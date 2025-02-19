The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Поддержка Firefox 115 ESR продлена до сентября 2025 года. Обновление Firefox 135.0.1

19.02.2025 13:19

Компания Mozilla продлила сопровождение прошлой ESR-ветки Firefox 115 до сентября 2025 года (срок сопровождения истекал в марте). Firefox 115 является последней веткой, способной работать в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14. Вероятно время жизни ветки Firefox 115 не ограничится сентябрём, так как в примечании к изменению упоминается, что в августе будет рассмотрен вопрос дополнительного продления сопровождения.

В соответствии c февральской статистикой Mozilla 7.8% пользователей Firefox продолжают использование Windows 7, несмотря на прекращение компанией Microsoft сопровождения данных операционных систем с января 2020 года. Полгода назад данный показатель составлял 10.5%, полтора года назад - 13.7%, а два с половиной года назад - 19.1%. В Google Chrome поддержка Windows 7 и Windows 8 была прекращена в феврале 2023 года, поэтому Firefox остаётся единственным значительным браузером с поддержкой Windows 7/8.

Дополнительно можно упомянуть корректирующий выпуск Firefox 135.0.1, в котором устранена уязвимость (CVE-2025-1414), вызванная проблемами при работе с памятью. Потенциально данная уязвимость может привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Также в новой версии исправлено несколько проблем, не связанных с безопасностью, таких как нарушение работы выпадающих меню на некоторых сайтах, сбои при прокрутке содержимого, невозможность восстановления закрытых окон и вкладок через меню History после обновления и нарушение работы поисковых движков, добавленных вручную.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/mo...)
  2. OpenNews: В Firefox прекращена поддержка настройки Do Not Track
  3. OpenNews: Firefox перешёл на использование формата XZ для распространения Linux-сборок
  4. OpenNews: Браузеру Firefox исполнилось 20 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62749-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Перешёл с хрома на фф из-за юблок ориджина, король умер, да здравствует король.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:38, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И только? А толщина и скорость? Старый запутанный окостыленный код из времён царя-гороха?
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:56, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь ФФ из-за возможности настроить интерфейс через usercss. Но задалбывает периодически его перезапускать, когда 16 Гб оперативны подходят к концу.
    Ощущение, что в Хроме более агрессивно фоновые вкладки выгружаются.
    И, бывает, что в ФФ ТЛС хэндшейки начинают по 5-10 секунд длиться. Причину пока так и не нашел.
    Поэтому Хромиуногово вторым держу.
     
  • 2.14, два стула (?), 16:00, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в тюрьму раньше сели, чтобы быстрее выйти?
    Не надоело три года басни про неработающий ublock в Chrome рассказывать?
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 16:02, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/news/851022/
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:57, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но до сих пор работает. Странно это
     

  • 1.3, Аноним (-), 13:57, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > устранена уязвимость (CVE-2025-1414), вызванная проблемами при работе с памятью. Потенциально данная уязвимость может привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

    От создателей языка раст.

     
     
  • 2.8, zog (??), 15:03, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От тех, кто рядом стоял. Далеко не все мозиловоды имеют отношение к Расту.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:11, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно, интересно, т.е. в ядре линукс все разработчики должны изучить раст (в свободное от бесплатной волонтерской работы в линукс) и писать на нем, а значит разработчики мозиллы не должны. Это наверное потому что на изучение надо тратить время и деньги!?
     
  • 2.9, Аноним (10), 15:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Переписать ФФ на расте?
    - Нееее… Пойдем лучше разработчиков ядра линукс кошмарить!

    От создателей языка раст.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше же твердили, что из Серво в движок ФФ что-то там переносили, и вроде не мало. Если так, то там полно раста.
     

  • 1.11, OldCat (ok), 15:26, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так исторически сложилось, что я использую этот продукт под разными именами (Netscape Navigator, Iceweasel, Firefox) около 20 лет. Тормозил, но не подводил. Юзал гугло-шедевры: Chrome, Chromium, Vivaldi. Юзал Opera, Epiphany и даже Midori с Dillo! По опыту и вкусовщине, Firefox - браузер по-умолчанию. Это только моё мнение.
     
     
  • 2.16, eugener (ok), 16:03, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь около 30-ти лет (примерно 27, если быть точным) начиная с NN 2.02.
    Одно время на моём компьютере это чудо называлось даже "IBM Web Browser for OS/2". :)
    Продолжаю пользоваться.

    Хром, как по мне, может использовать только крайне непритязательный пользователь.

     

  • 1.12, Аноним (12), 15:29, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вроде позитивная новость, но, с учетом доли ФФ, 115 просто устареет и не будет открывать некоторые сайты - хотя еще будет на поддержке и не дырявый...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:10, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для пользователей давно заброшенной оси главное - что бы вообще работало , не до изысков . Хотя в Китае доля 7 побольше чем где то 11 ..
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:44, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Китае и на IE6 до последнего сидели. У них свой интернет и своя атмосфера.
     
  • 3.26, Аноним (25), 16:59, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Походите по азиатским сайтам. Там до сих пор дух 2007 обитает, единственное препятствие - капча/клаудфлаер
     

  • 1.19, зомбированный (?), 16:18, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mercury Browser Firefox v.129 fork
    https://github.com/Alex313031/Mercury
     
  • 1.21, Аноним (-), 16:30, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Недавно Mull умер на андроид, какие замены чтобы по дефолту не протекал?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиса тормозная на андроиде. Скоростных форков нет.
     
  • 2.27, Тоже_Аноним_Естественно (?), 17:00, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IceRaven не подходит? Он не так "не протекает", но зато и не так "не летает".
     

  • 1.24, nikolay1i (ok), 16:45, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем мне Firefox? Я использую Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 и Edge
    Что мне еще нужно? Я могу отключить все, что отслеживает меня, как в системе, так и в браузере. Все работает хорошо, гладко и как и ожидалось.
     
  • 1.28, Тоже_Аноним_Естественно (?), 17:04, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех кто мучается с windows 7 из-за отключаемости телеметрии существует "правильная" windows 10 и 11 "Enterprise G" для китайского гос.сектора. Если кто вдруг не знал - имеет смысл познакомится: https://habr.com/ru/articles/824500/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру