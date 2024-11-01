В Firefox существенно модернизирована адресная строка

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|2.25, OpenEcho (?), 13:38, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> началось тестирование обновлённой адресной строки
> А можно уже оставить строку адреса в покое?
Кажется проще эту строку уже просто называть "поисковая строка"... :(
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|2.8, tim2k (ok), 13:16, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально - это когда адресная строка отделена от поисковой. А то сейчас выросло поколение дегенератов, у которых поиском по дефолту стоит яндекс и они в адресной строке пишут "яндекс", чтобы зайти в поиск.
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|3.20, Аноним (20), 13:26, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормально - это когда адресная строка отделена от поисковой.
Лет пятнадцать подобным не пользуюсь. Смысл?
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|4.23, Аноним (23), 13:33, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не посылать поисковые запросы на любой ввод если этого не хочешь?
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|3.26, Аноним (26), 13:38, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормально - это когда адресная строка отделена от поисковой. А то сейчас
> выросло поколение дегенератов, у которых поиском по дефолту стоит яндекс и
> они в адресной строке пишут "яндекс", чтобы зайти в поиск.
Благо сейчас это можно сделать всё ещё отдельным. Но вангую из-за дефолта поколение дегенератов оказывается в большинстве и настанет тот день, когда мурзила выпилит эту возможность как ненужную, потому что ей пользуется 0.1 % от соих 1.5-2.2 % доли рынка.((
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|1.6, Аноним (6), 13:13, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вы задумывались о том, что куча опенсорсных проектов из Америки является прачечными? Это же объясняет откаты для CEO.
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|3.16, Аноним (9), 13:23, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да на мобильной мозиле понравилась это решение - почему бы и на десктопе так не сделать. А вообще бы сделали ее стыкуемой панелькой или вообще плавающей. Было бы идеально.
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|4.19, Аноним (23), 13:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа так просто и непринужденно разбрасывается идеями для стартапа?
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|2.13, Аноним (13), 13:22, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это без всякого расширения от Васяна делается. Это ж Firefox, а не какой-нить гугл хром или Пуччин^W Вивальди
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|1.10, Аноним (23), 13:18, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давайте пойдем дальше и сделаем две строки каждая будет слать запросы тому кто больше заплатить. И все чтобы побольше подоить гугл.
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|1.18, Nochi (?), 13:25, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше места эти кнопки в строке занимают
Кстати, адрессную строку в браузерах, можно сделать сбоку маленького размера, как в Arc браузере, что думаете?
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