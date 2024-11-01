В Firefox существенно модернизирована адресная строка

В ночных сборках Firefox, на основе которых 7 января будет сформирован релиз Firefox 134, началось тестирование обновлённой адресной строки, в которую встроена кнопка для выбора поисковой системы, похожая на кнопку в меню добавляемой на панель отдельной поисковой строки. Помимо возможности быстро отправить запрос в интересующую поисковую систему в показываемом при нажатии новой кнопки меню также доступны элементы для перехода в интерфейсы просмотра истории посещений, обзора открытых вкладок или навигации по сохранённым закладкам.

В выпадающем меню, появляющемся после перевода фокуса ввода на пустую адресную строку, теперь показываются не только подбрка из рекомендованных и ранее открытых страниц, но и список недавно выполненных поисковых запросов, что позволяет их быстро откорректировать или повторить в другой поисковой системе. В выпадающем меню также показываются кнопки для выполнения дополнительных действий, таких как вывод страницы на печать или переход на другую вкладку.

Предоставлена возможность выбора области поиска, используя управляющие теги, такие как @bookmarks, @tabs, @history и @actions. При вводе символа "@" появляется подсказка по доступным тегам.

При открытии сайтов по протоколу HTTP без шифрования канала связи, в дополнение к пиктограмме с перечёркнутым замком теперь показывается текст "Not Secure".