Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей

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|1.2, Аноним (2), 09:28, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Европейский центр цифровых прав (ЕЦЦП) и FireFox (FF):
- [ЕЦЦП] Зачем включили PPA это нарушает наш GDPR?
- [FF] А как нам деньги то заработать на вас?
- [ЕЦЦП] Ничего не знаем делайте что хотите, но не имеете права закрываться и собирать данные тоже.
- [FF] ...
- [ЕЦЦП] PROFIT
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|3.30, нах. (?), 10:22, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гугл молча и не дожидаясь судов откатил свои недавние ценные изменения.
При том что он как раз в ToS внятно предупреждает, а не "ой ета эксперимент, оно нидалжно было включаться, но вот, а так мы за шва6одку и защиту пользуемых". А вообще было б довольно забавно скачать евроверсию гуглового бинарника. Подозреваю, сильно удивит.
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|2.54, Аноним (54), 11:29, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Европейский центр цифровых прав (ЕЦЦП) и FireFox (FF):
> - [ЕЦЦП] Зачем включили PPA это нарушает наш GDPR?
> - [FF] А как нам деньги то заработать на вас?
> - [ЕЦЦП] Ничего не знаем делайте что хотите, но не имеете
> права закрываться и собирать данные тоже.
> - [FF] ...
> - [ЕЦЦП] PROFIT
Firefox никогда не закроется, пока не будет другой куклы для гугла, которая ему нужна для того чтобы антимонопольщики отстали. Даже если мурзила не будет зарабатывать бабла на телеметрии, гугл будет отсыпать ей донатов через сторонние каналы или даже впрямую, дабы та совсем не зажмурилась. Так что там не идёт речь о "хотя бы для поддержки штанов собрать", подобного объёма-минимум у мурзилы всегда будет.
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|2.62, Аноним (62), 11:51, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - [ЕЦЦП] Ничего не знаем делайте что хотите, но не имеете права закрываться и собирать данные тоже.
Пи-ёж. Зарабатывать право имеют. Вот именно соибрать данные - нет.
Ты прям как гугл - те тоже вечно ноют, что им мешают рекламу показывать, но это враньё - это не рекламу показывать запрещают, это запрещают следить за юзерами (что позволяет втюхивать рекламу более эффективно). Напоминаю, когда-то гугл вполне себе жил и развивался с того, что показывал рекламу, при этом не занимаясь прямой слежкой за юзерами (как сейчас). Живой пруф, что так можно. Просто очень не хочется эффективность рекламы уменьшать и чуть-чуть дохода меньше получать (нет, не обанкротятся).
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|1.3, Аноним (4), 09:29, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В Firefox 128 действительно был добавлен API "Privacy Preserving Attribution", но он явно был отражён в примечании к релизу, отключён по умолчанию…
Это ложь. Он был включён по умолчанию и все побежали его выключать.
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|2.15, Аноним (-), 09:46, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
После обновления он был выключен.
И у меня выключен до сих пор.
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|2.31, нах. (?), 10:23, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ашипочка вышла! Пострадал только 1% пользователей! Мы сразу же спрятали под коврик, вотъ!
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|1.5, 12yoexpert (ok), 09:36, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> но он явно был отражён в примечании к релизу, отключён по умолчанию (по крайней мере на всех проверенных системах) и имел статус эксперимента,
ложь, у меня оно включено, а все галочки вида "ставьте что хотите мне на комп" отключены. эта штука влючилась без моего согласия и я о ней не знал. и я как раз в ЕС
кажется, пора заводить хорошую привычку после каждого апдейта firefox лезть в настройки (хотя весь about:config не проверишь...)
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|2.9, Аноним (7), 09:39, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пора тебе заводит привычку идти в суд, а не в настройки лезть.
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|3.24, нах. (?), 10:12, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пора тебе заводит привычку идти в суд, а не в настройки лезть.
Кстати, привычка полезная - можно с поганой овцы отжать кусок мяса себе на антрекот.
Все равно мразилу уже ничего не спасет. К тому же это скорее всего окажутся денежки - гугля, что вдвойне приятно.
Но у него, небось, внж или вообще статус, с ним всесложна.
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|4.52, Аноним (52), 11:19, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все бабки пойдут власти, а не мне. им штрафы дадут, а я только на юристов потрачусь
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|1.8, Аноним (8), 09:39, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кроме того, включение PPA для большого числа людей позволит усилить конфиденциальность (чем больше участников, тем больше шума, делающего отдельных пользователей менее заметными на общем фоне).
А усисливать конфиденциальность без внедрения этой дряни типа вообще не вариант?
Я понимаю, что песнями о шавабодке сыт не будешь, но накой быть при этои такими тошнотворными лицемерами - загадка.
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|2.13, Круз (?), 09:45, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А усисливать конфиденциальность без внедрения этой дряни типа вообще не вариант?
Рекламодатели всегда будут, вопрос лишь в том, каким методом им действовать
Статус-кво - они внедряются всюду и сами собирают информацию как хотят. PPA же позволит рекламу изолировать от сайтов, чтобы ничего собирать нельзя было, а сам браузер передавал что надо (И при этом с возможностью регулировать те данные что передаются), при этом упрощая жизнь всем.
У рекламных вставок меньше прав и их можно изолировать, у рекламодателей всё работает как и раньше.
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|3.27, нах. (?), 10:16, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рекламодатели всегда будут, вопрос лишь в том, каким методом им действовать
"убийцы всегда будут, поэтому носите с собой веревку и мыло, а то удавят медленно нескользкой"
> Статус-кво - они внедряются всюду и сами собирают информацию как хотят. PPA
получая те же иски gdrp только уже каждый отдельно и за ними не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады.
Вообще, картина интернета здорово меняется, если включить Residential proxy где-то в Кельне.
Разом вместо "нажмите ок или закройте наш прекрасный сайт" вылазит куча диалогов с огромной большой кнопкой "заблокировать нахрен" а не "открыть детальные настройки и убедиться что ничего выключать вам не положено". Т.е. кнут прекрасно работает, а если что - и пряником тоже уе...ть могут.
> же позволит рекламу изолировать от сайтов, чтобы ничего собирать нельзя было,
> а сам браузер передавал что надо (И при этом с возможностью
кому надо? Ему надо? А не пошел бы он со своим надом куда подальше?
Мне вот надо чтоб он передавал "пластиковые окна" и "е6ущиеся лошади" - причем всегда.
> регулировать те данные что передаются), при этом упрощая жизнь всем.
нет. это не упрощает мне жизнь, совсем.
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|4.34, Аноним (-), 10:25, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "убийцы всегда будут, поэтому носите с собой веревку и мыло, а то удавят медленно нескользкой"
Ха, ты сравниваешь рекламу и убийство?
Ты даже более отбитый чем я думал)
(ну может про рекламу ʼкак заработать 300 тысяч рублейʼ ты мог бы быть прав, но я на нее смотрю как отсеивание людей с интеллектом ниже комнатной температуры)
> получая те же иски gdrp только уже каждый отдельно и за ними не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады.
То что на них какие-то "активисты" подали иск, не значит что они вообще виновны.
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|5.40, нах. (?), 10:31, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> "убийцы всегда будут, поэтому носите с собой веревку и мыло, а то удавят медленно нескользкой"
а полиция будет штрафовать тех кто не позаботился о своей безопастности и вышел без мыла.
> Ха, ты сравниваешь рекламу и убийство?
я сравниваю нарушения закона, на которые ты почему-то предлагаешь махнуть рукой. Начинается с малого. А заканчивается тем что раз можно наплевать на тот, значит можно и на этот.
> То что на них какие-то "активисты" подали иск, не значит что они
> вообще виновны.
Всплывающие баннеры с предложением "не так-то нам эта слежка была и нужна" (в том числе от самого виликаго гугеля) говорят о том что - работает таки. Виноватым оказаться бояться.
Я понимаю что тебе на рутубе такой не показываетсо, но тут уж сам виноват - в прошлой жизни грешил, вот и переродился на проклятой территории-за-стеной.
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|6.48, Аноним (-), 11:07, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
которые в цивилизованных странах нарушение сначала доказывается в суде пока это ... большой текст свёрнут, показать
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|4.43, Круз (?), 10:35, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кому надо? Ему надо? А не пошел бы он со своим надом куда подальше?
> Мне вот надо чтоб он передавал "пластиковые окна" и "е6ущиеся лошади" - причем всегда.
Так сделай. Идея в том, чтобы твой браузер сам слал рекламные предпочтения, и их пользователь мог сам настроить, а не как сейчас - все сами на тебя компромат собирают, а ты контроля над этим не имеешь. Приватность тут обеспечивается тем, что тебя по итогу не отследить, вместо общих постоянных куки которые можно между всеми сайтами связать и отследить твою историю переходов - у рекламодателей есть максимум твой ip адрес и что ты смотришь ебущихся лошадей, а не полный список посещённых страниц опеннета и сайтов пластиковых окон, включая опять таки собранный из гораздо более длинной истории список предпочтений и опять же твой ip.
> нет. это не упрощает мне жизнь, совсем.
Т.е ты предпочитаешь чтобы информацию о тебе сайты безконтрольно сами передавали куда попало, да отслеживающие куки тебе все подряд ставили?
> и за ними не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады.
За PPA стоит не гугл, а https://isrg.org, от которых тот же letsencrypt, и благодаря которому в интернете везде есть https без необходимости использовать cloudflare. Гуглу как раз интереснее всех самому отслеживать.
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|4.46, Круз (?), 10:44, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> получая те же иски gdrp только уже каждый отдельно и за ними
> не стоит гугль с бесконечными деньгами. Они, конечно же, буду рады.
На большинстве сайтов GDPR сводится к уведомлению об использовании куки, даже если сайт ими не пользуется, а всё потому что все пользуются рекламными провайдерами что данные между сайтами соотносят как попало, а не по строго ограниченному интерфейсу, которым является PPA.
Иски это конечно хорошо, но пока ситуация с рекламой остаётся такой, какая она есть сейчас - суды значительно не уменьшат количество нарушений.
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|4.60, Аноним (63), 11:50, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вообще, картина интернета здорово меняется, если включить Residential proxy где-то в Кельне.
Разом вместо "нажмите ок или закройте наш прекрасный сайт" вылазит куча диалогов
Нарисовали несколько диалогов для Европы и что дальше? Вы в отладчике смотрели на то, чем отличаются эти варианты или вам рекламных баннеров мало и нужны модальные окна при заходе на каждый сайт?
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|3.55, Аноним (55), 11:37, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отделяйте рекламодателей и маркетологов, которые действуют от лица рекламодателей.
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|1.12, Аноним (-), 09:43, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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О, сейчас добьем мозилу штрафом по gdpr и заживем!
Главное чтобы либервульфы и прочие продолжили разработку, только с учетом всех пожеланий пользователей.
И вот тогда наступит рай для все пользователей интернета.
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|2.16, Анонимъ (?), 09:46, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Главное чтобы либервульфы и прочие продолжили разработку, только с учетом всех пожеланий пользователей.
Эти либревульфы берут firefox, удаляют телеметрию и своего нового не разрабатывают.
Единственный независимый форк firefox, который я знаю – palemoon.
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|3.19, Аноним (-), 09:56, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Извини.
В следующий раз допишу *сарказм* в конце сообщения.
Просто подумал что это очевидно.
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|1.17, Жироватт (ok), 09:53, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даже интересно, что будет дальше.
FF - амерская контора, которая очень условно подвластна ЕС.
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|1.21, Аноним (21), 10:02, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что это "Европейский центр цифровых прав" свой браузер с нуля не напишут, как им нравится. И без этой функции. Почему они могут указывать мозилле, что ей делать? Это же опенсорс, пусть форкнут.
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|2.25, Жироватт (ok), 10:12, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что это банальный белый информационный шум.
Европейскому центру каких-то там прав очень нужно показать свою значимость. Для этого нужна видимость работы.
На крупного игрока (гугла) они не прыгнут - тут можно очень быстро огрести проблем, что хоть закрывайся.
На совсем мелочь пузатую они не прыгнут - да, можно устроить показательную порку того же палемуна или брейва, но выхлоп не покроет даже процента издержек. К тому же вони будет по интернетам много.
На яндекс прыгать бесполезно - европейское отделение пожмёт плечами и пошлет в РФ, а там даже не читая все предъявы в качестве туалетной бумаги попользуют, причём максимально демонстративно и открыто.
Поэтому пожалте - прыгнули по анонимному доносу (который сами же себе и нарисовали) на ФФ.
Щас будут телодвижения, пока не окажется, что вассалу судить контору сюзерена можно, но потом решением этого суда можно будет подтереться. Не тот теперь это рынок, чтобы расшаркиваться.
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|1.39, Аноним (39), 10:30, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Огнелис по умолчанию столько телеметрии отправляет что даже гугл хром маленький котёнок по сравнению с ним оказывается. Просто она отключаемая. Так что я не против что б мозиллу немного приструнили.
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|3.47, Аноним (47), 11:07, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так говоришь, будто с телеметрией она устойчивая. Посмотри, может у тебя jemalloc или tcmalloc используются -- с ними будут случайные проблемы.
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|1.49, Аноним (-), 11:07, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ЕС просто рубит бабло.
Было бы желание защитить юзеров - они бы ввел за это минимальную уголовку как за за мошенничество или сталкинг.
Но намного выгоднее пополнять бюджет штрафами.
Вот только аппетиты растут))
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|3.61, Аноним (-), 11:50, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему для корпораций?
У любой корпорации есть начальство, которое принимает такие решения и несет ответственность за такие действия.
Вот Пашку-верни-стену арестовали? Почему других нельзя?
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|1.50, Аноним (50), 11:14, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда скроллинг починят? Раньше был плавный, обалденный скроллинг, а сейчас не пойми че за мода делать как в хроме, а на сайте пикабушек - вообще скроллинг дерганный.
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|1.53, Аноним (54), 11:25, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Кроме того, включение PPA для большого числа людей позволит усилить конфиденциальность (чем больше участников, тем больше шума, делающего отдельных пользователей менее заметными на общем фоне)."
О как витиевато объясняется что "рабство = свобода"
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