлагаешь махнуть рукой. Начинается с малого. А заканчивается тем что раз можно наплевать на тот, значит можно и на этот. > То что на них какие-то "активисты" подали иск, не значит что они

> вообще виновны. Всплывающие баннеры с предложением "не так-то нам эта слежка была и нужна" (в том числе от самого виликаго гугеля) говорят о том что - работает таки. Виноватым оказаться бояться. Я понимаю что тебе на рутубе такой не показываетсо, но тут уж сам виноват - в прошлой жизни грешил, вот и переродился на проклятой территории-за-стеной.

6.48 , Аноним ( - ), 11:07, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать которые в цивилизованных странах нарушение сначала доказывается в суде пока это ... 7.63 , Аноним ( 63 ), 11:54, 26/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.43 , Круз ( ? ), 10:35, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кому надо? Ему надо? А не пошел бы он со своим надом куда подальше?

> Мне вот надо чтоб он передавал "пластиковые окна" и "е6ущиеся лошади" - причем всегда. Так сделай. Идея в том, чтобы твой браузер сам слал рекламные предпочтения, и их пользователь мог сам настроить, а не как сейчас - все сами на тебя компромат собирают, а ты контроля над этим не имеешь. Приватность тут обеспечивается тем, что тебя по итогу не отследить, вместо общих постоянных куки которые можно между всеми сайтами связать и отследить твою историю переходов - у рекламодателей есть максимум твой ip адрес и что ты смотришь ебущихся лошадей, а не полный список посещённых страниц опеннета и сайтов пластиковых окон, включая опять таки собранный из гораздо более длинной истории список предпочтений и опять же твой ip. > нет. это не упрощает мне жизнь, совсем. Т.е ты предпочитаешь чтобы информацию о тебе сайты безконтрольно сами передавали куда попало, да отслеживающие куки тебе все подряд ставили? > и за ними не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады. За PPA стоит не гугл, а https://isrg.org, от которых тот же letsencrypt, и благодаря которому в интернете везде есть https без необходимости использовать cloudflare. Гуглу как раз интереснее всех самому отслеживать.

4.46 , Круз ( ? ), 10:44, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > получая те же иски gdrp только уже каждый отдельно и за ними

> не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады. На большинстве сайтов GDPR сводится к уведомлению об использовании куки, даже если сайт ими не пользуется, а всё потому что все пользуются рекламными провайдерами что данные между сайтами соотносят как попало, а не по строго ограниченному интерфейсу, которым является PPA. Иски это конечно хорошо, но пока ситуация с рекламой остаётся такой, какая она есть сейчас - суды значительно не уменьшат количество нарушений.

4.60 , Аноним ( 63 ), 11:50, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вообще, картина интернета здорово меняется, если включить Residential proxy где-то в Кельне. Разом вместо "нажмите ок или закройте наш прекрасный сайт" вылазит куча диалогов

Нарисовали несколько диалогов для Европы и что дальше? Вы в отладчике смотрели на то, чем отличаются эти варианты или вам рекламных баннеров мало и нужны модальные окна при заходе на каждый сайт?

3.55 , Аноним ( 55 ), 11:37, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отделяйте рекламодателей и маркетологов, которые действуют от лица рекламодателей.

