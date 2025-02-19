Поддержка Firefox 115 ESR продлена до сентября 2025 года. Обновление Firefox 135.0.1

Компания Mozilla продлила сопровождение прошлой ESR-ветки Firefox 115 до сентября 2025 года (срок сопровождения истекал в марте). Firefox 115 является последней веткой, способной работать в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1, и macOS 10.12, 10.13 и 10.14. Вероятно время жизни ветки Firefox 115 не ограничится сентябрём, так как в примечании к изменению упоминается, что в августе будет рассмотрен вопрос дополнительного продления сопровождения.

В соответствии c февральской статистикой Mozilla 7.8% пользователей Firefox продолжают использование Windows 7, несмотря на прекращение компанией Microsoft сопровождения данных операционных систем с января 2020 года. Полгода назад данный показатель составлял 10.5%, полтора года назад - 13.7%, а два с половиной года назад - 19.1%. В Google Chrome поддержка Windows 7 и Windows 8 была прекращена в феврале 2023 года, поэтому Firefox остаётся единственным значительным браузером с поддержкой Windows 7/8.

Дополнительно можно упомянуть корректирующий выпуск Firefox 135.0.1, в котором устранена уязвимость (CVE-2025-1414), вызванная проблемами при работе с памятью. Потенциально данная уязвимость может привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Также в новой версии исправлено несколько проблем, не связанных с безопасностью, таких как нарушение работы выпадающих меню на некоторых сайтах, сбои при прокрутке содержимого, невозможность восстановления закрытых окон и вкладок через меню History после обновления и нарушение работы поисковых движков, добавленных вручную.



