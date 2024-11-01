The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Firefox существенно модернизирована адресная строка

01.11.2024 12:58

В ночных сборках Firefox, на основе которых 7 января будет сформирован релиз Firefox 134, началось тестирование обновлённой адресной строки, в которую встроена кнопка для выбора поисковой системы, похожая на кнопку в меню добавляемой на панель отдельной поисковой строки. Помимо возможности быстро отправить запрос в интересующую поисковую систему в показываемом при нажатии новой кнопки меню также доступны элементы для перехода в интерфейсы просмотра истории посещений, обзора открытых вкладок или навигации по сохранённым закладкам.

В выпадающем меню, появляющемся после перевода фокуса ввода на пустую адресную строку, теперь показываются не только подбрка из рекомендованных и ранее открытых страниц, но и список недавно выполненных поисковых запросов, что позволяет их быстро откорректировать или повторить в другой поисковой системе. В выпадающем меню также показываются кнопки для выполнения дополнительных действий, таких как вывод страницы на печать или переход на другую вкладку.

Предоставлена возможность выбора области поиска, используя управляющие теги, такие как @bookmarks, @tabs, @history и @actions. При вводе символа "@" появляется подсказка по доступным тегам.

При открытии сайтов по протоколу HTTP без шифрования канала связи, в дополнение к пиктограмме с перечёркнутым замком теперь показывается текст "Not Secure".



  1. Главная ссылка к новости (https://connect.mozilla.org/t5...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  3. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  4. OpenNews: В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов
  5. OpenNews: Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей
  6. OpenNews: Релиз Firefox 132
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62157-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А можно уже оставить строку адреса в покое?
     
     
  • 2.22, Флудер (?), 13:32, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Недостаточно круглая!
     
  • 2.24, Аноним (-), 13:36, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, OpenEcho (?), 13:38, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> началось тестирование обновлённой адресной строки
    > А можно уже оставить строку адреса в покое?

    Кажется проще эту строку уже просто называть "поисковая строка"... :(

     

  • 1.4, Ананий (?), 13:13, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А чего бухтим, тут как раз нормально сделали.
     
     
  • 2.8, tim2k (ok), 13:16, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально - это когда адресная строка отделена от поисковой. А то сейчас выросло поколение дегенератов, у которых поиском по дефолту стоит яндекс и они в адресной строке пишут "яндекс", чтобы зайти в поиск.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:26, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормально - это когда адресная строка отделена от поисковой.

    Лет пятнадцать подобным не пользуюсь. Смысл?

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:33, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не посылать поисковые запросы на любой ввод если этого не хочешь?
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:38, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормально - это когда адресная строка отделена от поисковой. А то сейчас
    > выросло поколение дегенератов, у которых поиском по дефолту стоит яндекс и
    > они в адресной строке пишут "яндекс", чтобы зайти в поиск.

    Благо сейчас это можно сделать всё ещё отдельным. Но вангую из-за дефолта поколение дегенератов оказывается в большинстве и настанет тот день, когда мурзила выпилит эту возможность как ненужную, потому что ей пользуется 0.1 % от соих 1.5-2.2 % доли рынка.((

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:13, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, чтобы было отключаемо. А то анонимусу не понравилось.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:13, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы задумывались о том, что куча опенсорсных проектов из Америки является прачечными? Это же объясняет откаты для CEO.
     
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 13:22, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее "не существующими в свитых штатах" деньгопилками, тогда уж.
     

  • 1.7, Омномнимус (?), 13:13, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Модернизирована не значит улучшена.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:18, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть расширение отправить поисковую строку FF в низ окна?
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 13:21, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в старом (чисто зульном) такое я делал...в 50-х версиях.
     
     
  • 3.16, Аноним (9), 13:23, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на мобильной мозиле понравилась это решение - почему бы и на десктопе так не сделать. А вообще бы сделали ее стыкуемой панелькой или вообще плавающей. Было бы идеально.
     
     
  • 4.19, Аноним (23), 13:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа так просто и непринужденно разбрасывается идеями для стартапа?
     
  • 2.12, Аноним (23), 13:21, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть прямые руки и любовь к пердолингу https://github.com/MrOtherGuy/firefox-csshacks
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 13:25, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, поковыряю.
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:22, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это без всякого расширения от Васяна делается. Это ж Firefox, а не какой-нить гугл хром или Пуччин^W Вивальди
     

  • 1.10, Аноним (23), 13:18, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте пойдем дальше и сделаем две строки каждая будет слать запросы тому кто больше заплатить. И все чтобы побольше подоить гугл.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:23, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вас кто-то просил, "модернизаторы" херовы?
     
  • 1.18, Nochi (?), 13:25, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше места эти кнопки в строке занимают

    Кстати, адрессную строку в браузерах, можно сделать сбоку маленького размера, как в Arc браузере, что думаете?

     
     
  • 2.21, Омномнимус (?), 13:32, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В firefox берешь userchrome.css и делаешь как тебе хочется.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру