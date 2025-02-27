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Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования

27.02.2025 09:53

Компания Mozilla объявила, что к Firefox помимо открытой лицензии MPL будут применяться условия использования (Terms of Use), регламентирующие требования, с которыми пользователь должен согласиться для работы с продуктом, поставляемым под брендом Firefox. Указано, что ранее компания Mozilla полагалась лишь на лицензию MPL и публичные обязательства, но из-за изменения технологического ландшафта решила официально закрепить требования и обязательства. Начиная с марта запрос подтверждения условий использования начнёт выводится для новых пользователей, а позднее и для существующих.

Документ представляет собой соглашение между пользователем и компанией Mozilla, в соответствии с которым последняя предоставляет пользователю лицензию на установку и использование готовых сборок Firefox (исполняемого кода). В обмен на право использования Firefox пользователь соглашается предоставить Mozilla все права, необходимые для работы браузера, в том числе право на обработку данных пользователя в соответствии с уведомлением об обеспечении конфиденциальности, а также право на выполнение действий от имени пользователя для помощи в навигации по сети.

Указано, что загружая или вводя любую информацию в Firefox пользователь предоставляет Mozilla не эксклюзивную, не требующую отчислений и действующую во всех странах лицензию на использование этой информации для улучшения навигации, удобства работы и взаимодействия с online-контентом.

Помимо введения условий использования, компания Mozilla переработала уведомление о конфиденциальности (Privacy Notice). В новом варианте подробно перечислены все собираемые данные и условия их использования. В самом браузере имеются настройки, позволяющие отказаться от передачи своих данных.

В уведомление о конфиденциальности добавлено уточнение, что Firefox при согласии пользователя может передавать информацию своим маркетинговым партнёрам для оценки и повышения эффективности рекламных компаний, связанных с продвижением Firefox (например, данные о том, как пользователь попал на страницу загрузки Firefox, как активно использует Firefox). В прошлой редакции возможность передачи данных партнёрам, таким как Adjust и Google, была определена в общем виде для любых маркетинговых кампаний, но с примечанием об обезличивании информации.

В новой редакции уведомления о конфиденциальности указано, что для показа рекламы на странице новой вкладки, для анализа использования Firefox и для улучшения поиска допускается обработка таких данных как уникальные идентификаторы, сведения о взаимодействии с браузером, настройки, информация о местоположении и технические данные.

Для продвижения продуктов и сервисов Mozilla, для обработки спонсорского контента в Review Checker, для поддержания/развития функциональности и для усиления безопасности допускается обработка данных о навигации по интернету (browsing). Для соблюдения законодательства, а также для выявления и предотвращения вредоносной активности, незаконной деятельности и несанкционированного доступа допускается обработка всех типов данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/pr...)
  2. OpenNews: Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы
  3. OpenNews: Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы
  4. OpenNews: Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite
  5. OpenNews: Mozilla поглотила компанию Anonym, развивающую платформу показа рекламы
  6. OpenNews: Mozilla отказывается от сервиса Onerep из-за связи его основателя со сбором информации о людях
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62799-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:17, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печально...
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:18, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напишите плиз как это отразится на Анонимах? Что будет делаться такого, чего не делалось раньше?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никак не отразится , потому что ничего не изменится . Это последствия новых законов ЕС - за "не указанное пальцем" фирму могут засудить . Уже все начали подстраховываться .
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:18, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну зато не Хром. Продолжаем грызть кактус.
     
  • 1.5, нитгитлистер (?), 10:18, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    под предыдущей новостью спрашивал как они будут поступать с рекламой и анонимностью - вот и ответ аж на 3 последних абзаца
     
  • 1.6, Сергей (??), 10:20, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прощай Mozilla
     
     
  • 2.18, hol (?), 10:32, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, прощай мозилла, ведь раньше мы верили тебе на слова что ты не следишь за пользователями которые убрали галочки в настройках, а теперь если ты превысишь то что написано в документах тебя можно засудить. Нет больше тебе веры, только суровая юридическая реальность. Прощай.
     
  • 2.36, Аноним (-), 10:57, 27/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:22, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а что, все деньжат хотят. Как-будто бы анонимы опеннета отказались бы от денюжек. А в комментах такие все правильные... Ну а если что не нравится - есть же канонические броузеры Дилдо и Линкс.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:24, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    труд человека должен быть обязательно оплачен.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:26, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://libreplanet.org/wiki/Group:IceCat/
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:39, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя версия от 2019-06-02? Очень хорошо.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:28, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моззиле обязательно нужно донести про изменения в лицензии до властей РФ, а то рискуют получить ундециллионый штраф за несоблюдение местных законов.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:28, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Указано, что загружая или вводя любую информацию в Firefox пользователь предоставляет Mozilla не эксклюзивную, не требующую отчислений и действующую во всех странах лицензию на использование этой информации для улучшения навигации, удобства работы и взаимодействия с online-контентом.

    Отлично, теперь будет запрет на использование багозиллы в корпоративных средах. Хотя, и до этого все компании на хроме сидели.

     
  • 1.19, Аноним (19), 10:33, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Изменение технологического ландшафта"! Какая шикарная фраза. Одновременно кажущаяся жутко умной, и при этом ничего не объясняющая. Можно применять для обоснования любой дичи!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:38, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я долго откладывал создание форков всего, до чего дотягиваются руки. Но изменения технологического ландшафта настолько велики, что кажется это время пришло. Теперь только использование форков и жизнь в собственном пузыре.
     
  • 2.25, нитгитлистер (?), 10:39, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Изменение технологического ландшафта"! Какая шикарная фраза. Одновременно кажущаяся
    > жутко умной, и при этом ничего не объясняющая. Можно применять для
    > обоснования любой дичи!

    "дорогая, я пошел в сауну с теми девушками потому что изменение технологии ландшафта"
    в этом что-то есть конечно, но от сковородки вряд ли спасет

     

  • 1.27, Ося Бендер (?), 10:42, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Готовятся к продаже. Печально.

    И сразу вопрос, что будут делать снежинки, когда мое предсказание сбудется? Со ржавым наверняка что-то тоже начнет происходить.

     
  • 1.28, Аноним (28), 10:45, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ребята, пора реально скачивать интернет.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:47, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в каком браузере ты откроешь скачанный интернет?
     
     
  • 3.35, Аноним (28), 10:57, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачаю - сообщу.
     

  • 1.31, Шарп (ok), 10:49, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    unmozilled-firefox уже собрали?
     
  • 1.34, Аноним (34), 10:56, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привет, 1984!
     
  • 1.38, Sylvia (ok), 10:58, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ты, Брут, продался...
    (с)
     
  • 1.39, Аноним (39), 10:59, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, я удивлен, что этого до сих пор у них не было. Да и не вижу ничего особенного в этом.
     

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