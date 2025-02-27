Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования

Компания Mozilla объявила, что к Firefox помимо открытой лицензии MPL будут применяться условия использования (Terms of Use), регламентирующие требования, с которыми пользователь должен согласиться для работы с продуктом, поставляемым под брендом Firefox. Указано, что ранее компания Mozilla полагалась лишь на лицензию MPL и публичные обязательства, но из-за изменения технологического ландшафта решила официально закрепить требования и обязательства. Начиная с марта запрос подтверждения условий использования начнёт выводится для новых пользователей, а позднее и для существующих.

Документ представляет собой соглашение между пользователем и компанией Mozilla, в соответствии с которым последняя предоставляет пользователю лицензию на установку и использование готовых сборок Firefox (исполняемого кода). В обмен на право использования Firefox пользователь соглашается предоставить Mozilla все права, необходимые для работы браузера, в том числе право на обработку данных пользователя в соответствии с уведомлением об обеспечении конфиденциальности, а также право на выполнение действий от имени пользователя для помощи в навигации по сети.

Указано, что загружая или вводя любую информацию в Firefox пользователь предоставляет Mozilla не эксклюзивную, не требующую отчислений и действующую во всех странах лицензию на использование этой информации для улучшения навигации, удобства работы и взаимодействия с online-контентом.

Помимо введения условий использования, компания Mozilla переработала уведомление о конфиденциальности (Privacy Notice). В новом варианте подробно перечислены все собираемые данные и условия их использования. В самом браузере имеются настройки, позволяющие отказаться от передачи своих данных.

В уведомление о конфиденциальности добавлено уточнение, что Firefox при согласии пользователя может передавать информацию своим маркетинговым партнёрам для оценки и повышения эффективности рекламных компаний, связанных с продвижением Firefox (например, данные о том, как пользователь попал на страницу загрузки Firefox, как активно использует Firefox). В прошлой редакции возможность передачи данных партнёрам, таким как Adjust и Google, была определена в общем виде для любых маркетинговых кампаний, но с примечанием об обезличивании информации.

В новой редакции уведомления о конфиденциальности указано, что для показа рекламы на странице новой вкладки, для анализа использования Firefox и для улучшения поиска допускается обработка таких данных как уникальные идентификаторы, сведения о взаимодействии с браузером, настройки, информация о местоположении и технические данные.

Для продвижения продуктов и сервисов Mozilla, для обработки спонсорского контента в Review Checker, для поддержания/развития функциональности и для усиления безопасности допускается обработка данных о навигации по интернету (browsing). Для соблюдения законодательства, а также для выявления и предотвращения вредоносной активности, незаконной деятельности и несанкционированного доступа допускается обработка всех типов данных.



