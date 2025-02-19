Поддержка Firefox 115 ESR продлена до сентября 2025 года. Обновление Firefox 135.0.1

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|1.1, Аноним (1), 13:39, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Перешёл с хрома на фф из-за юблок ориджина, король умер, да здравствует король.
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|2.6, Аноним (6), 14:38, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И только? А толщина и скорость? Старый запутанный окостыленный код из времён царя-гороха?
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|2.7, Аноним (7), 14:56, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь ФФ из-за возможности настроить интерфейс через usercss. Но задалбывает периодически его перезапускать, когда 16 Гб оперативны подходят к концу.
Ощущение, что в Хроме более агрессивно фоновые вкладки выгружаются.
И, бывает, что в ФФ ТЛС хэндшейки начинают по 5-10 секунд длиться. Причину пока так и не нашел.
Поэтому Хромиуногово вторым держу.
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|2.14, два стула (?), 16:00, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в тюрьму раньше сели, чтобы быстрее выйти?
Не надоело три года басни про неработающий ublock в Chrome рассказывать?
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|1.3, Аноним (-), 13:57, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> устранена уязвимость (CVE-2025-1414), вызванная проблемами при работе с памятью. Потенциально данная уязвимость может привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.
От создателей языка раст.
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|2.8, zog (??), 15:03, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От тех, кто рядом стоял. Далеко не все мозиловоды имеют отношение к Расту.
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|3.10, Аноним (10), 15:11, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересно, интересно, т.е. в ядре линукс все разработчики должны изучить раст (в свободное от бесплатной волонтерской работы в линукс) и писать на нем, а значит разработчики мозиллы не должны. Это наверное потому что на изучение надо тратить время и деньги!?
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|2.9, Аноним (10), 15:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Переписать ФФ на расте?
- Нееее… Пойдем лучше разработчиков ядра линукс кошмарить!
От создателей языка раст.
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|3.17, Аноним (17), 16:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше же твердили, что из Серво в движок ФФ что-то там переносили, и вроде не мало. Если так, то там полно раста.
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|1.11, OldCat (ok), 15:26, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так исторически сложилось, что я использую этот продукт под разными именами (Netscape Navigator, Iceweasel, Firefox) около 20 лет. Тормозил, но не подводил. Юзал гугло-шедевры: Chrome, Chromium, Vivaldi. Юзал Opera, Epiphany и даже Midori с Dillo! По опыту и вкусовщине, Firefox - браузер по-умолчанию. Это только моё мнение.
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|2.16, eugener (ok), 16:03, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуюсь около 30-ти лет (примерно 27, если быть точным) начиная с NN 2.02.
Одно время на моём компьютере это чудо называлось даже "IBM Web Browser for OS/2". :)
Продолжаю пользоваться.
Хром, как по мне, может использовать только крайне непритязательный пользователь.
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|1.12, Аноним (12), 15:29, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И вроде позитивная новость, но, с учетом доли ФФ, 115 просто устареет и не будет открывать некоторые сайты - хотя еще будет на поддержке и не дырявый...
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|2.18, Аноним (18), 16:10, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для пользователей давно заброшенной оси главное - что бы вообще работало , не до изысков . Хотя в Китае доля 7 побольше чем где то 11 ..
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|3.23, Аноним (23), 16:44, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Китае и на IE6 до последнего сидели. У них свой интернет и своя атмосфера.
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|3.26, Аноним (25), 16:59, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Походите по азиатским сайтам. Там до сих пор дух 2007 обитает, единственное препятствие - капча/клаудфлаер
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|1.21, Аноним (-), 16:30, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно Mull умер на андроид, какие замены чтобы по дефолту не протекал?
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|1.24, nikolay1i (ok), 16:45, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем мне Firefox? Я использую Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 и Edge
Что мне еще нужно? Я могу отключить все, что отслеживает меня, как в системе, так и в браузере. Все работает хорошо, гладко и как и ожидалось.
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